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Комсомольский ихтиандр

VPN-сервис Proton предложил россиянам высылать деньги почтой, если они не могут оплатить подписку другим способом Статьи редакции

Из возможных вариантов — через счёт в иностранном банке, UnionPay, биткоины и банковские переводы.

Proton видит свою миссию в «защите онлайн-свободы в любой точке мира». Ещё 8 марта сервис заявил, что не собирается уходить с российского рынка и будет работать с российскими пользователями как можно дольше.

Тогда же он порекомендовал способы оплаты, которыми можно воспользоваться вместо Mastercard, Visa и PayPal: например, через UnionPay, через счёт в иностранном банке, биткоинами или банковским переводом.

Но если все эти способы не работают, заплатить можно наличными. Для этого нужно связаться с сервисом по почте или направить запрос в поддержку. После этого команда Proton свяжется с пользователем и расскажет, что делать дальше.

Деньги можно отправить почтой. Сервис принимает доллары, евро и швейцарские франки.

#proton #vpn

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8 комментариев
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Artur Kuramshin

Некоторые сотрудники почты России будут в восторге)

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deusgorg

👍🤣👍

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Последний Шанс

Адрес скиньте

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Feduard Klimkin

свяжитесь с ними по contact@protonvpn.com для получения инструкций по оплате наличными

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Константин Панфилов

Помню, в девяностых люди отправляли конверты с долларами, доходили не все и не всегда

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Я никто и звать меня никак

Поддержка работников Почты России подоспела :)

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Сергей Таргетюк

Низкий поклон вам, не уходите.

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Вик Бой

свою миссию в «защите онлайн-свободы в любой точке мира» но только за денюшку, хоть голубями шлите, хоть в мешках несите, иначе х вам, а не "свобода" 😅

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