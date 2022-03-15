Пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера» Статьи редакции
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.
Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.
Многие сообщают, что у них была оплачена платная версия на год вперёд. В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек.
Авторы не пишут конкретные причины удаления. Некоторые считают, что Slack удалил пространства, «потому что они из России». В App Store оставили 28 оценок в одну звезду и сообщений об удалении.
Редакции vc.ru удалось найти в соцсетях четырёх человек по именам или никами из отзывов. У всех на страницах в соцсетях указано, что они работают в разных подразделениях «Сбера». Ни один не ответил на вопросы о Slack.
В Play Store оставили больше 30 оценок в одну звезду и сообщений об удалении рабочих пространств. Редакция нашла двух человек в соцсетях с именами и фотографиями, похожими на те, что указаны в отзывах. По информации на их страницах в Facebook и Linkedin, один работает в подразделении «Сбера», второй — в российской компании-разработчике ПО «Артезио».
В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. «Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты», — сказали в компании.
Официально Slack не комментировал события в Украине и не сообщал о блокировке российских аккаунтов. Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. В сообщении компания не уточнила, касается ли это Slack.
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Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Вслед за «Яндексом» и Ozon.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
Украинцев, которые удаляют россиян со своих сервисов понять можно.
И даже можно понять отказ от платных функций в связи с уходом МПС.
А вот понять то, что сервис не возвращает оплату и отказываем текущим коммерческим клиентам,. И в добавок удаляет данные без возможности их сохранить?
Думаю, что они "стреляют себе не просто в ногу", а сразу "в голову", так как клиенты из других стран несколько раз подумать работать ли с таким сервисов.
А также это "очередной гвоздь в крышку гроба" облачных технологий.
"так как клиенты из других стран несколько раз подумать работать ли с таким сервисов" - клиенты из других стран в целом разделяют подобные действия. Вы сами себя не обманывайте, а тем более не преувеличивайте значимость российских клиентов для подобных компаний.
Если вы верите, что другие клиенты не задумаются об этом, то зря.
Пример с namecheap доказал, что они не оценили долю российских клиентов, да и клиенты из других стран стали уходить. В итоге они стали терять клиентов достаточно бытро.
Геополитика геополитикой, но бизнес не хочет работать с сервисами, которые могут в одностороннем порядке разорвать коммерческий договор.
Причина такого поведения по отношению к российским клиентам для всех тоже понятна. И её не учитывать не получается.
бизнес учитывает все нюансы как правило. вам никто не говорит что все остальное забыли.
Ведь автор комментария сказал тоько о мошеннических действиях со стороны предоставляющего коммерческую услугу. А вы и тут нашли повод для русофобских высказываний.
Русофобских))
У Вас паранойя.
А вы свой комментарий перечитайте.
во-первых, в действиях нет состава мошенничества, состав тут другой. во-вторых, зарубежная публика вовсю поощряет и даже стимулирует компании на подобные действия в отношении русского бизнеса. мнения, конечно, разделились на тех, кто считает, что "так нельзя, это не business-like", и на тех, для кого " вообще нельзя, но этих нужно"
Ок, давайте разберем подробно. Две стороны заключили соглашение, одна сторона выполнила условия, вторая не выполнила без законных оснований, без предупреждения, исключительно по собственному желанию. Мошенничество в чистом виде.
верно. это и есть состав нарушения.
а мошенничеству приведите определение?
Почитай: https://news.ycombinator.com/item?id=30504812
Там говна за щеку напихали им прилично, причём клиенты из других стран
Обычная история с "вендор лок" которую раньше не применяли к таким сервисом начнут применять. И похоже будут в ходу нейтральные SaaS и наберут огромную популярность on premise решения.
Ага, так и вижу как китайцы бегут технику эпл скупать, видя весь пиздец. Ну и весь остальной внеблоковый мир.
Сколько бы народ не поддерживал, а работать ему надо! И вот когда ты завязан на компании, которая по пр колу снесла все данные, то начинаешь задумываться, а что если ваша компания попадет в немилость по каким-то причинам? Ну и выбираешь другую компанию!
