Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции
При этом уже привязанные карты пока работают.
Об этом написали сразу несколько изданий — «Код Дурова», Rozetked, iXBT.com, «Коммерсантъ» и другие. Привязать карту «Мир» не получилось и у редактора vc.ru.
Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что оплата по уже привязанным картам также не проходит. Но у редактора vc.ru оплата дважды прошла. Официально Apple не объявляла о блокировке карт «Мир».
- 2 марта Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию и сообщила, что ограничила работу Apple Pay для санкционных банков.
- 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но карты не работают в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
- При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков — например, «Тинькофф» и «Сбера». 16 марта компания заявляла, что не вводит никаких ограничений на их использование.
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У жены Гугл пей вообще отказывается привязывать карту мир!!!(((
На адройде можно поставить sberpay, там мир работает
Я вообще Mir Pay поставил, при оплате забавно орет: Есть контакт!
В настройках меняется
Спасибо 👍
Ещё и мир пэй есть. Пользоваться правда не пробовал, него говорят тоже норм работает. На андроид короче хоть какой-то выбор.
Google play не давал привязывать карту мир уже давно
я самсунг пэй поставил. не очень он мне нравится (каждый раз отпечаток нужен), но таскать с собой карты уже отвык :(
IT-порталы завтра: есть способ как вернуть Apple Pay – вам понадобится айфон, карта и скотч
Изолента рулит, мужик
Новинка! Выбери свой цвет!
двусторонний скотч будет эстетичнее
охуенная идея))
Лучшая техника в мире))
Как там Google Pay поживает?
Хуёво, но Mir Pay — отлично.
Да , РФ просто в этот мир не входит
Утром работало, платил за метро картой петербуржца
Речь о привязке к Wallet, у меня с утра не получилось привязать, пробовал на двух устройстрах с вкл впн и с измененным регионом, не помогло
В посте пишут что и оплата не работает, поэтому отписался
Только сейчас что ли?
Утром работало, платил за метро картой петербуржца
Только что оплачивал покупку через Apple Pay картой МИР.. whaaaat?
прочитайте статью внимательно
скорее всего это из-за лагов тинька
У Сбера тоже не привязывается
pay и Мир работает как «капризная мадам»!!!
Сегодня проводил операции, проблем не было. Но ранее бывало не с первого раза проходил платёж.
Да уже как в первый день отключили эплпей, так и не получалось))
Будто только проснулись, вы чего😂
А всё началось того, что не получалось добавить как способ оплаты🥲
Это временно
Получается яблолюбы остались без оплаты пеем ибо к мир пей она и не привязывалась на айфоне
Все, кто пишут «платил сегодня», дальше заголовка не читали?
Для телефонов android хорошо работает мир pay.
Владельцам айфонов придётся вспомнить старые времена и платить карточкой.
Теперь окончательно айфоны остались без платежного сервиса. Только карты по старинке.