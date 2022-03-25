Сервисы
Маша Цепелева

Гендиректор онлайн-кинотеатра more.tv Иван Гродецкий ушёл с должности Статьи редакции

Он проработал на ней полгода.

Иван Гродецкий покинул пост по собственному желанию, пишет «Ъ» со ссылкой на заявление «Национальной Медиа Группы» (владеет more.tv).

«More.tv продолжает работать в штатном режиме в соответствии с утвержденными планами», — добавили в группе.

Временно исполняющим обязанности гендиректора more.tv назначен Дмитрий Гранов — первый заместитель гендиректора «СТС Медиа». До этого он был главой субхолдинга «Газпром-медиа Матч», руководил компаниями «Амедиа» и ProfMedia Business Solutions.

Гродецкий стал гендиректором more.tv в сентябре 2021 года. До этого он 10 лет работал в видеосервисе Okko и ушёл в 2020 году. После он месяц работал исполнительным директором ivi, а позже около года руководил Premier, входящим в «Газпром-медиа».

Иван Гродецкий

#новость #moretv

2705 просмотров
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28 комментариев
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Влюбленный Илья
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Кирилл Карпенко

Здесь могла бы быть полезная новость

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Герман Воронов

Нонейм Нонеймович уволился с должности кинотеатра noname.tv, он проработал в должности две недели

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Alexander

Тот момент, когда узнал, что есть такой онлайн-кинотеатр…

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Сергей Я

Вы и "Happy End" пади не смотрели?

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Alexander

У нас в стране пока не приходилось)))

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semen matrasov

Ждем

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Сергей Я

Нужно потерпеть.

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Заходил вчера

дольше 3х минут не могу

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Сергей Я

Сходите к врачу.

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Заходил вчера

вы разве не врач? рекомендации раздаете

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Сергей Я

Гомеопат.

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Elena De Rayos

Не знали как хоть как-то привлечь пользователей. Теперь вот появился драматический информационный повод. Маркетинг у них не сапсан.

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Антон Склянов

Такое ощущение, что одни и те же лица ходят по этим холдинга туда-сюда. Парашют получают и дальше двигать светлые идеи... на пол года.

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fffggg gggfff

так и есть, hr'ы бегают ищут с "опытом работы в конкретной области в х лет", потому и ходят товарищи без реальных достижений по кругу по всем конкурентам. и прощаются с ними, когда понимают, что толку с них 0

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BusinessGun

и?

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Прикладной диод

Жил был на свете Иван Городецкий...

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Лев Коптев

Ночной дозор добавили в каталог море.тв по личной просьбе гендиректора )

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Прикладной диод

Я его в КиноПоиске смотрел.

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MrMike3112 .

Бросил мор ти ви, загрустил не по-детски.

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Артур Кожевников

Просто он не знает, что ему интересно, вот и мигрирует с одной работы на другую. Тяжелая жизнь у хипстера в душе.

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Чит Чат

Чувак вообще везде гнали взашей, но все равно находится какой-то лох, который его берет на работу

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Влюбленный Илья

Нефартовый

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Макс Смирнов

Понял, что море ему не по колено

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Tatiana M.

Ну он прошёлся практически по всем сервисам подобного типа в РФ. Поди полетел открывать новые горизонты. Где-нибудь в Израиле

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Ivan Habl

Ушёл с должности Иван Гродецкий и он грустил не по-детски.

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Чит Чат
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alex

И что делать то теперь?

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