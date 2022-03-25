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Маша Цепелева

Госуслуги добавили форму, где можно оставить предварительную заявку на грант для ИТ-компаний Статьи редакции

В ней надо описать смысл, идею проекта и объём финансирования.

  • Чтобы заполнить форму, надо зайти на Госуслуги как юрлицо. На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.
  • В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые обозначат правила предоставления субсидий ИТ-компаниям, добавил Паршин.
  • Например, лимиты грантов по РФРИТ планируют увеличить до 500 млн рублей, по «Сколково» — до 300 млн рублей. Сроки реализации проектов продлят, поднимут зарплаты сотрудникам компаний-участников, «серьёзно изменят» процедуру отбора предоставления гранта.
  • По данным Минцифры, за 2020-2021 годы гранты получили 378 проектов и компаний на общую сумму 12,5 млрд рублей.
  • В начале марта 2022 года правительство утвердило третий пакет мер поддержки ИТ-компаний — с отменой налога на прибыль на три года, отсрочкой от призыва для сотрудников и льготной ипотекой.

#новость

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15 комментариев
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Ware Wow

Это ловушка.

p.s. Возможно это и не шутка. А уж если грант (или любые льготы) еще и дадут, то вообще есть основание "моральное" для отказа в выезде.

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Anton Vlasov

Не подавайтесь, потом из страны не выпустят.

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Назыч

>>На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей
Из них 7 млрд на поддержку Яндекса, Озона и ВБ.

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Александр Соколов

сбер, иннотех)

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Назыч

В таком случае налицо явное недофинансирование, необходимо ещё 5 млрд.

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High Stakes

Схорониться надо.

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Щитпостер на зарплате

Ну всё, создаю свою эту вашу как ево там ой ты кампанию.

ООО "ЛЁХА", ЗВУЧИТ ГОРДО!

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Grigoriy Malyshev

скрин формы пожалуйста

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Алексей Возненко

Немного криво, но суть понятна

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Алексей Возненко
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Щитпостер на зарплате

ООО "АМУДЕ"

Создание убийцы Интел

200000000000$

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ACM

А если я Самозанятый?

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Андрей Иванов

А вот и собирают базу айтишников

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Щитпостер на зарплате

А вообще да, думаю, что потом не выпустят никуда.

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Денис

Молодой человек, это не для вас написано

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