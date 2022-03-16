Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

{"id":380174,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":380174,"gtm":null} 3234 просмотров Слушать

С 12 марта 2022 года в магазинах App Store и Play Store появилось около 60 отзывов от сотрудников, чьи рабочие пространства в корпоративном мессенджере Slack были без предупреждения удалены. Пострадали в том числе разработчики «Сбера».

Чтобы не пришлось переключаться на первый попавшийся сервис, стоит заранее изучить альтернативные варианты — те, что можно подключить бесплатно или за рубли.

Стоимость: бесплатный план — рекомендован для команды до 100 человек.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые чаты; постоянный доступ к полной истории сообщений; функции для клиентской поддержки — CRM-системы, переадресовка заявок на ответственных сотрудников; интеграция с приложениями — например, для видеоконференций; гостевые аккаунты и другое.

Платформу можно разместить на собственных серверах.

Стоимость: бесплатный план — рекомендован для небольших команд.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия (через VPN).

Возможности: публичные и закрытые чаты; групповые аудио- и видеозвонки; интеграция со сторонними сервисами — например, Hubot, GitLab, Jira и IRC; встроенные задачники и чек-листы и другое.

Платформу можно разместить на собственных серверах.

Стоимость: бесплатный план, но есть и платные — их можно оплатить рублями.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные каналы; групповые и личные чаты; видеозвонки без ограничений по длительности; хранилище — до 5 Гб; календарь; гостевые аккаунты; задачник и планировщик проектов; частичная интеграция омниканальной CRM; конструктор сайтов и другое.

Источник: Битрикс24

Стоимость: бесплатный план для команд до 10 человек.

Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые чаты; поддержка голосовых сообщений; аудиозвонки для двоих; задачник; до десяти интеграций со сторонними сервисами; хранилище — до 20 Гб.

Источник: Chanty

Стоимость: бесплатный план для команд до 20 человек.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: неограниченное число групповых и личных чатов; десять публичных каналов; вместимость хранилища — до 5 Гб на команду; видеозвонки тет-а-тет; интеграция сторонних сервисов.

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS.

Возможности: публичные и закрытые каналы на 100 человек; личные и групповые чаты; 60-минутные аудио- и видеозвонки для 100 участников; неограниченный доступ к истории сообщений; хранилище — до 100 Гб; календарь; интеграция десяти приложений; поддержка ботов; система «чекин и чекаут» (сотрудник отмечается, когда приходит и уходит) и другое.

Источник: Zoho

Стоимость: бесплатный план для команд до 500 человек.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Возможности: публичные и закрытые каналы; частные и групповые чаты; создание групп по отделам, регионам, проектам или темам; интеграция сторонних сервисов — например, для аудио- и видеозвонков и управления задачами; хранилище до 5 Гб; история сообщений доступна только за последний месяц.

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые каналы; интеграция сторонних сервисов и ботов — например, чтобы создавать опросники и проводить видеоконференции; гостевые аккаунты; хранилище до 5 Гб; в истории чатов доступны последние 10 тысяч сообщений.

Платформу можно разместить на собственных серверах.

Источник: Zulip

Стоимость: бесплатный.

Возможности: публичные и закрытые каналы; групповые и личные чаты; интеграция сторонних сервисов; встроенная и настраиваемая CRM; полностью открытый исходный код.

Платформу можно разместить на собственных серверах.

Источник: Corteza

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые каналы; голосовые и видеочаты с демонстрацией экрана; интеграция ботов и сторонних сервисов — например, чтобы управлять проектами в Trello; загрузка файлов до 8 Мб и другое.

Стоимость: бесплатный план для групп до трёх человек.

Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые чаты; групповые и частные переписки; календарь; совместное редактирование писем; история диалогов доступна только за последние 15 дней; интеграций со сторонними сервисами в бесплатном плане нет.

Источник: Missive

Стоимость: бесплатный план для команд до десяти человек.

Платформы: Windows, macOS, Android и iOS.

Возможности: 100 публичных и закрытых каналов; голосовые и видеосообщения; записываемые аудио- и видеозвонки тет-а-тет; вечный доступ к истории переписок; хранилище до 50 Гб.

Источник: Stork

Стоимость: базовый план — 349 рублей в месяц за пользователя.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Возможности: публичные и закрытые каналы; личные и групповые чаты; голосовые сообщения и их расшифровка; аудиозвонки; интеграция ботов; доска задач.

Источник: Tada

Стоимость: 199 рублей в месяц за сотрудника — минимум пять человек. Для команд от 100 работников цена ниже — 99 рублей.

Платформы: Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные каналы; групповые и личные чаты; менеджер задач; канбан-доска.

Источник: Пачка

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые каналы; неограниченный доступ к истории сообщений; гостевые аккаунты; 60-минутные аудио- и видеозвонки на семь человек; канбан-доска; интеграция с Microsoft Office и G-Suite; хранилище до 5 Гб, максимальный размер файла — 30 Мб.

Источник: AirSend

Стоимость: бесплатный план для команд до 500 человек.

Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные и закрытые личные и групповые чаты; интеграция с Google Calendar, Trello, JIRA, GitHub, Bitbucket и ботом-переводчиком; доступ к сообщениям, опубликованным не более года назад; хранилище — до 5 Гб.

Источник: Jandi

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Возможности: бесконечное число личных чатов; полностью доступная история сообщений; хранилище до 1 Гб; создать публичный или закрытый диалог можно единожды, но в чужие разрешается вступать без ограничений; интеграция сторонних сервисов и встроенные задачники на бесплатном плане, вероятно, не доступны.

Стоимость: рассчитывается по запросу.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Sailfish OS, Android, iOS, веб-версия.

Возможности: публичные каналы; личные и групповые чаты; система аудио- и видеоконференций; поддержка чат-ботов для бизнес- и HR-отделов; интеграция приложений «МойОфис».

Платформу можно разместить на собственных серверах.

Источник: Dialog

Стоимость: бесплатный план.

Платформы: Linux, Windows, macOS, веб-версия.

Возможности: публичные и частные сообщества; неограниченный доступ к истории переписок; интеграции со сторонними сервисами — например, GitLab, Jenkins, Travis CI, Heroku, Sentry, HuBoard, Logentries, Pagerduty и Sprintly.

Источник: Gitlab

Стоимость: бесплатный план для команд до 10 человек на один год, но есть и платные — их можно оплатить в рублях.

Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Возможности: групповые и личные чаты; аудио- и видеозвонки для 250 человек; встроенные органайзер и менеджер задач. Что именно из этого доступно в бесплатном плане, компания на сайте не раскрывает.

Источник: Сибрус

Стоимость: бесплатный.

Платформы: неизвестно.

Возможности: групповые чаты; командные комнаты; полный доступ к истории переписок.

Нужно размещать на собственных серверах.

Источник: Let's Chat