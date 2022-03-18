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Коричневый колос

Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране Статьи редакции

Якобы за распространение фейковых новостей.

  • Запрос на блокировку отправляла федеральная полиция, пишет Reuters со ссылкой на местные издания Globo и CNN Brasil. В суде пока не ответили на запрос о комментарии, в Национальном агентстве телекоммуникаций (Anatel) сообщили, что у них нет информации по этому вопросу.
  • По данным CNN Brasil, если компании не будут блокировать мессенджер, им грозит штраф до 100 тысяч реалов в день (около $19,9 тысяч).
  • Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
  • В январе 2022 года власти страны заявили, что Telegram — одно из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре.

#новость #telegram

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Andrew Martynov

Братья наши. По разуму

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