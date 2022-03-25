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Сервисы
Маша Цепелева

Spotify перестанет работать в России Статьи редакции

Компания приняла решение после «тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельствах».

9504 просмотров

Первым о приостановке работы Spotify сообщил журналист Bloomberg Лукас Шоу.

Lucas Shaw @Lucas_Shaw
Breaking: Spotify is pulling out of Russia.

Компания решила прекратить работу в России из-за ужесточения контроля за публикациями в СМИ о «военной операции» на Украине, пишет шведское издание Expressen со ссылкой на заявление Spotify.

К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить работу в России.

сообщение Spotify о приостановке работы в России
цитата по Expressen

Компания приостановит работу с апреля, пишет ТАСС со ссылкой на представителей стриминга. Такое же сообщение о сроках опубликовало CNBC. На момент публикации в Spotify не ответили на вопросы редакции vc.ru.

  • 3 марта Spotify закрыла офис в России на неопределённый срок. 6 марта сервис предупредил пользователей, что подписка Premium больше не доступна в России из-за ограничений в работе Visa и Mastercard.

#новость #spotify

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185 комментариев
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Артем Говердовский

Яндекс музыка

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Любой бас

У них лейблы могут лицензии отозвать через какое-то время

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Mishka

ВИА Песняры никто не отзовет!

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Василий Степанофф

Оставят Газманова и Любэ

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Pavel Petel

И Чичерину.

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Различный меч

Вот, если этих двух персонажей удалят из spotify, думаю никто даже не узнает.

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Алик Мустафаев

И Юркисс

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Артём Федотов

Процессы по авторским правам тянутся годами, а то и десятилетиями. За это время всё может сильно измениться, в том числе и отношение лейблов к Яндекс музыке.

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Traffic Lights

специалист по судебным процессам

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John Doe

Вы путаете случай когда доказывают плагиат и нарушение лицензий. С последним все решат крайне быстро.

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Алекс Крески

Уберут музыку и начнется процесс

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Станислав Матвеев

Причем здесь авторские права если речь про лицензию на стриминг? Просто не продлевается и всё или новые релизы не заливаются (что уже происходит)

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Влюбленный Илья

И что? Теперь же можно пиратить?

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Ленин-гриб

И чё, музыка на сервере перестанет существовать? 😂

– Какая это страна!!??
– Это Россия!!!

Чё не смеётесь? Не смешно!? (с)

Ответить
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Сергей

А мы так смогем, если чо
https://www.youtube.com/watch?v=Ev0j-jOsNeU

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Bruce Robertson

Боюсь, что Яндекс.Музыка сольет мои плейлисты и все узнают, насколько я ебанутый...

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Василий Степанофф

Да у нас вся страна говорит, что слушает классику и джаз, а в топах русский репкал и Бузова.

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Bruce Robertson

«На словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой»😏

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Rax034

Я, кстати, адблокером вручную заблокировал блоки с трендами на я.музыке. Такой кайф, заходишь на главную, а там нет Буховой и всей этой современной хрени.

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Пришелец

Главное, чтобы Яндекс поисковую историю не слил, тогда точно узнают.

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Andry Gribkov

Пришли в 2020 что бы исчезнуть в 2022. 2 года жизни - отличный результат для бизнеса в рф

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Андрей Рядькин

И ни одного уголовного дела

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Марк Цукор

И блокировки

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Сергей Пурюшин

Это однозначно успех.

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Anovv

Я недавно на Яндекс Музыку перешёл и крайне доволен этим приложением , так что ( если так вообще можно выражаться ) не велика потеря

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Ware Wow

Она офигенная, но им уже новую музыку не дают вроде. Это ладно, не страшно, но могут отозвать всю библиотеку.

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Sergei Olenev

В ЯМ можно заливать свою музыку - накачал с торрентов - залил, и слушай где угодно.

