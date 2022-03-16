Для нас это значит, что и «Дзену», как и «Новостям», придётся это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант — это продажа какой-то другой компании. […]

В текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и внешней.