YouTube в России могут начать блокировать до 27 марта, возможно, уже 18 марта — источник «РИА Новости» Статьи редакции
18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации сервиса «террористическими».
- Блокировка может произойти уже сегодня, 18 марта, рассказал близкий к Роскомнадзору источник «РИА Новости».
- По его словам, решение ждали ещё на неделе 7-13 марта, но тогда заблокировали Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.
- 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян и потребовал от сервиса прекратить это делать. По данным регулятора, речь идёт о «призывах выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Белоруссии, которые получают граждане.
- До этого регулятор уже требовал от видеосервиса прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал недоступен в России — в том числе на YouTube.
- Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Instagram с 14 марта, Facebook в России заблокирован с 4 марта.
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Нет, ну это терпеть нельзя.
Согласен. Пойду поем.
а как ты ешь без ютуба?
главный вопрос: как он срёт без ютуба ))
Поесть - ютуб, посрать - тик ток
Тик ток же тоже заблокировали
ну все тогда, круг замкнут)
Сегодня то ещё поем. Завтра поглядим.
«Нравится не нравится, терпи моя красавица»
Боюсь, что мы терпеть будем и кудаааа большее (
Почему? Я сейчас серьезно, почему это лично для вас так плохо?
Разрешите отвечу.
Вопрос не в том, плохо это для отдельного человека или нет. Вопрос в том, что с нихуя отбирают канал информации, работу, развлечения у многих.
Когда у тебя есть выбор смотреть или нет, ты делаешь его сам и сам выбираешь что смотреть .
Тут делают его за тебя. И многие понимают, почему это делается. Власть одной страны очень боится независимых источников информации, мнения, отличного от её и вообще информации о том, что может быть по другому. Ходят слухи, что многим во власти это не кажется потерей, так так они и не пользуются этим вашим интернетом. Но у них и с сексом такая же история. В ссср не было ни секса ни интернета ни ютуба ни хуя.
Ну а то что это очередной гвоздь в крышку свободы слова и инакомыслия... и несколько тысяч людей потеряют источник дохода.. это мелочи.
Я там ютуберов смотрю, ну и как лампочки, фильтра в машине менять, причем контент далеко не всегда российский.
Есть же скрепный Рутуб, зачем вам эта террористическая помойка
Я что-то про рутуб написал, давай те по делу диалог вести, а не накидывать говна на вентилятор.
Программисты по твоему как получают больше всего знаний?
А другие люди которые учатся чему то в отличие от вас..
Из книг и блогов.
Нет, из Ютуба. Где люди дохотчиво тебе объясняют что к чему.
Да кому я это говорю...
Программисту
Будут доклады с конференций в Vimeo грузить наверное.
Если доклады теперь будут, конечно.
А что хорошего?
Вопросом на вопрос отвечаете всегда, а адресовано не вам было)))
Идиотский вопрос, абсолютно. Ты либо провокатор либо дурак
Например я там подписан на 15 каналов, которые регулярно смотрю
Как они 3аебали
Zоибали
@Zoibana
@Zoibana
Чем они собираются заменять ютуб? Никакой там рутюб даже близко к этому не готов. Не самая лучшая идея лишать миллионы людей досуга на данный момент.
что тебе не нравится? Это же мечта патриота!
Фу, фу... Сегодня только открыл его и... закрыл к чёртовой матери. Лучше совсем без видеохостинга, чем с рутубом.
Та же фигня, открыл, увидел поток пропаганды. Закрыл. перекрестился. Уж лучше ничего чем это.
Ничего, скоро введут дневную норму на просмотр рутуба, а те, кто не будет смотреть - будут считаться предателями.
Если прикроют YT, и поток зрителей переместится на rutube, то последний скорее всего сляжет. А резервов (серверов) для горизонтального расширения хватит не надолго.
Сейчас и с серверами проблемы начнутся.
Т.е даже расшириться проблематично будет.
Остается Vimeo
гребаный стыд
Эм... конец котла в Мариуполе? Они его толком создать ещё не смогли.
чем тогда букинг заменить патриоту?
Ты про Американские комплексы Patriot?
Неудивительно. Ты же выбрал раздел Популярное.
Сейчас это в тренде.
Повышай просмотры любимому видео- выводи в топ.
А чем они заменяют другие уходящие сферы? Обещаниями)
Досуг это меньшее из зол, это в первую очередь поисковик информации, огромный пласт знаний в наглядном формате.
Работай давай. Прекрасную Россию Будущего в ютубчике строить собрался?
