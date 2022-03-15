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Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера» Статьи редакции

Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.

16 246 просмотров

С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.

Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.

Многие сообщают, что у них была оплачена платная версия на год вперёд. В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек.

Авторы не пишут конкретные причины удаления. Некоторые считают, что Slack удалил пространства, «потому что они из России». В App Store оставили 28 оценок в одну звезду и сообщений об удалении.

Редакции vc.ru удалось найти в соцсетях четырёх человек по именам или никами из отзывов. У всех на страницах в соцсетях указано, что они работают в разных подразделениях «Сбера». Ни один не ответил на вопросы о Slack.

В Play Store оставили больше 30 оценок в одну звезду и сообщений об удалении рабочих пространств. Редакция нашла двух человек в соцсетях с именами и фотографиями, похожими на те, что указаны в отзывах. По информации на их страницах в Facebook и Linkedin, один работает в подразделении «Сбера», второй — в российской компании-разработчике ПО «Артезио».

В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. «Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты», — сказали в компании.

Официально Slack не комментировал события в Украине и не сообщал о блокировке российских аккаунтов. Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. В сообщении компания не уточнила, касается ли это Slack.

#новость #slack

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108 комментариев
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Михаил Гаркунов

Украинцев, которые удаляют россиян со своих сервисов понять можно.
И даже можно понять отказ от платных функций в связи с уходом МПС.

А вот понять то, что сервис не возвращает оплату и отказываем текущим коммерческим клиентам,. И в добавок удаляет данные без возможности их сохранить?

Думаю, что они "стреляют себе не просто в ногу", а сразу "в голову", так как клиенты из других стран несколько раз подумать работать ли с таким сервисов.

А также это "очередной гвоздь в крышку гроба" облачных технологий.

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67
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Бабак Шаян

"так как клиенты из других стран несколько раз подумать работать ли с таким сервисов" - клиенты из других стран в целом разделяют подобные действия. Вы сами себя не обманывайте, а тем более не преувеличивайте значимость российских клиентов для подобных компаний.

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–26
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Михаил Гаркунов

Если вы верите, что другие клиенты не задумаются об этом, то зря.
Пример с namecheap доказал, что они не оценили долю российских клиентов, да и клиенты из других стран стали уходить. В итоге они стали терять клиентов достаточно бытро.
Геополитика геополитикой, но бизнес не хочет работать с сервисами, которые могут в одностороннем порядке разорвать коммерческий договор.

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31
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Бабак Шаян

Причина такого поведения по отношению к российским клиентам для всех тоже понятна. И её не учитывать не получается.

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–11
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Nikolai Erovenko

бизнес учитывает все нюансы как правило. вам никто не говорит что все остальное забыли.

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1
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Raff the Raff

Ведь автор комментария сказал тоько о мошеннических действиях со стороны предоставляющего коммерческую услугу. А вы и тут нашли повод для русофобских высказываний.

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9
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Бабак Шаян

Русофобских))
У Вас паранойя.

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–5
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Raff the Raff

А вы свой комментарий перечитайте.

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4
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no one cares of common sense

во-первых, в действиях нет состава мошенничества, состав тут другой. во-вторых, зарубежная публика вовсю поощряет и даже стимулирует компании на подобные действия в отношении русского бизнеса. мнения, конечно, разделились на тех, кто считает, что "так нельзя, это не business-like", и на тех, для кого " вообще нельзя, но этих нужно"

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1
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Raff the Raff

Ок, давайте разберем подробно. Две стороны заключили соглашение, одна сторона выполнила условия, вторая не выполнила без законных оснований, без предупреждения, исключительно по собственному желанию. Мошенничество в чистом виде.

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1
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no one cares of common sense

верно. это и есть состав нарушения.
а мошенничеству приведите определение?

