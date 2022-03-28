Бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон объявил о планах запустить новостной агрегатор Статьи редакции
Он должен будет рассказывать «главное о главном» большому количеству людей.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*. Гершензон планирует запустить два некоммерческих ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор.
По его словам, это не «спонтанное решение», оба проекта обсуждались как минимум пять лет.
Первые полтора-два месяца проекты будут «волонтёрскими». За это время Гершензон планирует выпустить MVP (минимально жизнеспособный продукт), сформировать постоянные команды и обеспечить финансирование на год. Сейчас он ищет инвесторов, специалистов, возможных партнёров и другие ресурсы.
Агрегатор будет собирать новостную картину — основные события и темы, актуальные на сегодня. По каждому он будет давать фактуру и главный контент: самые цитируемые и релевантные статьи, интервью, фото, видео, твиты и прочее, пояснил Гершензон в комментариях.
Главная задача — создать продукт для «широких масс», который будет рассказывать «главное о главном». Также пользователь должен получать объёмную новостную картину.
- 1 марта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он назвал компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о войне» и призвал сотрудников уволиться, если они «не могут ничего сделать».
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Вангую, что новостной проект будет первым проектом в истории, который РКН заблокирует ещё до запуска.
К тому моменту как он выйдет, высокая вероятность что РКН уже роскомнадзорнется.
Не будет, потому что чел будет собирать там у себя статьи из рбк, риа новости, аргументы и факты и так далее.
И чем это будет отличаться тогда от Яндекс новостей?
Вот в этом и вопрос. Чем?! Если бы он уехал куда, и сказал, что у него будет НЕЗАВИСИМЫЙ агрегатор, тогда еще понятно. Хотя и то какой смысл, его забанят еще на этапе производства. А тут даже речи нет про независимость.
Еще один? Да кому это все надо? Этих новостей и так кругом навалом. То одна пропаганда, то другая, то одна пропаганда запрещает другую пропаганду. Давно надо называть не агрегатором новостей, а агрегатором пропаганды.
Кажется я нашёл его mvp https://t.me/nyannews 😂
Норм канал, кстати) Не похоже на MVP Гершензона. Его MVP почему-то представляю только так
Лев Против
ЧМО он
Лев, почему он лев а не прав? И может ли быть лев прав? А прав лев?
Дааа, новостных агрегаторов людям не хватает.
А еще, а еще, - агрегатора новостных агрегаторов !
А я вот затруднился с поиском хорошего агрегатора новостей, присоветуйте что-нибудь путёвое.
Вещества + ковёр. Абсолютно непредвзято, совершенно неблокируемо.
Я про его планы еще в документалке Лошака слышал. Уже 4 года прошло, а он еще даже не запустил
Ждал волну хайпа. Только переждал - дождь, эхо и других, кого он собрался транслировать уже тю-тю
Первые полтора-два месяца проекты будут «волонтёрскими». - студентов что ли наберут в чтобы они под видом open source, желали MVP?
Гешефт сам себя не сделает.
Так есть же дзен у них, чёт не понял зачем ещё один похожий сервис…
Он ушел из яндекса много лет назад
Кто ушёл ?
Дзен
Я не понял его позицию
.
Хватит эти агрегаторы придумывать уже.
А как вы узнали, что со страницы в фейсбук? Пользуете экстремистские соц сети, негодяи?
После высера в сторону предыдущего работодателя я прям вижу очередь инвесторов, да.
Ну а про необходимость Еще Одного Агрегатора тут уже все сказали.
Наконец-то будем читать исключительно правдивые новости и беспристрастные обзоры?
А волонтеры из ЛДНР, которые помогают беженцам, будут приветствоваться в проекте?
А так, чем больше проектов, тем разнообразнее жизнь.
Говноньюс, старая тема, как мои труселя из H&M.
Агрегатор будет в РФ?
А почему новость с FB анонсирована?
На VK аккаунта нет
Или сделают плохо и нежизнеспособно за бесплатно, или будет агрегатор переведенного CNN за американские деньги. Тяжело представить не ангажированного инвестора (а по задумке волонтера, об окупаемости тут речи не идет) в такое