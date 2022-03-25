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Маша Цепелева

Spotify перестанет работать в России — Bloomberg Статьи редакции

Компания приняла решение после «тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельства», говорят источники.

3718 просмотров

Первым о приостановке работы Spotify сообщил журналист Bloomberg Лукас Шоу.

Lucas Shaw @Lucas_Shaw
Breaking: Spotify is pulling out of Russia.

Компания решила прекратить работу в России из-за ужесточения контроля за публикациями в СМИ о «военной операции» на Украине, пишет шведское издание Expressen со ссылкой на заявление Spotify.

К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить работу в России.

сообщение Spotify о приостановке работы в России
цитата по Expressen

Компания приостановит работу с апреля, пишет ТАСС со ссылкой на представителей стриминга. На момент публикации в Spotify не ответили на вопросы редакции vc.ru.

  • 3 марта Spotify закрыла офис в России на неопределённый срок. 6 марта сервис предупредил пользователей, что подписка Premium больше не доступна в России из-за ограничений в работе Visa и Mastercard.

#новость #spotify

Статья дополняется
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82 комментария
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Артем Говердовский

Яндекс музыка

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Любой бас

У них лейблы могут лицензии отозвать через какое-то время

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Mishka

ВИА Песняры никто не отзовет!

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Артём Федотов

Процессы по авторским правам тянутся годами, а то и десятилетиями. За это время всё может сильно измениться, в том числе и отношение лейблов к Яндекс музыке.

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Traffic Lights

специалист по судебным процессам

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Алекс Крески

Уберут музыку и начнется процесс

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Bruce Robertson

Боюсь, что Яндекс.Музыка сольет мои плейлисты и все узнают, насколько я ебанутый...

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Anovv

Я недавно на Яндекс Музыку перешёл и крайне доволен этим приложением , так что ( если так вообще можно выражаться ) не велика потеря

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Ware Wow

Она офигенная, но им уже новую музыку не дают вроде. Это ладно, не страшно, но могут отозвать всю библиотеку.

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Sergei Olenev

В ЯМ можно заливать свою музыку - накачал с торрентов - залил, и слушай где угодно.

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nambavan

И какой в этом смысл? Spotify пользовалась из-за рекомендаций на основании музыки, которую ты слушал. Со скачанными треками это не работает. Так что в твоем случае можно WinAmp скачать и радоваться, зачем для этого Яндексу платить?

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Ilya ZLodei

Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным, но вот Кинопоиск - лучший онлайн стриминг, что я видел, кучу функционала реализовали

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GanicusCsw

Яндекс музыка мне нравится больше, пользуюсь спотифаем 3 месяца и рекомендации такие себе, плейлист дня вообще не обновляется, радио рекомендаций нет, как там музыку искать?

Слушаю различные подборки, ну хуета одним словом, включаю музыку на фон во время работы и хочется слушать треки, которые похожи на мой плейлист, яндекс музыка лучше справляется.

Но проблем у Яндекса много конечно, там нет многих треков из спотифая, поэтому приходится чередовать использование, хотя уже не придется походу

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LuNature

как там музыку искать?
 Плэйлисты для кого создали? Там же и искать в поисковике их по разным критериям

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GanicusCsw

Приходится ими пользоваться и большинство треков там не нравится, встречаются хорошие треки в плейлистах дня, но эти плейлисты не обновляются.

Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками, но почему то нет его больше. Устал уже эти дебильные плейлисты слушать

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Василий Степанофф

Значит так. У спотифая два персональных плейлиста
Discover Weekly (Открытия недели): Новые треки и редкие композиции в еженедельном миксе, обновление каждый понедельник.
Радар новинок: новые треки от любимых исполнителей и новые треки, подобранные специально для тебя. Обновляется каждую пятницу.

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Yeni

А меня вот очень даже устраивают рекомендации на ЯМ

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evilnw

От функционала мало толку если не будет библиотеки с фильмами.

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Ilya ZLodei

Да это понятно, но пока у нас есть Козловский, Бурунов и Петров - контент будет)
Sarcasm detected

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evilnw

Козловский высказался против спецоперации. Получается, что он теперь пятая колонна и не в фаворе у царя-батюшки.

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Максим Деребаско

Я недавно пытался перейти на Яндекс музыку, и там нашлось около трети тех песен, что были на спотифи 😕

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Артем Голендберг

Вы слушаете что то очень редкое? Мексиканский рок 30х годов какой ни будь?

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Максим Деребаско

Ожидал подобного ответа, но кажется нет, много групп с 500к+ слушателей в месяц на споти

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Артем Голендберг

А что это есои не секрет?

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Последний Шанс

Если не гонишься за качеством звука, то ЯМ вполне норм альтернатива.

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Влажный звук

Даже толком запуститься не успели, а уже приостанавливают

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Andry Gribkov

Пришли в 2020 что бы исчезнуть в 2022. 2 года жизни - отличный результат для бизнеса в рф

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Андрей Рядькин

И ни одного уголовного дела

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Марк Цукор

И блокировки

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Вадим Иванов

СберЗвук поставил. Spotify, пока.

