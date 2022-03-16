Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции
Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.
С 12 марта 2022 года в магазинах App Store и Play Store появилось около 60 отзывов от сотрудников, чьи рабочие пространства в корпоративном мессенджере Slack были без предупреждения удалены. Пострадали в том числе разработчики «Сбера».
Чтобы не пришлось переключаться на первый попавшийся сервис, стоит заранее изучить альтернативные варианты — те, что можно подключить бесплатно или за рубли.
Стоимость: бесплатный план — рекомендован для команды до 100 человек.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые чаты; постоянный доступ к полной истории сообщений; функции для клиентской поддержки — CRM-системы, переадресовка заявок на ответственных сотрудников; интеграция с приложениями — например, для видеоконференций; гостевые аккаунты и другое.
Платформу можно разместить на собственных серверах.
Стоимость: бесплатный план — рекомендован для небольших команд.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия (через VPN).
Возможности: публичные и закрытые чаты; групповые аудио- и видеозвонки; интеграция со сторонними сервисами — например, Hubot, GitLab, Jira и IRC; встроенные задачники и чек-листы и другое.
Платформу можно разместить на собственных серверах.
Стоимость: бесплатный план, но есть и платные — их можно оплатить рублями.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные каналы; групповые и личные чаты; видеозвонки без ограничений по длительности; хранилище — до 5 Гб; календарь; гостевые аккаунты; задачник и планировщик проектов; частичная интеграция омниканальной CRM; конструктор сайтов и другое.
Стоимость: бесплатный план для команд до 10 человек.
Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые чаты; поддержка голосовых сообщений; аудиозвонки для двоих; задачник; до десяти интеграций со сторонними сервисами; хранилище — до 20 Гб.
Стоимость: бесплатный план для команд до 20 человек.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: неограниченное число групповых и личных чатов; десять публичных каналов; вместимость хранилища — до 5 Гб на команду; видеозвонки тет-а-тет; интеграция сторонних сервисов.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS.
Возможности: публичные и закрытые каналы на 100 человек; личные и групповые чаты; 60-минутные аудио- и видеозвонки для 100 участников; неограниченный доступ к истории сообщений; хранилище — до 100 Гб; календарь; интеграция десяти приложений; поддержка ботов; система «чекин и чекаут» (сотрудник отмечается, когда приходит и уходит) и другое.
Стоимость: бесплатный план для команд до 500 человек.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые каналы; частные и групповые чаты; создание групп по отделам, регионам, проектам или темам; интеграция сторонних сервисов — например, для аудио- и видеозвонков и управления задачами; хранилище до 5 Гб; история сообщений доступна только за последний месяц.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые каналы; интеграция сторонних сервисов и ботов — например, чтобы создавать опросники и проводить видеоконференции; гостевые аккаунты; хранилище до 5 Гб; в истории чатов доступны последние 10 тысяч сообщений.
Платформу можно разместить на собственных серверах.
Стоимость: бесплатный.
Платформы: веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые каналы; групповые и личные чаты; интеграция сторонних сервисов; встроенная и настраиваемая CRM; полностью открытый исходный код.
Платформу можно разместить на собственных серверах.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые каналы; голосовые и видеочаты с демонстрацией экрана; интеграция ботов и сторонних сервисов — например, чтобы управлять проектами в Trello; загрузка файлов до 8 Мб и другое.
Стоимость: бесплатный план для групп до трёх человек.
Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые чаты; групповые и частные переписки; календарь; совместное редактирование писем; история диалогов доступна только за последние 15 дней; интеграций со сторонними сервисами в бесплатном плане нет.
Стоимость: бесплатный план для команд до десяти человек.
Платформы: Windows, macOS, Android и iOS.
Возможности: 100 публичных и закрытых каналов; голосовые и видеосообщения; записываемые аудио- и видеозвонки тет-а-тет; вечный доступ к истории переписок; хранилище до 50 Гб.
Стоимость: базовый план — 349 рублей в месяц за пользователя.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.
Возможности: публичные и закрытые каналы; личные и групповые чаты; голосовые сообщения и их расшифровка; аудиозвонки; интеграция ботов; доска задач.
Стоимость: 199 рублей в месяц за сотрудника — минимум пять человек. Для команд от 100 работников цена ниже — 99 рублей.
