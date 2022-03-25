Spotify перестанет работать в России Статьи редакции
Компания приняла решение после «тщательного рассмотрения вариантов, основанных на текущих обстоятельствах».
Первым о приостановке работы Spotify сообщил журналист Bloomberg Лукас Шоу.
Компания решила прекратить работу в России из-за ужесточения контроля за публикациями в СМИ о «военной операции» на Украине, пишет шведское издание Expressen со ссылкой на заявление Spotify.
Компания приостановит работу с апреля, пишет ТАСС со ссылкой на представителей стриминга. Такое же сообщение о сроках опубликовало CNBC. На момент публикации в Spotify не ответили на вопросы редакции vc.ru.
- 3 марта Spotify закрыла офис в России на неопределённый срок. 6 марта сервис предупредил пользователей, что подписка Premium больше не доступна в России из-за ограничений в работе Visa и Mastercard.
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Яндекс музыка
У них лейблы могут лицензии отозвать через какое-то время
ВИА Песняры никто не отзовет!
Оставят Газманова и Любэ
И Чичерину.
Вот, если этих двух персонажей удалят из spotify, думаю никто даже не узнает.
И Юркисс
Процессы по авторским правам тянутся годами, а то и десятилетиями. За это время всё может сильно измениться, в том числе и отношение лейблов к Яндекс музыке.
специалист по судебным процессам
Вы путаете случай когда доказывают плагиат и нарушение лицензий. С последним все решат крайне быстро.
Уберут музыку и начнется процесс
Причем здесь авторские права если речь про лицензию на стриминг? Просто не продлевается и всё или новые релизы не заливаются (что уже происходит)
И что? Теперь же можно пиратить?
И чё, музыка на сервере перестанет существовать? 😂
– Какая это страна!!??
– Это Россия!!!
Чё не смеётесь? Не смешно!? (с)
А мы так смогем, если чо
https://www.youtube.com/watch?v=Ev0j-jOsNeU
Боюсь, что Яндекс.Музыка сольет мои плейлисты и все узнают, насколько я ебанутый...
Да у нас вся страна говорит, что слушает классику и джаз, а в топах русский репкал и Бузова.
«На словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой»😏
Я, кстати, адблокером вручную заблокировал блоки с трендами на я.музыке. Такой кайф, заходишь на главную, а там нет Буховой и всей этой современной хрени.
Главное, чтобы Яндекс поисковую историю не слил, тогда точно узнают.
Пришли в 2020 что бы исчезнуть в 2022. 2 года жизни - отличный результат для бизнеса в рф
И ни одного уголовного дела
И блокировки
Это однозначно успех.
Я недавно на Яндекс Музыку перешёл и крайне доволен этим приложением , так что ( если так вообще можно выражаться ) не велика потеря
Она офигенная, но им уже новую музыку не дают вроде. Это ладно, не страшно, но могут отозвать всю библиотеку.
В ЯМ можно заливать свою музыку - накачал с торрентов - залил, и слушай где угодно.
И какой в этом смысл? Spotify пользовалась из-за рекомендаций на основании музыки, которую ты слушал. Со скачанными треками это не работает. Так что в твоем случае можно WinAmp скачать и радоваться. Зачем для этого Яндексу платить?
Ну смысл какой-никакой всё же есть - не надо закачивать на телефон отдельно музыку. Раз залил с компа и всё доступно на всех устройствах. И потом по окончании вашего списка (альбома) ЯМ продолжает играть музыку уже на основе своих алгоритмов. И если есть в базе у него такой же жанр, исполнители и тому подобное, он как сможет поможет. И ещё в него я аудиокниги заливаю, очень удобно))
За облако где будет лежать только одна музыка платить 150₽ в месяц — такое себе. Проще за эти деньги тогда нормальное облако взять. И повторю, что алгоритмы нормально не работают со скаченной музыкой. Именно поэтому во ВКонтакте когда любой мог добавить музыку и в тегах написать все что угодно, рекомендации никогда нормально не работали. Вот, и в твоем случае будет то же самое, когда библиотеку отзовут и останется только пиратская музыка. У меня до сих пор вьетнамские флешбеки из 2007 года, когда во ВКонтате процветали названия .::DJ HER ✔ Супер Трек [Club MUSIC !!! Remix НОВИНКА ❤ 2022 ].:.
И ещё в него я аудиокниги заливаю, очень удобно))
Нравятся тебе всякие извращения)) Вроде же для аудиокниг есть ЛитРес и Storytel.
