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Могучий утюг

ФАС вместе с мобильными операторами создаст сервис для блокировки спам-звонков и SMS Статьи редакции

На сайте ведомства и операторов появится специальная форма для жалоб, в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с операторами МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн» разрабатывают специальную форму для подачи жалобы на спам, сообщило ведомство.
  • Форма появится на сайте регулятора и операторов «в ближайшее время», говорится в сообщении. В ФАС уточнили «Известиям», что она будет доступна во втором квартале 2022 года.
  • С её помощью абонент сможет оставить жалобу на поступившую голосовую или SMS-рекламу и оперативно получить ответ оператора. По плану, номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе, уточняет издание.
  • Специальную форму ФАС и операторы создают по проекту «Антиспам», который они реализуют с момента подписания меморандума в июне 2021 года.
  • Сейчас сервисы блокировки спам-звонков есть у МТС и «Мегафона», им пользуются 21,4 млн абонентов, отметили в ведомстве. Tele2 и «Билайн» запустят бесплатные антиспам-сервисы для своих абонентов во втором квартале 2022 года, добавили в ФАС.

#новость #мтс #tele2 #билайн #мегафон

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51 комментарий
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Alexey

Мтс будет блокировать звонки с мтс банка?
А предложения с новым тарифом от мегафона будет считаться спамом?

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17
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Артем Порубаев

Не думаю. К примеру когда подписываешь кредит, то в договоре есть пункт о передаче персональных данных третьим лицам ( в другие банки или компании партнеры) или галочка автоматом в пункте согласия на получение информации. Не могу отвечать за все банки, но такой момент был пару лет назад. От сюда и звонки сразу с других банков, если кредит берёшь.

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5
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Alexey

Это есть такое, передают. Но вот,что тогда считать спамом? Мне часто приходят смс о кредите, звонки от оных. Казалось бы, да, передали данные 3м лицам, но я же не подписывал договор с ними о рассылке мне предложений?
Мтс и мтс банк - разные юрлица тоже.
Пока что непонятно, как это работает.

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1
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Александр Кабешов

Только автоопределитель вас спасёт. Только ручные жалобы на конкретный телефон.

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1
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Alexey

Так, хорошо. А что считать спамом то? А если сделают подмену номера на ваш и блокнут номер?
Пока что неясна до конца система.

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0
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MedievalRain

Да тут все предельно ясно - очередной распил.

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0
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Дмитрий О

ФАС предложит Мегафону и МТС тариф "Только для своих!"

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1
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Revenant

На рынке давно уже существуют приложения блокировщики СПАМа. Как-то поздно они спохватились.

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9
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Артем Порубаев

Они не всегда вовремя блокируют спам звонки. А тут блокировка в течении 72 часов с момента поступления заявки первой. Если все будет так, то мы наконец избавимся от мусора.

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3
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Roman

Главное, чтобы от дурачков какой-нибудь фрод сделали, а то закалебешься потом в офис оператора ездить объясняться, что не индюк.

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9
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Дон Борщ

А может это в тебе проблема?
Нам, например, бывает звонят дурачки, чтобы задать вопрос типа "а то что вы продаете для чего нужно? ". Хотя он мог бы посмотреть ответ в интернете. Или позвонят в Москву в 3 часа ночи из Владивостока. В таких случаях поместить в ЧС в телефонной книге - слишком простое наказание.

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–2
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Roman

1. Погугли что такое спам-звонки;
2. Я бы тебя забанил за такое потребительское отношение к людям, какие бы они не были - ночные звонки клиентов легко решаются автоответчиком.

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2
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Revenant

То есть по вашему 72 часа это быстро? Мое приложение блокирует быстро, я давно уже забыл, что такое СПАМ вызовы.

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3
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Roman

Для простых смертных, которые жопятся соточку кровных отдавать - норм)

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0
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Revenant

Так какую соточку, бесплатные приложения же. Просто лень вопрос изучить и приложуху поставить. Ну это так, лирика.
А так да, инициатива хорошая, хоть и реализация как всегда в России.

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2
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Артём Палённый

Про какое приложение речь?

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1
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Comrad27

"Не бери трубку", например.

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Revenant

Ну я не думаю, что корректно озвучивать название. А то расценят как рекламу.

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–2
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Артём Палённый

Антиспам Каспера?

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Revenant

У меня да :)

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Артём Палённый

Да, хорошо работает, много пробовал разных, в итоге остановился на нём.

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Revenant

Я года 3-4 уже пользуюсь. В начале у них были некоторые проблемы со скоростью блокировки - вызов успевал отобразиться на экране или даже сам звонок пробивался, после этого блокировка происходила. Сейчас процесс значительно оптимизировали - вообще не видно, что кто-то звонит.

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1
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Максим

"А тут блокировка в течении 72 часов с момента поступления заявки первой"

т.е. я стучу на любой рандомный номер и его блочат?)