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0
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Arthur N

Почитай: https://news.ycombinator.com/item?id=30504812

Там говна за щеку напихали им прилично, причём клиенты из других стран

Namecheap: Russia Service Termination | Hacker…
Namecheap: Russia Service Termination | Hacker News
news.ycombinator.com
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7
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Alex

Обычная история с "вендор лок" которую раньше не применяли к таким сервисом начнут применять. И похоже будут в ходу нейтральные SaaS и наберут огромную популярность on premise решения.

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4
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Ioanne

Ага, так и вижу как китайцы бегут технику эпл скупать, видя весь пиздец. Ну и весь остальной внеблоковый мир.

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0
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Пися Камушкин

Сколько бы народ не поддерживал, а работать ему надо! И вот когда ты завязан на компании, которая по пр колу снесла все данные, то начинаешь задумываться, а что если ваша компания попадет в немилость по каким-то причинам? Ну и выбираешь другую компанию!

Сегодня компании так поступают потому что чувствуют толпу! В толпе нет личной ответственности, только коллективная и каждый надеется, что его не поймают! И каждый там бравый поц. А вот в кабинете следователя, один на один у таких кокошки начинают прижиматься к подбородку, когда они понимают, что ща небо в клетку нарисуют. Так что, когда дым рассеется, а это произойдет все эти сервисы ебануться все это разгребать и им уже не будет так весело

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1
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Олег Пиняев

думаю клиенты из 2/3 стран уже задумались

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0
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jianku13

Редкие клиенты из других стран хоть как-то будут ассоциировать себя с россиянами, выбирая Slack

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–8
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Михаил Гаркунов

Это не вопрос ассоциации и большинство частных клиентов не обратят на это внимание.
А вот крупный бизнес, который тратит существенные сумма на интеграцию сервиса в свои бизнес процессы сильно задумается.
И не стоит забывать, что большую часть заработка всех онлайн сервисов приходится именно на средний и крупный бизнес, поэтому потеря даже 2-3% крупных клиентов может привести к потери 20-30% дохода.

Вот именно крупный и средний бизнес может сильно задуматься.

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5
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jianku13

Так о чём задуматься-то? Тут налицо только следование Slack тенденции блока российско-белорусского сегмента. Что здесь может насторожить средний бизнес любой другой страны?

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–6
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Nikolai Erovenko

действия компании без предупреждения. сегодня они тихо удалили в России учетки. Завтра могут удалить просто потому, что так решили. Никто не захочет вести бизнес с компанией которая по настроению лишает компанию коммуникации.

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4
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Бабак Шаян

Да ничего. У народа бомбит просто. Фактически я сухим текстом описал общую ситуацию. А мне в ответ приводят абсолютно нерелевантные примеры.

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0
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colorless

Сбер под санкциями, возможно связано с этим. Не могут принимать оплату от Сбера, выпиливают (что бы меньше морочиться).

У нас пока ок и у знакомых тоже все ок.

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0
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Евгений Евгений

Ну что за клятая русофобия.
Вот от Слака такого не ожидал!
Может кто знает отечественный аналог, или аналогов нет?

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14
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Никита Лежневич

Аська. ПриФФетики команда :*

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19
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jianku13

О'оу!

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1
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Саша Зубко

Точно! Ведь всё должны любить русских, а они, собаки сутулые, не хотят. Надо как то их заставить, может пара "тополей" им в офис заставит поменять их мнение?

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–21
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lakoros

Что значит любить не любить. Бизнес так работает? Щёлк и тебя отключили по любой причине.

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20
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Виктор Корнеплод

То есть удалять рабочие пространства для 1500-2000 человек бизнесу по причине нахождения в определённой стране - это нормально?

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15
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Максим

Представь такую, теперь уже гипотетическую ситуацию, у нас очень теплые дружеские отношения с Украиной - и вдруг на ее территории начинают "спецоперацию", только не мы, а НАТО. Весь мир, естественно это осуждает. Вот у тебя нефтяной завод, и ты отгружаешь топливо в Азию, Ближний восток, и в т.ч. в Европу, 10% от общего количества поставок. И вот на тебя смотрит огромное количество твоих партнеров, твоих сограждан, вообще все кто уже ввели свои персональные санкции в адрес страны агрессора, и молчаливо вопрошают - "будешь ли ты поддерживать страны НАТО поставками топлива, или нет?"

