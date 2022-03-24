«Циан» запустил сервис бронирования квартир посуточно через сайт и приложение Статьи редакции
Доля квартир в посуточной аренде выросла в три раза, по данным сервиса.
- «Циан» добавил возможность бронировать квартиры посуточно из-за роста спроса и «тренда на развитие внутреннего туризма», объявила компания.
- Год назад доля квартир в посуточной аренде составляла 12%, в марте 2022 года она выросла до 26%, рассказала руководитель направления на «Циан» Дарья Абрамова.
- Онлайн-бронирование доступно для большинства объектов в регионах, в Москве и Петербурге сервис пока тестируется. Если квартиру можно снять через сайт, в общем списке рядом с ней появится кнопка «Бронировать онлайн».
- Для прямой связи с арендодателем можно посмотреть его номер телефона. Для посуточного бронирования доступны более 100 тысяч объектов.
- В марте 2022 года сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking.com приостановили работу в России.
Регулятор обвиняет компании в сговоре и поддержании «ажиотажного спроса» на сахар.
Делать выводы рано, но аналитики ждут постепенного восстановления нормального режима торгов через несколько недель.
Бот бесплатный и работает как Tinder.
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Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.
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Лучше чем Airbnb не будет
Любой сервис без конских комиссий, с нормальным фильтром по цене в котором ты не будешь ежедневным участником A/B тестирования будет лучше
Так то оно так, только в воздушной кровати и завтраке еще была передача денежных средств от стороны стороне, решение проблем с жильцами, решение проблем с арендаторами. Вот часть комиссий на это шло
Да, с утратой сервиса бизнес превратился в тыкву...
Почему?
А вы умеете задавать вопросы, товарищ майор…
Ну аир такое себе
Любовные пары будут благодарны. Теперь можно легко снимать гнездышко на двоих на сутки)
Их, конечно, никто не отменяет, да, но посуточная аренда прежде всего удобна для коротких путешествий выходного дня.
Но глаза в паспорт был какой-то контроль. Хоть какая-то возможность отсечь на интуиции тех, после чьего мальчишника или встречи ДР вантуз окажется в наволочке. А теперь онлайн-бронирование. И денег собственнику захочется, а звонить напрямую будут единицы.
Зато каршеринг расстроится ((
Долго же они AirBnB копировали