Платформы: Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные каналы; групповые и личные чаты; менеджер задач; канбан-доска.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые каналы; неограниченный доступ к истории сообщений; гостевые аккаунты; 60-минутные аудио- и видеозвонки на семь человек; канбан-доска; интеграция с Microsoft Office и G-Suite; хранилище до 5 Гб, максимальный размер файла — 30 Мб.
Стоимость: бесплатный план для команд до 500 человек.
Платформы: Windows, macOS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные и закрытые личные и групповые чаты; интеграция с Google Calendar, Trello, JIRA, GitHub, Bitbucket и ботом-переводчиком; доступ к сообщениям, опубликованным не более года назад; хранилище — до 5 Гб.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.
Возможности: бесконечное число личных чатов; полностью доступная история сообщений; хранилище до 1 Гб; создать публичный или закрытый диалог можно единожды, но в чужие разрешается вступать без ограничений; интеграция сторонних сервисов и встроенные задачники на бесплатном плане, вероятно, не доступны.
Стоимость: рассчитывается по запросу.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Sailfish OS, Android, iOS, веб-версия.
Возможности: публичные каналы; личные и групповые чаты; система аудио- и видеоконференций; поддержка чат-ботов для бизнес- и HR-отделов; интеграция приложений «МойОфис».
Платформу можно разместить на собственных серверах.
Стоимость: бесплатный план.
Платформы: Linux, Windows, macOS, веб-версия.
Возможности: публичные и частные сообщества; неограниченный доступ к истории переписок; интеграции со сторонними сервисами — например, GitLab, Jenkins, Travis CI, Heroku, Sentry, HuBoard, Logentries, Pagerduty и Sprintly.
Стоимость: бесплатный план для команд до 10 человек на один год, но есть и платные — их можно оплатить в рублях.
Платформы: Linux, Windows, macOS, Android и iOS.
Возможности: групповые и личные чаты; аудио- и видеозвонки для 250 человек; встроенные органайзер и менеджер задач. Что именно из этого доступно в бесплатном плане, компания на сайте не раскрывает.
Стоимость: бесплатный.
Платформы: неизвестно.
Возможности: групповые чаты; командные комнаты; полный доступ к истории переписок.
Нужно размещать на собственных серверах.
Если в списке нет вашего корпоративного мессенджера, который можно подключить бесплатно или оплачивать в рублях, расскажите о нём в комментариях.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
15 марта он попал под санкции ЕС.
Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Вижу слёзы разработчиков, которые перешли со слака в битрикс
давайте сразу в сибрус, чего мелочиться?
Спасибо, что включили Пачку в подборку 🙌
Если вам нужно облачное решение, в котором есть треды и задачи, то Пачка отлично подойдет.
P.S. Мы очень паримся UI, поэтому немного обидно за размытые маленькие скрины) Добавлю сюда нормальный.
привет, Григорий! скриншот заменили <3
🥰
Красивое
- Мам, я хочу Слак!
- У нас есть Слак дома.
Слак дома: Битрикс24
Mattermost (при условии что вы его сможете скачать, так как наложен запрет на экспорт в РФ = VPN) один из самых функциональных. Установка на свой сервер и размещение в интранет позволит забыть о внешних ресурсах.
Русский язык есть, в свободное время занимаюсь переводом в официальном репезитории.
Поддерживаю. Очень хороший инструмент. И он максимально приближен к слэку по функциональности и интерфейсу.
господа эксперты, раз уж вы здесь! а ну признавайтесь, есть ли у mattermost недостатки, о которых командам лучше знать заранее? вдруг кому-то из комментаторов пригодится :—)
Недостатков за 4 года использования не заметил. Обязательно читать документацию команде ИТ, там все разжевано до не могу, траблшутинг присутствует. Коммьюнити более чем активное, так что проект развивается в правильном направлении. Если не нашли нужный плагин в местном стопе можно писать свои интеграции с сервисами - для этого тоже есть пачка документов.
Вот Сидишь себе, создаёшь заметки. И тут раз их кто-то удаляет 🙄
В прошлом году экспериментировали с Zulip. Рассматривали в качестве альтернативы Mattermost. Очень сырой продукт, непонятный UX и вырвиглазный UI у мобильного приложения.
Эдуард, а экспериментировали просто так — из интереса — или в mattermost чего-то не хватало?
Украина слак захватила?
VK Teams
Чем заменить Coub????!!!
Нормальной жизнью.
Можно работой заменить, всё продуктивнее