Как перестать терять деньги на импульсивных покупках

Давно как-то мой бывший коллега рассказал мне про свой подход к покупкам, который он позаимствовал у какого-то американского то ли экономиста, то ли блогера, но это не так важно, в общем. Не настолько уж идея гениальная, чтобы разбираться в том, кто является первоисточником. Но я про нее вспомнил, когда принял решение заняться оптимизацией личных…