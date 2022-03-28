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Сервисы
Чрезвычайный паук например

Бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон объявил о планах запустить новостной агрегатор Статьи редакции

Он должен будет рассказывать «главное о главном» большому количеству людей.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*. Гершензон планирует запустить два некоммерческих ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор.

По его словам, это не «спонтанное решение», оба проекта обсуждались как минимум пять лет.

Оба эти проекта не смогут приблизить конец войны, которую ведёт Россия против Украины. И даже вряд ли помогут повысить эффективность той колоссальной волонтёрской активности по помощи беженцам и оставшимся в Украине, которую мы все наблюдаем и в которой многие участвуют.

При этом текущие события утвердили меня в уверенности, что оба эти проекта будут нужны долго. Поэтому нельзя больше их только обдумывать и обсуждать, надо начинать реализовывать.

Лев Гершензон

Первые полтора-два месяца проекты будут «волонтёрскими». За это время Гершензон планирует выпустить MVP (минимально жизнеспособный продукт), сформировать постоянные команды и обеспечить финансирование на год. Сейчас он ищет инвесторов, специалистов, возможных партнёров и другие ресурсы.

Агрегатор будет собирать новостную картину — основные события и темы, актуальные на сегодня. По каждому он будет давать фактуру и главный контент: самые цитируемые и релевантные статьи, интервью, фото, видео, твиты и прочее, пояснил Гершензон в комментариях.

Главная задача — создать продукт для «широких масс», который будет рассказывать «главное о главном». Также пользователь должен получать объёмную новостную картину.

  • 1 марта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы «Яндекса» «видят, что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. Он назвал компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о войне» и призвал сотрудников уволиться, если они «не могут ничего сделать».

*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана экстремистской в России.

Истории
Виктория Рипа
Выходец из «Яндекса» научил интернет-магазины понимать запросы людей и поднял их продажи: история поисковика Detectum Статьи редакции

Интервью с основателем сервиса Львом Гершензоном.

#новость #яндексновости

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33 комментария
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Советский супер_стар

Вангую, что новостной проект будет первым проектом в истории, который РКН заблокирует ещё до запуска.

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Друз Фаруэл

К тому моменту как он выйдет, высокая вероятность что РКН уже роскомнадзорнется.

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Андрей Николаев

Не будет, потому что чел будет собирать там у себя статьи из рбк, риа новости, аргументы и факты и так далее.

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Andrew van de Kamp

И чем это будет отличаться тогда от Яндекс новостей?

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Андрей Николаев

Вот в этом и вопрос. Чем?! Если бы он уехал куда, и сказал, что у него будет НЕЗАВИСИМЫЙ агрегатор, тогда еще понятно. Хотя и то какой смысл, его забанят еще на этапе производства. А тут даже речи нет про независимость.

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Андрей Николаев

Еще один? Да кому это все надо? Этих новостей и так кругом навалом. То одна пропаганда, то другая, то одна пропаганда запрещает другую пропаганду. Давно надо называть не агрегатором новостей, а агрегатором пропаганды.

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Oleg Bolotov

Кажется я нашёл его mvp https://t.me/nyannews 😂

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Люда Иванова

Норм канал, кстати) Не похоже на MVP Гершензона. Его MVP почему-то представляю только так

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Сергей S.L.

Лев Против

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All Sem

ЧМО он

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D. Trump

Лев, почему он лев а не прав? И может ли быть лев прав? А прав лев?

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Абырвалг Абырвалг

Дааа, новостных агрегаторов людям не хватает.
А еще, а еще, - агрегатора новостных агрегаторов !

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Dmitry Bugaev

А я вот затруднился с поиском хорошего агрегатора новостей, присоветуйте что-нибудь путёвое.

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Советский супер_стар

Вещества + ковёр. Абсолютно непредвзято, совершенно неблокируемо.

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Allestor Krei

Я про его планы еще в документалке Лошака слышал. Уже 4 года прошло, а он еще даже не запустил

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Сергей S.L.

Ждал волну хайпа. Только переждал - дождь, эхо и других, кого он собрался транслировать уже тю-тю

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Илья Рогаткин

Первые полтора-два месяца проекты будут «волонтёрскими». - студентов что ли наберут в чтобы они под видом open source, желали MVP?

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Александр Вербицкий

Гешефт сам себя не сделает.

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Alik Ganiev

Так есть же дзен у них, чёт не понял зачем ещё один похожий сервис…

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Andrey Solovyev

Он ушел из яндекса много лет назад

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Alik Ganiev

Кто ушёл ?

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Евгений Лазарев

Дзен

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Alik Ganiev

Я не понял его позицию

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Alik Ganiev

.

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Сергей Я

Хватит эти агрегаторы придумывать уже.

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Alexey

А как вы узнали, что со страницы в фейсбук? Пользуете экстремистские соц сети, негодяи?

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Aleksandr Ivanov

После высера в сторону предыдущего работодателя я прям вижу очередь инвесторов, да.

Ну а про необходимость Еще Одного Агрегатора тут уже все сказали.

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Василий Степанофф

Наконец-то будем читать исключительно правдивые новости и беспристрастные обзоры?

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Антон piter

А волонтеры из ЛДНР, которые помогают беженцам, будут приветствоваться в проекте?

А так, чем больше проектов, тем разнообразнее жизнь.

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а б

Говноньюс, старая тема, как мои труселя из H&M.

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Святослав М.

Агрегатор будет в РФ?
А почему новость с FB анонсирована?

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Ilya Klincovskiy

На VK аккаунта нет

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Gollut

Или сделают плохо и нежизнеспособно за бесплатно, или будет агрегатор переведенного CNN за американские деньги. Тяжело представить не ангажированного инвестора (а по задумке волонтера, об окупаемости тут речи не идет) в такое

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