1) Как ты поступишь в этой гипотетической ситуации?
2) Как ты отреагируешь на такое заявление граждан стран НАТО: "то есть удалять оставлять без топлива 150000-200000 человек по причине нахождения наших стран в блоке НАТО - это нормально?"

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3
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Вячеслав Осадчий

"Весь мир, естественно это осуждает" - когда в последний раз "весь мир" осуждал военные операции НАТО, коих было ой как много? Я помогу с ответом - никогда.

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12
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Максим

Это безусловно классный прием, зацепиться за слово и перевести тему от ключевого вопроса, тем более, что в самом начале поста я указал, что ситуация гипотетическая. Сам так делаю, когда мне не нравится ключ диалога, или когда задают неудобный вопрос)

С тем же успехом можно спросить "у нас очень теплые дружеские отношения с Украиной" - это с какого перепуга у нас дружеские отношения?

Или "и вдруг на ее территории начинают "спецоперацию", только не мы, а НАТО." - это когда Нато на территории Ккраины проводило спецоперацию")

Причина санкций мне ясна.
Причина блокировок мне ясна.
Причины такого отношения к РФ мне тоже абсолютно понятны.
Даже причины, по которым НАТО никто никогда не осуждает, мне тоже ясны.

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0
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Вячеслав Осадчий

"Даже причины, по которым НАТО никто никогда не осуждает, мне тоже ясны." - ты ведь понимаешь, что в этом и кроются причины текущего поведения иностранного бизнеса? Здесь не идет речь о какой-то морали, ценностях и так далее, здесь идет речь лишь о том, что "у них" подготовка людей и подготовка мнений гораздо лучше происходит.

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4
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Максим

судя по ежедневно растущему количеству автомобилей c маркировкой "Z" на бортах и стеклах (кстати в большинстве своем автомобилей европейского сегмента) - я бы поспорил с утверждением о лучшем качестве европейской пропаганды.

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0
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Вячеслав Осадчий

качество как раз у них лучше, она готовит людей годами, а у нас боле топорная )

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2
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Максим

Вот с этим утверждением я бы и поспорил)

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0
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no one cares of common sense

да чего спорить, если вы сами находитесь под влиянием этой пропаганды и уже сами ее транслируете, "из себя", так сказать :)

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0
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Королевский самолет

А люди туда ботов писали, вся переписка там была...

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0
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Евгений Кузовкин

Поясните для русского из Сибири, что такое "тополь"? Сленг?

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0
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lakoros

наверное имеется в виду старый ракетный комплекс Тополь-М.

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3
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Евгений Кузовкин

Спасибо. Хз, как он поможет в офисе, но можно попробовать 🤣

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–2
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Никита Лежневич

Нет офиса (и заодно района) - нет проблем в офисе

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1
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jianku13

В каждом офисе таких вот санкционеров сидит минимум по одному бойцу "Азова", который уже давно прогнал всех нормальных людей и нажимает дулом автомата cancel, cancel, cancel

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0
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Цукерберг

зубко, живо съебало отсюдо

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–1
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Anton S.

mattermost, сейчас на него переезжаем с командой.

У нас 3500 человек просто одним утром осталось без связи с командами, так что да - слак грусть печалька

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9
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Евгений Рогов

Уронили)

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2
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Антон Фомин

Матермост скачать на гитхабе можно инструкция docs.mattermost.com

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1
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Билли Боб

mattermost это опенсорс, его на свой сервер ставят, и никто не заблокирует.

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0
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Bruce Robertson

Плюсую, функционал и дизайн те же самые)
А еще он опенсорсный.

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0
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Антон Фомин

Как решили вопрос с созвонами?

Поднял Jitsi Meet сервер + плагин на мост, но он не удовлетворяет качеством

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0
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Anton S.

