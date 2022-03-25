Гендиректор онлайн-кинотеатра more.tv Иван Гродецкий ушёл с должности Статьи редакции
Он проработал на ней полгода.
Иван Гродецкий покинул пост по собственному желанию, пишет «Ъ» со ссылкой на заявление «Национальной Медиа Группы» (владеет more.tv).
«More.tv продолжает работать в штатном режиме в соответствии с утвержденными планами», — добавили в группе.
Временно исполняющим обязанности гендиректора more.tv назначен Дмитрий Гранов — первый заместитель гендиректора «СТС Медиа». До этого он был главой субхолдинга «Газпром-медиа Матч», руководил компаниями «Амедиа» и ProfMedia Business Solutions.
Гродецкий стал гендиректором more.tv в сентябре 2021 года. До этого он 10 лет работал в видеосервисе Okko и ушёл в 2020 году. После он месяц работал исполнительным директором ivi, а позже около года руководил Premier, входящим в «Газпром-медиа».
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и?
Жил был на свете Иван Городецкий...
Ночной дозор добавили в каталог море.тв по личной просьбе гендиректора )
Я его в КиноПоиске смотрел.
Бросил мор ти ви, загрустил не по-детски.
Просто он не знает, что ему интересно, вот и мигрирует с одной работы на другую. Тяжелая жизнь у хипстера в душе.
Чувак вообще везде гнали взашей, но все равно находится какой-то лох, который его берет на работу
Нефартовый
Понял, что море ему не по колено
Ну он прошёлся практически по всем сервисам подобного типа в РФ. Поди полетел открывать новые горизонты. Где-нибудь в Израиле
Ушёл с должности Иван Гродецкий и он грустил не по-детски.
И что делать то теперь?