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nambavan

И какой в этом смысл? Spotify пользовалась из-за рекомендаций на основании музыки, которую ты слушал. Со скачанными треками это не работает. Так что в твоем случае можно WinAmp скачать и радоваться. Зачем для этого Яндексу платить?

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Sergei Olenev

Ну смысл какой-никакой всё же есть - не надо закачивать на телефон отдельно музыку. Раз залил с компа и всё доступно на всех устройствах. И потом по окончании вашего списка (альбома) ЯМ продолжает играть музыку уже на основе своих алгоритмов. И если есть в базе у него такой же жанр, исполнители и тому подобное, он как сможет поможет. И ещё в него я аудиокниги заливаю, очень удобно))

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nambavan

За облако где будет лежать только одна музыка платить 150₽ в месяц — такое себе. Проще за эти деньги тогда нормальное облако взять. И повторю, что алгоритмы нормально не работают со скаченной музыкой. Именно поэтому во ВКонтакте когда любой мог добавить музыку и в тегах написать все что угодно, рекомендации никогда нормально не работали. Вот, и в твоем случае будет то же самое, когда библиотеку отзовут и останется только пиратская музыка. У меня до сих пор вьетнамские флешбеки из 2007 года, когда во ВКонтате процветали названия .::DJ HER ✔ Супер Трек [Club MUSIC !!! Remix НОВИНКА ❤ 2022 ].:.

И ещё в него я аудиокниги заливаю, очень удобно))
 Нравятся тебе всякие извращения)) Вроде же для аудиокниг есть ЛитРес и Storytel.

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Sergei Olenev

Ну я же не настаиваю, кому что удобно. И по поводу Литреса я бы тоже не расслаблялся - права на книги могут отозвать и у них. А тут получается "всё в одном", контент - твой, не удалят. Я в ЯМу залил свои плейлисты из Спотифая ещё на прошлой неделе, как знал, правда помучаться пришлось, выкачивая всё это. Сейчас планомерно заливаю музыку из iTunes, мало ли. Ну и по тегам - зачем что либо добавлять, заливаешь как есть - треки с названиями песен, артистами и жанром. Просто делаешь плейлист приватным и всё, никакого пиратства.

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Radna

Господи ну на какой чёрт заниматься этой ерундой? Сделать себе облако, закачать туда песни и т.д.

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Иван Помидоров

Дак Яндекс тоже тебе трек листы составляет на основе твоих предпочтений и дает рекомендации по артистам. А поток, который был ранее радио, и который тоже идет по твоим предпочтениям, вообще мне очень нравится. Хотя Спотифай очень жаль, в последнее время и на него подсел, и премиум завел с начала года.

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Darius Qwerty

A можно и свою гармошку с собой носить.

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Qwerty54321

А как заливать?

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Jekinot3 жеки

Сравнивал разные сервисы на удивление для себя остановился на Яндекс (хотя не очень от него в восторге от Яндекс в общем, директ и тп). Понравилось функция "своя волна" адекватно подбирает! Много русского рока, на других площадках одна иностранная попса (

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Алексей М

мне вот интересно, ботоводы понимают что перебарщивают?! :0

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Qwerty54321

Я тут солидарен с ботом )))

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Gutal1n

Ну ты же не знаешь его вкусы, может он репчик русский слушает, тогда он ничего не потеряет

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Леонид Цветков

Не, там проблема была только с несколькими новыми треками, как я понял, а не прям со всей иностранной (ну, западной) музыкой

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Ilya ZLodei

Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным, но вот Кинопоиск - лучший онлайн стриминг, что я видел, кучу функционала реализовали

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GanicusCsw

Яндекс музыка мне нравится больше, пользуюсь спотифаем 3 месяца и рекомендации такие себе, плейлист дня вообще не обновляется, радио рекомендаций нет, как там музыку искать?

Слушаю различные подборки, ну хуета одним словом, включаю музыку на фон во время работы и хочется слушать треки, которые похожи на мой плейлист, яндекс музыка лучше справляется.

