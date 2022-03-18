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Коричневый колос

YouTube в России могут начать блокировать до 27 марта, возможно, уже 18 марта — источник «РИА Новости» Статьи редакции

18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации сервиса «террористическими».

  • Блокировка может произойти уже сегодня, 18 марта, рассказал близкий к Роскомнадзору источник «РИА Новости».
  • По его словам, решение ждали ещё на неделе 7-13 марта, но тогда заблокировали Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.
  • 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян и потребовал от сервиса прекратить это делать. По данным регулятора, речь идёт о «призывах выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Белоруссии, которые получают граждане.
  • До этого регулятор уже требовал от видеосервиса прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал недоступен в России — в том числе на YouTube.
  • Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Instagram с 14 марта, Facebook в России заблокирован с 4 марта.

#новость #youtube

8009 просмотров
24
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192 комментария
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Maxim Korobov

Нет, ну это терпеть нельзя.

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67
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Сергей Я

Согласен. Пойду поем.

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59
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яйцо со шрамом

а как ты ешь без ютуба?

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47
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Alexander Makeev

главный вопрос: как он срёт без ютуба ))

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5
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яйцо со шрамом

Поесть - ютуб, посрать - тик ток

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12
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Напряженный ящик

Тик ток же тоже заблокировали

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0
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яйцо со шрамом

ну все тогда, круг замкнут)

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0
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Сергей Я

Сегодня то ещё поем. Завтра поглядим.

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0
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tadassana

«Нравится не нравится, терпи моя красавица»

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6
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Artem Borisenko

Боюсь, что мы терпеть будем и кудаааа большее (

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4
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Сергей

Почему? Я сейчас серьезно, почему это лично для вас так плохо?

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–20
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Ковтун Максим

Разрешите отвечу.
Вопрос не в том, плохо это для отдельного человека или нет. Вопрос в том, что с нихуя отбирают канал информации, работу, развлечения у многих.
Когда у тебя есть выбор смотреть или нет, ты делаешь его сам и сам выбираешь что смотреть .
Тут делают его за тебя. И многие понимают, почему это делается. Власть одной страны очень боится независимых источников информации, мнения, отличного от её и вообще информации о том, что может быть по другому. Ходят слухи, что многим во власти это не кажется потерей, так так они и не пользуются этим вашим интернетом. Но у них и с сексом такая же история. В ссср не было ни секса ни интернета ни ютуба ни хуя.
Ну а то что это очередной гвоздь в крышку свободы слова и инакомыслия... и несколько тысяч людей потеряют источник дохода.. это мелочи.

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9
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Алексей А.

Я там ютуберов смотрю, ну и как лампочки, фильтра в машине менять, причем контент далеко не всегда российский.

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1
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Beerman

Есть же скрепный Рутуб, зачем вам эта террористическая помойка

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0
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Сергей

Я что-то про рутуб написал, давай те по делу диалог вести, а не накидывать говна на вентилятор.

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–1
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LuNature

Программисты по твоему как получают больше всего знаний?
А другие люди которые учатся чему то в отличие от вас..

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1
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Денис Пихаров

Из книг и блогов.

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2
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LuNature

Нет, из Ютуба. Где люди дохотчиво тебе объясняют что к чему.
Да кому я это говорю...

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0
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Денис Пихаров

Программисту

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2
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Sanjar Tolibjonov

Будут доклады с конференций в Vimeo грузить наверное.

Если доклады теперь будут, конечно.

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0
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Vlad K

А что хорошего?

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0
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Сергей

Вопросом на вопрос отвечаете всегда, а адресовано не вам было)))

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–5
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Дмитрий Алексеевич

Идиотский вопрос, абсолютно. Ты либо провокатор либо дурак

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0
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Напряженный ящик

Например я там подписан на 15 каналов, которые регулярно смотрю

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0
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Dennis Gooddeni
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0
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Никита Лежневич
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0
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Султанов Андрей

Как они 3аебали

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57
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Павел Морозов

Zоибали

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30
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MMT

@Zoibana

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4
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Павел Морозов

@Zoibana

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0
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Dennis Gooddeni
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1
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Dimitri

Чем они собираются заменять ютуб? Никакой там рутюб даже близко к этому не готов. Не самая лучшая идея лишать миллионы людей досуга на данный момент.

