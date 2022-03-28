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Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев в сетях.

  • Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и ИТ прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «Мегафона», «Билайна», «ЭР-Телекома» и РЖД.
  • В «текущих экономических условиях» резервов оборудования операторов связи хватит для «обеспечения работоспособности инфраструктуры» на ближайшие четыре-шесть месяцев.
  • «Из документа следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%», — отмечает «Ъ».
  • Поэтому комиссия РСПП предложила ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить доходы сотрудников от налогов.
  • «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», — прокомментировало Минцифры.

#новость #мегафон #билайн #мтс

6026 просмотров
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87 комментариев
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Sergey Vasiliev

И голубей ведь не поюзаешь, говорят они заразные...

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Забор крови

Это пугалка, которую пускают среди горожан кормильцы голубей, которые откармливают сообща для себя огромные стаи на голодный год.

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- -

Вы не в курсе. На Украине в лабораториях солдаты НАТО вместе с нацистами заражали их ковидом. Страдали люди с русской ДНК и дополнительной отечественной хромосомой.

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Забор крови

В том сообщении фигурировали утки.
Про сальмонеллез у городских птиц писали уже довольно давно и независимо от этого.

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Максим Степанов

с дополнительной 47-й?

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G B

запас карман не тянет!

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Sergey Vasiliev

Кормильцы голубей брифинги не проводят однако

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Забор крови

Да, а как же обширные нотации "не кормите голубей хлебом", которые читают в соцсетях?

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Михаил Макаров

Когда голубю мужу, надо лететь на работу, а жена пилит, мол давай ты же на себя обязанности взял!

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Sergey Vasiliev

Они явно замышляют рвануть в Ростов на шпиль посмотреть

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Денис Демидов

Ерунда, просто надо ютуб и тикток распространять на компакт дисках как на Кубе и тогда хватит мощностей с головой....

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Анатолий Кобец

Есть нюанс. Надо много дисков. Но есть решение. Говорят на диски от болгарки тоже можно записывать.

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Дмитрий Алексеевич

Вот значит зачем биолаборатории Байден делал! Вот и сложился пазл!

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Дмитрий Карелин

Как сделать рацию из бумажных стаканчиков:
1)Возьмите два бумажных стакана
2)Ножом сделайте знак X на дне стаканчиков
3)Отрежьте длинный кусок веревки и проденьте ее через дно бумажных стаканов, закрепив на 2-3 узла

Говорите в стаканчик, чтобы другой человек на конце услышал вас. Прикладывайте стаканчик к уху, чтобы услышать, что он вам сказал в ответ!

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Serg R

Хоть один толковый совет, спасибо!

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Martin Prestone

из бумаги??? да рация как самолет будет стоить

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Таинственный огонь

А что случилось? Почему нехватка?

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Григорий Летов

Западные бренды, продававшие оборудование российским телекоммуникационным компаниям, ушли с российского рынка

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- -

А где "большой восточный дракон лучшее оборудование 2022 скидка купон"?

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Игорь Протасов

А кошка жена?

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Павел Иванов

Про кошку жену поподробнее, пожалуйста

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Павел Иванов
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Дмитрий

Дракон пишет, что доставки в ваш регион нет

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evilnw

Я думаю, что он это знает. Просто он запостил мем. :)

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- -

Произошел хлопок...

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Igor Kulikovsky

Высвобождение оборудования

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Andrey P.

так ты под другим постом же ответил вроде :D

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Feduard Klimkin

так вы постиронию не выкупили вроде :D

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Andrey P.

да не, выкупил, мой ответ тоже с иронией :)

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Невозможный космос

Возможно фейк, так как наши закупали оборудование у Китая

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Betty Boop

Или посмотри, насколько Китай цены поднял для России. И поднимут ещё больше, в отсутствие конкуренции.

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Невозможный космос

В связи с курсом подняли, так как ещё за доллар берём
Договоримся за юани, станет выгодней

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TLGM x Event

Хоть в юанях, хоть в тугриках. Расчеты все по курсу доллара.

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Alexey Melikhov

В чем выгода?

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Невозможный космос

Руль к юаню - ≈15₽
Доллар ≈ 100₽

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Игорь Протасов

И?
Если оборудование стоит 100 баксов, то за 100 юаней его не продадут

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Maxim Petrukhin

Прекратите портить настроение человеку

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Таинственный огонь

А рубль к сому ≈ 0.94

Лучше тогда в Киргизии брать оборудование

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Alexey Melikhov

До [роскомнадзора] был 11.7, сейчас 15.5. Рост 30%. Доллар так же. В чем профит?
Вы же понимаете надежсь ято это рубль упал а не отдельные валюты выросли?

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Dimitri

Видимо некоторые экономисты тут считают что доллар вырос а не рубль упал.

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Illia

Рубль просто дал шанс вырасти доллару

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Alexey Gutorov

т.е. по-твоему, если покупать тот же товар, но не в долларах, а в юанях, он будет стоит в 7 раз дешевле?

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Иванов Олег

Рубль к юаню не торгуется практически (на больших рынках таких пар нет), это курс через доллар.

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Valeryi

Я надеюсь вы не считаете, что можно купить одно и то же дешевле за другую валюту? :)

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Andrey P.

нуу... юань зависим от доллара чуть менее чем полностью (пока).

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Alexey Melikhov

И? Как это должно помочь тому, что рубль упал?

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Andrey P.

вы хронологию читать умеете? если умеете, то посмотрите, на какой комментарий я ответил. в каком мксте я сказал, что это как-то чему-то поможет?

