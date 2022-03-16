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Сервисы
Развитый браслет

На «Дзен» очередь покупателей, «Яндекс» сосредоточится на другом бизнесе: РБК пересказал встречу менеджеров с командой Статьи редакции

Накануне издание рассказало о переговорах по продаже «Дзена» и «Новостей». Ключевой интересант — VK, говорят источники.

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Топ-менеджмент «Яндекса» провёл встречу с сотрудниками «Дзена», на которой обсуждалась продажа сервиса и «Новостей». На ней присутствовало более 460 человек, пишет РБК, который ознакомился с содержанием встречи.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», издание сообщило 15 марта со ссылкой на источники. По их словам, основной претендент на сервисы — холдинг VK. В компаниях переговоры официально не комментировали.

Глава «Дзена» Антон Фролов, слова которого приводит издание, объяснил на встрече, что «Яндекс» больше не может заниматься контентными проектами.

Для нас это значит, что и «Дзену», как и «Новостям», придётся это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант — это продажа какой-то другой компании. […]

В текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и внешней.

Антон Фролов
цитата по РБК

По словам близкого к «Яндексу» источника Forbes, «избавление» от «Дзена» и «Новостей» — попытка снять с себя часть давления, так как «Поиск» менее интересен властям, чем медийные сервисы.

О чём топ-менеджмент рассказал сотрудникам

  • Переговоры о продаже сервисов начались «дни назад», а любой процесс покупки занимает минимум месяцы: «Поэтому ближайший квартал-полгода наше целеполагание в плане продуктовых фичей, KPI и прочего никак не меняется».
  • «Дзен» — это «лакомый кусочек» и «“развод” происходит не потому, что что-то не так с перспективами “Дзена” в контентном бизнесе, с его ростом или его бизнес-моделью, а просто потому что “Яндекс” будет концентрироваться совсем на другом бизнесе».
  • Кто будет покупателем, во время встречи менеджеры однозначно не ответили. Они сказали, что за «Дзеном» стоит «очередь из покупателей», потому что это «единственный продукт на основе которого можно действительно построить конкурента западным аналогам».
  • В отдельную компанию «Дзен» выделить невозможно (как альтернатива сделке), потому что тогда придётся «строить очень мощную защиту от давления со всех сторон», а это «не очень понятно как сделать».
  • Чтобы вырасти, «Дзену» нужны инвестиции, которых «Яндекс» сейчас дать не может. Поэтому сервису нужен крупный инвестиционный партнёр.
  • На вопрос о том, какой план на случай, если сделка не состоится, Фролов ответил: «Искать дальше покупателя». Он добавил, что проблемы будут решать по мере их поступления.
  • «Ключевое условие “развода”, что мы вместе с “Яндексом” придумаем как сохранить аудиторию, трафик в текущем продукте». Вопрос о ребрендинге «Дзена» пока не решён.
  • Фролов добавил, что для себя принял решение «возглавить новую историю». Остальных сотрудников «наручниками держать не будут».

Мы все должны продолжать за идею работать, вне зависимости от того куда мы поедем, потому что наша цель ни VK какой-то сделать, а наша цель не меняется — сделать самую главную в России контентную платформу.

Антон Фролов
цитата по РБК

#новость #яндекс #дзен

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38 комментариев
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Антон Штадлер

А вчера другое говорил. Похоже в топ-менеджменте Яндекса реальная паника и многие решения сейчас принимаются в авральном режиме без какой-либо серьезной экспертизы

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11
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Сергей Марков

А вчера был другой гендир)

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15
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Чит Чат

они всегда в таком состоянии

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0
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Тимур Петров

Просто сделайте русский Ютуб, скопируйте 1 в 1, вы чё фигнёй маетесь.

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11
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Алексей Кочергин

Непонятно как это реализовать в условиях санкций. Стоимость оборудования конская. А рекламный спрос будет падать.