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39
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Feduard Klimkin

что тебе не нравится? Это же мечта патриота!

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27
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Вадим Д.

Фу, фу... Сегодня только открыл его и... закрыл к чёртовой матери. Лучше совсем без видеохостинга, чем с рутубом.

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21
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Александр

Та же фигня, открыл, увидел поток пропаганды. Закрыл. перекрестился. Уж лучше ничего чем это.

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6
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Komorebi

Ничего, скоро введут дневную норму на просмотр рутуба, а те, кто не будет смотреть - будут считаться предателями.

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1
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Mr. Anderson

Если прикроют YT, и поток зрителей переместится на rutube, то последний скорее всего сляжет. А резервов (серверов) для горизонтального расширения хватит не надолго.

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2
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Sanjar Tolibjonov

Сейчас и с серверами проблемы начнутся.
Т.е даже расшириться проблематично будет.
Остается Vimeo

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0
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добрая букашка

гребаный стыд

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2
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Sergei Timofeyev

Эм... конец котла в Мариуполе? Они его толком создать ещё не смогли.

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0
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hakhagmon

чем тогда букинг заменить патриоту?

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0
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Leonid Krym

Ты про Американские комплексы Patriot?

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0
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Chr Chr

Неудивительно. Ты же выбрал раздел Популярное.
Сейчас это в тренде.
Повышай просмотры любимому видео- выводи в топ.

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0
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Sergey Tischenko

А чем они заменяют другие уходящие сферы? Обещаниями)

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28
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Vadim Vitalevich

Досуг это меньшее из зол, это в первую очередь поисковик информации, огромный пласт знаний в наглядном формате.

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15
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Сергей S.L.

Работай давай. Прекрасную Россию Будущего в ютубчике строить собрался?

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1
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Maxim Petrukhin

Строчишь все в западном интернете, патриот? Сам то работать начал уже? 😁

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7
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Сергей S.L.

С клубничных полей вещаешь? 😁

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0
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st haw

Ютуб это разве только досуг? Там куча полезной информации для учебы, работы, бизнеса, обучения профессиям. И всего этого в один момент нас лишат. Страна вернётся в каменный век в одночасье.

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5
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Alexandr Shkuriin

Я с вами согласен полностью! К примеру, прямо сейчас смотрю для себя видеоуроки по использованию JavaScript. И тут бац, сейчас заблокируют и конец бесплатным урокам

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1
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Beerman

китайцы же живут как-то. Правда, в онлайн играх от них вечно проблемы, не знают элементарных вещей, потому что Ютуба нет

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0
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Dimitri

Китайцы к этому хоть долго готовились. В РФ делается все на коленке, через одно место.

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0
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Alexander Makushin

Китайцев 2 миллиарда + собственные площадки не хуже Ютуба. Генерация контента чисто со статистической точки зрения будет давать разнообразие, поэтому и живут (как-то)

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0
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Alexandr Shkuriin

Как чем?) вон там концерты в лужниках в честь захвата Крыма проходит, по всем каналам шёл концерт) сейчас ещё начнут снимать пропаганду и по тв показывать, ведь люди телевизор пойдут смотреть. У них похоже прямая цель «лишить людей рассудка и вернуть полный контроль над ситуацией через пропаганду, а то вон, умны какие стали».

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4
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денис кравцов

Нету хлеба, так хоть зрелищ оставьте!)

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2
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MMT

Ничем, просто верь на слово и помни какая Россия великая!

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0
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ILYA

На Кинопоиске видимо с IVI сериалы смотреть и Брат-2 в кинотеатрах.

Даже название уже придумано - повторная премьера!

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0
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Dennis Gooddeni
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0
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Денис Колокольцев

интересно, РКН учитывает возможную ответную дистанционную блокировку гуглом всех терминалов со своей осью на территории РФ?