Строчишь все в западном интернете, патриот? Сам то работать начал уже? 😁
С клубничных полей вещаешь? 😁
Ютуб это разве только досуг? Там куча полезной информации для учебы, работы, бизнеса, обучения профессиям. И всего этого в один момент нас лишат. Страна вернётся в каменный век в одночасье.
Я с вами согласен полностью! К примеру, прямо сейчас смотрю для себя видеоуроки по использованию JavaScript. И тут бац, сейчас заблокируют и конец бесплатным урокам
китайцы же живут как-то. Правда, в онлайн играх от них вечно проблемы, не знают элементарных вещей, потому что Ютуба нет
Китайцы к этому хоть долго готовились. В РФ делается все на коленке, через одно место.
Китайцев 2 миллиарда + собственные площадки не хуже Ютуба. Генерация контента чисто со статистической точки зрения будет давать разнообразие, поэтому и живут (как-то)
Как чем?) вон там концерты в лужниках в честь захвата Крыма проходит, по всем каналам шёл концерт) сейчас ещё начнут снимать пропаганду и по тв показывать, ведь люди телевизор пойдут смотреть. У них похоже прямая цель «лишить людей рассудка и вернуть полный контроль над ситуацией через пропаганду, а то вон, умны какие стали».
Нету хлеба, так хоть зрелищ оставьте!)
Ничем, просто верь на слово и помни какая Россия великая!
На Кинопоиске видимо с IVI сериалы смотреть и Брат-2 в кинотеатрах.
Даже название уже придумано - повторная премьера!
интересно, РКН учитывает возможную ответную дистанционную блокировку гуглом всех терминалов со своей осью на территории РФ?
Я б даже была бы не против. Перетерпела. Лишь бы народ колыхнулся
Колыхнулся и перевернулся на другой бок ))))
Как и с интаграмом будут использовать впн
при заблоченом андроиде можно будет использовать только заводской сброс как единственную доступную функцию
Ну, андроид это опенсоурс, а сервисы гугла отдельные приложения
Не заблочат, как они тогда инфу будут собирать?) , да и срать на заблоченный телефон если так, Ютуб мне интересен только на пк
Одних только телевизоров на Андроиде очень много.
Мейн герой интернетом даже не ползьуется. Думаю им там вообще по боку что и как , дали команду - выполняй
что они тогда дальше будут делать... все же упадет сразу, искать запрещенку в печатной версии комсомольская правда "такое себе"
Более вероятна ситуация, что параллельно с блокировкой гугла, ркн положит половину гугловых сервисов. Они же все в один и тех же дата центрах.
ну это бред уже откровенный. Про какую рекламу речь если ее отключили????
Речь не о рекламе. Речь о ролике Арестовича, где он (запрещено Роскомнадзором) чтобы (запрещено Роскомнадзором) при помощи (запрещено Роскомнадзором).
видимо в других странах
Это разные пункты. рекламу отключали до этого.
Почему я должен лишаться ютуба, если кто-то в РКН смотрит такой упоротый контент (и соответственно, получает его в предложку)? Ни одного видео на тему из новости не видел. Выгоните уже эту деревенщину из РКНа и амбарный замок на дверь 🔒
Правда думаешь что проблема в РКН?
А чем плох Rutube?
Или даже просто телевизор? Как-то же раньше обходились без этого вашего Ютуба, пускай проваливают, скатертью дорога!
На 1 канале качественный контент и неангажированное мнение, как у западных марионеток. А рекламу можно не смотреть, провести это время с родственниками или занятья делом, а не ныть.
Я бы привязал систему оплаты ботов к рейтингу коммента, чтобы хоть чуть-чуть старались.
Я думаю это жесткий троллинг и сарказм )
че т мальца переборщил, народ на нервах, понимаю))
Искусство троллинга... Ему учатся на vc годами.
Тут не всегда поймешь, кто дурак, а кто притворяется..
еще непонятно, что хуже кстати
Путин тоже нас троллит)
да ребят, это ведь жирнющий байт, че сток минусов-то
Проблема в том, что многие реальные мнения сегодня очень плотно перекликаются с такими байтами. Не всегда уже кек можно отличить от жизненной позиции.
перетончили с троллингом, не все поняли. или... погодите-ка...
Тоже думал, что может это слишком жирный сарказм. Потом посмотрел дату регистрации и на всякий случай влепил минус
Авансировал посыл накуй, грамотно)
постпостпостырония
Мне всегда было интересно, почему многие люди так цепляются за прошлое, хотя куда важнее настоящее и будущее? В чем прикол мечтать обходиться без того, что уже есть, и возвращаться в прошлое столетие?