Ну я же не настаиваю, кому что удобно. И по поводу Литреса я бы тоже не расслаблялся - права на книги могут отозвать и у них. А тут получается "всё в одном", контент - твой, не удалят. Я в ЯМу залил свои плейлисты из Спотифая ещё на прошлой неделе, как знал, правда помучаться пришлось, выкачивая всё это. Сейчас планомерно заливаю музыку из iTunes, мало ли. Ну и по тегам - зачем что либо добавлять, заливаешь как есть - треки с названиями песен, артистами и жанром. Просто делаешь плейлист приватным и всё, никакого пиратства.
Господи ну на какой чёрт заниматься этой ерундой? Сделать себе облако, закачать туда песни и т.д.
Дак Яндекс тоже тебе трек листы составляет на основе твоих предпочтений и дает рекомендации по артистам. А поток, который был ранее радио, и который тоже идет по твоим предпочтениям, вообще мне очень нравится. Хотя Спотифай очень жаль, в последнее время и на него подсел, и премиум завел с начала года.
A можно и свою гармошку с собой носить.
А как заливать?
Сравнивал разные сервисы на удивление для себя остановился на Яндекс (хотя не очень от него в восторге от Яндекс в общем, директ и тп). Понравилось функция "своя волна" адекватно подбирает! Много русского рока, на других площадках одна иностранная попса (
мне вот интересно, ботоводы понимают что перебарщивают?! :0
Я тут солидарен с ботом )))
Ну ты же не знаешь его вкусы, может он репчик русский слушает, тогда он ничего не потеряет
Не, там проблема была только с несколькими новыми треками, как я понял, а не прям со всей иностранной (ну, западной) музыкой
Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным, но вот Кинопоиск - лучший онлайн стриминг, что я видел, кучу функционала реализовали
Яндекс музыка мне нравится больше, пользуюсь спотифаем 3 месяца и рекомендации такие себе, плейлист дня вообще не обновляется, радио рекомендаций нет, как там музыку искать?
Слушаю различные подборки, ну хуета одним словом, включаю музыку на фон во время работы и хочется слушать треки, которые похожи на мой плейлист, яндекс музыка лучше справляется.
Но проблем у Яндекса много конечно, там нет многих треков из спотифая, поэтому приходится чередовать использование, хотя уже не придется походу
Значит так. У спотифая два персональных плейлиста
Discover Weekly (Открытия недели): Новые треки и редкие композиции в еженедельном миксе, обновление каждый понедельник.
Радар новинок: новые треки от любимых исполнителей и новые треки, подобранные специально для тебя. Обновляется каждую пятницу.
В этих плейлистах треков на 2 часа, ты можешь прослушать их за 1 день, скипая треки, в дальше что? Мне сложно по жанрам искать, легче просто бесконечный поток рекомендаций включать
Понравился трек - включи его и далее Spotify будет проигрывать похожие композиции
ты думаешь в мире неограниченное количество музыки?
Лайках те, что понравились, дальше Спотифай все сделает сам
Ну да, треков ограниченное количество, поэтому иногда бесят повторы в Яндексе.
Я не так много музыки слушаю, чтобы они могли закончиться, а бесконечное радио отличное решение, хоть и с повторами, помогает плейлист составить
как там музыку искать?
Плэйлисты для кого создали? Там же и искать в поисковике их по разным критериям
Я не супер спец в музыке, поэтому не знаю какие жанры мне нравятся, если трек звучит хорошо, то без разницы какой у него жанр, поэтому мне проблематично искать треки по плейлистам
Приходится ими пользоваться и большинство треков там не нравится, встречаются хорошие треки в плейлистах дня, но эти плейлисты не обновляются.
Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками, но почему то нет его больше. Устал уже эти дебильные плейлисты слушать
Раньше вроде бы у спотифая тоже было бесконечное радио с похожими треками
И сейчас есть. ПКМ - по радио.
Как на телефоне не знаю
У меня приложение на пк, там только 3 вкладки: главная, поиск и моя амедиатека, не понял где ты это радио нашел
правая кнопка мыши по песни, выпадает список и тыкаем на радио
А ты про это, но оно тоже не бесконечное, там треков 40 и эти радио совместные с другими исполнителями, ты находишь интересный трек, переходишь в радио и там этот же плейлист
На самом деле как только песни заканчиваются в плейлисте начинается подборка похожих.
