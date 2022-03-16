Сервисы
Чудовищный торшер

Slack рассказал об ограничениях для клиентов из России: некоторым отключат доступ из-за санкций Статьи редакции

Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.

  • Заявление компании опубликовали Axios и Wall Street Journal. Slack пояснил, что обязан принять меры для соблюдения санкций США и других стран, где работает компания. Они включают в том числе «приостановку действия учётных записей без предварительного уведомления в соответствии с законом».
  • Axios предполагает, что проблемы с мессенджером возникнут у компаний, которые находятся под прямыми санкциями, а отключать будут платные пространства. Но не одновременно, а постепенно — когда подойдёт время оплаты подписки. При этом мессенджер заявил, что клиентов в России у него «очень мало».
  • Клиентов, которые пользовались сервисом по платному тарифу, переведут на бесплатный. Их возможности будут ограничены — например, в архиве переписок будет доступно только 10 тысяч сообщений, пишет «Бумага». Также нельзя добавлять в мессенджер новых участников из России.
  • С 12 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack. У некоторых аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные, других предупредили уже после блокировки. Ограничения затронули, например, команду «Сбера».
  • Санкции против «Сбера» США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
  • Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.
Сервисы
Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

#новость #slack

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Alexander Veber

Жень, у тебя там есть вообще хорошие новости? А то одна охуительней другой

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DxdV

Хорошие новости временно приостановили работу на территории РФ

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Alexander Veber
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Alexander Veber

Актуалочка

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Евгений Торанов

Через месяц забудут с обоих сторон и побегут пользоваться/донатить слаку и тп сервисам дальше. Сладенько/удобно

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Сервисы
Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

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