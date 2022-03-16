Кейс по рекламе: как за 10 дней собрать 1909 руководителей на онлайн-марафон

Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.