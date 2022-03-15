«Яндекс» запустил сервис для записи телефонных звонков и ответа на них через «Алису» Статьи редакции
Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».
Информация о том, что «Алиса» теперь может отвечать на звонки, а также записывать и расшифровывать разговоры, если пользователь не взял трубку, появилась в «Яндекс.Справке». Функция доступна для iOS и Android приложения «Яндекса».
В компании подтвердили vc.ru запуск телефонного ассистента 15 марта 2022 года. Настроить его можно в приложении «Яндекса», сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».
Согласно описанию, ассистент работает, если включен определитель номера. Пользователю также нужно привязать номер телефона, а если их привязано несколько, выбрать тот, на который помощник будет отправлять сообщения.
«Алиса» может отвечать на звонок, если пользователь его сбросил, если звонят мошенники или спамеры, а также если пользователь недоступен или не берёт трубку более 20 секунд. Вызовы, помеченные определителем номера как спам, будут перенаправляться на ассистента, если пользователь включил «блокировку спам-звонков», уточнили в компании.
Также пользователю нужно выбрать мессенджер, в который ассистент будет отправлять расшифровки разговоров: в приложение «Яндекса», Telegram или Viber. В «Справке» ещё указан WhatsApp, но в компании уточнили, что мессенджер сейчас не поддерживается.
Для пользователей подписки «Плюс» услуга бесплатна, но некоторые операторы могут брать деньги за переадресацию вызовов. При использовании ассистента в роуминге пользователь оплачивает входящий звонок от абонента и исходящий звонок ассистенту.
- В 2019 году телефонного ассистента «защитник Олег» запустил «Тинькофф» для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. «Олег» умеет принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст.
- В декабре 2021 года телефонного ассистента представил «Сбер». На звонки отвечает голосовой помощник от компании.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Вслед за «Яндексом» и Ozon.
Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Есть успешные примеры использование автоответчиков бизнесом или это только инструмент для мести спамерам?
Есть личный пример, как долб*ебы не могут оставить личному ассистенту сообщение и названивают 10 раз подряд.
Причём работники @Тинькофф сами же не хотят оставлять Олегу своему сообщения.
Что-то не нравиться мне это товарищ Майор
Инновационная компания, конечно. В который раз взяли фичу гугла, представленную пару-тройку лет назад. В связке с товарищем майором и подавно не нужна здравомыслящим людям.
У гугла ассистент сам звонит. А не отвечает. Такая фича есть у сбера. Причём релизнули они её раньше чем Гугл, если мне память не изменяет. Релизнули, не анонсировали.
Ассистент у гугла умеет отвечать и довольно давно. На пиксель 3 и пиксель 4 это работало у меня. Не в РФ, конечно.
А ведь в последних андроидах нет API, чтобы получить звук с линии? Всякие ACR плохо работают..