Сегодня компании так поступают потому что чувствуют толпу! В толпе нет личной ответственности, только коллективная и каждый надеется, что его не поймают! И каждый там бравый поц. А вот в кабинете следователя, один на один у таких кокошки начинают прижиматься к подбородку, когда они понимают, что ща небо в клетку нарисуют. Так что, когда дым рассеется, а это произойдет все эти сервисы ебануться все это разгребать и им уже не будет так весело
думаю клиенты из 2/3 стран уже задумались
Редкие клиенты из других стран хоть как-то будут ассоциировать себя с россиянами, выбирая Slack
Это не вопрос ассоциации и большинство частных клиентов не обратят на это внимание.
А вот крупный бизнес, который тратит существенные сумма на интеграцию сервиса в свои бизнес процессы сильно задумается.
И не стоит забывать, что большую часть заработка всех онлайн сервисов приходится именно на средний и крупный бизнес, поэтому потеря даже 2-3% крупных клиентов может привести к потери 20-30% дохода.
Вот именно крупный и средний бизнес может сильно задуматься.
Так о чём задуматься-то? Тут налицо только следование Slack тенденции блока российско-белорусского сегмента. Что здесь может насторожить средний бизнес любой другой страны?
действия компании без предупреждения. сегодня они тихо удалили в России учетки. Завтра могут удалить просто потому, что так решили. Никто не захочет вести бизнес с компанией которая по настроению лишает компанию коммуникации.
Да ничего. У народа бомбит просто. Фактически я сухим текстом описал общую ситуацию. А мне в ответ приводят абсолютно нерелевантные примеры.
Сбер под санкциями, возможно связано с этим. Не могут принимать оплату от Сбера, выпиливают (что бы меньше морочиться).
У нас пока ок и у знакомых тоже все ок.
Ну что за клятая русофобия.
Вот от Слака такого не ожидал!
Может кто знает отечественный аналог, или аналогов нет?
Аська. ПриФФетики команда :*
О'оу!
Точно! Ведь всё должны любить русских, а они, собаки сутулые, не хотят. Надо как то их заставить, может пара "тополей" им в офис заставит поменять их мнение?
Что значит любить не любить. Бизнес так работает? Щёлк и тебя отключили по любой причине.
То есть удалять рабочие пространства для 1500-2000 человек бизнесу по причине нахождения в определённой стране - это нормально?
Представь такую, теперь уже гипотетическую ситуацию, у нас очень теплые дружеские отношения с Украиной - и вдруг на ее территории начинают "спецоперацию", только не мы, а НАТО. Весь мир, естественно это осуждает. Вот у тебя нефтяной завод, и ты отгружаешь топливо в Азию, Ближний восток, и в т.ч. в Европу, 10% от общего количества поставок. И вот на тебя смотрит огромное количество твоих партнеров, твоих сограждан, вообще все кто уже ввели свои персональные санкции в адрес страны агрессора, и молчаливо вопрошают - "будешь ли ты поддерживать страны НАТО поставками топлива, или нет?"
1) Как ты поступишь в этой гипотетической ситуации?
2) Как ты отреагируешь на такое заявление граждан стран НАТО: "то есть удалять оставлять без топлива 150000-200000 человек по причине нахождения наших стран в блоке НАТО - это нормально?"
"Весь мир, естественно это осуждает" - когда в последний раз "весь мир" осуждал военные операции НАТО, коих было ой как много? Я помогу с ответом - никогда.
Это безусловно классный прием, зацепиться за слово и перевести тему от ключевого вопроса, тем более, что в самом начале поста я указал, что ситуация гипотетическая. Сам так делаю, когда мне не нравится ключ диалога, или когда задают неудобный вопрос)
С тем же успехом можно спросить "у нас очень теплые дружеские отношения с Украиной" - это с какого перепуга у нас дружеские отношения?
Или "и вдруг на ее территории начинают "спецоперацию", только не мы, а НАТО." - это когда Нато на территории Ккраины проводило спецоперацию")
Причина санкций мне ясна.
