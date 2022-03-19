Приостановка исполнения «закона Яровой» на год: правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли Статьи редакции
Меры подготовило Минцифры вместе с участниками рынка.
- Правительство утвердило льготное кредитование, снижение ставки налога на прибыль, приостановку исполнения «закона Яровой» на год и предложение по «справедливой индексации тарифов». Отсрочка на перенос и демонтаж оборудования находится на рассмотрении.
- Приостановка исполнения «закона Яровой» позволит компаниям освободить ёмкости хранения данных на 15% и снизить расходы. По данным МТС за 2020 год, расходы оператора на исполнение закона с 2018 по 2023 год оценивались в 50 млрд рублей, пишет «Ъ».
- Предложение по «справедливой индексации тарифов» позволит компаниям повышать тарифы пропорционально инфляции, при этом снизить риск претензий антимонопольных регуляторов.
- До конца 2024 года операторам установят ставку по налогу на прибыль в 3% вместо 20% и позволят брать кредиты по ставке, не превышающей 3%.
- В начале марта глава Минцифры Максут Шадаев предложил меры поддержки на фоне западных санкций — они в том числе коснулись поставок в Россию микроэлектроники и телеком-оборудования.
В данном материале я рассмотрю конкретные способы покупки криптовалюты, актуальные на дату публикации, середину марта 2022 года. Подробный список сегментов всего рынка торговли криптовалютой тезисно я рассмотрел в «Полном гайде», кому интересно ознакомьтесь.
Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
На фоне участившихся DDoS-атак (distributed denial of service) на различные российские онлайн-сервисы и с целью защиты платформы Авито мы принимаем превентивные меры по временному ограничению международного трафика на наши публичные ресурсы. Это решение позволит усилить безопасность пользователей и поддержит стабильную работу нашей платформы.
Почта России продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён. Отвечаем на самые популярные вопросы клиентов.
Это чё поддержка в духе тащи камень, брось камень? Да и разве Телеком нуждается в поддержке?
Вообще, где логика? Мы введем закон позволяющий оперативно вычислять и мониторить "антигосударственных элементов" (ну вроде как) а когда эта оперативность становится актуальной и "внутренний враг" поднимает голову, мы этот закон отключим.
Может и не особо нуждается, но не хотелось бы видеть тарифы на связь по 1к и на интернет по 2к.
Так билайн уже увеличил. Вчера смс пришла, звонки вместо 1.5 руб с 24 числа будут стоить 3 руб. Неплохо живут. Опсосы хотят приравняться к бензоколонке. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть дешевеет - бензин дорожает.
В России относительно дешевая связь в сравнении с США и Европой в долларовом эквиваленте, естетсвенно, операторы хотят увеличить свою прибыль и, если не уравнять тарифы, то максимально их приблизить к общемировым.
Каждый ведь хочет быть как Verizon.
Ну тогда нужно и зп приравнивать к общемировым)
Нет, зарплаты должны расти вместе с экономикой, нельзя допустить очередного скачка инфляции.
А повышение тарифов на связь не относится к инфляции?
Это другое...
Так в России и относительно дешёвые зарплаты....по сравнению)))
В России относительно дешёвые зарплаты)
А ещё там ипотека 1%, и что?
А что там по средней ЗП в сравнении России и западных стран.
Так, а что им делать? Все оборудование x2-x3 в цене, какое-то запретили ввозить.
Бензоколонки уже жили под санкциями касаемо запрета новых технологий уже 8 лет, привыкли уже, кирки там модернизировали из 1930х, лопаты обновили.
Добрый день! Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения номер и ФИО владельца. Проверим изменения на номере.
мля, я думал этот логотип и это начертание - чей-то фейк.
У меня не так радикально. Увеличили тариф с 700 до 750
Согласен, не хочется. Но ведь эта типа помощь не остановит оператора от повышения цен.
Мне кажется, и без любых законов у них достаточно инструментов для вычисления предателей в сети. А этот закон сейчас излишен, зачем тебе доказательная база против кого-то, если судья сделает то, что тебе нужно в любом случае.
Ну в смысле в нынешней ситуации можно не заморачиваться имитацией правового государства?
Вроде того. Тут скорее стоит вопрос экономического выживания. Поэтому все-таки логика вэ этом есть🤔
Ну так данный закон писался не для выявления "предателей", а чтобы нужные люди могли погреть себе карман на поставке "сертифицированного" оборудования.
Я думаю там и одно и другое. Классика
А расскажите про эти инструменты? Закон Яровой - это хороший знак знаменателя под всеми существующими методами детектирования и очень удобный и полезный инструмент.
ИМХО, Инструменты - провокации и агентурная работа.
Одиночек ловить таким образом бесполезно. А в сообщества проще внедряться.
Тем более, что закон яровой в своей интернетной части - бесполезен. Основная масса трафика или зашифрована, или является потоковым видео. Максимум, что можно установить - вот этот ip/порт установил вот это соединение с вот этим ip/портом.
Нет, просто сервера закончились, не знают как завозить новые.
Импорт технологий прикрыли. Невыполнимая задача, без них. Чтобы исполнять, надо железяки, а их нет.
До конца 2024 года операторам установят ставку по налогу на прибыль в 3% вместо 20% и позволят брать кредиты по ставке, не превышающей 3%. - а как же все остальные, особенно микро и малый бизнес...
Как же простые граждане - где кредиты и ипотеки для них под 3% годовых и отсрочка оплаты налогов!
