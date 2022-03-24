Коллеги, здравствуйте!

Благодарю Вас за то, что Вы стали подписчиками блога моей компании TeamMotion!



Мы живем уже в новой реальности и возврата назад не будет. Ландшафт российского рынка быстро меняется. В свою очередь это вызывает необходимость значимых изменений внутри компании.