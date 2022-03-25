7 советов от студентов тем, кто решил изучать JavaScript в OTUS

Два года назад OTUS выпустил онлайн-курс «JavaScript Developer. Basic». Наши преподаватели его постоянно улучшали. Несмотря на это, многие сталкиваются с трудностями в обучении. Если хотите записаться на этот курс и беспрепятственно дойти до конца, прочтите советы тех, кто уже вступил на этот путь.