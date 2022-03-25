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Защитный пришелец

Avito отделится от OLX и продолжит работать в России как самостоятельный бизнес Статьи редакции

Сервис объявлений был его частью с 2013 года.

  • Изначально об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. Avito подтвердили vc.ru отделение. Юридическая процедура займёт несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый и нынешняя команда.

  • Компания продолжит работать в составе группы Prosus — подразделения медиахолдинга Naspers.

  • Avito стал частью OLX Group в 2013 году — Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. Тогда холдинг вложил в сервис $50 млн в обмен на 17,4%.
  • В компании отметили, что сервис изначально работал по модели, отличной от OLX — у него отдельная платформа и бренд, а также Avito присутствует только на одном рынке, в России.
  • Также в Avito заявили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса.

#новость #avito

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20 комментариев
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Rax034

Разумеется они не нуждаются в отдельном финансировании. Столько платного говна сделали, что еще лет десять могут без финансирования жить. Не удивлюсь если завтра сделать только 1 публикацию бесплатно, остальное за донат.

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Евгений Торанов

Ключевое слово - сделали. Их вклад в развитие предпринимательства в РФ сильно больше чем у Инстаграма.

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Ленин-гриб

Я вот что в этой системе не понимаю, ну, берите вы процент с заказа/продажи (создайте такую систему), нафига ограничивать пока ещё нищего исполнителя одним объявлением.

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Заходил вчера

Эти ограничения в 1 объявления в зависимости от региона, так же и цена за услугу в каждом регионе различается.

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Заходил вчера

Они могут делать что захотят, потому что никакой альтернативы сейчас к сожалению им нет.

Единственное только Яндексу под силу, но тогда им придется пропихивать в поисковой выдаче и займет это точно не менее 5 лет.

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Андрей Сергеев

Яндекс уже пытался развивать свой продукт в этой же нише и закрыл его буквально несколько месяцев назад.

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Ленин-гриб

– Мы уходим!
– Ок. Дверь закройте за собой.
– Мы точно уходим, вы – плохие!
– Пиздуйте уже, дверь закройте за собой.
– Ну, мы это, ещё поживем у вас, а то у нас своего жилья то нет, а кормите вы нас тут хорошо.
– Ну, ладно, оставайтесь, только тещу нахуй за борт!
– Ладно, ок!

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Денис Колокольцев

ещё тогда было интересно, куда смотрел антимонопольный комитет, когда авито и олх и сландо сосредоточил в своей собственности один игрок.

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Евгений Данилов

Обычно руководство комитетов берет отпуска или больничные на время таких сделок)))

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Anna Tsvetkova

лол, так юла же есть, какая монополия?

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Я не программист, но

Т.е. Naspers поддерживает убийство украинцев и специальную операцию эту? Фашисты конченные.

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Александр Медведь

Не пользуйся OLX больше.

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Андрей Сергеев

Как Вы определили, что они кого-то поддерживают?

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Герман Воронов

Пришли туда, откуда ушли 😄

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TLGM x Event
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Artem St

Какая же ирония, человек с фамилией Правдивый возглавляет рассадник мошеничества

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Герман Воронов

Ну, мы его лично не знаем. Может, при встрече он правдиво расскажет, как лохито вас обует при случае 😄

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Антон Склянов

Naspers же голландский. Вот и избавляется от рисков. Но денежку хочет.

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Чит Чат

Хорошо жить за чужие инвестиции. Можно вообще ни о чем не париться, ни о сервисе, ни о бизнесе.

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Дмитрий Сипин

А что-то случилось?

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Источник: https://telega.in/blog/rynok-reklamy-v-telegram-za-2021-vyros-na-70-i-sostavil-21-7-mlrd-r
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