Отрисовка ID, бронирование отелей и чёрный рынок кредитов: как даркнет помогает россиянам обходить санкции Статьи редакции
Главное из материала The Bell.
Платежи
Самое распространённое решение на замену Visa и Mastercard в даркнете — доставка неименной карты или карты, оформленной на подставного иностранца («дропа»). Партии таких карт «выбрасывают» на форумах по 5-10 раз в день и разбирают за час.
В начале марта в основном посредники предлагали карты Visa, привязанные к «ЮMoney». Ими можно расплачиваться за границей и в зарубежных сервисах. Цена физической карты с доставкой по России — $250, только фотография карты с двух сторон — $200.
В «ЮMoney» сообщили изданию, что раньше клиентам сервиса выдавали неименную пластиковую карту в офисах компании. Но с 10 марта они перестали работать вне России. По данным компании, раньше их выдавали в любом количестве, но сейчас ограничили выдачу одной картой в одни руки. Кроме того, без идентификации по паспорту операции по ним ограничены суммой в 15 тысяч рублей.
Также в даркнете можно заказать услугу вывоза валюты: клиент платит 3-5% от суммы, которую хочет перевезти в валюте, и покупает билеты «перевозчикам». Поставщик находит тех, кто летит в нужную страну, и принимает оплату в крипте, рублях на электронные кошельки или наличными в валюте.
Другие варианты: помощь в создании криптокошелька, переводе денег и снятии их в валюте в нужной стране и «подписной аутсорс» — за $30 посредники регистрируют пользователю новый аккаунт в Европе и США для покупки подписок, которые заблокировали в России.
С 12-13 марта продавцы стали предлагать готовые пластиковые карты зарубежных банков, их стоимость выросла вдвое — до $600. Несколько продавцов объяснили, что присылают конверт с картой и документами обычной курьерской службой. Некоторые предлагают «дистанционное обслуживание», тогда цены вырастают до $800. До начала «военной операции» такая услуга на чёрном рынке стоила до $200, пишет издание.
Даркнет-художники
Обычно они занимались отрисовкой водительских прав, «ксив», паспортов и так далее. Теперь среди услуг — отрисовка счетов за коммунальные услуги в странах ближнего зарубежья и отрисовка ID-карт зарубежных стран вроде Турции. Средняя стоимость — от $100, выяснил The Bell.
Такие документы нужны россиянам, чтобы открыть иностранный банковский счет (многие зарубежные банки требуют подтвердить, что россиянин уже какое-то время живет в стране). Также продают готовые ID Новой Зеландии, Колумбии и других стран: минимум за $300 продавцы предлагают подобрать комплект по параметрам реального человека, под его внешность и возраст.
Чёрный рынок валюты
Судя по пяти самым крупным форумам в даркнете, на рынке серых онлайн-услуг образовалось три крупнейших продавца — в Москве и Центральном округе, на Северо-Западе и на Юге России (их названия The Bell не приводит в соответствии с российскими законами). Об объёме рынка судить сложно: операторы не рассказали, сколько сделок проходит в день.
Раньше они в основном занимались обменом криптовалюты на рубли, доллары или евро и обратно. Теперь продают и покупают наличную валюту за рубли. Например, один из продавцов Центрального округа 15 марта скупал доллары по 150-160 рублей, а продавал по 180-200 рублей, в зависимости от общей суммы сделки.
Виртуальные рабочие места в Европе, США и Великобритании
Например, такую рекламу на форумах скупает фирма Kryptos. Она предлагает подключение к такому рабочему месту. Цена — от 8000 рублей в месяц, можно расплатиться и в рублях, в том числе с карты «Мир», пишет издание. Клиент работает на виртуальном рабочем столе по законам юрисдикции, в которой этот стол находится.
Спрос вырос и на другие виды маскировки под не российских заказчиков: например, есть сервис «Анонимные посылки по Почте России». Это когда клиент может получать посылки по SMS, не предоставляя паспорт.
Продавцы покупают SIM-карты операторов, оформленные на «дропов», и регистрируют на них аккаунт «Почты России» с ПЭП (простой электронной подписью) — это подтверждение личности человека через коды или пароли, допустимое в России. Затем SIM-карту отправляют заказчику курьером, а тот может оформить доставку посылок с получением по коду из SMS. Стоимость услуги — 3500 рублей.
В «Почте России» сообщили, что ПЭП можно оформить только по паспорту, данные которого сотрудники заносят в анкету, одного номера телефона здесь недостаточно. Оплата посылки при этом происходит отдельно, наличными или банковской картой, и непосредственно с ПЭП не свзязана.
Посредничество при бронировании перелёта и отеля
На форумах давно работают несколько крупных даркнет-турагентств, суть работы которых — в посредничестве при бронировании, указывает The Bell. Заказчик и клиент не знакомы, а всю оплату производит агент со своих счетов.
В основном эти счета находятся в странах, куда летят клиенты, а сами агенты работают с сетью одних и тех же дружественных отелей и арендодателей квартир, которые не настаивают на идентификации личности жильца. В случае с авиабилетами, даже если их оформляют на реального человека, покупку осуществляет агент. Раньше организация поездки стоила 20-25% от её стоимости, теперь — 40%.
Организация DDoS-атак
Сутки атаки стоят от $60, неделя — от $400. Финальная цена зависит от защиты сайта, а при «оптовых» заказах есть скидки. Один из продавцов рассказал, что за противоправные действия ответственность несёт заказчик.
Антикризисные решения
Как выяснило издание, например, в продаже появились электронно-импульсные приборы для отключения счетчиков электричества за 20 тысяч рублей. Для владельцев домов и коммерческой недвижимости продают прибор «удочка» для выключения счётчиков, установленных на столбах.
Продавцы также предлагают выдачу кредитов от «частных инвесторов» на 1-200 млн рублей в течение 1-10 дней под залог недвижимости и автомобилей. Деньги готовы выдавать по паспорту, СНИЛС, ИНН и документа на собственность под 5-15%.
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Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.
Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.
Тоже мне новость)
Ждём когда государство и это легализует
Да уж. Нас так просто не заблокируешь.
а в чем смысл бронирования перелета через тор на левого человека? как ты в место него полетишь?
юмани же сбербанковские
То есть бандюганы подменяют функции и сервисы, при нормальном течении дел которые должно обеспечивать или контролировать государство?