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3
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Kek Man

Ну как как, сервера самого youtube тоже не в РФ находятся. Вполне реальным выглядит именно такой вариант, создать дочку/подставную фирму вне СНГ и договориться с роскомпарашей не банить используемые айпишники

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0
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Story App

тогда уж еще и русский Инстаграм

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1
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Андрей Ханд

Русский Инстаграм в апреле обещают, называться будет Росграм. Это не шутка.

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3
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Анастасия

Это будет Грустнограм(

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2
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Сергей Мазур

100грам - как-то по народней будет звучать)

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2
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Стандартный велосипед

28 марта, если быть точнее

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0
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Андрей Ханд

ну да для блогеров 28 марта, для всех остальных в апреле

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0
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S.Z

У них был Эфир

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2
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Radna

Вы статью читалки? Яндекс избавляется от Дзена и Новостей т.к актив который распространяет контент и новости токсичный, в первую очередь для государства я считаю, невозможно под каждый пук очередного нового закона подстраиваться, блокировать и цензурировать, боясь попасть под пресс гос аппарата.

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2
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Дэни Трэхо

Кинопоиск тоже продадут? Кинчики, сериальчики тоже контент.

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0
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Товарищ

Да, а потом будут продавать и русский Ютуб. Там тоже придется модерировать видео. Тем более уже есть прокладка Яндекс Эфир.

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1
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Сергей

Так rutube есть. Или имеете в виду все скопировать включая дизайн?)))

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0
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LuNature

К этой помойки даже в случае отключение всей буржуйской паутины я не притронусь.

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0
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Артем Малеев

Ага, и инсту и Твиттер ща за 5 сек сделают)

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0
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Влад

1. Вк купит Дзен
2. Дзен не взлетит
3. Вк перезапустит дзен
4. он опять не взлетит
5. Вк снова перезапустит дзен
6. Он опять не взлетит
....
Profit

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8
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Орден Чистых Штанов

Зато Манагеры мейлсру получат бонусы

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1
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Сергей Марков

Вк продаёт Дзен.
Яндекс покупает Дзен.
Яндекс перезапускает Дзен
....

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0
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Сергей Мазур

спойлеры)

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0
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Дмитрий Милюков

1000000. Дуров вернет стену.

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0
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Чит Чат

ЯНДЕКС купи COUB!!!! Сделай хоть что-то полезное!!!!

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3
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Товарищ

Дзен без главной страницы Яндекса не будет существовать. Часть аудитории останется в приложении, но этого мало. Не думаю, что после яши дзен ждет путь большого развития. Может просто встроят ленту в одноклассники.

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2
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Таир Бакиев

Дзен то может и будет существовать. А вот кому вообще нужны Яндекс новости не на главной Яндекса совершенно не понятно

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1
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Denis Ramzaev

Еще как нужны, я как раз один раз в 3 года захожу полистать

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0
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Сергей Марков

Да в общем-то, как и раздел новостей. Думаю, яндекс просто предложит оставить эти блоки там где они есть. За определённую плату.

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0
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Артем Малеев

Основной KPI дзена и новостей прямо сефчас это отсутствие информации о том, что у России идет война с Украиной, я думаю VK с этим отлично справиться 👍

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2
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Дэни Трэхо

Ни одна из сторон войну не объявляла, газок в Европу через Украину идёт, значит войны нет. А новости о спецоперации там бывают. Даже о бабе, что выбежала в эфир первого была новость.

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–4
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Сергей Марков

Помянем.

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1
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Чит Чат

наврали про очередь.. .если кто-то и купит, то только по дружбе, или за копейки

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0
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Александр Сенс

На дзен очередь покупателей, а статья написана здесь. Ахаххахахах

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Денек нет но я держусь

Я может что-то упустил, но так и не понял - дзен и новости уже не будут встроены на главной странице яндекса?

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Товарищ

Если продадут, то ничего из этого на главной не будет. Добавят новые иконки сервисов Яндекса.

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Дмитрий Милюков

«Поиск» менее интересен властям, чем медийные сервисы.

Если правильно настроена выдача на определенные запросы ))))

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Vlad Arkhipov

Russia Today продадут)

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