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25
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Инна Спящая

Я б даже была бы не против. Перетерпела. Лишь бы народ колыхнулся

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27
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Александр Смирнов

Колыхнулся и перевернулся на другой бок ))))

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29
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Kv4Nt

Как и с интаграмом будут использовать впн

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1
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BblCMOPK HACMOPKA

при заблоченом андроиде можно будет использовать только заводской сброс как единственную доступную функцию

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0
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LuNature

Ну, андроид это опенсоурс, а сервисы гугла отдельные приложения

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0
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Kv4Nt

Не заблочат, как они тогда инфу будут собирать?) , да и срать на заблоченный телефон если так, Ютуб мне интересен только на пк

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–2
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DeadFine

Одних только телевизоров на Андроиде очень много.

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4
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Вайп Аут

Мейн герой интернетом даже не ползьуется. Думаю им там вообще по боку что и как , дали команду - выполняй

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2
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Maksim M

что они тогда дальше будут делать... все же упадет сразу, искать запрещенку в печатной версии комсомольская правда "такое себе"

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2
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Злой Полушубок

Более вероятна ситуация, что параллельно с блокировкой гугла, ркн положит половину гугловых сервисов. Они же все в один и тех же дата центрах.

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1
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Alexander Nagorny

ну это бред уже откровенный. Про какую рекламу речь если ее отключили????

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25
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Сергей С.

Речь не о рекламе. Речь о ролике Арестовича, где он (запрещено Роскомнадзором) чтобы (запрещено Роскомнадзором) при помощи (запрещено Роскомнадзором).

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4
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Андрей Чуринов

видимо в других странах

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0
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lakoros

Это разные пункты. рекламу отключали до этого.

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0
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Yury Bogdanov

Почему я должен лишаться ютуба, если кто-то в РКН смотрит такой упоротый контент (и соответственно, получает его в предложку)? Ни одного видео на тему из новости не видел. Выгоните уже эту деревенщину из РКНа и амбарный замок на дверь 🔒

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18
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Андрей Салмин

Правда думаешь что проблема в РКН?

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4
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Боевой кот Карим

А чем плох Rutube?
Или даже просто телевизор? Как-то же раньше обходились без этого вашего Ютуба, пускай проваливают, скатертью дорога!

На 1 канале качественный контент и неангажированное мнение, как у западных марионеток. А рекламу можно не смотреть, провести это время с родственниками или занятья делом, а не ныть.

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–68
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Andrey Dmitriev

Я бы привязал систему оплаты ботов к рейтингу коммента, чтобы хоть чуть-чуть старались.

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44
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Artur Kuramshin

Я думаю это жесткий троллинг и сарказм )

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7
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Боевой кот Карим

че т мальца переборщил, народ на нервах, понимаю))

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10
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Срочный браслет

Искусство троллинга... Ему учатся на vc годами.

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0
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Andrey Dmitriev

Тут не всегда поймешь, кто дурак, а кто притворяется..

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2
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Напряженный ящик

еще непонятно, что хуже кстати

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0
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Роман Бусурманкулов

Путин тоже нас троллит)

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0
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Hambala Fully

да ребят, это ведь жирнющий байт, че сток минусов-то

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2
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Максим Неплох

Проблема в том, что многие реальные мнения сегодня очень плотно перекликаются с такими байтами. Не всегда уже кек можно отличить от жизненной позиции.

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2
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Andrey P.

перетончили с троллингом, не все поняли. или... погодите-ка...

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7
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Сан Ев

Тоже думал, что может это слишком жирный сарказм. Потом посмотрел дату регистрации и на всякий случай влепил минус

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9
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Боевой кот Карим

Авансировал посыл накуй, грамотно)

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0
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BblCMOPK HACMOPKA

постпостпостырония

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1
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Анастасия

Мне всегда было интересно, почему многие люди так цепляются за прошлое, хотя куда важнее настоящее и будущее? В чем прикол мечтать обходиться без того, что уже есть, и возвращаться в прошлое столетие?

