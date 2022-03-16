Сервис для создания «ссылки в профиле» Linktree стал «единорогом» с оценкой в $1,3 млрд Статьи редакции
Он позволяет создавать мультиссылки для Instagram и других соцсетей.
- Австралийский стартап привлёк $110 млн при оценке в $1,3 млрд, пишет Axios. Лид-инвесторами стали фирмы Index Ventures и Coatue Management, при участии AirTree Ventures, Insight Partners и Greenoaks.
- По собственным данным, у Linktree более 24 млн пользователей, большинство из которых платят за премиум-функции. Сервис предлагает несколько вариантов подписок по цене от $5 в месяц, которые открывают больше настроек, расширенные темы и другие функции.
- Компания основана в 2016 году и без учёта последнего раунда, по данным Crunchbase, суммарно привлекла $55,7 млн. По данным Axios, Linktree стремится стать платформой и предоставить сторонним разработчикам больше возможностей для использования сервиса. Сейчас доступ к инструментам разработки имеют только некоторые партнёры.
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Всё гениальное просто. Поражаешься порой, на чем люди миллиарды делают.
Уверены, что это правда? Я все больше склонен думать, что это вымысел. Простите такой сервис писал в вузе на третьем курсе и милионов не получилось. Вопрос в чем ошибку сделал?
Не монетезировал?
Рекламу на форуме кинул пришло 10 человек потом ушло. Кому это гомно нужно???
Кажется 24 миллионам пользователей, которые готовы платить 5$ в месяц
Как минимум 24 миллионам, большая часть из которых платит от $5 в месяц за это.
Кстати ваш рассказ мне чем-то напомнил вечные разговоры выпивох у подъезда, о том как они могли бороздить океаны и икру ложками есть. Ничего личного.
Подниму Вам такой сервис продадите по 5$ этим 24 милионам?
Ты очень наивный. Ты думаешь, что ребята написали некое ПО и тут бац! 24 миллиона людей начали им пользоваться
Сам этот сервис - с точки зрения программного кода - наипримитивнейшая хрень и 0.1% успеха. А вот 99.9 процентов успеха - это умение привлечь 24 миллиона пользователей, и убедить большую часть из этих 24 миллионов платить.
Кому это гомно нужно???
не позорься
То есть это в чистом виде маркетинговый пузырь. Ясно. Спасибо что разьяснили.
Пузырем он перестал быть тогда, когда "большая часть 24 миллионов пользователей" начала платить за это 5 долларов в месяц.
Так может и МММ пузырем тогда не был, а был концептом с 0.1% короче не смешите мне тут
Ты тупой или тролишь? Ребята сделали продукт и сумели найти 10+ миллионов платящих пользователей, обеспечив себе около 50 000 000 долларов ежемесячной выручки (при том что на поддержку этого сервиса они тратят баксов 500). Тут даже близко ни одного признака пузыря нет
Ты сам только что описал ситуацию цена актива 500 долларов и пару дней работы, а продаваемая стоимость 50_000_000 и не видишь, что это экономический пузырь? Ну хорошо продолжай верить в эти ваши маркетинговые сказки о успехе.
Нет, спасибо, я с такими «разработчиками» не работаю.
Потому ты отлично понимаешь, что хрень это полная и продать такое будет нереально. А за два оскорбления тебе следует попросить извинения... Впрочем нарвись ты действительно на быдло получил бы уже за свои слова ...
В том, что думал (и до сих пор думаешь), что сделать сам продукт — это больше 0,5% работы над таким бизнесом.
Слушай не нужно раздувать из рекламы и операционки 99.5% значимости всем ясно, что хороший продукт пойдет и без этого. Тут нет хорошего продукта и важной значимости, так что да можно впарить, но это само по себе не нужно.
Просто звёзды сошлись.
Если 100 стартапов реализуют одну и ту же идею, кто-то из них будет первым.
И не обязательно тот, у кого лучшая технология.
Не в звездах дело. Это все сказки. Дело в наносимой пользе. Если она околонулевая, то плевать что там будет со звездами.
Ты бы ещё фэйсбук написал в в 1920 году и сейчас бы удивлялся его капитализации
Фейсбук мы кстати тоже запускали. Даже набрали 2000 пользователей. Правда во времена диалапа это были фанатики в основном. Это сейчас с электроникой стало проще и интернет уже не такая диковинка. Так что твой подьеб прикольный, но тоже могу сказать, что херня все это.
Может юппи перезапустить в РФ?
скоро и юпи тебе будет, и инвайт, и много чего еще хорошего))
Не делают миллиарды а тратят миллиарды на раскрутку. С неявными перспективами.
Наконец то хорошая новость!
Даже непривычно читать теперь такие новости)
Дух и среду предпринимательства нам нужно развивать, чтобы такие странные стартапы нам не казались переоцененными. Рад за проект. Простая и нужная вещь. Инстаграм многое упустил, когда не развил область профиля пользователя.
Это посадочная страница которая введёт на ссылки на соц сети, оценивается в миллиард. No comments.
А чему тут, собственно, удивляться? Сервисов таких полно. Те, что по каким-то причинам пользуются огромной популярностью - оцениваются дороже других. Надо же людям как то с инстаграма вести людей на онлифанс, спотифай, ютуб и т.д., одного линка мало, это же очевидно.
Почему бы не запилить в инстаграмм все эти ссылки в профиле, не пойму.
Трафик стоит денег, чем больше ссылок, тем меньше трафика в самой инсте. Нельзя делать сервис где, по идее, пользователи должны залипать с утра до вечера и смотреть тонну рекламы, но при этом отправлять их в другие соц. сети. Конкуренция за трафик огромная.
Ценность этого сервиса и ценность других таких же сервисов равноценна, ни чего сложного там нет, ну если только этот сервис не написали пингвины. В кратце. С какого х### это оценили так дорого, именно этот сервис?
Без пользователей сервис, какой бы он крутой не был, не интересен никому, кроме тех, кто верит в его светлое будущее. Чем больше пользователей и чем активней команда сервиса его пиарит, тем дороже он стоит. Все очень просто.
а с чего инстаграм (еще до всего этого хайпа, до того, как там стали бизнесы раскручивать и цыганить на каждом шагу) стоил миллиарды? наскодько помню, в 2012 его купили за полмиллиарда (нынешняя мета), а тогда знали про него (у нас в стране) две калеки, а сеточка ничего кроме фоточек из себя ещё не представляла по факту. стоит ли удивляться, что лендос со ссылочками сейчас столько может стоить :)
Что значит единорог? Что за хрень? (×а где тюлень, где билютень, где ахмед, мамед, султан, баран, жамшут, петросян и галустян)..
Это лошадь такая с рогами
А за Ксюшу и плюшь ответишь )))
Стоимость более 1 млрд $.
Точнее оценка стоимости*
Всеравно Onlypult со своим конструктором гораздо круче
у вас в слове onlyfans опечатка
Ура! Новости не про политические темы
По сути, сервис по созданию примитивного лендинга, в который даже текст не вставить. Только ссылки.
"Сервис для создания «ссылки в профиле» привлёк $110 млн".
Я сократил новость, чтобы удобнее было читать и офигивать.
После IPO пойдет вниз, как Robinhood и Virgin Galactics
,,,✌️✌️✌️ у меня есть такие полномочия за 1 месяц сам того не зная привлек на страницу криптовалюты более 10к гароду
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