Как я выбирал топливные карты для своего бизнеса

Привет всем читателям vc.ru! Сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом выбора топливных карт для собственной строительной компании. Аналогичный пост я уже публиковал в Тинькофф-журнале. Тот пост был тепло встречен читателями, поэтому я решил, что посетителям этой площадки мой опыт также будет интересен и полезен. И именно с этого материала я…