Мне интересно, в чем смысл писать бессмысленный комментарий, если можно писать осмысленный. Анастасия, подскажи?
Писать осмысленные комментарии сейчас точно бессмысленно, за это теперь срок могут дать.
Всё будет хорошо, Анастасия)
у меня дома микроволновка с часами, которые так же как ваш телевизор показывают "качественный контент"
На те, сука, диз
спасибо!
Он не со зла, просто на нервах чел
Так а зачем интернет вообще, если есть 1 к анал?
Зато концерт в Лужниках красивый
Особенно внезапный Газманов.
Не снайперы, всего лишь хакеры(
его же в Киеве обещали? Концерта в Киеве не будет, получается?
Получилось что Киевский концерт будет в Москве.
На худой конец в Севастополе.
А разве за 22 дня еще не стало понятно, что не будет?
Концерт в Киеве будет, в следующем году, но другой.
Не думаю что мы в этом году проиграем Евровидение. Любая антивоенная песня и первое место.
Так что да, придётся проводить.
На Евровидение нас не допустят, но ещё есть Гачивидение
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@Инспектор у вас тут боты завелись
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Мелочно — это регистрироваться 18 марта, чтобы рассуждать о позиции.
Не видел ни одного системного призыва, ну в смысле от ютуба. Если кто-то из пользователей такое делает — кидайте страйки, жмите кнопочки, это все есть всегда в любой соцсети. И канал забанят. Но наказывать целый сервис, да вы ебанутые?
Таков план.
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Долбень, твои 15 рублей в картошку превратились, это даже работой на туалет не назвать.
Как в одном нике совместить два фашистких (времен ВОВ) символа - спроси меня. Есть же мудилы...
Осталось только Министерство Правды
Оно уже есть
Пробовал с неделю назад на Rutube залить ролик - до сих пор на модерации.
Да, там есть модерация !!
Там не модерация, а цензура, не дай бог про царя что-то скажешь.
Даже очень удивился если там не было жёсткой модерации и цензуры.
они там отсматривают все ролики чтоли? бред какой-то. за столько лет не научить нейронку модерировать видео
ждем аналога от IT
А по-моему роскомнадзор это террористическая организация, которая занимается террором своего народа!!!
У вас демократия, а это власть народа. Народ может менять правительство на то, которое ему больше нравится.
Но это не точно...
Гражданин - пройдёмте.
Роскомтеррор?
И какой смысл Ютуба , если монетизации нет для РФ?
Рекламу не отключить
Premium не приобрести
Зато куча мотивации против народа и правительства
Так хоть детей защитят от этого ужаса
Зато все медиа ресурсы запада заражены буквально дизинформацией.
Где хоть одно слово о жителях Донбасса ? Это только Россия борется за мирных людей , а остальной мир борется с тем, чтобы Народ России восстал против , а за кого ?? За Байдена , за НАТО?
Никому в итоге не будет выгоды в этом всём.
Путь РФ блокируют всё - это единственный лояльный способ защиты населения и моральных принципов гражданского населения, ваших детей и родственников. Кому нужно, всегда найдут способ обойти эти блокировки, ведь законом не запрещают и не наказывают.
сейчас все будут минусить, потому что считаю что ПРАВЫ, но в чём сами не знают.
Классика
Дорогой комрад, ты в ютуб заходил хоть раз? Там плюрализм оценок. Есть миллионы просмотров на каналах про великий Донбасс и Путина, есть каналы с противоположным мнением. Сейчас не будет ни того, ни другого.
Зато вся российская публика потеряет доступ к мировому образовательному, просветительскому, развлекательному контенту.
Наверное, в вашей реальности сидеть на печи и читать Мурзилку или Правду 1979 г - идеал времяпрепровождения после работы, но вообще находиться в списке вместе с Эритреей, Туркменией и Северной Кореей для России - это стыд и позор.
Я не знаю что вы там смотрите но к меня в ленте нет ничего про Украину и лднр в принципе.
До последнего момента,когда начали все отключать.
Так что я не знал что там боятся.
Не нужон нам этот ваш Инстаграм, и Фейсбук.
Но Ютуб всё таки нужен. Всем.
Они хотят заткнуть нам рты, ютюб это единственный источник хоть какого-то альтернативного мнения
Не хотят а успешно затыкают много лет
Понятно куда идем. Вот только скоро произойдет пересечение графика закручивания гаек с графиком экономического упадка. Вот тогда и посмотрим.
Вот это, кстати, может быть критично для обхода блокировок - ВПН просто не выдержат такого траффика.