Но проблем у Яндекса много конечно, там нет многих треков из спотифая, поэтому приходится чередовать использование, хотя уже не придется походу

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Василий Степанофф

Значит так. У спотифая два персональных плейлиста
Discover Weekly (Открытия недели): Новые треки и редкие композиции в еженедельном миксе, обновление каждый понедельник.
Радар новинок: новые треки от любимых исполнителей и новые треки, подобранные специально для тебя. Обновляется каждую пятницу.

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GanicusCsw

В этих плейлистах треков на 2 часа, ты можешь прослушать их за 1 день, скипая треки, в дальше что? Мне сложно по жанрам искать, легче просто бесконечный поток рекомендаций включать

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Ilya ZLodei

Понравился трек - включи его и далее Spotify будет проигрывать похожие композиции

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Василий Степанофф

ты думаешь в мире неограниченное количество музыки?
Лайках те, что понравились, дальше Спотифай все сделает сам

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GanicusCsw

Ну да, треков ограниченное количество, поэтому иногда бесят повторы в Яндексе.

Я не так много музыки слушаю, чтобы они могли закончиться, а бесконечное радио отличное решение, хоть и с повторами, помогает плейлист составить

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LuNature

как там музыку искать?
 Плэйлисты для кого создали? Там же и искать в поисковике их по разным критериям

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GanicusCsw

Я не супер спец в музыке, поэтому не знаю какие жанры мне нравятся, если трек звучит хорошо, то без разницы какой у него жанр, поэтому мне проблематично искать треки по плейлистам

Приходится ими пользоваться и большинство треков там не нравится, встречаются хорошие треки в плейлистах дня, но эти плейлисты не обновляются.

Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками, но почему то нет его больше. Устал уже эти дебильные плейлисты слушать

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LuNature

Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками
 И сейчас есть. ПКМ - по радио.
Как на телефоне не знаю

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GanicusCsw

У меня приложение на пк, там только 3 вкладки: главная, поиск и моя амедиатека, не понял где ты это радио нашел

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LuNature

правая кнопка мыши по песни, выпадает список и тыкаем на радио

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GanicusCsw

А ты про это, но оно тоже не бесконечное, там треков 40 и эти радио совместные с другими исполнителями, ты находишь интересный трек, переходишь в радио и там этот же плейлист

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LuNature

На самом деле как только песни заканчиваются в плейлисте начинается подборка похожих.
Но да. Согласен. нету фишки такой как в яндекс музыке чтоб по одной кнопки включалась музыка

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GanicusCsw

А это я не проверял, скипал плейлист, когда оставалось несколько треков, не знал даже, что он дальше продолжает играть, хотя у меня нет таких рекомендованных треков внизу

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Artem Borisenko

Да это троль, либо криворучко )

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Yeni

А меня вот очень даже устраивают рекомендации на ЯМ

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evilnw

От функционала мало толку если не будет библиотеки с фильмами.

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Ilya ZLodei

Да это понятно, но пока у нас есть Козловский, Бурунов и Петров - контент будет)
Sarcasm detected

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evilnw

Козловский высказался против спецоперации. Получается, что он теперь пятая колонна и не в фаворе у царя-батюшки.

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Ilya ZLodei

Бля, вот грустить то будем)

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Ware Wow

Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным
У меня наоборот, рекомендации лучше сработали.

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Максим Деребаско

Я недавно пытался перейти на Яндекс музыку, и там нашлось около трети тех песен, что были на спотифи 😕

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Артем Голендберг

Вы слушаете что то очень редкое? Мексиканский рок 30х годов какой ни будь?

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LuNature

https://open.spotify.com/playlist/3SWgWblWuJPyW0yEyc9VJd?si=ee00bc2b8a6a4852
Такое слушаю :) для настоящих мужиков.
И большинтсво песен в Я музыке нет!