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3
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Artem Borisenko

Мне интересно, в чем смысл писать бессмысленный комментарий, если можно писать осмысленный. Анастасия, подскажи?

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0
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Анастасия

Писать осмысленные комментарии сейчас точно бессмысленно, за это теперь срок могут дать.

Ответить
0
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Боевой кот Карим

Всё будет хорошо, Анастасия)

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0
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Maksim M

у меня дома микроволновка с часами, которые так же как ваш телевизор показывают "качественный контент"

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2
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Ronan Hardman

На те, сука, диз

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0
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Боевой кот Карим

спасибо!

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0
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Павел Иванов

Он не со зла, просто на нервах чел

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1
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Petr Petrov

Так а зачем интернет вообще, если есть 1 к анал?

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0
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Kirill Vorobyev

Зато концерт в Лужниках красивый

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17
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Alex Petrov

Особенно внезапный Газманов.

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2
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Andrew, просто Эндрю

Не снайперы, всего лишь хакеры(

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2
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Beerman

его же в Киеве обещали? Концерта в Киеве не будет, получается?

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1
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Andrew, просто Эндрю

Получилось что Киевский концерт будет в Москве.
На худой конец в Севастополе.

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3
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Alex Petrov

А разве за 22 дня еще не стало понятно, что не будет?

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1
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Leonid Krym

Концерт в Киеве будет, в следующем году, но другой.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Не думаю что мы в этом году проиграем Евровидение. Любая антивоенная песня и первое место.
Так что да, придётся проводить.

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0
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MadRat96

На Евровидение нас не допустят, но ещё есть Гачивидение

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0
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Hambala Fully

@Инспектор у вас тут боты завелись

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13
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Михаил Михалыч
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7
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Антон Геер

Мелочно — это регистрироваться 18 марта, чтобы рассуждать о позиции.

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6
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Artem Borisenko

Не видел ни одного системного призыва, ну в смысле от ютуба. Если кто-то из пользователей такое делает — кидайте страйки, жмите кнопочки, это все есть всегда в любой соцсети. И канал забанят. Но наказывать целый сервис, да вы ебанутые?

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5
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Евгений Кузнецов

Таков план.

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0
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Aleksandr Makarov

Долбень, твои 15 рублей в картошку превратились, это даже работой на туалет не назвать.

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1
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Александр Хорошилов

Как в одном нике совместить два фашистких (времен ВОВ) символа - спроси меня. Есть же мудилы...

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0
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Sentar

Осталось только Министерство Правды

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17
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Алексей Терно

Оно уже есть

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0
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Андрей Чуринов

Пробовал с неделю назад на Rutube залить ролик - до сих пор на модерации.
Да, там есть модерация !!

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10
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Виталий

Там не модерация, а цензура, не дай бог про царя что-то скажешь.

Ответить
9
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Dimitri

Даже очень удивился если там не было жёсткой модерации и цензуры.

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1
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Андрей Чуринов

они там отсматривают все ролики чтоли? бред какой-то. за столько лет не научить нейронку модерировать видео

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2
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Иван Сергеев

ждем аналога от IT

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0
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Виталий

А по-моему роскомнадзор это террористическая организация, которая занимается террором своего народа!!!

Ответить
12
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Andrii Chaika

У вас демократия, а это власть народа. Народ может менять правительство на то, которое ему больше нравится.
Но это не точно...

Ответить
0
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LuNature

Гражданин - пройдёмте.

Ответить
0
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Напряженный ящик

Роскомтеррор?

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0
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Известный историк

И какой смысл Ютуба , если монетизации нет для РФ?
Рекламу не отключить
Premium не приобрести
Зато куча мотивации против народа и правительства

Так хоть детей защитят от этого ужаса

Зато все медиа ресурсы запада заражены буквально дизинформацией.

Где хоть одно слово о жителях Донбасса ? Это только Россия борется за мирных людей , а остальной мир борется с тем, чтобы Народ России восстал против , а за кого ?? За Байдена , за НАТО?

