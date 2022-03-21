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Могучий утюг

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции

Запрет продлился два дня.

  • Мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, распространяли дезинформацию, пишет Reuters со ссылкой на заявление суда.
  • Telegram также назначил своего законного представителя в стране.
  • Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре. В суде отмечали, что компания не отреагировала на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
  • После этого основатель Telegram Павел Дуров объяснил: суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы. Он попросил отсрочить решение на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.
  • Суд дал мессенджеру сутки на исполнение своих требований.

#новость #telegram

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14 комментариев
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Paul Valerevich

А теперь вспомним, как в России его заблочили, и Дурову было как-то пофиг на требования властей...интересно, почему у Бразилии так не прокатило( даже извиняться разработчику пришлось) - ведь программу со слов разработчика ну просто нереально заблочить или...для россиян был организован этот цирк с конями, чтобы все перешли в эту прогу и по средством сарафанного радио пошла молва на тему какая же она скрытая, неприступная и безопасная, якобы...а на деле все россияне как на ладони, чаты читаемы органами и свободы слова нет от слова совсем...Хороший ход Павел Валерьевич))

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5
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Магеррам Зейналов

Так если не ошибаюсь, там они требовали ключи шифрования, а не просто заблочить каналы.

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6
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peace9988 Forever

Телегу давно смотрят эти...
Уже были случаи когда людям показывали все переписки в телеге.
И вообще - анонимность в инете, это нереально. Всегда есть 3ая сторона.

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Михаил Загоскин

просто требовали полный доступ, Дуров у себя даже написал, что готов сотрудничать и сотрудничает с властями если они просят удалить запрещенный контент и тд. Так что все в пределах нормы.

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Evgeny Afanasev

1. Были другие требования
2. Вся эта блокировка была великолепной пиар компанией телеги. Извините, но когда вчера соц сеть считалась экстремистской, а сегодня в ней официальный канал РКН, то я сомневаюсь, что Пашка реально за какие то свободы там воюет

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Дима Басин

Правильно сделал, имхо. Лучше заблочить пару аккаунтов неугодных для правительства, тем более мы не знаем что там, может действительно деструктив какой-то. Но зато миллионы человек по прежнему смогут общаться

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2
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Ware Wow

Лучше заблочить пару десятков СМИ неугодных для правительства, тем более мы не знаем что там, может действительно деструктив какой-то. Но зато миллионы человек по прежнему смогут затягивать пояса
тут такая тонкая грань

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4
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Для Сохранения

Паша, как же так? Что случилось с диджитал резистенс?

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3
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Pavel Loginov

Он постарел

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Сидор

Да, тяжело быть независимым.
От мнения отличного от мнения государства.
Вот и ТГ не смог

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Evil Pechenka

У Телеграм отвратительная поддержка с которой невозможно связаться, это знает каждый, кто пытался туда писать.

В данном случае некуда было посылать запросы и на них не отвечали.

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Georgy Frolov

А мне вот интересно, кто шарит - на такое количество пользователей, сколько нужно штата поддержки?

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Сидор

И что? Сообщение мое было про другое.

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Paul Denisevich
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