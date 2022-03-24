Злые и дикие: какими бывают фулстек-разработчики и зачем они нужны

Может ли один программист создать современное приложение, и есть ли у такого подхода шансы в сравнении с командной разработкой? Если коротко, то ответ на оба вопроса — «да», но все не так просто. Подробнее читайте в материале.