Никому в итоге не будет выгоды в этом всём.

Путь РФ блокируют всё - это единственный лояльный способ защиты населения и моральных принципов гражданского населения, ваших детей и родственников. Кому нужно, всегда найдут способ обойти эти блокировки, ведь законом не запрещают и не наказывают.

сейчас все будут минусить, потому что считаю что ПРАВЫ, но в чём сами не знают.

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–34
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Petr Petrov

Классика

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23
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Alexander Makushin

Дорогой комрад, ты в ютуб заходил хоть раз? Там плюрализм оценок. Есть миллионы просмотров на каналах про великий Донбасс и Путина, есть каналы с противоположным мнением. Сейчас не будет ни того, ни другого.
Зато вся российская публика потеряет доступ к мировому образовательному, просветительскому, развлекательному контенту.
Наверное, в вашей реальности сидеть на печи и читать Мурзилку или Правду 1979 г - идеал времяпрепровождения после работы, но вообще находиться в списке вместе с Эритреей, Туркменией и Северной Кореей для России - это стыд и позор.

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10
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Срочный браслет

Я не знаю что вы там смотрите но к меня в ленте нет ничего про Украину и лднр в принципе.
До последнего момента,когда начали все отключать.
Так что я не знал что там боятся.

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0
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Максим Мещеряков

Не нужон нам этот ваш Инстаграм, и Фейсбук.
Но Ютуб всё таки нужен. Всем.

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6
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Виталий

Они хотят заткнуть нам рты, ютюб это единственный источник хоть какого-то альтернативного мнения

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5
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Андрей Салмин

Не хотят а успешно затыкают много лет

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2
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Дмитрий Журавлев

Понятно куда идем. Вот только скоро произойдет пересечение графика закручивания гаек с графиком экономического упадка. Вот тогда и посмотрим.

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4
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Andrey Dmitriev

Вот это, кстати, может быть критично для обхода блокировок - ВПН просто не выдержат такого траффика.

Ответить
3
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Motivator Positive

Только не YOUTUBE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ответить
2
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Nikolai

Приглашаем всех к столу, сегодня в меню:

Zалупа беz соли
Vодичка
Zато vсе наше - отечестvенное

Ответить
2
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Николай Фёдоров

*достал книгу с полки* да и плевать, пусть блокируют👍

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–5
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rety

очень жду, когда виси забанят, раз вы не можете справиться с модерацией. Вы, ребята, кажется, немного заблудились

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–5
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Slon9999

Продажи презервативов в стране бьют рекорды...
Пора слезать с иглы-

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1
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BblCMOPK HACMOPKA

на шипастый сапог майора?

Ответить
1
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Denis Ramzaev

Проснулся инстинкт самосохранения, но никто не хочет заводить детей. Причем тут ютуб? Хорошие презики, кстати, - неплохая инвестиция)

Ответить
0
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N V

Вот кому то сейчас есть возможность сделать альтернативу, но делать же он этого не будет

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0
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Revenant

Здесь любую альтернативу ждёт свой товарищ майор ну или судьба Дурова.

Ответить
3
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N V

Нормальная у него судьба

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1
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VA

Почему все так расстроены? В чем сложность продолжать смотреть youtube? Можно сколько угодно сотрясать воздух и строчить коменты, а можно просто потратить 10 минут и смотреть его дальше (кстати его ведь еще даже не заблокировали?) Блокировки это плохо и ужасно, согласен на 100%, но мне кажется все не так трагично, или я что не учитываю?

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0
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Хлоргексидин

Поднять нормальный впн это явно не 10 минут, плюс с оплатой есть проблемы

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1
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VA

Подозреваю что есть много способов на разные случаи.
Да, возможно на мобилке будет только ВПН (насколько мне сказали есть и готовые, регистрация свободная использование недорого)
А так - Амазон Lightsail 3,5 бакса в месяц, Ставится минуты 3 proxy на node.js. Использовать можно не только самому) В браузере включить DoH.
Лучше настроить только Firefox чтобы обычные сайты через Chrome.
Может неудобно сперва, но со временем привыкаешь.
Наверняка даже у очень далеких от ИТ есть кто то, кто поможет)

Ответить
0
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яйцо со шрамом

сейчас главное не бухтеть

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0
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Ершов

Это только начала. Скорее всего будет закрытие интернета, переход на внутренний чебукашканет.

