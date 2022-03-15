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Сервисы
Кожаный мангал

«Яндекс» запустил сервис для ответа на телефонные звонки и их записи через «Алису» Статьи редакции

Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».

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Информация о том, что «Алиса» теперь может отвечать на звонки, а также записывать и расшифровывать разговоры, если пользователь не взял трубку, появилась в «Яндекс.Справке». Функция доступна для iOS и Android приложения «Яндекса».

В компании подтвердили vc.ru запуск телефонного ассистента 15 марта 2022 года. Настроить его можно в приложении «Яндекса», сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».

Согласно описанию, ассистент работает, если включен определитель номера. Пользователю также нужно привязать номер телефона, а если их привязано несколько, выбрать тот, на который помощник будет отправлять сообщения.

«Алиса» может отвечать на звонок, если пользователь его сбросил, если звонят мошенники или спамеры, а также если пользователь недоступен или не берёт трубку более 20 секунд. Вызовы, помеченные определителем номера как спам, будут перенаправляться на ассистента, если пользователь включил «блокировку спам-звонков», уточнили в компании.

Также пользователю нужно выбрать мессенджер, в который ассистент будет отправлять расшифровки разговоров: в приложение «Яндекса», Telegram или Viber. В «Справке» ещё указан WhatsApp, но в компании уточнили, что мессенджер сейчас не поддерживается.

Для пользователей подписки «Плюс» услуга бесплатна, но некоторые операторы могут брать деньги за переадресацию вызовов. При использовании ассистента в роуминге пользователь оплачивает входящий звонок от абонента и исходящий звонок ассистенту.

Источник: «Яндекс»
  • В 2019 году телефонного ассистента «защитник Олег» запустил «Тинькофф» для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. «Олег» умеет принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст.
  • В декабре 2021 года телефонного ассистента представил «Сбер». На звонки отвечает голосовой помощник от компании.

#новость #яндекс #алиса

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51 комментарий
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Max Payne

Инновационная компания, конечно. В который раз взяли фичу гугла, представленную пару-тройку лет назад. В связке с товарищем майором и подавно не нужна здравомыслящим людям.

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12
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умный человек

Ну всё, раз уже кто-то это сделал - то теперь никому нельзя повторять
Если кто-то сделал стул - всё, остальным стулья свои делать не надо

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10
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Max Payne

Странно, но я нигде не писал, что "никому нельзя". Можно, наоборот хорошо, что сервис развивается. Я скорее апеллировал к тому, что это ни разу не инновация и Яндекс в целом продолжает этот тренд копипаста чужих продуктов.

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–1
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Агент К

Яндекс в целом продолжает этот тренд копипаста чужих продуктов.
А все кто делают покрышки - копипастят продукт какой-то там "первой" компании.
Так можно почти про любой бизнес сказать - реализация удачной идеи для удовлетворения потребностей рынка.

Кто-то эту потребность увидел первым (и возможно даже первым реализовал), но странно относиться к остальным после этого как к чему-то второсортному.

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6
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Max Payne

Если попытаться ваше сравнение использовать в примере с Яндексом, то это примерно будет так: есть компания Нокиан, которая выпускает одну из лучших покрышек для зимы — Хакапелитту. А есть Матадор или Белшина или еще хуй знает какая контора, которая слизывает протектор и продает. Вот тут примерно тоже самое.

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0
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умный человек

Del

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0
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Агент К

Совершенно некорректное сравнение.

Матадор может слизать геометрию или состав резины. Читай исходники. Яндекс - не может. Это полностью своя разработка, которая повторяет функционал (насколько полностью они пересекаются я хз, но не суть).

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0
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Max Payne

Понимаю, вам тяжело в анализ.
Матадор может слизать геометрию
 Яндекс слизал кейсы использования
состав резины
 И кейсы ответов
Читай исходники. Яндекс - не может.
 Технологию производства Матадор спиздить не может, да.

Это полностью своя разработка, которая повторяет функционал
 У матадора полностью своя разработка, которая повторяет функционал.

ЧТД, попробуйте еще.

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0
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Агент К

Да мне нечего пробовать. Если для вас любой не уникальный продукт это просто "слизал", то спорить о чем-либо бесполезно.

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0
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Max Payne

Настолько уникальный, что этих ассистентов как грязи уже развелось и Яндекс просто в числе догоняющих.

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0
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Агент К

Настолько уникальный
Я смотрю, даже попытки читать не было, ок.

Догоняющие или нет это про качество\функционал, а не про дату выпуска. Может и догоняющие, но мы-то не об этом говорили.

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0
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Max Payne

Аргументацию в защиту так и не услышал. Только что-то на фанатском.

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0
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умный человек

Это был сарказм. Но вот что странно:
не нужна здравомыслящим людям
 почему не нужна? все звонки и так по закону яровой пишутся и хранятся долго. а тут ассистент будет немножко помогать

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1
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Max Payne

Нравится пользоваться продуктами Яндекса — пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.