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Максим Деребаско

Ожидал подобного ответа, но кажется нет, много групп с 500к+ слушателей в месяц на споти

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Артем Голендберг

А что это есои не секрет?

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Ilya ZLodei

У Spotify самая лояльная политика для молодых исполнителей и поэтому, да и не только, самая большая музыкальная база в мире

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Ilya ZLodei

И про подкасты не стоит забывать - на Spotify их огромное количество.
Я, например, слушаю Юру Вафина

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Последний Шанс

Если не гонишься за качеством звука, то ЯМ вполне норм альтернатива.

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Artyom

Яндекс.Музыка, в плане взаимодествия с приложением, топорная и не удобная, в сравнении со Spotify. Desktop-клиента нет, что также не очень удобно. Придираться к тому, что часть исполнителей, что есть в Spotify не буду, так как зависит от дистрибуторов этой самой музыки. В плане подборок Яндекс неплох. Имхо.

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Denis Penkov

Там же есть клиент на десктопы 😕

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Нелинейная структура данных

Есть веб-интерфейс. В принципе норм.

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Artyom

Дело вкуса, но приложение на телефоне мне крайне не понравилось, но как дополнение в подписке Я.Плюс пойдет.

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Нелинейная структура данных

Если не будет новой музыки и фильмов, да ещё и на старые лицензии не продлят, то на зайцев.нет и торренты придётся возвращаться.

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Artyom

Ну у меня на телефоне парочка дискографий есть, в целом жить можно

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Сказки на ночь

Не норм. Я работаю под музыку. Открытый браузер - это день на смарку.

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Евгений Торанов

В сравнении со Spotify это как ios и андроид. На любителя те.

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Влажный звук

Даже толком запуститься не успели, а уже приостанавливают

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Дмитрий Скрябин

Лучший рекомендательный сервис. Пользовался с прихода в РФ. Очень жаль, надеюсь, скоро вернется

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Comrad27

Все чего то так хвалят рекомендательный сервис, но на своем личном трехмесячном опыте могу сказать, что 80% рекомендаций от него были либо то, что я и так лайкал/добавлял в плейлист, либо те же самые песни, но из других альбомов типа "за бест оф". В итоге перекатился обратно на яндекс.

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Василий Степанофф

Можно национализировать

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Вадим Иванов

СберЗвук поставил. Spotify, пока.

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Anton Smets

Держи в курсе

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Andrey Zagoruiko
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Dmitry Polyanovsky

Скоро
Разум полностью приостановит свою работу в России

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¿sonix

так это уже давно)

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Dmitry Polyanovsky

Я решил соответствовать линии статьи
после «тщательного рассмотрения вариантов
 конечно

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Artyom

Жаль, что Spotify так поступили, кинув аудиторию России, которая ждала 7 лет (2014-2020), если не больше. Для меня самый удобный стриминговый сервис.

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Petr Petrov

Аудитория России сама себя кинула по большому счету. Спотифай реагирует на последствия этого.

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Artyom

В чем аудитория России себя кинула?

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Глеб Шмаков

очередной укробот в комментах, +15 грн, сиди в подвале дальше

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ilia

Какая-то отмазка глупая. "В связи с ситуацией" и то логичнее выглядело бы. Максимум могли бы подкасты убрать и все.

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D. Trump

Аналогичные мысли. Если так переживают за лок, уберите подкасты. Или могли вообще не бежать впереди паровоза, была бы блокировка, решали бы вопрос по ходу дела. Лохи.

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Alexandr Brovin

Ушёл с yа.музыки в 2020г на spotify и вернулся обратно в 2021г. Как окончился год подписки и 3 бонусных месяца от samsung.

Нейросеть yandex гораздо интереснее генерит подборку музыки.
+ появилась новая нейро "мой поток"
+ можно грузить своё музло.
- нет приложения под mac os до сих пор.
(Решается костылями, но там нет офлайн режима и управление устройствами проигрывания).

