«Яндекс» запустил сервис для ответа на телефонные звонки и их записи через «Алису» Статьи редакции
Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».
Информация о том, что «Алиса» теперь может отвечать на звонки, а также записывать и расшифровывать разговоры, если пользователь не взял трубку, появилась в «Яндекс.Справке». Функция доступна для iOS и Android приложения «Яндекса».
В компании подтвердили vc.ru запуск телефонного ассистента 15 марта 2022 года. Настроить его можно в приложении «Яндекса», сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».
Согласно описанию, ассистент работает, если включен определитель номера. Пользователю также нужно привязать номер телефона, а если их привязано несколько, выбрать тот, на который помощник будет отправлять сообщения.
«Алиса» может отвечать на звонок, если пользователь его сбросил, если звонят мошенники или спамеры, а также если пользователь недоступен или не берёт трубку более 20 секунд. Вызовы, помеченные определителем номера как спам, будут перенаправляться на ассистента, если пользователь включил «блокировку спам-звонков», уточнили в компании.
Также пользователю нужно выбрать мессенджер, в который ассистент будет отправлять расшифровки разговоров: в приложение «Яндекса», Telegram или Viber. В «Справке» ещё указан WhatsApp, но в компании уточнили, что мессенджер сейчас не поддерживается.
Для пользователей подписки «Плюс» услуга бесплатна, но некоторые операторы могут брать деньги за переадресацию вызовов. При использовании ассистента в роуминге пользователь оплачивает входящий звонок от абонента и исходящий звонок ассистенту.
- В 2019 году телефонного ассистента «защитник Олег» запустил «Тинькофф» для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. «Олег» умеет принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст.
- В декабре 2021 года телефонного ассистента представил «Сбер». На звонки отвечает голосовой помощник от компании.
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Вслед за «Яндексом» и Ozon.
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Инновационная компания, конечно. В который раз взяли фичу гугла, представленную пару-тройку лет назад. В связке с товарищем майором и подавно не нужна здравомыслящим людям.
Ну всё, раз уже кто-то это сделал - то теперь никому нельзя повторять
Если кто-то сделал стул - всё, остальным стулья свои делать не надо
Странно, но я нигде не писал, что "никому нельзя". Можно, наоборот хорошо, что сервис развивается. Я скорее апеллировал к тому, что это ни разу не инновация и Яндекс в целом продолжает этот тренд копипаста чужих продуктов.
Яндекс в целом продолжает этот тренд копипаста чужих продуктов.
А все кто делают покрышки - копипастят продукт какой-то там "первой" компании.
Так можно почти про любой бизнес сказать - реализация удачной идеи для удовлетворения потребностей рынка.
Кто-то эту потребность увидел первым (и возможно даже первым реализовал), но странно относиться к остальным после этого как к чему-то второсортному.
Если попытаться ваше сравнение использовать в примере с Яндексом, то это примерно будет так: есть компания Нокиан, которая выпускает одну из лучших покрышек для зимы — Хакапелитту. А есть Матадор или Белшина или еще хуй знает какая контора, которая слизывает протектор и продает. Вот тут примерно тоже самое.
Del
Совершенно некорректное сравнение.
Матадор может слизать геометрию или состав резины. Читай исходники. Яндекс - не может. Это полностью своя разработка, которая повторяет функционал (насколько полностью они пересекаются я хз, но не суть).
Понимаю, вам тяжело в анализ.
Матадор может слизать геометрию
Яндекс слизал кейсы использования
состав резины
И кейсы ответов
Читай исходники. Яндекс - не может.
Технологию производства Матадор спиздить не может, да.
Это полностью своя разработка, которая повторяет функционал
У матадора полностью своя разработка, которая повторяет функционал.
ЧТД, попробуйте еще.
Да мне нечего пробовать. Если для вас любой не уникальный продукт это просто "слизал", то спорить о чем-либо бесполезно.
Настолько уникальный, что этих ассистентов как грязи уже развелось и Яндекс просто в числе догоняющих.
Настолько уникальный
Я смотрю, даже попытки читать не было, ок.
Догоняющие или нет это про качество\функционал, а не про дату выпуска. Может и догоняющие, но мы-то не об этом говорили.
Аргументацию в защиту так и не услышал. Только что-то на фанатском.
Это был сарказм. Но вот что странно:
не нужна здравомыслящим людям
почему не нужна? все звонки и так по закону яровой пишутся и хранятся долго. а тут ассистент будет немножко помогать
Нравится пользоваться продуктами Яндекса — пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Кинопоиск, музыка, такси и еда - тоже копро?
