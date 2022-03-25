Spotify перестанет работать в России — Bloomberg Статьи редакции
Компания приняла решение после «тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельства», говорят источники.
Первым о приостановке работы Spotify сообщил журналист Bloomberg Лукас Шоу.
Компания решила прекратить работу в России из-за ужесточения контроля за публикациями в СМИ о «военной операции» на Украине, пишет шведское издание Expressen со ссылкой на заявление Spotify.
Компания приостановит работу с апреля, пишет ТАСС со ссылкой на представителей стриминга. На момент публикации в Spotify не ответили на вопросы редакции vc.ru.
- 3 марта Spotify закрыла офис в России на неопределённый срок. 6 марта сервис предупредил пользователей, что подписка Premium больше не доступна в России из-за ограничений в работе Visa и Mastercard.
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Яндекс музыка
У них лейблы могут лицензии отозвать через какое-то время
ВИА Песняры никто не отзовет!
Процессы по авторским правам тянутся годами, а то и десятилетиями. За это время всё может сильно измениться, в том числе и отношение лейблов к Яндекс музыке.
специалист по судебным процессам
Уберут музыку и начнется процесс
Боюсь, что Яндекс.Музыка сольет мои плейлисты и все узнают, насколько я ебанутый...
Я недавно на Яндекс Музыку перешёл и крайне доволен этим приложением , так что ( если так вообще можно выражаться ) не велика потеря
Она офигенная, но им уже новую музыку не дают вроде. Это ладно, не страшно, но могут отозвать всю библиотеку.
В ЯМ можно заливать свою музыку - накачал с торрентов - залил, и слушай где угодно.
И какой в этом смысл? Spotify пользовалась из-за рекомендаций на основании музыки, которую ты слушал. Со скачанными треками это не работает. Так что в твоем случае можно WinAmp скачать и радоваться, зачем для этого Яндексу платить?
Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным, но вот Кинопоиск - лучший онлайн стриминг, что я видел, кучу функционала реализовали
Яндекс музыка мне нравится больше, пользуюсь спотифаем 3 месяца и рекомендации такие себе, плейлист дня вообще не обновляется, радио рекомендаций нет, как там музыку искать?
Слушаю различные подборки, ну хуета одним словом, включаю музыку на фон во время работы и хочется слушать треки, которые похожи на мой плейлист, яндекс музыка лучше справляется.
Но проблем у Яндекса много конечно, там нет многих треков из спотифая, поэтому приходится чередовать использование, хотя уже не придется походу
как там музыку искать?
Плэйлисты для кого создали? Там же и искать в поисковике их по разным критериям
Приходится ими пользоваться и большинство треков там не нравится, встречаются хорошие треки в плейлистах дня, но эти плейлисты не обновляются.
Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками, но почему то нет его больше. Устал уже эти дебильные плейлисты слушать
Значит так. У спотифая два персональных плейлиста
Discover Weekly (Открытия недели): Новые треки и редкие композиции в еженедельном миксе, обновление каждый понедельник.
Радар новинок: новые треки от любимых исполнителей и новые треки, подобранные специально для тебя. Обновляется каждую пятницу.
А меня вот очень даже устраивают рекомендации на ЯМ
От функционала мало толку если не будет библиотеки с фильмами.
Да это понятно, но пока у нас есть Козловский, Бурунов и Петров - контент будет)
Sarcasm detected
Козловский высказался против спецоперации. Получается, что он теперь пятая колонна и не в фаворе у царя-батюшки.
Я недавно пытался перейти на Яндекс музыку, и там нашлось около трети тех песен, что были на спотифи 😕
Вы слушаете что то очень редкое? Мексиканский рок 30х годов какой ни будь?
Ожидал подобного ответа, но кажется нет, много групп с 500к+ слушателей в месяц на споти
А что это есои не секрет?
Если не гонишься за качеством звука, то ЯМ вполне норм альтернатива.
