Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране Статьи редакции
Якобы за распространение фейковых новостей.
- Запрос на блокировку отправляла федеральная полиция, пишет Reuters со ссылкой на местные издания Globo и CNN Brasil. В суде пока не ответили на запрос о комментарии, в Национальном агентстве телекоммуникаций (Anatel) сообщили, что у них нет информации по этому вопросу.
- По данным CNN Brasil, если компании не будут блокировать мессенджер, им грозит штраф до 100 тысяч реалов в день (около $19,9 тысяч).
- Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
- В январе 2022 года власти страны заявили, что Telegram — одно из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре.
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