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Сервисы
Кожаный мангал

Сервис для рассылок Mailchimp стал отключать аккаунты российских пользователей Статьи редакции

Вслед за другими западными сервисами.

3400 просмотров

Сервис email-рассылок для бизнеса разослал пользователям письма, в которых сообщил, что «будучи частью компании Intuit» больше не сможет поддерживать аккаунты пользователей из России. Если аккаунт был отключен по ошибке, клиент может подать жалобу в ответном письме. Скриншоты письма опубликовали в Twitter и Telegram.

Дмитрий Сухарев @D_Suharev
Mailchimp всё
Ушел в 'за КАД' @vzakad
MailChimp отключил нам аккаунт, потому что мы российская компания. Хорошо, что у меня есть адрес в Штатах, я могу зарегистрировать еще один аккаунт уже на US-адрес

Официально Mailchimp не сообщал об отключении аккаунтов. Но материнская компания сервиса, разработчик финансовых программ Intuit опубликовала заявление в поддержку Украины 14 марта.

В частности, компания сообщила, что хотя «не имеет существенного бизнеса в России или Украине с точки зрения выручки и цепочек поставок», она приостановит действие всех учётных записей российских клиентов.

Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в…
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные…
tjournal.ru

#новость #mailchimp #днрилнр

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Ware Wow

Уроды какие-то.
Реально мерзавцы.
Евреи, черные, теперь русские.

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20
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Dmitry Prudnikov

У них там тоже такая же шняга из прессы, как и у нас. Только единичные случаи публикаций из серии «подумайте». Как нас им показали, так они и видят.

Depositphotos мне устроил такую же тему - оплаченный пакеты обнулили, денег не возвращают. Говорят «когда снимут санкции, то можете обратиться за возвратом средств». Те ещё пидорасы.
Причём, на других стоках такого фигни замечено не было.

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3
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John Doe

Евреи, черные, теперь русские.
 нет, тут чуть другой порядок

немцы, японцы, теперь русские...

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0
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Слепой Артем

Отключили, да, без возможности скачать базу и без возврата каких-либо денег. Буквально одного дня не хватило, чтобы на российский аналог переехать 🙈

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17
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Vlad Gavrulash

Очень жаль, что вы не сможете скачать базу клиентов.
Всема бункерами в Мариуполе и других городах вам приносим глубокие извинения.
Как же вам «сложно» и «обидно»

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–36
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Извинись

Если вы там – берегите себя.

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4
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Vlad Gavrulash

Слава богу! Я нет. Но моя бабушка да.

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0
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Извинись

у меня в Одессе родственники. Звоню, беспокоюсь.

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3
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Leo Uvarov

"где вы были 8 лет"

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2
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Сергей Я

Ну теперь то точно мир воцарится после ухода мейлчимпа, аминь! Но это не точно.

Очередные русофобско-лицемерные пуки.

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1
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Владлен Гавриченков

Так сиди в бункере и не лезь в интернет!

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–4
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Vlad Gavrulash

🤡

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0
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Ware Wow

Список нацистских сервисов https://всезапомним.рф/

#ВСЕЗАПОМНИМ – Компании покинувшие российский…
Список компаний, которые ушли с российского рынка и/или действовали недостойно и без чести…
всезапомним.рф
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0
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Сергей Я

Во, тема. Только судя по соотношению смайликов, туда тоже укры набежали? Потому что чему радуются то люди.

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0
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Извинись

Fiverr тоже

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5
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Сергей Я

Прикольно они пишут, что мол когда война закончится, то welcome снова. Они (западные люди) реально такие хлебушки с IQ ниже плинтуса, что думают, если отключат Путина от fiverr, то всё сразу прекратится? Они уверены, что после всего из и многих других тут будут ждать, кто решит вернуться?

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5
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Дмитрий Т.

Просто показуха. Переходим на аналоги и отныне игнорируем ненадёжных контрагентов.

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4
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John Doe

А аналогов нет, либо они так же уже отключили аккаунты из РФ.

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0
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Сергей Я

В случае с подобными сервисами конечно, так и надо делать. То есть у кого действительно есть альтернативы и может даже лучшие.

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–1
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Трудящийся якорь

А это кто?