Причина блокировок мне ясна.
Причины такого отношения к РФ мне тоже абсолютно понятны.
Даже причины, по которым НАТО никто никогда не осуждает, мне тоже ясны.
"Даже причины, по которым НАТО никто никогда не осуждает, мне тоже ясны." - ты ведь понимаешь, что в этом и кроются причины текущего поведения иностранного бизнеса? Здесь не идет речь о какой-то морали, ценностях и так далее, здесь идет речь лишь о том, что "у них" подготовка людей и подготовка мнений гораздо лучше происходит.
судя по ежедневно растущему количеству автомобилей c маркировкой "Z" на бортах и стеклах (кстати в большинстве своем автомобилей европейского сегмента) - я бы поспорил с утверждением о лучшем качестве европейской пропаганды.
качество как раз у них лучше, она готовит людей годами, а у нас боле топорная )
Вот с этим утверждением я бы и поспорил)
да чего спорить, если вы сами находитесь под влиянием этой пропаганды и уже сами ее транслируете, "из себя", так сказать :)
А люди туда ботов писали, вся переписка там была...
Поясните для русского из Сибири, что такое "тополь"? Сленг?
наверное имеется в виду старый ракетный комплекс Тополь-М.
Спасибо. Хз, как он поможет в офисе, но можно попробовать 🤣
Нет офиса (и заодно района) - нет проблем в офисе
В каждом офисе таких вот санкционеров сидит минимум по одному бойцу "Азова", который уже давно прогнал всех нормальных людей и нажимает дулом автомата cancel, cancel, cancel
зубко, живо съебало отсюдо
mattermost, сейчас на него переезжаем с командой.
У нас 3500 человек просто одним утром осталось без связи с командами, так что да - слак грусть печалька
Уронили)
Матермост скачать на гитхабе можно инструкция docs.mattermost.com
mattermost это опенсорс, его на свой сервер ставят, и никто не заблокирует.
Плюсую, функционал и дизайн те же самые)
А еще он опенсорсный.
Как решили вопрос с созвонами?
Поднял Jitsi Meet сервер + плагин на мост, но он не удовлетворяет качеством
Пока что остаемся на зуме и дискорд, следим за ними
Так неожиданно)
Ну мы битриксом 24 пользуемся, не стак конечно, но точно не прикроют. Команда 90 чел 3 года полет нормальный. Ну и бесплтано что мелочь а приятно.
Сообщение удалено
Стартапы с белорусскими и русскими корнями ищите, ито не факт
Диалог, как раз от Сбера
Сколько лицуха стоит? Есть смысл брать (штат 20 чел)?
Ведь насколько я помню -это просто мессенджер, или в нём есть что-то божественное (экосистема)?
VK teams
Лебедев как-то хвалился, что у них своя разработка и доступна другим.
Rocket Chat - оперсорс, ставится на свой сервер за 1 минут. Есть импорт данных из Слака
Есть клятый среди вцшников битрикс24, но жить с ним можно
Официально Slack не комментировал события в Украине
Комментарий удален
Блеать, не в лом вам там по тз хуярить скучноту такую)
Ура, шизоидные картинки. Ты как с лентача сбежал, болезный?
Демократия и свободный рынок©
Капитализм, счастье, заебись!
А ведь не очень-то была идея, хранить бизнесовую переписку у дяди. Оказалось дядя может взять и все забрать, просто потому что дяде так хочется
Я от исчезновения 1Password ещё не отошёл, а тут такое.
Я рекомендую Bitwarden.
Да, второй день курю мануалы и думаю, из какого говножелеза собрать себе сервачок.
Есть еще старый добрый вариант. Мои пароли хранятся в обычном зашифрованном архиве. В девяностых это был архив на диске компьютера, потом архив в dropbox, теперь архив на собственном nextcloud. Само собой периодически нужно делать резервную копию, это абсолютно любого варианта касается. Пробовал и специализированные утилиты - они не дают никаких существенных дополнительных плюсов.
Автозаполнение в браузере и на iOS это существенный плюс.
