Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции
В Минцифры не видят предпосылок для сбоев в сетях.
- Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и ИТ прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «Мегафона», «Билайна», «ЭР-Телекома» и РЖД.
- В «текущих экономических условиях» резервов оборудования операторов связи хватит для «обеспечения работоспособности инфраструктуры» на ближайшие четыре-шесть месяцев.
- «Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%», — отмечает «Ъ».
- Поэтому комиссия РСПП предложила ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить доходы сотрудников от налогов.
- «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», — прокомментировало Минцифры.
Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
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И голубей ведь не поюзаешь, говорят они заразные...
Это пугалка, которую пускают среди горожан кормильцы голубей, которые откармливают сообща для себя огромные стаи на голодный год.
Вы не в курсе. На Украине в лабораториях солдаты НАТО вместе с нацистами заражали их ковидом. Страдали люди с русской ДНК и дополнительной отечественной хромосомой.
В том сообщении фигурировали утки.
Про сальмонеллез у городских птиц писали уже довольно давно и независимо от этого.
с дополнительной 47-й?
запас карман не тянет!
Кормильцы голубей брифинги не проводят однако
Да, а как же обширные нотации "не кормите голубей хлебом", которые читают в соцсетях?
Когда голубю мужу, надо лететь на работу, а жена пилит, мол давай ты же на себя обязанности взял!
Они явно замышляют рвануть в Ростов на шпиль посмотреть
Ерунда, просто надо ютуб и тикток распространять на компакт дисках как на Кубе и тогда хватит мощностей с головой....
Есть нюанс. Надо много дисков. Но есть решение. Говорят на диски от болгарки тоже можно записывать.
Вот значит зачем биолаборатории Байден делал! Вот и сложился пазл!
Как сделать рацию из бумажных стаканчиков:
1)Возьмите два бумажных стакана
2)Ножом сделайте знак X на дне стаканчиков
3)Отрежьте длинный кусок веревки и проденьте ее через дно бумажных стаканов, закрепив на 2-3 узла
Говорите в стаканчик, чтобы другой человек на конце услышал вас. Прикладывайте стаканчик к уху, чтобы услышать, что он вам сказал в ответ!
Хоть один толковый совет, спасибо!
из бумаги??? да рация как самолет будет стоить
А что случилось? Почему нехватка?
Западные бренды, продававшие оборудование российским телекоммуникационным компаниям, ушли с российского рынка
А где "большой восточный дракон лучшее оборудование 2022 скидка купон"?
А кошка жена?
Про кошку жену поподробнее, пожалуйста
Дракон пишет, что доставки в ваш регион нет
Я думаю, что он это знает. Просто он запостил мем. :)
Произошел хлопок...
Высвобождение оборудования
так ты под другим постом же ответил вроде :D
так вы постиронию не выкупили вроде :D
да не, выкупил, мой ответ тоже с иронией :)
Возможно фейк, так как наши закупали оборудование у Китая
Или посмотри, насколько Китай цены поднял для России. И поднимут ещё больше, в отсутствие конкуренции.
В связи с курсом подняли, так как ещё за доллар берём
Договоримся за юани, станет выгодней
Хоть в юанях, хоть в тугриках. Расчеты все по курсу доллара.
В чем выгода?
Руль к юаню - ≈15₽
Доллар ≈ 100₽
И?
Если оборудование стоит 100 баксов, то за 100 юаней его не продадут
Прекратите портить настроение человеку
А рубль к сому ≈ 0.94
Лучше тогда в Киргизии брать оборудование
До [роскомнадзора] был 11.7, сейчас 15.5. Рост 30%. Доллар так же. В чем профит?
Вы же понимаете надежсь ято это рубль упал а не отдельные валюты выросли?
Видимо некоторые экономисты тут считают что доллар вырос а не рубль упал.
Рубль просто дал шанс вырасти доллару
т.е. по-твоему, если покупать тот же товар, но не в долларах, а в юанях, он будет стоит в 7 раз дешевле?
Рубль к юаню не торгуется практически (на больших рынках таких пар нет), это курс через доллар.
Я надеюсь вы не считаете, что можно купить одно и то же дешевле за другую валюту? :)
нуу... юань зависим от доллара чуть менее чем полностью (пока).
И? Как это должно помочь тому, что рубль упал?
вы хронологию читать умеете? если умеете, то посмотрите, на какой комментарий я ответил. в каком мксте я сказал, что это как-то чему-то поможет?
Каюсь, промазал с ответом, редачить не буду, некрасиво)
принято :)
МТС закупался у Ericsson, Вымпелком в Nokia
Поэтому МТС работает, а Билайн нет. Но это не к вопросу закупок.
