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Развитый браслет

Сервис для создания «ссылки в профиле» Linktree стал «единорогом» с оценкой в $1,3 млрд Статьи редакции

Он позволяет создавать мультиссылки для Instagram и других соцсетей.

  • Австралийский стартап привлёк $110 млн при оценке в $1,3 млрд, пишет Axios. Лид-инвесторами стали фирмы Index Ventures и Coatue Management, при участии AirTree Ventures, Insight Partners и Greenoaks.
  • По собственным данным, у Linktree более 24 млн пользователей, большинство из которых платят за премиум-функции. Сервис предлагает несколько вариантов подписок по цене от $5 в месяц, которые открывают больше настроек, расширенные темы и другие функции.
  • Компания основана в 2016 году и без учёта последнего раунда, по данным Crunchbase, суммарно привлекла $55,7 млн. По данным Axios, Linktree стремится стать платформой и предоставить сторонним разработчикам больше возможностей для использования сервиса. Сейчас доступ к инструментам разработки имеют только некоторые партнёры.
Скриншот с сайта Linktree

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47 комментариев
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Андрей Чуринов

Всё гениальное просто. Поражаешься порой, на чем люди миллиарды делают.

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29
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Зенитный блик

Уверены, что это правда? Я все больше склонен думать, что это вымысел. Простите такой сервис писал в вузе на третьем курсе и милионов не получилось. Вопрос в чем ошибку сделал?

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2
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Alex Noskov

Не монетезировал?

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16
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Зенитный блик

Рекламу на форуме кинул пришло 10 человек потом ушло. Кому это гомно нужно???

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–2
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Alex Noskov

Кажется 24 миллионам пользователей, которые готовы платить 5$ в месяц

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10
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Alexey Shabolkin

Как минимум 24 миллионам, большая часть из которых платит от $5 в месяц за это.
Кстати ваш рассказ мне чем-то напомнил вечные разговоры выпивох у подъезда, о том как они могли бороздить океаны и икру ложками есть. Ничего личного.

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7
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Зенитный блик

Подниму Вам такой сервис продадите по 5$ этим 24 милионам?

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0
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Eugene Danilov

Ты очень наивный. Ты думаешь, что ребята написали некое ПО и тут бац! 24 миллиона людей начали им пользоваться

Сам этот сервис - с точки зрения программного кода - наипримитивнейшая хрень и 0.1% успеха. А вот 99.9 процентов успеха - это умение привлечь 24 миллиона пользователей, и убедить большую часть из этих 24 миллионов платить.

Кому это гомно нужно???
 не позорься

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4
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Зенитный блик

То есть это в чистом виде маркетинговый пузырь. Ясно. Спасибо что разьяснили.

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0
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Eugene Danilov

Пузырем он перестал быть тогда, когда "большая часть 24 миллионов пользователей" начала платить за это 5 долларов в месяц.

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0
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Зенитный блик

Так может и МММ пузырем тогда не был, а был концептом с 0.1% короче не смешите мне тут

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–1
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Eugene Danilov

Ты тупой или тролишь? Ребята сделали продукт и сумели найти 10+ миллионов платящих пользователей, обеспечив себе около 50 000 000 долларов ежемесячной выручки (при том что на поддержку этого сервиса они тратят баксов 500). Тут даже близко ни одного признака пузыря нет

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1
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Зенитный блик

Ты сам только что описал ситуацию цена актива 500 долларов и пару дней работы, а продаваемая стоимость 50_000_000 и не видишь, что это экономический пузырь? Ну хорошо продолжай верить в эти ваши маркетинговые сказки о успехе.

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Alexey Shabolkin

Нет, спасибо, я с такими «разработчиками» не работаю.

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–1
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Зенитный блик

Потому ты отлично понимаешь, что хрень это полная и продать такое будет нереально. А за два оскорбления тебе следует попросить извинения... Впрочем нарвись ты действительно на быдло получил бы уже за свои слова ...

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0
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Max Yankov

В том, что думал (и до сих пор думаешь), что сделать сам продукт — это больше 0,5% работы над таким бизнесом.

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3
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Зенитный блик

Слушай не нужно раздувать из рекламы и операционки 99.5% значимости всем ясно, что хороший продукт пойдет и без этого. Тут нет хорошего продукта и важной значимости, так что да можно впарить, но это само по себе не нужно.

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0
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Denis Bystruev

Просто звёзды сошлись.

Если 100 стартапов реализуют одну и ту же идею, кто-то из них будет первым.

