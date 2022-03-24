Сервисы
Маша Цепелева

«Циан» запустил сервис бронирования квартир посуточно через сайт и приложение Статьи редакции

Доля квартир в посуточной аренде выросла в три раза, по данным сервиса.

  • «Циан» добавил возможность бронировать квартиры посуточно из-за роста спроса и «тренда на развитие внутреннего туризма», объявила компания.
  • Год назад доля квартир в посуточной аренде составляла 12%, в марте 2022 года она выросла до 26%, рассказала руководитель направления на «Циан» Дарья Абрамова.
  • Онлайн-бронирование доступно для большинства объектов в регионах, в Москве и Петербурге сервис пока тестируется. Если квартиру можно снять через сайт, в общем списке рядом с ней появится кнопка «Бронировать онлайн».
  • Для прямой связи с арендодателем можно посмотреть его номер телефона. Для посуточного бронирования доступны более 100 тысяч объектов.
  • В марте 2022 года сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking.com приостановили работу в России.

#новость #циан

1788 просмотров
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12 комментариев
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Максим

Лучше чем Airbnb не будет

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Андрей Деревянко

Любой сервис без конских комиссий, с нормальным фильтром по цене в котором ты не будешь ежедневным участником A/B тестирования будет лучше

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Николай Николаев

Так то оно так, только в воздушной кровати и завтраке еще была передача денежных средств от стороны стороне, решение проблем с жильцами, решение проблем с арендаторами. Вот часть комиссий на это шло

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Serg R

Да, с утратой сервиса бизнес превратился в тыкву...

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Товарищ Майор

Почему?

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Маленький велосипед

А вы умеете задавать вопросы, товарищ майор…

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kir.st

Ну аир такое себе

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Ivan Habl

Любовные пары будут благодарны. Теперь можно легко снимать гнездышко на двоих на сутки)

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Rax034

Их, конечно, никто не отменяет, да, но посуточная аренда прежде всего удобна для коротких путешествий выходного дня.

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Юности вольная птица

Но глаза в паспорт был какой-то контроль. Хоть какая-то возможность отсечь на интуиции тех, после чьего мальчишника или встречи ДР вантуз окажется в наволочке. А теперь онлайн-бронирование. И денег собственнику захочется, а звонить напрямую будут единицы.

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Андрей Иванов

Зато каршеринг расстроится ((

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Чит Чат

Долго же они AirBnB копировали

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Иван Замятин
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