Но да. Согласен. нету фишки такой как в яндекс музыке чтоб по одной кнопки включалась музыка
А это я не проверял, скипал плейлист, когда оставалось несколько треков, не знал даже, что он дальше продолжает играть, хотя у меня нет таких рекомендованных треков внизу
Да это троль, либо криворучко )
А меня вот очень даже устраивают рекомендации на ЯМ
От функционала мало толку если не будет библиотеки с фильмами.
Да это понятно, но пока у нас есть Козловский, Бурунов и Петров - контент будет)
Sarcasm detected
Козловский высказался против спецоперации. Получается, что он теперь пятая колонна и не в фаворе у царя-батюшки.
Бля, вот грустить то будем)
Яндекс Музыка, конечно, не дотягивает до Spotify по всем параметрам, особенно рекомендательным
У меня наоборот, рекомендации лучше сработали.
Я недавно пытался перейти на Яндекс музыку, и там нашлось около трети тех песен, что были на спотифи 😕
Вы слушаете что то очень редкое? Мексиканский рок 30х годов какой ни будь?
https://open.spotify.com/playlist/3SWgWblWuJPyW0yEyc9VJd?si=ee00bc2b8a6a4852
Такое слушаю :) для настоящих мужиков.
И большинтсво песен в Я музыке нет!
Ожидал подобного ответа, но кажется нет, много групп с 500к+ слушателей в месяц на споти
А что это есои не секрет?
У Spotify самая лояльная политика для молодых исполнителей и поэтому, да и не только, самая большая музыкальная база в мире
И про подкасты не стоит забывать - на Spotify их огромное количество.
Я, например, слушаю Юру Вафина
Если не гонишься за качеством звука, то ЯМ вполне норм альтернатива.
Яндекс.Музыка, в плане взаимодествия с приложением, топорная и не удобная, в сравнении со Spotify. Desktop-клиента нет, что также не очень удобно. Придираться к тому, что часть исполнителей, что есть в Spotify не буду, так как зависит от дистрибуторов этой самой музыки. В плане подборок Яндекс неплох. Имхо.
Там же есть клиент на десктопы 😕
Есть веб-интерфейс. В принципе норм.
Дело вкуса, но приложение на телефоне мне крайне не понравилось, но как дополнение в подписке Я.Плюс пойдет.
Если не будет новой музыки и фильмов, да ещё и на старые лицензии не продлят, то на зайцев.нет и торренты придётся возвращаться.
Ну у меня на телефоне парочка дискографий есть, в целом жить можно
Не норм. Я работаю под музыку. Открытый браузер - это день на смарку.
В сравнении со Spotify это как ios и андроид. На любителя те.
Даже толком запуститься не успели, а уже приостанавливают
Лучший рекомендательный сервис. Пользовался с прихода в РФ. Очень жаль, надеюсь, скоро вернется
Все чего то так хвалят рекомендательный сервис, но на своем личном трехмесячном опыте могу сказать, что 80% рекомендаций от него были либо то, что я и так лайкал/добавлял в плейлист, либо те же самые песни, но из других альбомов типа "за бест оф". В итоге перекатился обратно на яндекс.
Можно национализировать
СберЗвук поставил. Spotify, пока.
Держи в курсе
Скоро
Разум полностью приостановит свою работу в России
так это уже давно)
Я решил соответствовать линии статьи
после «тщательного рассмотрения вариантов
конечно
Жаль, что Spotify так поступили, кинув аудиторию России, которая ждала 7 лет (2014-2020), если не больше. Для меня самый удобный стриминговый сервис.
Аудитория России сама себя кинула по большому счету. Спотифай реагирует на последствия этого.
В чем аудитория России себя кинула?
очередной укробот в комментах, +15 грн, сиди в подвале дальше
Какая-то отмазка глупая. "В связи с ситуацией" и то логичнее выглядело бы. Максимум могли бы подкасты убрать и все.
Аналогичные мысли. Если так переживают за лок, уберите подкасты. Или могли вообще не бежать впереди паровоза, была бы блокировка, решали бы вопрос по ходу дела. Лохи.
Ушёл с yа.музыки в 2020г на spotify и вернулся обратно в 2021г. Как окончился год подписки и 3 бонусных месяца от samsung.
Нейросеть yandex гораздо интереснее генерит подборку музыки.
+ появилась новая нейро "мой поток"
+ можно грузить своё музло.
- нет приложения под mac os до сих пор.
(Решается костылями, но там нет офлайн режима и управление устройствами проигрывания).
В общем, спотифай лучше приложением, но хуже подборками музыки.
Яндекс только по жанрам подбирает, спотифай может по настроению песни. В яндекс многое просто отсутствует.
Яндекс тоже по настроению подбирает давно уже.
