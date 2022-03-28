Оба эти проекта не смогут приблизить конец войны, которую ведёт Россия против Украины. И даже вряд ли помогут повысить эффективность той колоссальной волонтёрской активности по помощи беженцам и оставшимся в Украине, которую мы все наблюдаем и в которой многие участвуют.

При этом текущие события утвердили меня в уверенности, что оба эти проекта будут нужны долго. Поэтому нельзя больше их только обдумывать и обсуждать, надо начинать реализовывать.