Существенный плюс для удобства и существенный минус для безопасности. Кому что важнее
когда отойдешь, напиши на что переходил и как мигрировал, а то это пиздец приложение с паролями выпиливать
Выше написали Bitwarden, его пока рассматриваю.
KeePassXC - опенсорсное. Для всех устройств
А что с 1pass? У меня работает как работал
Если в России находитесь, то обновить на iOS и android не сможете, так как приложение убрали из магазинов.
ты сможешь его скачать из покупок и обновлять, как новый пользователь не сможешь скачать, если до этого ты его не "купил"
но это скотское отношение по умолчанию, я доверяю им самое ценное - пароли, а они начинают запрещать мне к ним доступ пока что так, а завтра вообще скажут "у тебя русский акк - пароли не для тебя"
Люди сообщают, что из покупок на iOS он не скачивается. Я проверять не буду.
ток что видел видос как человек скачивает без проблем (он специально это делает, если интересно можешь сам найти в чате ТГ @ctodailychat)
https://t.me/ctodailychat/256082
Интересно. Сегодня пользовался на iOS и только сейчас узнаю, что из AppStore удалили. Действительно.
Хм, не знал, спасибо. Но как говорится, пока работает - пусть работает :)
Шлаком не пользовался, но одну звезду пойду поставлю. Пока еще можно.
И в конце Паша такой "я никогда не идентифицировал себя как россиянина, пшли нах" 🤣🤣🤣 И все, наконец, поднимут голову и посмотрят на голубое небо, птичек, весну 🌈
Демократия, так сказать, по-западному
причем здесь демократия?)
При всем. Как оказалось, она работает только в одну сторону. А так ничего... :)))
При том что они обычных людей обламывают, их сказки про то что обычные люди через налоги спонсируют войну пусть засунут подальше, пусть сначала сравнят доходы бюджета от налогов и от энергоресурсов от которых они не отказываются
Rocket chat - открытый код
Mattermost и нет проблем ;)
Теперь появился повод Сберу начать использовать собственный купленный аналог Slack — Диалог
Какие же они все гандоны, у меня в стиме gsc сломал казаков 3, не качает исполнительный файл, говорят что из-за того что регион Россия, хотя папа в своё время самый первый выпуск лицензии первой серии в Москве купил, в стиме есть все серии куплены, но после таких приколов пусть они себе в жопу свои игры засунут.
Это ожидаемо было. Кстати, новость о сегодняшнем удалении российских аккаунтов на Fiverr прошла мимо новостей.
То есть эта новость не актуальна?
Так вы почитайте что Fiverr тогда написал. Что выводите скорее деньги. Два дня назад прислали письмо с предупреждением о блокировке, сегодня заблокировали.
Капец
Сами не в состоянии перечислить деньги они из собственного бюджета?) Надо спиздить и людей, класс)
Слак всегда был говном. Чего вы от него еще ждали?
Аналог наш это Почта России
наш аналог — голуби
Это было очевидно. А когда власть начала щемить всех техгигантов с требованием приземлиться все соплями исходили, что Россия душит, цензура и т д. Просто власти прекрасно понимали, чего стоит пречловутая свобода слова и партнёрство с западными компаниям. Они нас отключат в любой момент и везде куда смогут дотянуться. Им не зазорно, что это не по пацански. Для них главное бабло и современная соцнацлгбт повестка запада.
Иди своему гаранту жалуйся, а не заокеанскому.
Главное отработать по повестке, рынок рф не настолько большой, можно и слить его
Только вот спецоперацию начали не пользователи шлака)
Это капец, просто нет слов. Обидно очень!
"Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России" - в заявлении же явно написано, что не прекращает, а в принципе не работала напрямую (деятельность ведется через реселлеров), поэтому и прекращать де-юре нечего.
Лютый беспредел. Удалить инфу с платных аккаунтов. Часто слышал раньше (да и сам так думал) шутки про товарища майора, так с ним есть хоть какая-то вероятность вступить в диалог, а тут - русня, пшла нах и все. Демократия во всей красе.
Если так поступит гитхаб, то все.. писец