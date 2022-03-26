«Мегафон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов связи Статьи редакции
Объединение определяет технические стандарты связи и не только.
- GSMA сообщила, что «Мегафон» — более не член международной ассоциации операторов связи и производителей оборудования, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст обращения.
- Ассоциация действует с 1995 года и считается крупнейшим подобным международным объединением.
- Важнейшее направление работы GSMA — выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений, отмечает издание.
- Представитель «Мегафона» заявил об «искреннем удивлении» решением GSMA. «У этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — отметил он.
- «Мегафоном» владеет конгломерат USM Holdings, основанный Алишером Усмановым. Он попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за ситуации на Украине.
- В ассоциации также состоят МТС, «Билайн» и Tele2, однако эти операторы пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA.
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Мегафон выразил удивление исключением, а по другим темам этого месяца он ничего не захотел выразить?
Мегафон: "А что случилось?"
Согласен, где они были все 8 лет??!1
Немного наивно ждать от мегафона публичного порицания спецоперации…
Ну и удивление высказывать глупо )
По вашему Мегафон должен был ответить в духе Марии Захаровой?
Например?
Мегафон выразил удивление о проблемах связи с отдельными украинскими операторами связи и абонентами. Компания будет требовать восстановления сотрудничества.
Как раз и выясним, есть ли какой-то смысл в этой ассоциации вообще или очередное бесполезное бюрократично-показушная инстанция, коих тысячи, в том числе ООН.
ООН не работает только в России - по заявлениям России....
А ещё вся Европа и США загнется - это со времен СССР твердят...
А ещё покупка газа и нефти исключительно за рубли - поставили весь мир на колени....
Сделайте свой ООН и покажите нам, как надо все делать афигенски
Мегафон: Как??? За что???
GSMA: Просим отнестись с пониманием.
"Мегафон сегодня высвободился из GSMA" пишите верно пожалуйста, а то сразу не менял о чем речь идёт...
Что-то мегафон не выражает удивление о том, что даёт рекламу о покрытие всей России связью и лучшим интернетом - а как от города чуть отьедешь - км на 10 - и покрытие чуть работает или совсем не работает, а интернет вообще просто не работает...
Тел нормальный купи. У меня всё ок
Города разные видимо.
Нормальные смартфоны...
Может Вы только по федеральным трассам не ездите...
Да и эта проблема у всех операторов...
Ждём пейджинг!
Вот вы смеетесь, а я знаю многих, кто пользовался бы пейджинговой связью. Заодно пейджинг позволяет заменить радиомаяк (телефон) с круглосуточным отслеживанием местоположения на приватность.
а кто сказал что я смеюсь
Мегафон больше не член, а остальные как были членами так ими и остались! 😂
Хаа — смотрите, член!
https://youtu.be/lPU7_1ftl0c
Минус 5G вышки ?
Алишер похудел на фоне всего происходящего... Аж на полкило
Так, что это значит для Мегафона, Опсосов, и потребителя?
Чем это грозит?
Мда ну и дела