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0
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Dmitry Voloshin

Кто знает куда правильно клеить звезду Давида?

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6
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Денис Демидов

Z надо на стекло клеить

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1
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Сергей Я

Смотря где находитесь, а то могут и разбить (если повезёт, то стекло).

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0
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Ilya Androsov

Интересно, мне сегодня пришло вот такое письмо. То ли просто совпало (я не помню сколько точно не пользовался этим аккаунтом), то ли это такая хитрая уловка

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3
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Alexey

Мне так от miro письмо недавно пришло. Я и забыл, что у меня там аккаунт был.

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2
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Станислав Одинцов

Вовремя ушел от них

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3
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Василий Петров

Очередные санкции против "электората Пу" подъехали.

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1
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Эдуард

ну вот Вам отключили его, Вы тоже электорат?

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1
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Влад

Все буржуйские сервисы решили посветить своим сервисом своему правительству и начали россиян прижимать

Сами же потом плакать будут от уплыва пользователей

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1
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Антон Храмченко

А кто это?

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0
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Трудящийся якорь

Рассылка коммерческого спама. Напоминают о своем существовании и показывают пару ненужных товаров (плохо и хорошо продаваемых). В целом сервис поднимаемый за день, но уже отлаженный с удобным интерфейсом.

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1
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Dimitri

Сервис поднять не проблема. Проблема в том, что бы сервис не попал в блеклист. Тогда толку от него 0

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0
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Dimitri

Мне сегодня даже долбанный Гонг Конг мой фирменный банковский счет там закрыл без обьяснение. Уже совсем нереально участвовать в каких либо мировых бизнесах стало с российским паспортом или ПМЖ.

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1
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Вячеслав Гримальский

Гонконг ведь не участвует в санкциях? Я думал, можно рекомендовать эту юрисдикцию...

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1
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Ware Wow

Банк или финсервис?

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0
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Dimitri

Финсервис. Гонконг не участвует в санкциях на банк или финтех видимо не хочет попасть под санкции или типа того.

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0
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Allestor Krei

Нормас, теперь будем по почте россии и сдеку рассылку отправлять)))

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1
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Виталий Орлов

Аж 14 марта высказались, три недели думали или некому было пресс-релиз составить?

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1
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Вадим

Хорошо бог отвел в своё время от этого гавняного сервиса

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1
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Дяченко Александр

Давно пора переходить на Unisender. Вроде как не планируют они уходить с РФ.
https://www.unisender.com/?a=fenixeales

Unisender — сервис Email рассылок
Unisender — удобный сервис Email рассылок. Создавайте красивые письма за минуты. Смотрите…
www.unisender.com
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–2
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Егор Корницкий

Реферальная ссылка?!)))

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MLNW

Как раз после информации о блокировке FB решили мигрировать на сторонний сервис из MailChimp, не хватило буквально одного дня.

Зашел в свой аккаунт и просто не смог залогиниться, по факту увидел уже надпись с блокирвкой.

Прошу прощения, но какого черта нельзя было уведомить пользователей хотябы за пару дней? Как-то это совсем не клиентоориентирвано.

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0
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Иван Иванов

Вашы военные тут людей убивают в Украине, вас еще информаровать нужно было? Скажите спасибо что бомбы обратно не летят.

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1
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Пересмешник

Ура!

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0
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Сергей Комлач

Ещё одни популисты:)

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Трудящийся якорь

Так может у них просто не принимаются Visa и Mastercard? Или думаете политика?

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0
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Извинись

Только бы Figma не блокнула нас......

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Anna

Так они же уже, вроде, блокнули? Где-то видела новость про них.

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Сергей Я

Вроде корпопативные акки только.

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Виктор Корнеплод

Вроде как для санкционных компаний. Утром работал - все норм. Хотя может это временно

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Dmitry Prudnikov

И вечером работает. В конце концов, VPN ;)

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Aleksey Telyshev

Оплаченные небось ))) как там с неприкосновенностью частной собственности нынче

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Вася Пражкин

Спасибо, реально. Меньше хоть спама в мире будет.

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Raff the Raff

Вот уж точно не стоит жалеть, это же спамеры, возможно почта будет чище.

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Иван Иванов
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