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1
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Hambala Fully

А какие действия Ютуба были террористическими? Мета разрешила делать публикации агрессивные публикации в российских военных, а гугл-то что сделал не так? Отключил Ads?

И с каких это пор за чужую антивоенну. реклама (в которой, кстати, не призывают никого убивать) отвечает компания, которая предоставляет по сути площадку?

Ответить
1
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Эдуард
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1
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Кирилл Струк

Официально заявляю: хуже новостей уже не будет.

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1
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Павел Иванов

т.е. пронхаб не залочат?

Ответить
0
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Напряженный ящик

да сука, не подсказывай им!

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0
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Allestor Krei

Залочат и признают просмотр порно преступлением

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0
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Павел Иванов

А как тогда теребонькать? По памяти?

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0
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ILYA

Фраза «тебя что в Гугле забанили?» начинает обретать смысл

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1
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Eleonora Poslovskaya

Не понимаю на что рассчитывал Роскомнадзор, выдвигая Ютубу требования и угрозы. Компания уже отключила монетизацию и рекламу, прибыли от российского рынка в таких условиях - 0, одни только расходы на поддержку инфраструктуры. Очевидно, что для гугла нет никакого резона соглашаться с претензиями ркн в этом вопросе - а вот Россия теряет довольно крупную площадку для распространения своих идей, что ставит ее, а не ютуб, в проигрышное положение.

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1
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SAUTOFF

Революция товарищи!
Я начну.
Главное, пожалуйста - не стойте в стороне, как обычно.
Сначала TikTok, инсту… я думал телевизор посмотреть, так на всех каналах - какой-то концерт

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0
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Юлия Третьякова

Ребята, качайте видосы((

Сохранила недавно здравую статью про то, как сохранить свои видео и куда переехать https://vc.ru/u/907610-anna-hlebnikova/379486-esli-zablokiruyut-youtube-kak-biznesu-snizit-riski-sohranit-kontent-i-na-kakie-ploshchadki-pereyti

Если заблокируют YouTube: как бизнесу снизить…
Скажу сразу — я и команда Videoset-insta считаем, что вероятность полной блокировки YouTube очень…
vc.ru
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Лилия Белая

Вимео может?

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MilesSmiles

Вимео - это больше о деморилах всяких моушен десигнеров и т.д. Там другая аудитория, более гиковская. Широкому кругу юзеров неинтересно будет.

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Vitaly

Полная хрень в сравнении

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Юлия Третьякова

Вимео тоже зарубежная, никаких гарантий

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Mik Petrov

Они по ip заблокируют ?

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Султанов Андрей

Кремлеархат

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Ruslan Umarkhanov

Аминь…

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MilesSmiles

Да неужели, лол.

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Maksim M

это новость называется - до свиданья интернет!!
если гугл отключит хотя бы половину своих днс серверов у нас с интернетом будут реальные проблемы...

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Evgeniy Zorin

Собственно к этому все и шло в последнее время

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Alex Petrov

Интересно Гугл будет блокировать Россию или просто в Гугле забанит?

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Си Но

Не нужон нам ваш интернет!

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Никита Кашонков

Теперь будет толпа недовольных родителей, чьи дети смотрят ролики на ютубе

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Ilia

кстати, да, будут. но прожует народ и это…

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hakhagmon

ставьте goodbyedpi/green tunnel пока гитхаб не закрыли

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BblCMOPK HACMOPKA

продам ролики дудя на флоппи-дисках

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Боевой кот Карим

Ставьте минусы тем, кто поставил лайк моему коммент, ну!))

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Эдуард
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Артём Календжян

Если честно, я удивлён, что они так долго держались

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Александр

Я думаю, что и после 27 марта всё будет заблокировано.

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