Тестил в 2020 если честно. Но даже так, там нет 70% музыки, которая мне нужна
А у кого тарифы оплачены чего делать?
Комментарий удален модератором
Ну ETSY кинула всех мастеров с оплаченным размещением.
А тут что, с покупателями будут церемониться? Тем более, с нашей ситуацией по палке и зарубежным платежам(
Больше не оформлять подписки у западных компаний
Думаю будет работать пока не закончится оплата
У меня слетела подписка за три дня до истечения срока
Не долго музыка играла)
Объективно, Spotify одно из лучших приложений для прослушивания музыки, которое имеет лучшие рекомендательные алгоритмы. Конечно, можно понять компанию, надеюсь, доступ из России запрещать не будут.
Только не давно пришел, и уже уходит. Не серьезно как то
Комментарий удален модератором
Бля, включаем МОЗГ
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Чувак выпей воды
Комментарий удален модератором
Лукасу Шоу премию за каламбур года
В чём там каламбур? (Я с английским не оч, не разобрал)
Из десятка вариантов он выбрал тот, который чаще всего используется как "успеть вытащить до семяизвержения"
pull out то есть
повод какой то надуманный, где спотифай и где новости?
У них подкасты есть, а там всякое говорят
Они их в октябре только запустили. Могли бы и отключить. Это не кор- функционал.
Не ну все же понимают зачем уходят, что бы правительство без налогов оставить и из за репутационных рисков
Не все готовы стелиться :)
Подкасты это типо оффлайн радио с болтологией? Имхо для муз.сервиса это побочный продукт. Недавно появились карточки с какими-то приколами Маменко и что-то еще. Вряд ли кто-то за это бы подписку оформлял, хотя, безусловно, своя аудитория есть.
Они в этот «побочный продукт» вложили кучу денег так-то и видят в нем источник роста доходов. Им виднее.
Выпилить подкасты или вообще уйти с рынка. Хм, что ж выгоднее
Я к тому что там есть и новостные подкасты, а там эту "специальную операцию" какими только словами не называют
А, вот кому надо говорить спасибо :)
Что мешало выпилить подкасты у российских учеток? Это всяко лучше полного ухода сервиса
Комментарий удален модератором
Ага, видимо, в припевах "нашёптывают".
Грустно, хороший музыкальный сервис был!
Что значит был? Сделать его через другую страну очень просто. Вопрос с оплатой, но тот кому спотик реально нужен - найдут способ оплатить, благо это довольно просто.
Как реализовать?
И я вот очень сильно грущу, что скоро у меня закончится Нетфликс. Там есть решение?
Ждали 8 лет чтобы появился споти, и два года спустя он уходит
Сервис конечно куда приятнее яндекс музыки, которой еще работать и работать, но если решили упороться по политике - их выбор
Нет смысла обсуждать недостатки сервиса, если уходит он вовсе не из-за проигрыша в конкуренции. Я понимаю, неприятно что ваши интересы, потребителей, проигнорировали. Но есть другие ребята, которые приняли чуть раньше решение поважнее, и тоже за вас, и тоже не спрашивая. Всё-таки в этом проблема, а не в качестве рекомендаций.
Не понял. Сотрудников нет, какая разница, что вы там публикуете? Я вас не отпускал, собаки, будем работать через впн и оплачиваться через виртуальную карту.
Яндекс музыка как и Гугл музыка сраное дерьмо , по сравнению со Spotify. Не понимаю кто тут хвалит ям. Хотя надежду Кадышеву можете послушать там да, особо ничего не потеряете.
Опять иносстранный акк регать и без премиума сидеть.
Можно на plati.ru купить предоплаченную USA/UK карту и нет проблем с Премиумом.
Костыльно, но хотяб что-то.
Да на самом деле там ничего особо костыльного. Разве что номинал карты подобрать так, чтоб максимально его использовать.
Ну и как вариант, купить какой-нить иностранный промо-код на Премиум, может на plati.ru тоже найдется.
Ну если андроид, то там всё просто.
Можно подробнее?
Да, я про взлом приложение. Из минусов нельзя скачать в оффлайн и качество примерно 160кбитс (не заметишь на обычном телефоне и с обычными наушниками)
Наверно, он про взломанную версию. Только там тож ограничения, по типу нельзя скачивать музыку и нельзя слушать в очень высоком качестве.
Да мне тоже интересно?)
Хм. Почему не работает генеальный план чиновников? Вроде всё логично делают... Начали угрожать сотрудникам западных компаний, чтобы они не закрывали свои филиалы.
