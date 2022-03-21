Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи пожаловались на сбой сервисов Apple — не загружается музыка, проблемы со скачиванием приложений Статьи редакции

В компании подтвердили проблемы.

  • По данным Downdetector, в России пользователи сообщают о проблемах с App Store (не скачиваются приложения, проблемы с авторизацией), Apple Music (не воспроизводится музыка, не работает поиск), iCloud (проблемы с подключением сервера).
  • У пользователей в США проблемы также с Apple Maps, iMessage, Apple TV, сообщает The Verge. Корпоративные сервисы Apple тоже не работают.
  • В Apple подтвердили сбои в App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, iTunes Store, Podcasts, Radio и iCloud, но не уточнили причины.
Отчеты об ошибках в сервисах Apple в США, Downdetector

#новость #apple

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29 комментариев
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Vitaly Tolstykh

Если в заголовок добавить, что это по всему миру, то желтизна статьи уменьшится.

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Philip Poteryahin

А че Россия уже не мир что ли?) отделились?)))

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Николай Шелопугин
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9
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Дэни Трэхо

Действительно, причём тут он?

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Кигхриль Vselensky
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Макс Смирнов

Ну бывает, чо, даже у эпл такое случается. Не паникуем, яблодрочеры

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5
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Игорь Мазаев

Отлично. Малофункциональный телефон теряет свои последние функции

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Марат Шайхутдинов

Посмотрел я все ваши комменты... Вас таким токсичным родили или это усердная работа над собой?)

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Игорь Мазаев

Спасибо за внимание. Рад, что вам есть чем заняться

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1
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Сергей Я

А у меня Realme, все ок. Держу в курсе.

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3
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lakoros

Я меня Сяоми и с App Store не загружается. мне даже кажется он вообще пропал!!

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Эдуард

Проверьте на вирусы

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Максим Гурушкин

Кстати, у них очень хорошая презентация. Этим они меня и купили и да, телефон действительно хороший. Не реклама, не продажа бургеров, просто мнение.

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May B. Tomorrow

В Казахстане такие же проблемы

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2
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Mikhail Mazharov

Похоже тестят отключение РФ)))

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Russian lives matter
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Russian lives matter

Ответ: не причём

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Общий яд

Вот и поговорил сам с собой. А ведь ещё и месяца не прошло.

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3
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Russian lives matter

Ну в этой новости же реально не причём:)

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Руслан Курманакаев

Есть такое.

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Антон piter

Санкции надо ввести, я считаю. Чисто на всякий случай.

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Мурад Пивко

рррряяяя ркн вперед

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Evgeny Nepomnyashchiy

Жена позвонила 4 раза в панике, что Fitness+ не работает, спрашивала что делать и как дальше жить? Живем в Мюнхене, к России это не относится.

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Михаил Иванович

Я не сразу понял: Эпл это глючит или санкции

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Alex Noskov

Оз уж ж это роскомнадзор, опять что-то напутал

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Марк Цукор
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Ололоша ололоев

Есть такое, даже из учетки не выходит

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Даниил

На самом деле все куда хуже. Ни одно приложение не включается. Только из тех, которые уже были открыты. Кнопка включения не работает. Не перезагрузить. Сделал сбросить сетевых настройки, он начал перезагружаться и завис.

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Ruslan Umarkhanov

И это только начало(((

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