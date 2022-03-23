Сервисы
Маша Цепелева

Служба доставки Boxberry сообщила о проблемах с отправкой посылок из-за DDoS-атаки Статьи редакции

Сервис также приостановил работу контактного центра.

  • Из-за «массированной» DDoS-атаки произошёл сбой в работе внутренних сервисов Boxberry, сообщила компания.
  • У клиентов сервиса могут возникнуть проблемы с оформлением заказов, их отправкой через пункты, получением посылок, с работой личного кабинета физлиц и юрлиц.
  • Boxberry утверждает, что риска утечки данных пользователей нет. В компании работают над устранением проблемы, но не называют примерных сроков.
  • Из-за сбоя отправка посылок на «Авито» через Boxberry приостановлена, но работает через другие сервисы («Почта России», постаматы Pick Point, курьерская доставка «Курьер сервис экспресс» между городами-миллионниками, внутри городов работает «Яндекс Доставка» и «Достависта»).

#новость #boxberry

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14 комментариев
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Sasha Bor

Боксы все равно молодцы. Давно с ними работаю. Надеюсь устранят проблемы

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Andrew, просто Эндрю

Даже не знаю с чем связаны сбои в работе любой IT отрасли в РФ.

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Alexey

Машка, а можно повеселее новости?

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Russian lives matter

Отказ продавать газ за инвалюту сегодня

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Николай Виноградов

Проблема не с самим Boxberry, а с DNS-серверами RU-Center. Их сегодня DDoS-ят целый день. И самое обидное, что не переключить DNS, пока они не решат проблему с DDoS-ом.

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Pavel Voronkov

Может тоже кого-нибудь "заДиДосить"? Какие предложения?

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Dimitri

Главную проблему к сожалению не заДиДосить.

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Александр Медведь

У них и до DDoS-атаки были проблемы с отправкой заказов.

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Den Red

Как не день так поломка

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Dmitriy Maksimovich

В том то и дело, что ничего она не сообщила))отпросился по-раньше с работы, простоял в пробке, чтобы уже в отделении узнать, что сегодня у Боксберри проблемы ))) и такое с отделениями у меня второй раз, когда без оповещения оказывается, что они не работают

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Max Moulin

СДЭК тоже лежал сегодня

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Dmitrii Zagorodnev

Почта России тоже лежит, не смог отправить Авито посылку

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Алексей Родной

Киберспецоперация недружественных стран?

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Andrew, просто Эндрю

Кибер спец операция по депочтаризации.

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