Пока что остаемся на зуме и дискорд, следим за ними

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0
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Stas Kokin

Так неожиданно)

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1
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Sasha Step

Ну мы битриксом 24 пользуемся, не стак конечно, но точно не прикроют. Команда 90 чел 3 года полет нормальный. Ну и бесплтано что мелочь а приятно.

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1
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Bruce Robertson

Сообщение удалено

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0
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Stas Kokin

Стартапы с белорусскими и русскими корнями ищите, ито не факт

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0
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Alexander Romanov

Диалог, как раз от Сбера

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0
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deusgorg

Сколько лицуха стоит? Есть смысл брать (штат 20 чел)?

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0
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deusgorg

Ведь насколько я помню -это просто мессенджер, или в нём есть что-то божественное (экосистема)?

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0
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1 2

VK teams

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0
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Сергей Исаков

Лебедев как-то хвалился, что у них своя разработка и доступна другим.

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0
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Alexey Yusov

Rocket Chat - оперсорс, ставится на свой сервер за 1 минут. Есть импорт данных из Слака

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0
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Allestor Krei

Есть клятый среди вцшников битрикс24, но жить с ним можно

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0
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Mikhail Shamov

Официально Slack не комментировал события в Украине

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15
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Комментарий удален

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Stas Kokin

Блеать, не в лом вам там по тз хуярить скучноту такую)

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14
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Виктор Корнеплод

Ура, шизоидные картинки. Ты как с лентача сбежал, болезный?

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5
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Сергей Марков

Демократия и свободный рынок©

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10
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Илья Окулов

Капитализм, счастье, заебись!

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1
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Андрей Браиловский

А ведь не очень-то была идея, хранить бизнесовую переписку у дяди. Оказалось дядя может взять и все забрать, просто потому что дяде так хочется

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9
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Евгений Рогов

Я от исчезновения 1Password ещё не отошёл, а тут такое.

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8
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Агата Казар

Я рекомендую Bitwarden.

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2
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Евгений Рогов

Да, второй день курю мануалы и думаю, из какого говножелеза собрать себе сервачок.

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1
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Raff the Raff

Есть еще старый добрый вариант. Мои пароли хранятся в обычном зашифрованном архиве. В девяностых это был архив на диске компьютера, потом архив в dropbox, теперь архив на собственном nextcloud. Само собой периодически нужно делать резервную копию, это абсолютно любого варианта касается. Пробовал и специализированные утилиты - они не дают никаких существенных дополнительных плюсов.

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0
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Vladislav

Автозаполнение в браузере и на iOS это существенный плюс.

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0
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Raff the Raff

Существенный плюс для удобства и существенный минус для безопасности. Кому что важнее

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0
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Bender Rodriguez

когда отойдешь, напиши на что переходил и как мигрировал, а то это пиздец приложение с паролями выпиливать

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0
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Евгений Рогов

Выше написали Bitwarden, его пока рассматриваю.

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3
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Denis Faterkin

KeePassXC - опенсорсное. Для всех устройств

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3
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Николай Синицын

А что с 1pass? У меня работает как работал

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0
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Евгений Рогов

Если в России находитесь, то обновить на iOS и android не сможете, так как приложение убрали из магазинов.

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0
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Bender Rodriguez

ты сможешь его скачать из покупок и обновлять, как новый пользователь не сможешь скачать, если до этого ты его не "купил"

но это скотское отношение по умолчанию, я доверяю им самое ценное - пароли, а они начинают запрещать мне к ним доступ пока что так, а завтра вообще скажут "у тебя русский акк - пароли не для тебя"

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2
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Евгений Рогов

Люди сообщают, что из покупок на iOS он не скачивается. Я проверять не буду.

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0
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Bender Rodriguez

ток что видел видос как человек скачивает без проблем (он специально это делает, если интересно можешь сам найти в чате ТГ @ctodailychat)

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0
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Bender Rodriguez

https://t.me/ctodailychat/256082

ctodailychat
Смертельный номер :)
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1
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selecadm

Интересно. Сегодня пользовался на iOS и только сейчас узнаю, что из AppStore удалили. Действительно.

