Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции
Запрет продлился два дня.
- Мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, распространяли дезинформацию, пишет Reuters со ссылкой на заявление суда.
- Telegram также назначил своего законного представителя в стране.
- Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре. В суде отмечали, что компания не отреагировала на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
- После этого основатель Telegram Павел Дуров объяснил: суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы. Он попросил отсрочить решение на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.
- Суд дал мессенджеру сутки на исполнение своих требований.
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А теперь вспомним, как в России его заблочили, и Дурову было как-то пофиг на требования властей...интересно, почему у Бразилии так не прокатило( даже извиняться разработчику пришлось) - ведь программу со слов разработчика ну просто нереально заблочить или...для россиян был организован этот цирк с конями, чтобы все перешли в эту прогу и по средством сарафанного радио пошла молва на тему какая же она скрытая, неприступная и безопасная, якобы...а на деле все россияне как на ладони, чаты читаемы органами и свободы слова нет от слова совсем...Хороший ход Павел Валерьевич))
Так если не ошибаюсь, там они требовали ключи шифрования, а не просто заблочить каналы.
Телегу давно смотрят эти...
Уже были случаи когда людям показывали все переписки в телеге.
И вообще - анонимность в инете, это нереально. Всегда есть 3ая сторона.
просто требовали полный доступ, Дуров у себя даже написал, что готов сотрудничать и сотрудничает с властями если они просят удалить запрещенный контент и тд. Так что все в пределах нормы.
1. Были другие требования
2. Вся эта блокировка была великолепной пиар компанией телеги. Извините, но когда вчера соц сеть считалась экстремистской, а сегодня в ней официальный канал РКН, то я сомневаюсь, что Пашка реально за какие то свободы там воюет
Правильно сделал, имхо. Лучше заблочить пару аккаунтов неугодных для правительства, тем более мы не знаем что там, может действительно деструктив какой-то. Но зато миллионы человек по прежнему смогут общаться
Лучше заблочить пару десятков СМИ неугодных для правительства, тем более мы не знаем что там, может действительно деструктив какой-то. Но зато миллионы человек по прежнему смогут затягивать пояса
тут такая тонкая грань
Паша, как же так? Что случилось с диджитал резистенс?
Он постарел
Да, тяжело быть независимым.
От мнения отличного от мнения государства.
Вот и ТГ не смог
У Телеграм отвратительная поддержка с которой невозможно связаться, это знает каждый, кто пытался туда писать.
В данном случае некуда было посылать запросы и на них не отвечали.
А мне вот интересно, кто шарит - на такое количество пользователей, сколько нужно штата поддержки?
И что? Сообщение мое было про другое.