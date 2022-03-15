Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».

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Информация о том, что «Алиса» теперь может отвечать на звонки, а также записывать и расшифровывать разговоры, если пользователь не взял трубку, появилась в «Яндекс.Справке». Функция доступна для iOS и Android приложения «Яндекса».

В компании подтвердили vc.ru запуск телефонного ассистента 15 марта 2022 года. Настроить его можно в приложении «Яндекса», сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».

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Согласно описанию, ассистент работает, если включен определитель номера. Пользователю также нужно привязать номер телефона, а если их привязано несколько, выбрать тот, на который помощник будет отправлять сообщения.

«Алиса» может отвечать на звонок, если пользователь его сбросил, если звонят мошенники или спамеры, а также если пользователь недоступен или не берёт трубку более 20 секунд. Вызовы, помеченные определителем номера как спам, будут перенаправляться на ассистента, если пользователь включил «блокировку спам-звонков», уточнили в компании.

Также пользователю нужно выбрать мессенджер, в который ассистент будет отправлять расшифровки разговоров: в приложение «Яндекса», Telegram или Viber. В «Справке» ещё указан WhatsApp, но в компании уточнили, что мессенджер сейчас не поддерживается.

Для пользователей подписки «Плюс» услуга бесплатна, но некоторые операторы могут брать деньги за переадресацию вызовов. При использовании ассистента в роуминге пользователь оплачивает входящий звонок от абонента и исходящий звонок ассистенту.

Источник: «Яндекс»