И не обязательно тот, у кого лучшая технология.

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Зенитный блик

Не в звездах дело. Это все сказки. Дело в наносимой пользе. Если она околонулевая, то плевать что там будет со звездами.

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–1
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Волоцкой Дмитрий

Ты бы ещё фэйсбук написал в в 1920 году и сейчас бы удивлялся его капитализации

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0
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Зенитный блик

Фейсбук мы кстати тоже запускали. Даже набрали 2000 пользователей. Правда во времена диалапа это были фанатики в основном. Это сейчас с электроникой стало проще и интернет уже не такая диковинка. Так что твой подьеб прикольный, но тоже могу сказать, что херня все это.

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0
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Alex Noskov

Может юппи перезапустить в РФ?

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2
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Андрей Чуринов

скоро и юпи тебе будет, и инвайт, и много чего еще хорошего))

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5
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Ed M

Не делают миллиарды а тратят миллиарды на раскрутку. С неявными перспективами.

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1
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Alexandr Shilnikov

Наконец то хорошая новость!

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6
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Павел Стенюшин

Даже непривычно читать теперь такие новости)

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9
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Askar Tuleev

Дух и среду предпринимательства нам нужно развивать, чтобы такие странные стартапы нам не казались переоцененными. Рад за проект. Простая и нужная вещь. Инстаграм многое упустил, когда не развил область профиля пользователя.

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5
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ivan ivaniv

Это посадочная страница которая введёт на ссылки на соц сети, оценивается в миллиард. No comments.

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2
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Denis Ramzaev

А чему тут, собственно, удивляться? Сервисов таких полно. Те, что по каким-то причинам пользуются огромной популярностью - оцениваются дороже других. Надо же людям как то с инстаграма вести людей на онлифанс, спотифай, ютуб и т.д., одного линка мало, это же очевидно.

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0
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NotFop

Почему бы не запилить в инстаграмм все эти ссылки в профиле, не пойму.

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0
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Denis Ramzaev

Трафик стоит денег, чем больше ссылок, тем меньше трафика в самой инсте. Нельзя делать сервис где, по идее, пользователи должны залипать с утра до вечера и смотреть тонну рекламы, но при этом отправлять их в другие соц. сети. Конкуренция за трафик огромная.

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1
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ivan ivaniv

Ценность этого сервиса и ценность других таких же сервисов равноценна, ни чего сложного там нет, ну если только этот сервис не написали пингвины. В кратце. С какого х### это оценили так дорого, именно этот сервис?

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–1
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Denis Ramzaev

Без пользователей сервис, какой бы он крутой не был, не интересен никому, кроме тех, кто верит в его светлое будущее. Чем больше пользователей и чем активней команда сервиса его пиарит, тем дороже он стоит. Все очень просто.

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Andrey P.

а с чего инстаграм (еще до всего этого хайпа, до того, как там стали бизнесы раскручивать и цыганить на каждом шагу) стоил миллиарды? наскодько помню, в 2012 его купили за полмиллиарда (нынешняя мета), а тогда знали про него (у нас в стране) две калеки, а сеточка ничего кроме фоточек из себя ещё не представляла по факту. стоит ли удивляться, что лендос со ссылочками сейчас столько может стоить :)

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Ульрих фон Лихтенштейн

Что значит единорог? Что за хрень? (×а где тюлень, где билютень, где ахмед, мамед, султан, баран, жамшут, петросян и галустян)..

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–2
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Ivan Draga

Это лошадь такая с рогами

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5
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Сергей Леопольдович

А за Ксюшу и плюшь ответишь )))

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The Lamer

Стоимость более 1 млрд $.

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The Lamer

Точнее оценка стоимости*

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Oleg Melnik

Всеравно Onlypult со своим конструктором гораздо круче

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Andrey P.

у вас в слове onlyfans опечатка

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3
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Nice Man

Ура! Новости не про политические темы

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1
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Atomic Attack

По сути, сервис по созданию примитивного лендинга, в который даже текст не вставить. Только ссылки.

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Товарищ

"Сервис для создания «ссылки в профиле» привлёк $110 млн".

Я сократил новость, чтобы удобнее было читать и офигивать.

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Тихон Устинов

После IPO пойдет вниз, как Robinhood и Virgin Galactics

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Легкий Никита

,,,✌️✌️✌️ у меня есть такие полномочия за 1 месяц сам того не зная привлек на страницу криптовалюты более 10к гароду

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Евгений Алиев

🤯

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