Даже толком запуститься не успели, а уже приостанавливают
Пришли в 2020 что бы исчезнуть в 2022. 2 года жизни - отличный результат для бизнеса в рф
И ни одного уголовного дела
И блокировки
СберЗвук поставил. Spotify, пока.
Держи в курсе
Скоро
Разум полностью приостановит свою работу в России
так это уже давно)
Я решил соответствовать линии статьи
после «тщательного рассмотрения вариантов
конечно
Лукасу Шоу премию за каламбур года
Грустно, хороший музыкальный сервис был!
Лучший рекомендательный сервис. Пользовался с прихода в РФ. Очень жаль, надеюсь, скоро вернется
Можно национализировать
Какая-то отмазка глупая. "В связи с ситуацией" и то логичнее выглядело бы. Максимум могли бы подкасты убрать и все.
А у кого тарифы оплачены чего делать?
Пиши в администрацию президента и Госдуму, пусть войну остановят. У нас же это, демократия.
Думаю будет работать пока не закончится оплата
У меня слетела подписка за три дня до истечения срока
Больше не оформлять подписки у западных компаний
Только не давно пришел, и уже уходит. Не серьезно как то
а што произошло
Бля, включаем МОЗГ
А это местный петухобот, логики в его комментах искать не надо))
😂👌
Включи. Включил? Какие показания?
"Спотифай не имеет отношения к войне на Украине"? Ну-к.
Чувак выпей воды
Ну почти два года работали)
Бум бай бум дигги бай бай, прощай наш любимый Спотифай🥲
Даже два года не прошло)
Яндекс, ваше время настало.
Ждали 8 лет чтобы появился споти, и два года спустя он уходит
Ушёл с yа.музыки в 2020г на spotify и вернулся обратно в 2021г. Как окончился год подписки и 3 бонусных месяца от samsung.
Нейросеть yandex гораздо интереснее генерит подборку музыки.
+ появилась новая нейро "мой поток"
+ можно грузить своё музло.
- нет приложения под mac os до сих пор.
(Решается костылями, но там нет офлайн режима)
повод какой то надуманный, где спотифай и где новости?
а что случилось-то
У них подкасты есть, а там всякое говорят
Они их в октябре только запустили. Могли бы и отключить. Это не кор- функционал.
Не ну все же понимают зачем уходят, что бы правительство без налогов оставить и из за репутационных рисков
Обидно, досадно, но ладно.
В крайнем случае можно будет вспомнить, как им пользовались до официального запуска в России.
А как оплатить?
Золотом будем платить.
У нас 140 млрд. в золоте. т.е. 13 трлн. по текущему курс, и ровно столько же сейчас наличная денежная масса.
Опять иносстранный акк регать и без премиума сидеть.
Ну если андроид, то там всё просто.
Можно подробнее?
Наверно, он про взломанную версию. Только там тож ограничения, по типу нельзя скачивать музыку и нельзя слушать в очень высоком качестве.
Да мне тоже интересно?)
Еще одна трещинка в манямирках. +
Послушали Рогана без VPN, а теперь с VPN.
Казалось бы, при чем тут музыка и ужесточение контроля за публикациями в СМИ...
у них подкасты
У них новостные подкасты.
Хм. Почему не работает генеальный план чиновников? Вроде всё логично делают... Начали угрожать сотрудникам западных компаний, чтобы они не закрывали свои филиалы.
Автор, переделай текст в пуше.
«Полностью приостановит» - это ни в какие рамки не лезет.
Жаль, что у Яндекса все меньше конкурентов. Но с другой стороны Я.Музыка становилась лучше последний год.
Ну сидел три года на впн раз в месяц и щас будет точно то же. Библиотеку экспортну только
Мало того, что запад санкциями загрузил,так эрэфия ещё постаралась чтобы свалили те, кто сомневался 😂
С удовольствием слушаю ранее неизвестые мне дикие миксы на песни, перегнанные из спотифая в я.музыку
ШТО СЛУЧИЛОСЬ ТО ??
Ну и дебилы, что сказать 🤷♂️
Хорошо успел всю библиотеку выкачать и перезалить в ЯМ.