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3
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Arsenii Kirsanov

Они блокируют причем звонка тобой. Тут речь и блокировке номера у самих спамеров.

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0
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TLGM x Event

А потом не получится так, что купил номер, а он в спам системе числится ?

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4
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Alexander Veber

Обязательно будут такие кейсы, без этого никак не обойтись. Благими намерениями, как говорится..

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1
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Александр Рюмин

Блокируют-блокируют, все никак непереблокируют... Бюджеты, распил, обещания...

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3
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Alex Shevchenko

Мечты, надежды, страдания...

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1
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Pavel Klimov

Гроб, кладбище, пидр

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1
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Azamat Yu

да они уже надоели))

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2
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Сергей С.

Вот только не дай бог кто-нибудь додумается пожаловаться на номера военкоматов!

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1
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Максим Ростокин

Я с ним уже 4 года сужусь, чтобы полученную из-за юношеского максимализма «дэшку» изменили на более «годную» категорию.

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0
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Maxim Sergeevich

Военкоматы себе уже "соломки подстелили". Теперь призывники должны сами приходить, даже если не получили повестку, а повестку даже не нужно вручать

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0
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ATM-Tech

Ну наконец-то! Где они были 8 лет
Я уже начал помышлять, что операторы сами поддерживают весь этот спам-беспредел...
Простите, наболело)

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1
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Igi Kont

А стоило всего несколько дней украинским хакерам - массовые обзвоны поюзать.

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1
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Максим Абдрахманов

Для sms спама есть даже официальные сервисы от операторов связи, типа target.megafon.ru или marketolog.mts.ru, почему бы их не заблочить?

МегаФон Таргет — умная реклама выберет именно…
Более 100 параметров таргетирования, гибкая и прозрачная стоимость, детальная статистика по…
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marketolog.mts.ru
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0
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Твоя карма

Да неужели? Не прошло и 10 лет, как они спохватились. По факту давно уже пора, плюс ужесточать наказание и ловить мошенников, а не бездействовать. Но с трудом верится, что это будет хорошо организовано и как-то сносно работать. Скорее, как обычно, ещё одно ведомство, построенное и содержащееся за счёт бюджета, т. к. за наши деньги, которое просто их будет "прожирать" и ничего не делать(

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0
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Дмитрий Косатиков

Билайн как всегда в конце паравоза

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Михаил

Самое главное вовремя …

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Alexander Veber

Под этим комментом взгрустнувшая служба безопасности сбербанка, может поставить свои плюсы...ну или минусы, без разницы - котёл в аду для вас уже готов

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Руслан Русланов

Да с технологией подмены бань - не бань, все равно следующий звонок будет с нового номера) По крайней мере у меня спам-звонки еще ни разу не приходили с ранее входящего номера) Или покупают сотню-другую симок на пару месяцев и спамят каждый день с нового номера по одной и той же базе)

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Arartem

"72 часа" - это даже не вечность, это что-то ещё более долгое для спам обзвонщиков.
Они будут менять одну цифру как это делает АЛЬФАБАНК.

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Oleg

Наконец то свершится.
С этим беспределом давно уже пора было что то делать, очень надеюсь что мера будет действенной, а не как у нас любят.

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Смирнов Петр

Вопрос, как всегда в реализации - на основании чего будет определяться, что номер относится к спаму, кто это будет делать, как этот номер будет из базы "удаляться" и так далее.
Уже сталкивался с антиспамом МТС, который "сам" заблокировал ряд важных мне номеров, которые заведомо не являются спамом, при этом отказывался их оттуда удалять и не объяснял причины и логику попадания в базу.

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Сергей Леопольдович

Номер 900 тоже заблокируют?

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MedievalRain

Будут ли блокироваться номера компаний, вместе с которыми разрабатывается система? Очевидно что нет. А ведь у этих компаний обязательно будут партнеры, поэтому "правильных" людей система тоже пропустит.
Антимонопольная служба помогает крупнейшим участникам рынка контролировать его еще сильнее. Прекрасно.

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Cramol

Есть закон о запрете рекламы, но контролировать и штрафовать по нему не смогли.
Придумали сделать продажу симок по паспорту, но контролировать это так же не смогли.
Теперь решили сделать приложение, блокирующее спам...

С другой стороны, за 5 лет разработали эффективную систему блокировок (имеется ввиду РКН). Они могут нормально работать только в своих интересах, а не интересах граждан.

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Кигхриль Vselensky

Почему так мало времени на блокировку?

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NotFop

Конкурентов будут так убирать, интересно?

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Наглый Кот

Да неужели. Наконец-то!

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Обязанный Артем

72 часа - чего-то дофига долго - можно обзвонить всех, кого хотел, по два раза.
Плюс, я так понимаю, пулы номеров спамеры покупают на какой-то период, а потом номера снова выкидываются на рынок, где их может купить, например, физичиское лицо.
Плюс подмена номера же есть.
Непонятно, насколько это практически полезный вариант.
Хотя всяко лучше, чем ничего, конечно.

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