Из возможных вариантов — через счёт в иностранном банке, UnionPay, биткоины и банковские переводы.

Proton видит свою миссию в «защите онлайн-свободы в любой точке мира». Ещё 8 марта сервис заявил, что не собирается уходить с российского рынка и будет работать с российскими пользователями как можно дольше.

Тогда же он порекомендовал способы оплаты, которыми можно воспользоваться вместо Mastercard, Visa и PayPal: например, через UnionPay, через счёт в иностранном банке, биткоинами или банковским переводом.

Но если все эти способы не работают, заплатить можно наличными. Для этого нужно связаться с сервисом по почте или направить запрос в поддержку. После этого команда Proton свяжется с пользователем и расскажет, что делать дальше.

Деньги можно отправить почтой. Сервис принимает доллары, евро и швейцарские франки.