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0
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Николай Синицын

Хм, не знал, спасибо. Но как говорится, пока работает - пусть работает :)

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0
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Dima K.

Шлаком не пользовался, но одну звезду пойду поставлю. Пока еще можно.

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6
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Stas Kokin

И в конце Паша такой "я никогда не идентифицировал себя как россиянина, пшли нах" 🤣🤣🤣 И все, наконец, поднимут голову и посмотрят на голубое небо, птичек, весну 🌈

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6
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AlexanderAPS

Демократия, так сказать, по-западному

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4
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Бабак Шаян

причем здесь демократия?)

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1
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Биба и Боба

При всем. Как оказалось, она работает только в одну сторону. А так ничего... :)))

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4
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Эдуард

При том что они обычных людей обламывают, их сказки про то что обычные люди через налоги спонсируют войну пусть засунут подальше, пусть сначала сравнят доходы бюджета от налогов и от энергоресурсов от которых они не отказываются

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3
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Stanislav Bykov

Rocket chat - открытый код

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4
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Антон Фомин

Mattermost и нет проблем ;)

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2
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Alexander Romanov

Теперь появился повод Сберу начать использовать собственный купленный аналог Slack — Диалог

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4
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Эдуард

Какие же они все гандоны, у меня в стиме gsc сломал казаков 3, не качает исполнительный файл, говорят что из-за того что регион Россия, хотя папа в своё время самый первый выпуск лицензии первой серии в Москве купил, в стиме есть все серии куплены, но после таких приколов пусть они себе в жопу свои игры засунут.

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2
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Anton Beloborodov

Это ожидаемо было. Кстати, новость о сегодняшнем удалении российских аккаунтов на Fiverr прошла мимо новостей.

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3
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Best Practice

То есть эта новость не актуальна?

Fiverr остаётся в России и разрешает нашим…
Израильская фриланс-биржа Fiverr добавила продавцам из России возможность мгновенного вывода…
vc.ru
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0
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Anton Beloborodov

Так вы почитайте что Fiverr тогда написал. Что выводите скорее деньги. Два дня назад прислали письмо с предупреждением о блокировке, сегодня заблокировали.

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1
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Эдуард

Капец

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0
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Angelica Miller

Сами не в состоянии перечислить деньги они из собственного бюджета?) Надо спиздить и людей, класс)

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2
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Алексей Дымов

Слак всегда был говном. Чего вы от него еще ждали?

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0
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Дмитрий Галыгин

Аналог наш это Почта России

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–1
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Martin Prestone

наш аналог — голуби

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0
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Житель Израиля

Это было очевидно. А когда власть начала щемить всех техгигантов с требованием приземлиться все соплями исходили, что Россия душит, цензура и т д. Просто власти прекрасно понимали, чего стоит пречловутая свобода слова и партнёрство с западными компаниям. Они нас отключат в любой момент и везде куда смогут дотянуться. Им не зазорно, что это не по пацански. Для них главное бабло и современная соцнацлгбт повестка запада.

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0
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Артем Наумов

Иди своему гаранту жалуйся, а не заокеанскому.

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0
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Максим Першин

Главное отработать по повестке, рынок рф не настолько большой, можно и слить его
Только вот спецоперацию начали не пользователи шлака)

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–4
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Anderson Silva

Это капец, просто нет слов. Обидно очень!

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Arsenii Kirsanov

"Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России" - в заявлении же явно написано, что не прекращает, а в принципе не работала напрямую (деятельность ведется через реселлеров), поэтому и прекращать де-юре нечего.

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0
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Oleg Solovev

Лютый беспредел. Удалить инфу с платных аккаунтов. Часто слышал раньше (да и сам так думал) шутки про товарища майора, так с ним есть хоть какая-то вероятность вступить в диалог, а тут - русня, пшла нах и все. Демократия во всей красе.

Если так поступит гитхаб, то все.. писец

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