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Alexey Melikhov

Каюсь, промазал с ответом, редачить не буду, некрасиво)

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Andrey P.

принято :)

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Кирилл Половинкин

МТС закупался у Ericsson, Вымпелком в Nokia

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R-Globus

Поэтому МТС работает, а Билайн нет. Но это не к вопросу закупок.

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Ed M

А технологии и разработки чьи?

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Paul Brezcuu

А зачем в Северной Корее телефоны, чтобы что?)

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Alexander Veber

Чтобы:
1. Читать тебя
2. Слушать тебя
3. Найти тебя
4. Обвинить тебя

"Бабушка, а зачем тебе такие большие уши..."

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Paul Brezcuu

Чтобы отслеживать наличие сахара онлайн

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- -

Покупать фьючерсы на сахар и тушенку.

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Котик Котиков

Будут на китайские хуавеи ляпать свои шильдики в больших масштабах. Плюс, когда перейдут на торговлю в юанях с Китаем, то ценник на оборудование снизится

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Дмитрий

С какой радости то он понизится от торговли за юани, если упал рубль ко всем валютам? А в отсутствие конкуренции можно лепить ценник от балды

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- -

Зачем нам эта пиндосская мобильная связь. Даешь та-57 и 2 бобины полевки. Или радиостанцию наплечную массой 20 кг.

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R-Globus

Можно не надо?

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- -

Надо. Курьеры яндекс еды и деливери будут вместо еды носить радиостанцию и пару аккумуляторов свинцовых за зажиточными гражданами. Остальные смогут пользоваться уличными таксофонами.

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Алексей Карпов

скоро на всех улицах страны - уличный таксофон образца 2022 года - внедрение допуслуги - звонок с телефона таксиста

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airatos .h

Huawei сейчас как хлынет со своими 5G железками которые Бил Гейтс курирует.

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Maxim Petrukhin

5g придумали укры, инфа 100%. Херачит прямо в русский геном. Заматывает русскую ДНК в нерусскую сторону. Внедряет ген гомосексуализма и любви к аниме.

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Ержан Ерболович

То ли еще будет)

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Andrei

У нас очень любят ныть что государство на заботится о людях. Но вместо идей что можно сделать в такой ситуации, люди, к примеру тут просто истерит и рассказывают как все будет плохо. Ощущение что вы просто радуетесь этому. Да будут проблемы, которые придется решать. Будут люди которые решают и что то делают а будут... Остальные

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Денис Демидов

Радуются тому, что чем хуже, тем быстрее все это рухнет и начнет налаживаться уже на новых принципах, под новым флагом.

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Andrei

Ясно. Значит я не с вами. Человек который отстаивает интересы не своего государства отстаивает интересы другого.

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Valeratal Val

а точно текущее государство "наше". Все больше похоже на оккупационное или колониальное.
Как бы наше государство бы заботилась о гражданах. А такой херак по экономике и вообще - ну совсем не похоже про заботу о людях

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vic smirnoff

Вообще забавно слышать "свое государство". Так только в Кремле могут сказать.

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Денис Демидов

Чтобы считать государство своим, нужно либо быть его бенефициаром (высокопоставленным чиновником или олигархом), либо иметь демократию, где твой голос что либо значит, где в конституцию не вносят тонным мусора лишь ради обнуления сроков для одного чинуша.

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Географический лолипоп

Ленин примерно про это и говорил:

„Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.“
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/462936-vladimir-ilich-lenin-liudi-vsegda-byli-i-vsegda-budut-glupenkimi-zhertva/

Люди всегда были и всегда будут глупенькими…
„Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не…
ru.citaty.net
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Денис Демидов

Я всегда об этом пишу, что на чинуша надо смотреть как на вруна и вора, как на неизбежное зло без которого не получится обойтись, его надо контролировать во всем и уж точно не возводить в культ и верить на слово.
Если сейчас условно выбрать условного Навального и относиться к нему как к Путину, то ничего не изменится, нужно населению повзрослеть, стать прагматичнее.

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Географический лолипоп

условного Навального
 невероятно)))

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Pony Slaystation

Можно отстаивать интересы своей страны, но не интересы текущей власти. Как говорится в старом анекдоте, есть нюанс.

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vic smirnoff

Возможно, после этого у нас будет пара десятков лет новой оттепели. Ну, пока будем заново отстраивать "разрушенное до основанья, а затем".

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Денис Демидов

Ну так до основания разрушить все решила элита, населению очень трудно этому сопротивляться этому порыву безумия, поэтому, если ломать, то методично и с задором.

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vic smirnoff

Ломать всегда весело.

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Денис Демидов

Сомнительное веселье, но если снос пошел, то уже глупо переживать за испорченные обои.

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Келлер

Так в Мордоре ж всё своё?🤔

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Александр

Не, ну цены то точно начнут расти в этом случае. Окупать все это придется нам. Нас как обычно никто и не спросит.

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Qwerty

Все чущь

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No Name

Почему бы не разделить свои ресурсы между операторами и далее играть уже ценами, меркетингом и тд.
Насколько я помню, операторы уже начали продавать свои башенные активы

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airatos .h

Это же придется работать, думать, тестировать, проверять разные гипотезы, а так госы за них налоги отменят и доход стабилизируется. Платёж за феррари уже не просрочится.

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Влад Шушкевич

Вести с полей. В массовом образовании бабки несказанно рады дефициту бумаги - меньше с них требуют ответов. Ждут когда интернет отключат. Самые возрастные надеятся на скорый отказ от компьютеров.

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Борис Макаров

И сегодня же в приемной обращения по МТС, совпадение? Не думаю )

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

Упс! :))))

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