Только не YOUTUBE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Приглашаем всех к столу, сегодня в меню:
Zалупа беz соли
Vодичка
Zато vсе наше - отечестvенное
*достал книгу с полки* да и плевать, пусть блокируют👍
очень жду, когда виси забанят, раз вы не можете справиться с модерацией. Вы, ребята, кажется, немного заблудились
Продажи презервативов в стране бьют рекорды...
Пора слезать с иглы-
на шипастый сапог майора?
Проснулся инстинкт самосохранения, но никто не хочет заводить детей. Причем тут ютуб? Хорошие презики, кстати, - неплохая инвестиция)
Вот кому то сейчас есть возможность сделать альтернативу, но делать же он этого не будет
Здесь любую альтернативу ждёт свой товарищ майор ну или судьба Дурова.
Нормальная у него судьба
Почему все так расстроены? В чем сложность продолжать смотреть youtube? Можно сколько угодно сотрясать воздух и строчить коменты, а можно просто потратить 10 минут и смотреть его дальше (кстати его ведь еще даже не заблокировали?) Блокировки это плохо и ужасно, согласен на 100%, но мне кажется все не так трагично, или я что не учитываю?
Поднять нормальный впн это явно не 10 минут, плюс с оплатой есть проблемы
Подозреваю что есть много способов на разные случаи.
Да, возможно на мобилке будет только ВПН (насколько мне сказали есть и готовые, регистрация свободная использование недорого)
А так - Амазон Lightsail 3,5 бакса в месяц, Ставится минуты 3 proxy на node.js. Использовать можно не только самому) В браузере включить DoH.
Лучше настроить только Firefox чтобы обычные сайты через Chrome.
Может неудобно сперва, но со временем привыкаешь.
Наверняка даже у очень далеких от ИТ есть кто то, кто поможет)
сейчас главное не бухтеть
Это только начала. Скорее всего будет закрытие интернета, переход на внутренний чебукашканет.
А какие действия Ютуба были террористическими? Мета разрешила делать публикации агрессивные публикации в российских военных, а гугл-то что сделал не так? Отключил Ads?
И с каких это пор за чужую антивоенну. реклама (в которой, кстати, не призывают никого убивать) отвечает компания, которая предоставляет по сути площадку?
Официально заявляю: хуже новостей уже не будет.
т.е. пронхаб не залочат?
да сука, не подсказывай им!
Залочат и признают просмотр порно преступлением
А как тогда теребонькать? По памяти?
Фраза «тебя что в Гугле забанили?» начинает обретать смысл
Не понимаю на что рассчитывал Роскомнадзор, выдвигая Ютубу требования и угрозы. Компания уже отключила монетизацию и рекламу, прибыли от российского рынка в таких условиях - 0, одни только расходы на поддержку инфраструктуры. Очевидно, что для гугла нет никакого резона соглашаться с претензиями ркн в этом вопросе - а вот Россия теряет довольно крупную площадку для распространения своих идей, что ставит ее, а не ютуб, в проигрышное положение.
Революция товарищи!
Я начну.
Главное, пожалуйста - не стойте в стороне, как обычно.
Сначала TikTok, инсту… я думал телевизор посмотреть, так на всех каналах - какой-то концерт
Ребята, качайте видосы((
Сохранила недавно здравую статью про то, как сохранить свои видео и куда переехать https://vc.ru/u/907610-anna-hlebnikova/379486-esli-zablokiruyut-youtube-kak-biznesu-snizit-riski-sohranit-kontent-i-na-kakie-ploshchadki-pereyti
Вимео может?
Вимео - это больше о деморилах всяких моушен десигнеров и т.д. Там другая аудитория, более гиковская. Широкому кругу юзеров неинтересно будет.
Полная хрень в сравнении
Вимео тоже зарубежная, никаких гарантий
Они по ip заблокируют ?
Кремлеархат
Аминь…
Да неужели, лол.
это новость называется - до свиданья интернет!!
если гугл отключит хотя бы половину своих днс серверов у нас с интернетом будут реальные проблемы...
Собственно к этому все и шло в последнее время
Интересно Гугл будет блокировать Россию или просто в Гугле забанит?
Не нужон нам ваш интернет!
Теперь будет толпа недовольных родителей, чьи дети смотрят ролики на ютубе
кстати, да, будут. но прожует народ и это…
ставьте goodbyedpi/green tunnel пока гитхаб не закрыли
продам ролики дудя на флоппи-дисках
Ставьте минусы тем, кто поставил лайк моему коммент, ну!))
Если честно, я удивлён, что они так долго держались
Я думаю, что и после 27 марта всё будет заблокировано.