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Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции

При этом уже привязанные карты пока работают.

Об этом написали сразу несколько изданий — «Код Дурова», Rozetked, iXBT.com, «Коммерсантъ» и другие. Привязать карту «Мир» не получилось и у редактора vc.ru.

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что оплата по уже привязанным картам также не проходит. Но у редактора vc.ru оплата дважды прошла. Официально Apple не объявляла о блокировке карт «Мир».

  • 2 марта Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию и сообщила, что ограничила работу Apple Pay для санкционных банков.
  • 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но карты не работают в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
  • При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков — например, «Тинькофф» и «Сбера». 16 марта компания заявляла, что не вводит никаких ограничений на их использование.

#новость #apple #applepay #мир

3002 просмотров
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33 комментария
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Andrey P.
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18
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Ruslan Umarkhanov

У жены Гугл пей вообще отказывается привязывать карту мир!!!(((

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Дмитрий Коннов

На адройде можно поставить sberpay, там мир работает

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1
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Alexander Ustimenko

Я вообще Mir Pay поставил, при оплате забавно орет: Есть контакт!

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2
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Владислав Пасека

В настройках меняется

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Ruslan Umarkhanov

Спасибо 👍

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0
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Kirill Parshkov

Ещё и мир пэй есть. Пользоваться правда не пробовал, него говорят тоже норм работает. На андроид короче хоть какой-то выбор.

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0
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Oleg Oleg

Google play не давал привязывать карту мир уже давно

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Andrey P.

я самсунг пэй поставил. не очень он мне нравится (каждый раз отпечаток нужен), но таскать с собой карты уже отвык :(

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Иван Касаткин

IT-порталы завтра: есть способ как вернуть Apple Pay – вам понадобится айфон, карта и скотч

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9
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умный человек

Изолента рулит, мужик

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Иван Касаткин

Новинка! Выбери свой цвет!

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Евгений Делюкин

двусторонний скотч будет эстетичнее

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Martin Prestone

охуенная идея))

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Эмилия Теплова

Лучшая техника в мире))

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Иван Касаткин

Как там Google Pay поживает?

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6
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Alexey Shabolkin

Хуёво, но Mir Pay — отлично.

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Lizi L

Да , РФ просто в этот мир не входит

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–2
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Robert Mkhitaryan

Утром работало, платил за метро картой петербуржца

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1
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Petr Bulykin

Речь о привязке к Wallet, у меня с утра не получилось привязать, пробовал на двух устройстрах с вкл впн и с измененным регионом, не помогло

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Robert Mkhitaryan

В посте пишут что и оплата не работает, поэтому отписался

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ifack u bulшит шит

Только сейчас что ли?

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Robert Mkhitaryan

Утром работало, платил за метро картой петербуржца

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Dmitry Kiselev

Только что оплачивал покупку через Apple Pay картой МИР.. whaaaat?

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–4
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Дмитрий

прочитайте статью внимательно

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2
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Тим Пазухин

скорее всего это из-за лагов тинька

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Sasha Guseinov

У Сбера тоже не привязывается

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Ruslan Umarkhanov

 pay и Мир работает как «капризная мадам»!!!

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Олег Бринц

Сегодня проводил операции, проблем не было. Но ранее бывало не с первого раза проходил платёж.

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Орхан Мамедов

Да уже как в первый день отключили эплпей, так и не получалось))
Будто только проснулись, вы чего😂

А всё началось того, что не получалось добавить как способ оплаты🥲

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Den Red

Это временно

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Вишняковский

Получается яблолюбы остались без оплаты пеем ибо к мир пей она и не привязывалась на айфоне

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Виталий Москвин

Все, кто пишут «платил сегодня», дальше заголовка не читали?

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Oleg Oleg

Для телефонов android хорошо работает мир pay.
Владельцам айфонов придётся вспомнить старые времена и платить карточкой.

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Алекс Макс

Теперь окончательно айфоны остались без платежного сервиса. Только карты по старинке.

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