А технологии и разработки чьи?
А зачем в Северной Корее телефоны, чтобы что?)
Чтобы:
1. Читать тебя
2. Слушать тебя
3. Найти тебя
4. Обвинить тебя
"Бабушка, а зачем тебе такие большие уши..."
Чтобы отслеживать наличие сахара онлайн
Покупать фьючерсы на сахар и тушенку.
Будут на китайские хуавеи ляпать свои шильдики в больших масштабах. Плюс, когда перейдут на торговлю в юанях с Китаем, то ценник на оборудование снизится
С какой радости то он понизится от торговли за юани, если упал рубль ко всем валютам? А в отсутствие конкуренции можно лепить ценник от балды
Зачем нам эта пиндосская мобильная связь. Даешь та-57 и 2 бобины полевки. Или радиостанцию наплечную массой 20 кг.
Можно не надо?
Надо. Курьеры яндекс еды и деливери будут вместо еды носить радиостанцию и пару аккумуляторов свинцовых за зажиточными гражданами. Остальные смогут пользоваться уличными таксофонами.
скоро на всех улицах страны - уличный таксофон образца 2022 года - внедрение допуслуги - звонок с телефона таксиста
Huawei сейчас как хлынет со своими 5G железками которые Бил Гейтс курирует.
5g придумали укры, инфа 100%. Херачит прямо в русский геном. Заматывает русскую ДНК в нерусскую сторону. Внедряет ген гомосексуализма и любви к аниме.
То ли еще будет)
У нас очень любят ныть что государство на заботится о людях. Но вместо идей что можно сделать в такой ситуации, люди, к примеру тут просто истерит и рассказывают как все будет плохо. Ощущение что вы просто радуетесь этому. Да будут проблемы, которые придется решать. Будут люди которые решают и что то делают а будут... Остальные
Радуются тому, что чем хуже, тем быстрее все это рухнет и начнет налаживаться уже на новых принципах, под новым флагом.
Ясно. Значит я не с вами. Человек который отстаивает интересы не своего государства отстаивает интересы другого.
а точно текущее государство "наше". Все больше похоже на оккупационное или колониальное.
Как бы наше государство бы заботилась о гражданах. А такой херак по экономике и вообще - ну совсем не похоже про заботу о людях
Вообще забавно слышать "свое государство". Так только в Кремле могут сказать.
Чтобы считать государство своим, нужно либо быть его бенефициаром (высокопоставленным чиновником или олигархом), либо иметь демократию, где твой голос что либо значит, где в конституцию не вносят тонным мусора лишь ради обнуления сроков для одного чинуша.
Ленин примерно про это и говорил:
„Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.“
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/462936-vladimir-ilich-lenin-liudi-vsegda-byli-i-vsegda-budut-glupenkimi-zhertva/
Я всегда об этом пишу, что на чинуша надо смотреть как на вруна и вора, как на неизбежное зло без которого не получится обойтись, его надо контролировать во всем и уж точно не возводить в культ и верить на слово.
Если сейчас условно выбрать условного Навального и относиться к нему как к Путину, то ничего не изменится, нужно населению повзрослеть, стать прагматичнее.
условного Навального
невероятно)))
Можно отстаивать интересы своей страны, но не интересы текущей власти. Как говорится в старом анекдоте, есть нюанс.
Возможно, после этого у нас будет пара десятков лет новой оттепели. Ну, пока будем заново отстраивать "разрушенное до основанья, а затем".
Ну так до основания разрушить все решила элита, населению очень трудно этому сопротивляться этому порыву безумия, поэтому, если ломать, то методично и с задором.
Ломать всегда весело.
Сомнительное веселье, но если снос пошел, то уже глупо переживать за испорченные обои.
Так в Мордоре ж всё своё?🤔
Не, ну цены то точно начнут расти в этом случае. Окупать все это придется нам. Нас как обычно никто и не спросит.
Все чущь
Почему бы не разделить свои ресурсы между операторами и далее играть уже ценами, меркетингом и тд.
Насколько я помню, операторы уже начали продавать свои башенные активы
Это же придется работать, думать, тестировать, проверять разные гипотезы, а так госы за них налоги отменят и доход стабилизируется. Платёж за феррари уже не просрочится.
Вести с полей. В массовом образовании бабки несказанно рады дефициту бумаги - меньше с них требуют ответов. Ждут когда интернет отключат. Самые возрастные надеятся на скорый отказ от компьютеров.
И сегодня же в приемной обращения по МТС, совпадение? Не думаю )
Упс! :))))