В общем, спотифай лучше приложением, но хуже подборками музыки.

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Deschain

Яндекс только по жанрам подбирает, спотифай может по настроению песни. В яндекс многое просто отсутствует.

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Нелинейная структура данных

Яндекс тоже по настроению подбирает давно уже.

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Deschain

Тестил в 2020 если честно. Но даже так, там нет 70% музыки, которая мне нужна

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Sergey Fedostsev

А у кого тарифы оплачены чего делать?

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Юности вольная птица

Ну ETSY кинула всех мастеров с оплаченным размещением.
А тут что, с покупателями будут церемониться? Тем более, с нашей ситуацией по палке и зарубежным платежам(

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Gorbun iz Notr Dama

Больше не оформлять подписки у западных компаний

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Василий Степанофф

Думаю будет работать пока не закончится оплата

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Dmitriy Morozov

У меня слетела подписка за три дня до истечения срока

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Zhahongir Sadyrov

Не долго музыка играла)

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Lev Lobov

Объективно, Spotify одно из лучших приложений для прослушивания музыки, которое имеет лучшие рекомендательные алгоритмы. Конечно, можно понять компанию, надеюсь, доступ из России запрещать не будут.

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Марк Цукор

Только не давно пришел, и уже уходит. Не серьезно как то

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Марк Цукор

Бля, включаем МОЗГ

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Марк Цукор

Чувак выпей воды

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Nikita Plotnikov

Лукасу Шоу премию за каламбур года

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Rmn Rmn

В чём там каламбур? (Я с английским не оч, не разобрал)

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Nikita Plotnikov

Из десятка вариантов он выбрал тот, который чаще всего используется как "успеть вытащить до семяизвержения"

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Nikita Plotnikov

pull out то есть

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Андрей Коршунов

повод какой то надуманный, где спотифай и где новости?

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Артем Голендберг

У них подкасты есть, а там всякое говорят

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Алексей Кондратов

Они их в октябре только запустили. Могли бы и отключить. Это не кор- функционал.

Spotify запустил подкасты в России — Медиа на…
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
vc.ru
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Артем Голендберг

Не ну все же понимают зачем уходят, что бы правительство без налогов оставить и из за репутационных рисков

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Maksim Ziabkin

Не все готовы стелиться :)

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Alex Anselm Melnikoff

Подкасты это типо оффлайн радио с болтологией? Имхо для муз.сервиса это побочный продукт. Недавно появились карточки с какими-то приколами Маменко и что-то еще. Вряд ли кто-то за это бы подписку оформлял, хотя, безусловно, своя аудитория есть.

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Petr Petrov

Они в этот «побочный продукт» вложили кучу денег так-то и видят в нем источник роста доходов. Им виднее.

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Alex Anselm Melnikoff

Выпилить подкасты или вообще уйти с рынка. Хм, что ж выгоднее

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Артем Голендберг

Я к тому что там есть и новостные подкасты, а там эту "специальную операцию" какими только словами не называют

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Сергей S.L.

А, вот кому надо говорить спасибо :)

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Alex Anselm Melnikoff

Что мешало выпилить подкасты у российских учеток? Это всяко лучше полного ухода сервиса

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Юности вольная птица

Ага, видимо, в припевах "нашёптывают".

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Дмитрий

Грустно, хороший музыкальный сервис был!

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Влад Борщ

Что значит был? Сделать его через другую страну очень просто. Вопрос с оплатой, но тот кому спотик реально нужен - найдут способ оплатить, благо это довольно просто.

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Дмитрий

Как реализовать?
И я вот очень сильно грущу, что скоро у меня закончится Нетфликс. Там есть решение?

