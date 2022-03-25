Госуслуги добавили форму, где можно оставить предварительную заявку на грант для ИТ-компаний Статьи редакции
В ней надо описать смысл, идею проекта и объём финансирования.
- Чтобы заполнить форму, надо зайти на Госуслуги как юрлицо. На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.
- В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые обозначат правила предоставления субсидий ИТ-компаниям, добавил Паршин.
- Например, лимиты грантов по РФРИТ планируют увеличить до 500 млн рублей, по «Сколково» — до 300 млн рублей. Сроки реализации проектов продлят, поднимут зарплаты сотрудникам компаний-участников, «серьёзно изменят» процедуру отбора предоставления гранта.
- По данным Минцифры, за 2020-2021 годы гранты получили 378 проектов и компаний на общую сумму 12,5 млрд рублей.
- В начале марта 2022 года правительство утвердило третий пакет мер поддержки ИТ-компаний — с отменой налога на прибыль на три года, отсрочкой от призыва для сотрудников и льготной ипотекой.
Делать свою работу хорошо — круто и важно. Но, если хотите, чтобы ее больше замечали и ценили, посвящайте коллег в процессы и рассказывайте о достижениях боссу. Как это сделать по существу и без хвастовства — в тексте.
Бизнесы переносят аккаунты с других платформ, чтобы не потерять аудиторию, но в спешке упускают важные моменты или вообще не знают о некоторых деталях (например, что фото товаров можно конвертировать сразу в карточки), потому что раньше с VK не работали. Рассказываем, как правильно «переехать» и какие особенности рекламы ВКонтакте важно учесть.
И воплощать мечты в жизнь.
Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.
Мы попросили издательства — Individuum, «Самокат», «Азбуку-Аттикус», «Альпину Паблишер» и другие — выбрать книгу, которую стоит прочитать именно сейчас. Получилась подборка самых разных историй — от летней поездки в Ереван до размышлений немца о нацистской Германии . Хорошие книги помогут на время вынырнуть из новостей.
Каждый из HR-департамента сейчас имеет дело с огромным количеством проблем (хорошо, задач) и думает, как со всем этим быть. Релокация команды. Тревожное состояние сотрудников. Сокращение бюджета. Или даже сокращение кадров и зарплат — трудно выбрать что-то одно. Дайте десять.
А также ТРИЗ и другие методологии, которые помогут генерировать идеи вне зависимости от вдохновения, в новом дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.
Привет всем читателям vc.ru! Сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом выбора топливных карт для собственной строительной компании. Аналогичный пост я уже публиковал в Тинькофф-журнале. Тот пост был тепло встречен читателями, поэтому я решил, что посетителям этой площадки мой опыт также будет интересен и полезен. И именно с этого материала я…
Два года назад OTUS выпустил онлайн-курс «JavaScript Developer. Basic». Наши преподаватели его постоянно улучшали. Несмотря на это, многие сталкиваются с трудностями в обучении. Если хотите записаться на этот курс и беспрепятственно дойти до конца, прочтите советы тех, кто уже вступил на этот путь.
Чтобы ИТ-специалисты оставались, им нужно помогать, а не ограничивать, считают в Минцифры.
Это ловушка.
p.s. Возможно это и не шутка. А уж если грант (или любые льготы) еще и дадут, то вообще есть основание "моральное" для отказа в выезде.
Не подавайтесь, потом из страны не выпустят.
>>На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей
Из них 7 млрд на поддержку Яндекса, Озона и ВБ.
сбер, иннотех)
В таком случае налицо явное недофинансирование, необходимо ещё 5 млрд.
Схорониться надо.
Ну всё, создаю свою эту вашу как ево там ой ты кампанию.
ООО "ЛЁХА", ЗВУЧИТ ГОРДО!
скрин формы пожалуйста
Немного криво, но суть понятна
ООО "АМУДЕ"
Создание убийцы Интел
200000000000$
А если я Самозанятый?
А вот и собирают базу айтишников
А вообще да, думаю, что потом не выпустят никуда.
Молодой человек, это не для вас написано