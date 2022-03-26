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«Мегафон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов связи Статьи редакции

Объединение определяет технические стандарты связи и не только.

  • GSMA сообщила, что «Мегафон» — более не член международной ассоциации операторов связи и производителей оборудования, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст обращения.
  • Ассоциация действует с 1995 года и считается крупнейшим подобным международным объединением.
  • Важнейшее направление работы GSMA — выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений, отмечает издание.
  • Представитель «Мегафона» заявил об «искреннем удивлении» решением GSMA. «У этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — отметил он.
  • «Мегафоном» владеет конгломерат USM Holdings, основанный Алишером Усмановым. Он попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за ситуации на Украине.
  • В ассоциации также состоят МТС, «Билайн» и Tele2, однако эти операторы пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA.

#новость #мегафон

4016 просмотров
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27 комментариев
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Григорий Русаков

Мегафон выразил удивление исключением, а по другим темам этого месяца он ничего не захотел выразить?

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Герман Воронов

Мегафон: "А что случилось?"

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Сергей Я

Согласен, где они были все 8 лет??!1

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Григорий Летов

Немного наивно ждать от мегафона публичного порицания спецоперации…

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Герман Воронов

Ну и удивление высказывать глупо )

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Дмитрий Куликов

По вашему Мегафон должен был ответить в духе Марии Захаровой?

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Роман Власов

Например?

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Alexander Bobylev

Мегафон выразил удивление о проблемах связи с отдельными украинскими операторами связи и абонентами. Компания будет требовать восстановления сотрудничества.

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Сергей Я

Как раз и выясним, есть ли какой-то смысл в этой ассоциации вообще или очередное бесполезное бюрократично-показушная инстанция, коих тысячи, в том числе ООН.

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Александр

ООН не работает только в России - по заявлениям России....
А ещё вся Европа и США загнется - это со времен СССР твердят...
А ещё покупка газа и нефти исключительно за рубли - поставили весь мир на колени....

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Sergey Vasiliev

Сделайте свой ООН и покажите нам, как надо все делать афигенски

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Александр Рюмин

Мегафон: Как??? За что???
GSMA: Просим отнестись с пониманием.

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Влад Борщ

"Мегафон сегодня высвободился из GSMA" пишите верно пожалуйста, а то сразу не менял о чем речь идёт...

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Александр

Что-то мегафон не выражает удивление о том, что даёт рекламу о покрытие всей России связью и лучшим интернетом - а как от города чуть отьедешь - км на 10 - и покрытие чуть работает или совсем не работает, а интернет вообще просто не работает...

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Alexey Pleshakov

Тел нормальный купи. У меня всё ок

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Щитпостер на зарплате

Города разные видимо.

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Александр

Нормальные смартфоны...
Может Вы только по федеральным трассам не ездите...
Да и эта проблема у всех операторов...

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Сергей Рыбак

Ждём пейджинг!

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Raff the Raff

Вот вы смеетесь, а я знаю многих, кто пользовался бы пейджинговой связью. Заодно пейджинг позволяет заменить радиомаяк (телефон) с круглосуточным отслеживанием местоположения на приватность.

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Сергей Рыбак

а кто сказал что я смеюсь

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MAKSIM DYACHENKO

Мегафон больше не член, а остальные как были членами так ими и остались! 😂

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Юрий Б.

Хаа — смотрите, член!

https://youtu.be/lPU7_1ftl0c

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Александер

Минус 5G вышки ?

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vic smirnoff

Алишер похудел на фоне всего происходящего... Аж на полкило

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Щитпостер на зарплате

Так, что это значит для Мегафона, Опсосов, и потребителя?

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SilanseR

Чем это грозит?

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Руслан

Мда ну и дела

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Трибуна
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