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Сервисы
Кожаный мангал

«Яндекс» запустил сервис для записи телефонных звонков и ответа на них через «Алису» Статьи редакции

Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».

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Информация о том, что «Алиса» теперь может отвечать на звонки, а также записывать и расшифровывать разговоры, если пользователь не взял трубку, появилась в «Яндекс.Справке». Функция доступна для iOS и Android приложения «Яндекса».

В компании подтвердили vc.ru запуск телефонного ассистента 15 марта 2022 года. Настроить его можно в приложении «Яндекса», сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».

Согласно описанию, ассистент работает, если включен определитель номера. Пользователю также нужно привязать номер телефона, а если их привязано несколько, выбрать тот, на который помощник будет отправлять сообщения.

«Алиса» может отвечать на звонок, если пользователь его сбросил, если звонят мошенники или спамеры, а также если пользователь недоступен или не берёт трубку более 20 секунд. Вызовы, помеченные определителем номера как спам, будут перенаправляться на ассистента, если пользователь включил «блокировку спам-звонков», уточнили в компании.

Также пользователю нужно выбрать мессенджер, в который ассистент будет отправлять расшифровки разговоров: в приложение «Яндекса», Telegram или Viber. В «Справке» ещё указан WhatsApp, но в компании уточнили, что мессенджер сейчас не поддерживается.

Для пользователей подписки «Плюс» услуга бесплатна, но некоторые операторы могут брать деньги за переадресацию вызовов. При использовании ассистента в роуминге пользователь оплачивает входящий звонок от абонента и исходящий звонок ассистенту.

Источник: «Яндекс»
  • В 2019 году телефонного ассистента «защитник Олег» запустил «Тинькофф» для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. «Олег» умеет принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст.
  • В декабре 2021 года телефонного ассистента представил «Сбер». На звонки отвечает голосовой помощник от компании.

#новость #яндекс #алиса

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Best Practice

Есть успешные примеры использование автоответчиков бизнесом или это только инструмент для мести спамерам?

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Евгений Рогов

Есть личный пример, как долб*ебы не могут оставить личному ассистенту сообщение и названивают 10 раз подряд.

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Евгений Рогов

Причём работники @Тинькофф сами же не хотят оставлять Олегу своему сообщения.

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LuNature

Что-то не нравиться мне это товарищ Майор

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Сергей Я
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Max Payne

Инновационная компания, конечно. В который раз взяли фичу гугла, представленную пару-тройку лет назад. В связке с товарищем майором и подавно не нужна здравомыслящим людям.

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Евгений Рогов

У гугла ассистент сам звонит. А не отвечает. Такая фича есть у сбера. Причём релизнули они её раньше чем Гугл, если мне память не изменяет. Релизнули, не анонсировали.

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Max Payne

Ассистент у гугла умеет отвечать и довольно давно. На пиксель 3 и пиксель 4 это работало у меня. Не в РФ, конечно.

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Виктор Ефимов

А ведь в последних андроидах нет API, чтобы получить звук с линии? Всякие ACR плохо работают..

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