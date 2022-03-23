Служба доставки Boxberry сообщила о проблемах с отправкой посылок из-за DDoS-атаки Статьи редакции
Сервис также приостановил работу контактного центра.
- Из-за «массированной» DDoS-атаки произошёл сбой в работе внутренних сервисов Boxberry, сообщила компания.
- У клиентов сервиса могут возникнуть проблемы с оформлением заказов, их отправкой через пункты, получением посылок, с работой личного кабинета физлиц и юрлиц.
- Boxberry утверждает, что риска утечки данных пользователей нет. В компании работают над устранением проблемы, но не называют примерных сроков.
- Из-за сбоя отправка посылок на «Авито» через Boxberry приостановлена, но работает через другие сервисы («Почта России», постаматы Pick Point, курьерская доставка «Курьер сервис экспресс» между городами-миллионниками, внутри городов работает «Яндекс Доставка» и «Достависта»).
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Боксы все равно молодцы. Давно с ними работаю. Надеюсь устранят проблемы
Даже не знаю с чем связаны сбои в работе любой IT отрасли в РФ.
Машка, а можно повеселее новости?
Отказ продавать газ за инвалюту сегодня
Проблема не с самим Boxberry, а с DNS-серверами RU-Center. Их сегодня DDoS-ят целый день. И самое обидное, что не переключить DNS, пока они не решат проблему с DDoS-ом.
Может тоже кого-нибудь "заДиДосить"? Какие предложения?
Главную проблему к сожалению не заДиДосить.
У них и до DDoS-атаки были проблемы с отправкой заказов.
Как не день так поломка
В том то и дело, что ничего она не сообщила))отпросился по-раньше с работы, простоял в пробке, чтобы уже в отделении узнать, что сегодня у Боксберри проблемы ))) и такое с отделениями у меня второй раз, когда без оповещения оказывается, что они не работают
СДЭК тоже лежал сегодня
Почта России тоже лежит, не смог отправить Авито посылку
Киберспецоперация недружественных стран?
Кибер спец операция по депочтаризации.