Ну вы даёте
Кинопоиск
Да. Но они тут не одиноки со своими платными фильмами.
музыка
Spotify намного лучше и интереснее.
такси
Есть опыт сравнения Bolt, Uber в Европе и Яндекс в РФ. На Яндексе окромя Москвы-Питера можно ездить только на Комфорт+, не ниже. Так что да.
еда
Вместе с ДК идут нахуй со своими сервисными сборами.
мда
По существу ответить нечего, всё понятно.
мда
потому что вы только что называли их сервисами прям копро, а теперь же
1) кинопоиск - не компро выходит,
2) Спотифи вам больше нравится изза того что там прям интересно - но нет объяснения почему я.музыка копро - значит не копро,
3) на ядексе езжу только на комфорт+, - выходит не копро
4) ой, еда не хочет бесплатно доставлять, ишь чё удумали - в копро их!
мда
кинопоиск - не компро выходит
Копро, но и другие не лучше.
Спотифи вам больше нравится
Там как минимум лучше система рекомендаций и приложение десктоп.
на ядексе езжу только на комфорт+
Ты видимо читать не умеешь, я же четко сказал, почему Я.Такси копрофильский сервис — его повседневные тарифы полное говно в сравнение с аналогами из ЕС, например. Сделать плохим Бизнес — тут пока даже Яндекс не справляется, к счастью.
еда не хочет бесплатно доставлять,
А чо, у нас сервисный сбор — единственный? В целом их отношение и положение "мы посредники и информационный сервис, ни за что не отвечаем" говорит о многом — как о еде, так и о такси.
Нравится пользоваться продуктами Apple— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Нравится пользоваться продуктами Google— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Нравится пользоваться продуктами Meta— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Нравится пользоваться продуктами Atlassian— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Нравится пользоваться продуктами *Companyname*— пользуйтесь. Только другим предлагать стать копрофилом не нужно, пожалуйста.
Писю с пальцем то не сравнивайте. Из этого списка только Meta подходит под ваше описание.
У гугла ассистент сам звонит. А не отвечает. Такая фича есть у сбера. Причём релизнули они её раньше чем Гугл, если мне память не изменяет. Релизнули, не анонсировали.
Ассистент у гугла умеет отвечать и довольно давно. На пиксель 3 и пиксель 4 это работало у меня. Не в РФ, конечно.
Братишка, ты чё доебался? :)
Гугл тоже не первый поисковик. Нормально «слизал», до сих пор «лижет»
Что-то не нравиться мне это товарищ Майор
Товарищ майор и так все звонки записывает, доброе утро.
Есть успешные примеры использование автоответчиков бизнесом или это только инструмент для мести спамерам?
Есть личный пример, как долб*ебы не могут оставить личному ассистенту сообщение и названивают 10 раз подряд.
Причём работники @Тинькофф сами же не хотят оставлять Олегу своему сообщения.
По большому счету его лучше использовать автоинформатором - строго без возможности записи сообщения звонящим. Автоинформатор сообщает что-нить типа "Наши часы работы такие-то, также вы можете написать нам там-то". Потому что если оставить возможность записи - все звонящие автороботы и спамеры туда оставляют сообщения, и прослушивать это потом - убиться
еще бы в табличку да сравнить их всех,
салют, тинькоф, мегафон, алису
Согласен. Было бы круто.
Пока Тинькоффский юзаю.
а я салют 😀
Очень интересный пункт😏И зачем им вся эта информация для работы этой функции)
А ведь в последних андроидах нет API, чтобы получить звук с линии? Всякие ACR плохо работают..
Так это не устройством и пишется. В IOS Алиса тоже работает)
еще у Мегафона есть помощники https://hi.megafon.ru
огонь)
Лет пять назад на asterisk такое уже работало ,в связке автоответчика
у меня в Мегафоне была такая "Ева"
Интересно интересно, приложил ли к этому руку сам Тигран Хадувердян. Русский Армян.
доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса»
/0
Хочешь бесплатного - подпишись за $$$.
полтора бакса в месяц
Я уже давно пользуюсь телефонным секретарём от Тинькофф - Олег
Безумно нравится 😀
Олег, перелогинься. Oh, wait..
Тинькоффский Олег самый эффективный и уморительный))
С номерами всех стран работает?
Год ушел на копирование)
Ну и ладушки.