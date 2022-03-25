Avito отделится от OLX и продолжит работать в России как самостоятельный бизнес Статьи редакции
Сервис объявлений был его частью с 2013 года.
- Изначально об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. Avito подтвердили vc.ru отделение. Юридическая процедура займёт несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый и нынешняя команда.
Компания продолжит работать в составе группы Prosus — подразделения медиахолдинга Naspers.
- Avito стал частью OLX Group в 2013 году — Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. Тогда холдинг вложил в сервис $50 млн в обмен на 17,4%.
- В компании отметили, что сервис изначально работал по модели, отличной от OLX — у него отдельная платформа и бренд, а также Avito присутствует только на одном рынке, в России.
- Также в Avito заявили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса.
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Разумеется они не нуждаются в отдельном финансировании. Столько платного говна сделали, что еще лет десять могут без финансирования жить. Не удивлюсь если завтра сделать только 1 публикацию бесплатно, остальное за донат.
Ключевое слово - сделали. Их вклад в развитие предпринимательства в РФ сильно больше чем у Инстаграма.
Я вот что в этой системе не понимаю, ну, берите вы процент с заказа/продажи (создайте такую систему), нафига ограничивать пока ещё нищего исполнителя одним объявлением.
Эти ограничения в 1 объявления в зависимости от региона, так же и цена за услугу в каждом регионе различается.
Они могут делать что захотят, потому что никакой альтернативы сейчас к сожалению им нет.
Единственное только Яндексу под силу, но тогда им придется пропихивать в поисковой выдаче и займет это точно не менее 5 лет.
Яндекс уже пытался развивать свой продукт в этой же нише и закрыл его буквально несколько месяцев назад.
– Мы уходим!
– Ок. Дверь закройте за собой.
– Мы точно уходим, вы – плохие!
– Пиздуйте уже, дверь закройте за собой.
– Ну, мы это, ещё поживем у вас, а то у нас своего жилья то нет, а кормите вы нас тут хорошо.
– Ну, ладно, оставайтесь, только тещу нахуй за борт!
– Ладно, ок!
ещё тогда было интересно, куда смотрел антимонопольный комитет, когда авито и олх и сландо сосредоточил в своей собственности один игрок.
Обычно руководство комитетов берет отпуска или больничные на время таких сделок)))
лол, так юла же есть, какая монополия?
Т.е. Naspers поддерживает убийство украинцев и специальную операцию эту? Фашисты конченные.
Не пользуйся OLX больше.
Как Вы определили, что они кого-то поддерживают?
Пришли туда, откуда ушли 😄
Какая же ирония, человек с фамилией Правдивый возглавляет рассадник мошеничества
Ну, мы его лично не знаем. Может, при встрече он правдиво расскажет, как лохито вас обует при случае 😄
Naspers же голландский. Вот и избавляется от рисков. Но денежку хочет.
Хорошо жить за чужие инвестиции. Можно вообще ни о чем не париться, ни о сервисе, ни о бизнесе.
А что-то случилось?