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Allestor Krei

Ждали 8 лет чтобы появился споти, и два года спустя он уходит

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Valery Grebeniuk

Сервис конечно куда приятнее яндекс музыки, которой еще работать и работать, но если решили упороться по политике - их выбор

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Vitaliy Kovalev

Нет смысла обсуждать недостатки сервиса, если уходит он вовсе не из-за проигрыша в конкуренции. Я понимаю, неприятно что ваши интересы, потребителей, проигнорировали. Но есть другие ребята, которые приняли чуть раньше решение поважнее, и тоже за вас, и тоже не спрашивая. Всё-таки в этом проблема, а не в качестве рекомендаций.

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Artem Borisenko

Не понял. Сотрудников нет, какая разница, что вы там публикуете? Я вас не отпускал, собаки, будем работать через впн и оплачиваться через виртуальную карту.

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Различный меч

Яндекс музыка как и Гугл музыка сраное дерьмо , по сравнению со Spotify. Не понимаю кто тут хвалит ям. Хотя надежду Кадышеву можете послушать там да, особо ничего не потеряете.

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OKA ABK

Опять иносстранный акк регать и без премиума сидеть.

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Get Money

Можно на plati.ru купить предоплаченную USA/UK карту и нет проблем с Премиумом.

Ответить
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OKA ABK

Костыльно, но хотяб что-то.

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Get Money

Да на самом деле там ничего особо костыльного. Разве что номинал карты подобрать так, чтоб максимально его использовать.
Ну и как вариант, купить какой-нить иностранный промо-код на Премиум, может на plati.ru тоже найдется.

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Последний Шанс

Ну если андроид, то там всё просто.

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Nikolai

Можно подробнее?

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Последний Шанс

Да, я про взлом приложение. Из минусов нельзя скачать в оффлайн и качество примерно 160кбитс (не заметишь на обычном телефоне и с обычными наушниками)

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OKA ABK

Наверно, он про взломанную версию. Только там тож ограничения, по типу нельзя скачивать музыку и нельзя слушать в очень высоком качестве.

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Артем Голендберг

Да мне тоже интересно?)

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evilnw

Хм. Почему не работает генеальный план чиновников? Вроде всё логично делают... Начали угрожать сотрудникам западных компаний, чтобы они не закрывали свои филиалы.

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Uzi

Быдлятина обычная во власти

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Арсений Kaпуза

Даже два года не прошло)
Яндекс, ваше время настало.

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Семен Смирнов

Да и не уходило

С каждой ежедневной подборки получаю 20 хороших композиций

Спотифай за неделю - штук 5

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MilesSmiles

Здесь ещё от ваших личных предпочтений многое зависит.
Как по мне, то трушным меломанам дорога на миксклауд, ну или минимум на NTS. Стриминги типа спотифай в принципе предлагают коммерческую хуету, а Я-музыку вообще можно охарактеризовать двумя словами: скуднейшая библиотека. Теперь будет ещё скуднее.

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Арсений Kaпуза

да, согласен, в Яндексе подборка лучше, чем в споти

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Максим М.

Ну и пошли нахуй тогда

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Кирилл Виноградов

Обидно, досадно, но ладно.
В крайнем случае можно будет вспомнить, как им пользовались до официального запуска в России.

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Дмитрий

А как оплатить?

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Василий Степанофф

Золотом будем платить.
У нас 140 млрд. в золоте. т.е. 13 трлн. по текущему курс, и ровно столько же сейчас наличная денежная масса.

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lakoros

Ну почти два года работали)

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Любой бас

Бум бай бум дигги бай бай, прощай наш любимый Спотифай🥲

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Алексей Кметик

Я опечален... Хромая утка яндекс не может родить десктоп приложение, кач-во у яндекса тоже хуже... Браузерная версия так себе.
Но теперь выбора то нет... Либо пиратить и получать и качество и наличие, либо терпеть и платить ямузыке.