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–2
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умный человек

Кинопоиск, музыка, такси и еда - тоже копро?
Ну вы даёте

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1
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Max Payne

Кинопоиск
 Да. Но они тут не одиноки со своими платными фильмами.
музыка
 Spotify намного лучше и интереснее.
такси
Есть опыт сравнения Bolt, Uber в Европе и Яндекс в РФ. На Яндексе окромя Москвы-Питера можно ездить только на Комфорт+, не ниже. Так что да.
еда
Вместе с ДК идут нахуй со своими сервисными сборами.

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0
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умный человек

мда

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0
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Max Payne

По существу ответить нечего, всё понятно.

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0
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умный человек

мда
 потому что вы только что называли их сервисами прям копро, а теперь же
1) кинопоиск - не компро выходит,
2) Спотифи вам больше нравится изза того что там прям интересно - но нет объяснения почему я.музыка копро - значит не копро,
3) на ядексе езжу только на комфорт+, - выходит не копро
4) ой, еда не хочет бесплатно доставлять, ишь чё удумали - в копро их!
мда

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Max Payne

кинопоиск - не компро выходит
 Копро, но и другие не лучше.
Спотифи вам больше нравится
 Там как минимум лучше система рекомендаций и приложение десктоп.
на ядексе езжу только на комфорт+
 Ты видимо читать не умеешь, я же четко сказал, почему Я.Такси копрофильский сервис — его повседневные тарифы полное говно в сравнение с аналогами из ЕС, например. Сделать плохим Бизнес — тут пока даже Яндекс не справляется, к счастью.
еда не хочет бесплатно доставлять,
 А чо, у нас сервисный сбор — единственный? В целом их отношение и положение "мы посредники и информационный сервис, ни за что не отвечаем" говорит о многом — как о еде, так и о такси.

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0
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Lexx Sky

Нравится пользоваться продуктами Apple— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
 Нравится пользоваться продуктами Google— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
 Нравится пользоваться продуктами Meta— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
 Нравится пользоваться продуктами Atlassian— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
 Нравится пользоваться продуктами *Companyname*— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.

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0
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Max Payne

Писю с пальцем то не сравнивайте. Из этого списка только Meta подходит под ваше описание.

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0
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Евгений Рогов

У гугла ассистент сам звонит. А не отвечает. Такая фича есть у сбера. Причём релизнули они её раньше чем Гугл, если мне память не изменяет. Релизнули, не анонсировали.

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5
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Max Payne

Ассистент у гугла умеет отвечать и довольно давно. На пиксель 3 и пиксель 4 это работало у меня. Не в РФ, конечно.

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0
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Провинциальный утюг

Братишка, ты чё доебался? :)

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0
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Ilya Kozlov

Гугл тоже не первый поисковик. Нормально «слизал», до сих пор «лижет»

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0
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LuNature

Что-то не нравиться мне это товарищ Майор

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15
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Сергей Я
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5
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Илья Чирков

Товарищ майор и так все звонки записывает, доброе утро.

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0
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Best Practice

Есть успешные примеры использование автоответчиков бизнесом или это только инструмент для мести спамерам?

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2
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Евгений Рогов

Есть личный пример, как долб*ебы не могут оставить личному ассистенту сообщение и названивают 10 раз подряд.

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6
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Евгений Рогов

Причём работники @Тинькофф сами же не хотят оставлять Олегу своему сообщения.

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4
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Елена Кучерявенко

По большому счету его лучше использовать автоинформатором - строго без возможности записи сообщения звонящим. Автоинформатор сообщает что-нить типа "Наши часы работы такие-то, также вы можете написать нам там-то". Потому что если оставить возможность записи - все звонящие автороботы и спамеры туда оставляют сообщения, и прослушивать это потом - убиться

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1
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alpden

еще бы в табличку да сравнить их всех,
салют, тинькоф, мегафон, алису

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3
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За что нам это

Согласен. Было бы круто.
Пока Тинькоффский юзаю.

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3
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alpden

а я салют 😀

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0
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Владимир Оо

Очень интересный пункт😏И зачем им вся эта информация для работы этой функции)

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2
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Виктор Ефимов

А ведь в последних андроидах нет API, чтобы получить звук с линии? Всякие ACR плохо работают..

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0
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ova

Так это не устройством и пишется. В IOS Алиса тоже работает)

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0
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Николай Беликов

еще у Мегафона есть помощники https://hi.megafon.ru

МегаФон - Голосовой ассистент
Помогу обработать звонки, которые вы не хотите или не можете принять
hi.megafon.ru
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0
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Николай Чагин

огонь)

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0
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Fe1ix. N.

Лет пять назад на asterisk такое уже работало ,в связке автоответчика

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0
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Valeratal Val

у меня в Мегафоне была такая "Ева"

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0
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Шото Руставели

Интересно интересно, приложил ли к этому руку сам Тигран Хадувердян. Русский Армян.

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0
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Артур Кожевников

доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса»
/0

Хочешь бесплатного - подпишись за $$$.

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0
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умный человек

полтора бакса в месяц

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0
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Оля

Я уже давно пользуюсь телефонным секретарём от Тинькофф - Олег
Безумно нравится 😀

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Кусок Идиотизма

Олег, перелогинься. Oh, wait..

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Peter Pavlenko

Тинькоффский Олег самый эффективный и уморительный))

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Павел Скор

С номерами всех стран работает?

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Роман Рабочий

Год ушел на копирование)
Ну и ладушки.

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