VPN-сервис Proton предложил россиянам высылать деньги почтой, если они не могут оплатить подписку другим способом Статьи редакции
Из возможных вариантов — через счёт в иностранном банке, UnionPay, биткоины и банковские переводы.
Proton видит свою миссию в «защите онлайн-свободы в любой точке мира». Ещё 8 марта сервис заявил, что не собирается уходить с российского рынка и будет работать с российскими пользователями как можно дольше.
Тогда же он порекомендовал способы оплаты, которыми можно воспользоваться вместо Mastercard, Visa и PayPal: например, через UnionPay, через счёт в иностранном банке, биткоинами или банковским переводом.
Но если все эти способы не работают, заплатить можно наличными. Для этого нужно связаться с сервисом по почте или направить запрос в поддержку. После этого команда Proton свяжется с пользователем и расскажет, что делать дальше.
Деньги можно отправить почтой. Сервис принимает доллары, евро и швейцарские франки.
Компания планирует подключить к доставке 6000 новых ресторанов и нанять 1000 курьеров.
За последний месяц цена бумаги для принтера увеличилась на 700-800%, на картриджи — в 2-3 раза. Одновременно выросли затраты компаний на логистику бумажных документов. Вести документооборот в аналоговом виде стало почти в 1,5 раза дороже, чем в феврале. Если ситуация не изменится, российский бизнес потеряет миллиарды на бумажном кризисе.
Не все из них безопасны или официальны.
Основные тезисы из материала Forbes о кризисе в российской ИТ-среде.
Это официально. Назначили дату старта второго потока НАШКОДИМ – 18 апреля. Это значит, что мы уже опубликовали вакансию и смотрим, как вы откликаетесь на нее и попадаете в руки наших заботливых hr. Они грозятся прочесть все-все мотивационные письма, уже ждут их, чтобы выдать тестовое задание.
Так он сможет сохранить работу хотя бы части сотрудников и сам сервис для пользователей и водителей, говорит источник.
Некоторые сотрудники почты России будут в восторге)
👍🤣👍
Адрес скиньте
свяжитесь с ними по contact@protonvpn.com для получения инструкций по оплате наличными
Помню, в девяностых люди отправляли конверты с долларами, доходили не все и не всегда
Поддержка работников Почты России подоспела :)
Низкий поклон вам, не уходите.
свою миссию в «защите онлайн-свободы в любой точке мира» но только за денюшку, хоть голубями шлите, хоть в мешках несите, иначе х вам, а не "свобода" 😅