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Anton Smets

Держи в курсе

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Dmitry Polyanovsky

Скоро
Разум полностью приостановит свою работу в России

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¿sonix

так это уже давно)

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Dmitry Polyanovsky

Я решил соответствовать линии статьи
после «тщательного рассмотрения вариантов
 конечно

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Nikita Plotnikov

Лукасу Шоу премию за каламбур года

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Дмитрий

Грустно, хороший музыкальный сервис был!

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Дмитрий Скрябин

Лучший рекомендательный сервис. Пользовался с прихода в РФ. Очень жаль, надеюсь, скоро вернется

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Василий Степанофф

Можно национализировать

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ilia

Какая-то отмазка глупая. "В связи с ситуацией" и то логичнее выглядело бы. Максимум могли бы подкасты убрать и все.

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Sergey Fedostsev

А у кого тарифы оплачены чего делать?

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john doe

Пиши в администрацию президента и Госдуму, пусть войну остановят. У нас же это, демократия.

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Василий Степанофф

Думаю будет работать пока не закончится оплата

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Dmitriy Morozov

У меня слетела подписка за три дня до истечения срока

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Gorbun iz Notr Dama

Больше не оформлять подписки у западных компаний

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Марк Цукор

Только не давно пришел, и уже уходит. Не серьезно как то

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john doe

а што произошло

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Марк Цукор

Бля, включаем МОЗГ

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Andrey Vinokurov

А это местный петухобот, логики в его комментах искать не надо))

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Марк Цукор

😂👌

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john doe

Включи. Включил? Какие показания?
"Спотифай не имеет отношения к войне на Украине"? Ну-к.

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Марк Цукор

Чувак выпей воды

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lakoros

Ну почти два года работали)

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Любой бас

Бум бай бум дигги бай бай, прощай наш любимый Спотифай🥲

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Арсений Kaпуза

Даже два года не прошло)
Яндекс, ваше время настало.

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Allestor Krei

Ждали 8 лет чтобы появился споти, и два года спустя он уходит

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Alexandr Brovin

Ушёл с yа.музыки в 2020г на spotify и вернулся обратно в 2021г. Как окончился год подписки и 3 бонусных месяца от samsung.

Нейросеть yandex гораздо интереснее генерит подборку музыки.
+ появилась новая нейро "мой поток"
+ можно грузить своё музло.
- нет приложения под mac os до сих пор.
(Решается костылями, но там нет офлайн режима)

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Андрей Коршунов

повод какой то надуманный, где спотифай и где новости?

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john doe

а что случилось-то

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Артем Голендберг

У них подкасты есть, а там всякое говорят

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Алексей Кондратов

Они их в октябре только запустили. Могли бы и отключить. Это не кор- функционал.

Spotify запустил подкасты в России — Медиа на…
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
vc.ru
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Артем Голендберг

Не ну все же понимают зачем уходят, что бы правительство без налогов оставить и из за репутационных рисков

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Кирилл Виноградов

Обидно, досадно, но ладно.
В крайнем случае можно будет вспомнить, как им пользовались до официального запуска в России.

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Дмитрий

А как оплатить?

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Василий Степанофф

Золотом будем платить.
У нас 140 млрд. в золоте. т.е. 13 трлн. по текущему курс, и ровно столько же сейчас наличная денежная масса.

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OKA ABK

Опять иносстранный акк регать и без премиума сидеть.

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Последний Шанс

Ну если андроид, то там всё просто.

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Nikolai

Можно подробнее?

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OKA ABK

Наверно, он про взломанную версию. Только там тож ограничения, по типу нельзя скачивать музыку и нельзя слушать в очень высоком качестве.

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Артем Голендберг

Да мне тоже интересно?)

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john doe

Еще одна трещинка в манямирках. +

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High Stakes

Послушали Рогана без VPN, а теперь с VPN.

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Devergence

Казалось бы, при чем тут музыка и ужесточение контроля за публикациями в СМИ...

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Дмитрий Постнов

у них подкасты

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Elian Kavinsky

У них новостные подкасты.

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evilnw

Хм. Почему не работает генеальный план чиновников? Вроде всё логично делают... Начали угрожать сотрудникам западных компаний, чтобы они не закрывали свои филиалы.

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Hambala Fully

Автор, переделай текст в пуше.

«Полностью приостановит» - это ни в какие рамки не лезет.

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Igor Elfimov

Жаль, что у Яндекса все меньше конкурентов. Но с другой стороны Я.Музыка становилась лучше последний год.

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Дима Анонимный

Ну сидел три года на впн раз в месяц и щас будет точно то же. Библиотеку экспортну только

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Алексейка

Мало того, что запад санкциями загрузил,так эрэфия ещё постаралась чтобы свалили те, кто сомневался 😂

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Chr Chr

С удовольствием слушаю ранее неизвестые мне дикие миксы на песни, перегнанные из спотифая в я.музыку

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Целый фитиль

ШТО СЛУЧИЛОСЬ ТО ??

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Andrey Vinokurov

Ну и дебилы, что сказать 🤷‍♂️
Хорошо успел всю библиотеку выкачать и перезалить в ЯМ.

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