Т. е. те кто и так, грубо говоря, монополисты и зарабатывают миллиарды рублей - нуждаются в такой поддержке, что бы и дальше зарабатывать миллиарды себе в карман.... А пенсионерам и прочим рабам - можно добавить баксов по 10 - пусть и этому радуются.....
Не забывайте, что телеком достаточно крупный работодатель и снижение налоговых издержек позволит сохранить зарплату хотя бы на том же уровне или не сокращать персонал. Это 5 копеек справедливости
А десятки тысяч мелких бизнесов - это, как минимум, сотни тысяч рабочих мест - Вы считаете, что эти люди не достойны дешёвых кредитов, послаблений и поддержки...
А миллионы граждан - которые с 2014 г. (хотя и так богатыми не были) просто обнищали и из-за снижения покупательский способности - позакрывалось полно производств и магазинов...
Иелкий бизнесмен - тянет все на своей шее и из своего кармана, а большой бизнес - свой карман держит открытым только для себя и постоянно требует у государства дотаций и послаблений.....
Просто в России - всех хотят загнать работать на гос. предприятия и подконтрольные организации - свобода русского народа, тем кто захватил власть в стране - не нужна...
Нужны рабы в кредитах - живущие от зарплаты до зарплаты. И нужны мелкие наместники и жандармы - которые за дополнительный кусок хлеба и видимость власти - будут рабов держать в узде...
В такие непростые времена нервные клетки нужно экономить. От ваших переживаний на кухне ничего не изменится, а вот моторчик может начать барахлить. Берегите себя.
Конечно от переживаний моих ни чего не изменится - нужно - что бы переживать и что-то делать - начали все граждане страны - одномоментно...
Да и просто уже достало слушать тех - кто постоянно говорит, что в России все хорошо... А сами в нищите живут, да в китайском барахле ходят...
А в США думаете люди в Американском барахле ходят?)) Нет,на 70 процентов тоже в китайском.Съездите- посмотрите..если они вас пустят))
Вы вкурсе - что барахло, барахлу - рознь....
И если для США - вещи выпускают одного качества, то для России - совсем другого...
Александр,я был в штатах 5 лет назад,и видел на людях такое барахло,которое и у нас не увидите,и такую нищету обдолбаную,которой у нас не видел...и такое количество живущих в вонючих вагончиках за дикие деньги...уж мне сказок не надо рассказывать.
Вдобавок от телекома зависят все. Не будет связи - будет жопа.
Жопа уже пришла...
Расскажите
Что рассказывать-то?
Да, кто о людях печется, все как в басне Лебедь, рак, да щука. Дед воюет, свита быстрее закон пропихнуть, чтобы подконтрольные фирмы прибыль не упустила, так как взятку не откуда будет нести, а % возместим за счёт банков, которые с людей будут тащить по законом и бумагам которые заёмщику не требуется знать, а только платим кредиты под 30%, чтобы всем было хорошо. Да подождите уже ЦБ сделки РЕПО на биржу вывел в 1 трнл.рублей, следующий шаг будут просто банкам давать деньги, чтобы они как пылесос вытягивали с граждан деньги, которым есть скоро будет нечего и не за что.
Когда там про граждан будет заседание и поддержка. Например, отмена НДФЛ и кредиты под 3% вместо 20-30-100% годовых?
А то так все отрасли пролонгируют и получится что бюджет будет держаться на народе.
Хотите как на Украине что ли???
Вам дали депозиты под 20% и больше, можно круто навариться. Что, нечего класть во вклад? Ну так это ваша проблема, возможности все предоставили.
О спасибо, великоДУШНЫЙ!
Правильно понял, что всем компания, которым снизили налоги и дали кучу льгот, сэкономленные деньги на депозиты под почти такие же проценты запретили размещать?
Я так понимаю, вся поддержка сводится "сейчас трудно, поэтому можете нарушать"
Поддержка телеком? Типа началом войны и обрушения собственной экономики? Хитро
Это поддержка в стиле притчи "про козу".
С другой стороны, на фоне последних новостей - этой действительно можно хоть отчасти порадоваться.)
Даже Яровую не отменили. Стыд и позор.
Ну раз налоговую ставку аж на 17% понизили, можно обойтись без повышения тарифов? Время-то непростое не только для телекома, но и для всего населения. Что-то нам жкх на 85% не снижают.
«позволит компаниям повышать тарифы пропорционально инфляции»
Меры поддержки как всегда за счёт населения
Меры правительства по восстановлению логистики и обращением с уходящими компаниями должны быть жестче. Иначе нас ждет коллапс.
Мы все сидим на импорте. Своего ничего нет. Даже той же кассовой ленты, не говоря уже об электронике! Китай не спасет! В любом случае это будет и в недостаточных обьемах и чрезмерно дорого. Китай - он не спонсор и "дарить" ничего не будет это точно. Серый импорт тоже не спасет, обьемов не хватит. Все утыкается в бездарную внутреннюю и внешнюю политику на протяжении последних десятилетий! Шанс упущен.
Может быть не стоит тогда весь мир называть дерьмом и воевать с ним? Перестать оскорблять другие страны, признать свои ошибки и если уж ничего делать не умеем, неикричать, что мы мировая держава?
Сибериа и поделить?
Или сначала поделить, а потом рукавички и спец одежду для Восток-Сервис строчить в Воркуте?
Дефицит технологий. Просто не представляется возможным исполнение, в текущих условиях. Я бы предположил, что это вынужденная мера.
Помогли так помогли. Дети малых и средних предприятий передают вам привет...