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А10

Дебилы б…ты. С. Лавров

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Александр Стексов

Сидел на Спотифай около 1 года. Честно, рекомендации просто ужасные. Всегда подсовывал не ту музыку. Сейчас сижу на Эпл Музыке. Рекомендации тоже хромают. Хотел бы протестировать Яндекс Музыку, но у них нет мобильного приложения для айфона и для Мака

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Serafima Volchkova

В смысле нет приложения для айфона? Очень даже есть)

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Василий Степанофф

так надо лайкать, помогать алгоритмам

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Сказки на ночь

Люди, рассказывающие про яндекс-музыку и прочий отечественный плагиат, вы в своём уме? Завтра товарищ майор решит, что рок разлагает моральные ценности и все эти сервисы в мгновение ока почистят свои базы треков. Мы уже жили в СССР, где джаз был запрещён. Я уж не говорю про качество записей в этих сервисах и ограниченность библиотек.

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Алексейка

Мало того, что запад санкциями загрузил,так эрэфия ещё постаралась чтобы свалили те, кто сомневался 😂

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Целый фитиль

ШТО СЛУЧИЛОСЬ ТО ??

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Chr Chr

С удовольствием слушаю ранее неизвестые мне дикие миксы на песни, перегнанные из спотифая в я.музыку

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Комментарий удален модератором

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High Stakes

Послушали Рогана без VPN, а теперь с VPN.

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Devergence

Казалось бы, при чем тут музыка и ужесточение контроля за публикациями в СМИ...

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Дмитрий Постнов

у них подкасты

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Elian Kavinsky

У них новостные подкасты.

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Hambala Fully

Автор, переделай текст в пуше.

«Полностью приостановит» - это ни в какие рамки не лезет.

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Igor Elfimov

Жаль, что у Яндекса все меньше конкурентов. Но с другой стороны Я.Музыка становилась лучше последний год.

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Леонид Цветков

С появлением волны она прям хороша стала. Я раньше относился к ней более спокойно, а сейчас каждый день что-то новое добавляю буквально из разных жанров

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Дима Анонимный

Ну сидел три года на впн раз в месяц и щас будет точно то же. Библиотеку экспортну только

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Cramol

Ждем следующие комментарии от VK "Удивительно! Количество прослушиваний музыки в апреле увеличилось на 10%". А менеджеры получат свои бонусы за гигантский вклад в этот процесс.

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Виталий Буханцев

И как же им пользовались до официального запуска в России?

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Alex J

Нравились рекомендации в спотифай и приложение для тв удобное. К слову, у я.музыки тоже неплохо и рекомендации, и приложуха для тв. В связке с кинопоиском вообще неплохо. Ну будем посмотреть.

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Василий Степанофф

Просто напомню, что
https://style.rbc.ru/impressions/5f9ac02a9a794772cfbc63ea

Spotify назвал запуск в России самым успешным за…
Аудиосервис начал работу в России 15 июля, предложив всем новым пользователям бесплатный пробный…
style.rbc.ru
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Sergey Kovalev

Блин, так и не успел поставить это приложение (

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Каюм Саттаров

Ломанная версия будет работать? Надо будет время от времени подтверждать через vpn?

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Различный меч

Так они уже месяц не работают) или я чего не понял?. Я купонами продлил 2 недели назад.

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Andry

А я так и не успел перейти с us подписки на русскую, а уже 2 года оказывается прошло) Так что живём.

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Tsagov A

Отключил обновление контента в спотифай и сохранил свою старую библиотеку в1000+ песен, пока норм, не жалуюсь

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Дмитрий Тенетович

DC++ наносит ответный удар!

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F. K.

облачные сервисы такие облачные сервисы, сегодня работают, а завтра http 451.

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Виктор Алексеенко
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D. Trump

А как Apple Music чувствует себя в РФ? Работает?

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Paul Hayes

Spotify спустя месяц:

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Andrey Vinokurov

Ну и дебилы, что сказать 🤷‍♂️
Хорошо успел всю библиотеку выкачать и перезалить в ЯМ.

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