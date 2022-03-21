Пользователи пожаловались на сбой сервисов Apple — не загружается музыка, проблемы со скачиванием приложений Статьи редакции
В компании подтвердили проблемы.
- По данным Downdetector, в России пользователи сообщают о проблемах с App Store (не скачиваются приложения, проблемы с авторизацией), Apple Music (не воспроизводится музыка, не работает поиск), iCloud (проблемы с подключением сервера).
- У пользователей в США проблемы также с Apple Maps, iMessage, Apple TV, сообщает The Verge. Корпоративные сервисы Apple тоже не работают.
- В Apple подтвердили сбои в App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, iTunes Store, Podcasts, Radio и iCloud, но не уточнили причины.
Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.
Для тех, кто не любит много читать – основная суть: Заказал автомобиль Mazda 6 по цене 2.7 млн, обещали Price protection (фиксацию стоимости) в эту субботу (19.03.2022) автомобиль пришел на склад дилера. По телефону сообщили что цена 3.8млн и никакого price protection. Записи разговора и письмо от Mazda Motor Rus c обещанием Price protection есть.
Привет, я Аня, коммерческий директор и сооснователь подкаст-студии «Две Дорожки». Уже больше трех лет я продюсирую подкасты для бизнеса и блогеров и считаю, что сейчас самый удачный момент, чтобы запускать свой проект. И вот почему.
22 февраля команда «Логомашины» переделывала логотипы за комментарий. Показываем, что в итоге получилось.
Среди потенциальных покупателей — «Яндекс», говорят источники издания.
Если в заголовок добавить, что это по всему миру, то желтизна статьи уменьшится.
А че Россия уже не мир что ли?) отделились?)))
Действительно, причём тут он?
Ну бывает, чо, даже у эпл такое случается. Не паникуем, яблодрочеры
Отлично. Малофункциональный телефон теряет свои последние функции
Посмотрел я все ваши комменты... Вас таким токсичным родили или это усердная работа над собой?)
Спасибо за внимание. Рад, что вам есть чем заняться
А у меня Realme, все ок. Держу в курсе.
Я меня Сяоми и с App Store не загружается. мне даже кажется он вообще пропал!!
Проверьте на вирусы
Кстати, у них очень хорошая презентация. Этим они меня и купили и да, телефон действительно хороший. Не реклама, не продажа бургеров, просто мнение.
В Казахстане такие же проблемы
Похоже тестят отключение РФ)))
Ответ: не причём
Вот и поговорил сам с собой. А ведь ещё и месяца не прошло.
Ну в этой новости же реально не причём:)
Есть такое.
Санкции надо ввести, я считаю. Чисто на всякий случай.
рррряяяя ркн вперед
Жена позвонила 4 раза в панике, что Fitness+ не работает, спрашивала что делать и как дальше жить? Живем в Мюнхене, к России это не относится.
Я не сразу понял: Эпл это глючит или санкции
Оз уж ж это роскомнадзор, опять что-то напутал
Есть такое, даже из учетки не выходит
На самом деле все куда хуже. Ни одно приложение не включается. Только из тех, которые уже были открыты. Кнопка включения не работает. Не перезагрузить. Сделал сбросить сетевых настройки, он начал перезагружаться и завис.
И это только начало(((