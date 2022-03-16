На «Дзен» очередь покупателей, «Яндекс» сосредоточится на другом бизнесе: РБК пересказал встречу менеджеров с командой Статьи редакции
Накануне издание рассказало о переговорах по продаже «Дзена» и «Новостей». Ключевой интересант — VK, говорят источники.
Топ-менеджмент «Яндекса» провёл встречу с сотрудниками «Дзена», на которой обсуждалась продажа сервиса и «Новостей». На ней присутствовало более 460 человек, пишет РБК, который ознакомился с содержанием встречи.
О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», издание сообщило 15 марта со ссылкой на источники. По их словам, основной претендент на сервисы — холдинг VK. В компаниях переговоры официально не комментировали.
Глава «Дзена» Антон Фролов, слова которого приводит издание, объяснил на встрече, что «Яндекс» больше не может заниматься контентными проектами.
По словам близкого к «Яндексу» источника Forbes, «избавление» от «Дзена» и «Новостей» — попытка снять с себя часть давления, так как «Поиск» менее интересен властям, чем медийные сервисы.
О чём топ-менеджмент рассказал сотрудникам
- Переговоры о продаже сервисов начались «дни назад», а любой процесс покупки занимает минимум месяцы: «Поэтому ближайший квартал-полгода наше целеполагание в плане продуктовых фичей, KPI и прочего никак не меняется».
- «Дзен» — это «лакомый кусочек» и «“развод” происходит не потому, что что-то не так с перспективами “Дзена” в контентном бизнесе, с его ростом или его бизнес-моделью, а просто потому что “Яндекс” будет концентрироваться совсем на другом бизнесе».
- Кто будет покупателем, во время встречи менеджеры однозначно не ответили. Они сказали, что за «Дзеном» стоит «очередь из покупателей», потому что это «единственный продукт на основе которого можно действительно построить конкурента западным аналогам».
- В отдельную компанию «Дзен» выделить невозможно (как альтернатива сделке), потому что тогда придётся «строить очень мощную защиту от давления со всех сторон», а это «не очень понятно как сделать».
- Чтобы вырасти, «Дзену» нужны инвестиции, которых «Яндекс» сейчас дать не может. Поэтому сервису нужен крупный инвестиционный партнёр.
- На вопрос о том, какой план на случай, если сделка не состоится, Фролов ответил: «Искать дальше покупателя». Он добавил, что проблемы будут решать по мере их поступления.
- «Ключевое условие “развода”, что мы вместе с “Яндексом” придумаем как сохранить аудиторию, трафик в текущем продукте». Вопрос о ребрендинге «Дзена» пока не решён.
- Фролов добавил, что для себя принял решение «возглавить новую историю». Остальных сотрудников «наручниками держать не будут».
15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.
Об остановке своих производств и экспорта в Россию оба автопроизводителя заявили в начале марта.
Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.
Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.
Работодатели могут узнать профиль, количество человек, навыки и контакты команд.
А вчера другое говорил. Похоже в топ-менеджменте Яндекса реальная паника и многие решения сейчас принимаются в авральном режиме без какой-либо серьезной экспертизы
А вчера был другой гендир)
они всегда в таком состоянии
Просто сделайте русский Ютуб, скопируйте 1 в 1, вы чё фигнёй маетесь.
Непонятно как это реализовать в условиях санкций. Стоимость оборудования конская. А рекламный спрос будет падать.
Ну как как, сервера самого youtube тоже не в РФ находятся. Вполне реальным выглядит именно такой вариант, создать дочку/подставную фирму вне СНГ и договориться с роскомпарашей не банить используемые айпишники
тогда уж еще и русский Инстаграм
Русский Инстаграм в апреле обещают, называться будет Росграм. Это не шутка.
Это будет Грустнограм(
100грам - как-то по народней будет звучать)
28 марта, если быть точнее
ну да для блогеров 28 марта, для всех остальных в апреле
У них был Эфир
Вы статью читалки? Яндекс избавляется от Дзена и Новостей т.к актив который распространяет контент и новости токсичный, в первую очередь для государства я считаю, невозможно под каждый пук очередного нового закона подстраиваться, блокировать и цензурировать, боясь попасть под пресс гос аппарата.
Кинопоиск тоже продадут? Кинчики, сериальчики тоже контент.
Да, а потом будут продавать и русский Ютуб. Там тоже придется модерировать видео. Тем более уже есть прокладка Яндекс Эфир.
Так rutube есть. Или имеете в виду все скопировать включая дизайн?)))
К этой помойки даже в случае отключение всей буржуйской паутины я не притронусь.
Ага, и инсту и Твиттер ща за 5 сек сделают)
1. Вк купит Дзен
2. Дзен не взлетит
3. Вк перезапустит дзен
4. он опять не взлетит
5. Вк снова перезапустит дзен
6. Он опять не взлетит
....
Profit
Зато Манагеры мейлсру получат бонусы
Вк продаёт Дзен.
Яндекс покупает Дзен.
Яндекс перезапускает Дзен
....
спойлеры)
1000000. Дуров вернет стену.
ЯНДЕКС купи COUB!!!! Сделай хоть что-то полезное!!!!
Дзен без главной страницы Яндекса не будет существовать. Часть аудитории останется в приложении, но этого мало. Не думаю, что после яши дзен ждет путь большого развития. Может просто встроят ленту в одноклассники.
Дзен то может и будет существовать. А вот кому вообще нужны Яндекс новости не на главной Яндекса совершенно не понятно
Еще как нужны, я как раз один раз в 3 года захожу полистать
Да в общем-то, как и раздел новостей. Думаю, яндекс просто предложит оставить эти блоки там где они есть. За определённую плату.
Основной KPI дзена и новостей прямо сефчас это отсутствие информации о том, что у России идет война с Украиной, я думаю VK с этим отлично справиться 👍
Ни одна из сторон войну не объявляла, газок в Европу через Украину идёт, значит войны нет. А новости о спецоперации там бывают. Даже о бабе, что выбежала в эфир первого была новость.
Помянем.
наврали про очередь.. .если кто-то и купит, то только по дружбе, или за копейки
На дзен очередь покупателей, а статья написана здесь. Ахаххахахах
Я может что-то упустил, но так и не понял - дзен и новости уже не будут встроены на главной странице яндекса?
Если продадут, то ничего из этого на главной не будет. Добавят новые иконки сервисов Яндекса.
«Поиск» менее интересен властям, чем медийные сервисы.
Если правильно настроена выдача на определенные запросы ))))
Russia Today продадут)