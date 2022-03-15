Сервис для рассылок Mailchimp стал отключать аккаунты российских пользователей Статьи редакции
Вслед за другими западными сервисами.
Сервис email-рассылок для бизнеса разослал пользователям письма, в которых сообщил, что «будучи частью компании Intuit» больше не сможет поддерживать аккаунты пользователей из России. Если аккаунт был отключен по ошибке, клиент может подать жалобу в ответном письме. Скриншоты письма опубликовали в Twitter и Telegram.
Официально Mailchimp не сообщал об отключении аккаунтов. Но материнская компания сервиса, разработчик финансовых программ Intuit опубликовала заявление в поддержку Украины 14 марта.
В частности, компания сообщила, что хотя «не имеет существенного бизнеса в России или Украине с точки зрения выручки и цепочек поставок», она приостановит действие всех учётных записей российских клиентов.
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Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Привет! Я автор канала «Удалёнка и релокация». Сейчас у большинства потенциальных эмигрантов почти во всех чатах есть логичный вопрос — а как найти работу. Я собрал подборку ресурсов, которые помогут найти работу и построить зарубежную карьеру.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
Уроды какие-то.
Реально мерзавцы.
Евреи, черные, теперь русские.
У них там тоже такая же шняга из прессы, как и у нас. Только единичные случаи публикаций из серии «подумайте». Как нас им показали, так они и видят.
Depositphotos мне устроил такую же тему - оплаченный пакеты обнулили, денег не возвращают. Говорят «когда снимут санкции, то можете обратиться за возвратом средств». Те ещё пидорасы.
Причём, на других стоках такого фигни замечено не было.
Евреи, черные, теперь русские.
нет, тут чуть другой порядок
немцы, японцы, теперь русские...
Отключили, да, без возможности скачать базу и без возврата каких-либо денег. Буквально одного дня не хватило, чтобы на российский аналог переехать 🙈
Очень жаль, что вы не сможете скачать базу клиентов.
Всема бункерами в Мариуполе и других городах вам приносим глубокие извинения.
Как же вам «сложно» и «обидно»
Если вы там – берегите себя.
Слава богу! Я нет. Но моя бабушка да.
у меня в Одессе родственники. Звоню, беспокоюсь.
"где вы были 8 лет"
Ну теперь то точно мир воцарится после ухода мейлчимпа, аминь! Но это не точно.
Очередные русофобско-лицемерные пуки.
Так сиди в бункере и не лезь в интернет!
🤡
Список нацистских сервисов https://всезапомним.рф/
Во, тема. Только судя по соотношению смайликов, туда тоже укры набежали? Потому что чему радуются то люди.
Fiverr тоже
Прикольно они пишут, что мол когда война закончится, то welcome снова. Они (западные люди) реально такие хлебушки с IQ ниже плинтуса, что думают, если отключат Путина от fiverr, то всё сразу прекратится? Они уверены, что после всего из и многих других тут будут ждать, кто решит вернуться?
Просто показуха. Переходим на аналоги и отныне игнорируем ненадёжных контрагентов.
А аналогов нет, либо они так же уже отключили аккаунты из РФ.
В случае с подобными сервисами конечно, так и надо делать. То есть у кого действительно есть альтернативы и может даже лучшие.
А это кто?
Кто знает куда правильно клеить звезду Давида?
Z надо на стекло клеить
Смотря где находитесь, а то могут и разбить (если повезёт, то стекло).
Интересно, мне сегодня пришло вот такое письмо. То ли просто совпало (я не помню сколько точно не пользовался этим аккаунтом), то ли это такая хитрая уловка
Мне так от miro письмо недавно пришло. Я и забыл, что у меня там аккаунт был.
Вовремя ушел от них
Очередные санкции против "электората Пу" подъехали.
ну вот Вам отключили его, Вы тоже электорат?
Все буржуйские сервисы решили посветить своим сервисом своему правительству и начали россиян прижимать
Сами же потом плакать будут от уплыва пользователей
А кто это?
Рассылка коммерческого спама. Напоминают о своем существовании и показывают пару ненужных товаров (плохо и хорошо продаваемых). В целом сервис поднимаемый за день, но уже отлаженный с удобным интерфейсом.
Сервис поднять не проблема. Проблема в том, что бы сервис не попал в блеклист. Тогда толку от него 0
Мне сегодня даже долбанный Гонг Конг мой фирменный банковский счет там закрыл без обьяснение. Уже совсем нереально участвовать в каких либо мировых бизнесах стало с российским паспортом или ПМЖ.
Гонконг ведь не участвует в санкциях? Я думал, можно рекомендовать эту юрисдикцию...
Банк или финсервис?
Финсервис. Гонконг не участвует в санкциях на банк или финтех видимо не хочет попасть под санкции или типа того.
Нормас, теперь будем по почте россии и сдеку рассылку отправлять)))
Аж 14 марта высказались, три недели думали или некому было пресс-релиз составить?
Хорошо бог отвел в своё время от этого гавняного сервиса
Давно пора переходить на Unisender. Вроде как не планируют они уходить с РФ.
https://www.unisender.com/?a=fenixeales
Реферальная ссылка?!)))
Как раз после информации о блокировке FB решили мигрировать на сторонний сервис из MailChimp, не хватило буквально одного дня.
Зашел в свой аккаунт и просто не смог залогиниться, по факту увидел уже надпись с блокирвкой.
Прошу прощения, но какого черта нельзя было уведомить пользователей хотябы за пару дней? Как-то это совсем не клиентоориентирвано.
Вашы военные тут людей убивают в Украине, вас еще информаровать нужно было? Скажите спасибо что бомбы обратно не летят.
Ура!
Ещё одни популисты:)
Так может у них просто не принимаются Visa и Mastercard? Или думаете политика?
Только бы Figma не блокнула нас......
Так они же уже, вроде, блокнули? Где-то видела новость про них.
Вроде корпопативные акки только.
Вроде как для санкционных компаний. Утром работал - все норм. Хотя может это временно
И вечером работает. В конце концов, VPN ;)
Оплаченные небось ))) как там с неприкосновенностью частной собственности нынче
Спасибо, реально. Меньше хоть спама в мире будет.
Вот уж точно не стоит жалеть, это же спамеры, возможно почта будет чище.