Быдлятина обычная во власти
Даже два года не прошло)
Яндекс, ваше время настало.
Да и не уходило
С каждой ежедневной подборки получаю 20 хороших композиций
Спотифай за неделю - штук 5
Здесь ещё от ваших личных предпочтений многое зависит.
Как по мне, то трушным меломанам дорога на миксклауд, ну или минимум на NTS. Стриминги типа спотифай в принципе предлагают коммерческую хуету, а Я-музыку вообще можно охарактеризовать двумя словами: скуднейшая библиотека. Теперь будет ещё скуднее.
да, согласен, в Яндексе подборка лучше, чем в споти
Ну и пошли нахуй тогда
Обидно, досадно, но ладно.
В крайнем случае можно будет вспомнить, как им пользовались до официального запуска в России.
А как оплатить?
Золотом будем платить.
У нас 140 млрд. в золоте. т.е. 13 трлн. по текущему курс, и ровно столько же сейчас наличная денежная масса.
Ну почти два года работали)
Бум бай бум дигги бай бай, прощай наш любимый Спотифай🥲
Я опечален... Хромая утка яндекс не может родить десктоп приложение, кач-во у яндекса тоже хуже... Браузерная версия так себе.
Но теперь выбора то нет... Либо пиратить и получать и качество и наличие, либо терпеть и платить ямузыке.
Дебилы б…ты. С. Лавров
Сидел на Спотифай около 1 года. Честно, рекомендации просто ужасные. Всегда подсовывал не ту музыку. Сейчас сижу на Эпл Музыке. Рекомендации тоже хромают. Хотел бы протестировать Яндекс Музыку, но у них нет мобильного приложения для айфона и для Мака
В смысле нет приложения для айфона? Очень даже есть)
так надо лайкать, помогать алгоритмам
Люди, рассказывающие про яндекс-музыку и прочий отечественный плагиат, вы в своём уме? Завтра товарищ майор решит, что рок разлагает моральные ценности и все эти сервисы в мгновение ока почистят свои базы треков. Мы уже жили в СССР, где джаз был запрещён. Я уж не говорю про качество записей в этих сервисах и ограниченность библиотек.
Мало того, что запад санкциями загрузил,так эрэфия ещё постаралась чтобы свалили те, кто сомневался 😂
ШТО СЛУЧИЛОСЬ ТО ??
С удовольствием слушаю ранее неизвестые мне дикие миксы на песни, перегнанные из спотифая в я.музыку
Комментарий удален модератором
Послушали Рогана без VPN, а теперь с VPN.
Казалось бы, при чем тут музыка и ужесточение контроля за публикациями в СМИ...
у них подкасты
У них новостные подкасты.
Автор, переделай текст в пуше.
«Полностью приостановит» - это ни в какие рамки не лезет.
Жаль, что у Яндекса все меньше конкурентов. Но с другой стороны Я.Музыка становилась лучше последний год.
С появлением волны она прям хороша стала. Я раньше относился к ней более спокойно, а сейчас каждый день что-то новое добавляю буквально из разных жанров
Ну сидел три года на впн раз в месяц и щас будет точно то же. Библиотеку экспортну только
Ждем следующие комментарии от VK "Удивительно! Количество прослушиваний музыки в апреле увеличилось на 10%". А менеджеры получат свои бонусы за гигантский вклад в этот процесс.
И как же им пользовались до официального запуска в России?
Нравились рекомендации в спотифай и приложение для тв удобное. К слову, у я.музыки тоже неплохо и рекомендации, и приложуха для тв. В связке с кинопоиском вообще неплохо. Ну будем посмотреть.
Просто напомню, что
https://style.rbc.ru/impressions/5f9ac02a9a794772cfbc63ea
Блин, так и не успел поставить это приложение (
Ломанная версия будет работать? Надо будет время от времени подтверждать через vpn?
Так они уже месяц не работают) или я чего не понял?. Я купонами продлил 2 недели назад.
А я так и не успел перейти с us подписки на русскую, а уже 2 года оказывается прошло) Так что живём.
Отключил обновление контента в спотифай и сохранил свою старую библиотеку в1000+ песен, пока норм, не жалуюсь
DC++ наносит ответный удар!
облачные сервисы такие облачные сервисы, сегодня работают, а завтра http 451.
А как Apple Music чувствует себя в РФ? Работает?
Spotify спустя месяц:
Ну и дебилы, что сказать 🤷♂️
Хорошо успел всю библиотеку выкачать и перезалить в ЯМ.