Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Статьи редакции
И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.
Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах, пишет РБК со ссылкой на письмо от главы ведомства Максута Шадаева.
Также в письме рекомендовано «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов».
Согласно документу, это необходимо для исполнения указа Путина от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.
Минцифры подтвердили рассылку письма. Ведомство заявило, что принимает меры для «разумного потребления трафика при сохранении качества цифровых сервисов и услуг».
По мнению директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит «своевременной», так как сложности с поставками телекоммуникационного оборудования могут привести к ухудшению качества связи.
«Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. Представитель Tele2 сказал, что компания «разделяет озабоченность министра», а также «никогда не злоупотребляла безлимитами» — так как они создают избыточную нагрузку на сеть.
Компании не стали официально комментировать изданию, как именно они будут исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик будет аномально расти, могут сократить объём ГБ, который включён в пакетные предложения.
- 28 марта мобильные операторы предупредили, что через полгода столкнутся с дефицитом оборудования из-за санкций и с июля-августа в их работе могут начаться сбои.
- 30 ноября 2021 года «Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохранили её на ранее подключённых тарифах.
Он должен будет рассказывать «главное о главном» большому количеству людей.
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Да уж, новости все лучше и лучше. А прошел то всего месяц.
Я замечу, что в утренней статье в Коммерсант было вот это:
"В Минцифры “Ъ” заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи"
И вот наступает вечер, и....
Pardon my French, но они заебали уже пиздеть. Вранье через слово.
Как обычно действует правило: "читай наоборот". Если говорят не будет сбоев - готовимся к сбоям. Не будет кризиса - значит кризис уже завтра и так далее))
сбоев не будет, если не будет трафика)
Путаете солёное со сладким.
Предлагается минимизировать риски пока не найдется вариант выйти с этой ситуации. Можно и дальше работать как и раньше, тогда оборудование выйдет из строя еще быстрее, а заменить нечем. А благодаря временному, хоть и неприятному ограничению, можно держать стабильности сети и за это время решить вопрос с оборудованием.
Что с чем я путаю? Зачем урезать траф, если нет предпосылок для сбоев?
Кто?)
Когда талоны на интернет
Гражданин, не лезьте без очереди!
Вам знакомы такие слова как диалап, гипертерминал? Вот туда и катимся - сначала ограничения на уровне тарифов, потом можно и скорости рубануть.
мужик ты сейчас одной фразой перемотал перед глазами года 2 жизни. Причем я даже это слово не сразу вспомнил (что то неумолимо знакомое), а когда смог это было как вспышка.
Году так в 2003-04 играл по гипертерминалу в SC:BW с другом. Вот это были теплые ламповые времена, а не вот это вот все.
Ждем возрождения FIDO
Вам знакомы такие слова как диалап
Диалап же не цифровой, а аналоговый? Минцифры придётся переименовать в Минаналоговнет, тогда?
В Минанал
Знакомы, сидел подростком 😂👌🏼
талоны на чебурнет*
в начале нулевых я покупал 5 часов диалапа в конверте
Можете забрать у меня безлимитные смс
А заодно и 950 минут из 1000 в тарифе))
А может отказаться на безлимита принятия законов?
Я так понимаю можно скоро расчехлять ноду FidoNet.
Не будете, потому что безлимитных проводных телефонов уже нет :(
вся фидо снова будет работать на правительственной связи.
Фельдъегерьской, они будут доставлять пакеты с данными между абонентами.
наверняка остались зюхеля еще в шкафах.
А что случилось?
Поддержка растёт - всё остальное падает.
ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка спецоперации на Украине
23.03.2022
Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из опубликованных 23 марта результатов исследования Всероссийского центра общественного мнения.
Так, если еще 25 февраля, на второй день указанных событий, это решение поддерживали 65% опрошенных, то 17 марта за спецоперацию высказывались уже 74%.
А вы спросите людей, поддерживают ли они бомбежки мирного населения кассетными бомбами - ответ будет совсем другой...
А где в России показывают фото Чернигова, Мариуполя и Харькова?
вот-вот, а показываешь - "вы все фейки..."
Почему ни одного плюса?
Здесь, в основном люди с критическим мышлением, которые могут себе позволить залезть в https://t.me/mariupolnow , сравнить с телевизором и сделать обоснованный фактами вывод.
Поддержка стандартная, 146% за
Скоро напишут, что 100% россиян, 80 процентов украинцев и вообще вес мир солидарен и поддерживают войну.
Вы написали глупый комментарий, который уже написали до вас раз эдак 1000, такие же не осилившие в юмор и смысл, комментаторы, претендуюшие на оригинальность.
Почему сразу глупый? А вы ответьте что случилось. А то россияне не понимают причину и следствия которые их ожидают
Ну, то есть, мне вам пересказать все, что случилось за последний месяц? Вы в анабиозе были?
С TJ залётные комментаторы пишут свои невероятные шутеечки
Повторение мать учения - вас не учили?
Это для двоечников, так что сами, так сказать на самостоятельный разбор.
и ведь будут задавать этот вопрос до.... не знаю, до чего. Немцы поняли "что случилось" только после того, как их страну почти уничтожили во второй раз (естественно, это не относится к автору камента)
Плов раздают.
ДА ОНИ ОХРЕНЕЛИ СОВСЕМ!!!!!
Ждем рекомендации сократить объем использования туалетной бумаги
Соотвественно и есть меньше ))
Ах да, мы итак станем скоро меньше есть
Как же пахнет смехдержавой то !1!1 ух горжусь !!!!!!
Это со, лично должен будет подписывать? С таким талоном можно будет без номеров ездить и парковаться прям в госдуме в лифте.
Сахар, офисная бумага, интернет… что дальше?
Дальше аккуратная, деликатная стирка кондомов.
дальше милки вэй
Мамба и Сережа тоже.
Дальше и дальше
Глубже и глубже.
Карандаши, мелки и мыло видимо
Поле чудес и команда Кусто по субботам
Как говорил Задорнов, будем жить бедно, НО недолго)
Это походу из-за меня 😂
В чем прикол замазывать трафик приложений?
😂😂
возможно автор другого скрина в интернете не нашёл
А их абонентам отказаться от услуг этих операторов.
От всех не откажетесь
Да давайте уже вводите талоны на интернет, 10 лет шутим, а все нет
А зачем безлимит? 5g всё равно не светит. Вернут WAP и нормально)))
Да идите вы нахер. У меня нет проводного, и что, теперь за каждый Гб платить?
Вы видать не застали времена диалапа на спаренном телефоне.
В диалапе оплачивались минуты, а не скорость))
Нет, но помню времена без инета
И вот зачем я отключал городской телефон....
Эти звуки модема..
Чувствуешь себя старым маразматиком, который тронулся и ему чудится молодость...
Эти звуки модема...
На, молодей Максимка
не жили хорошо
В плане интернета мы кстати реально хорошо жили. У нас тут уже дешёвый 4Г был пока везде в ЕС он только за доплату доступен был. Сейчас у нас до сих пор 5Г нет.
Для повседневных задач и LTE подходит. Лучше сосредоточиться на этом, чем сейчас вкладываться в дорогостоящий проект 5g, который на данный момент не является первостепенной задачей.
Так можно было и про 3г говорит в 2012 или когда там начинали внедрять ЛТЕ. В деревнях он конечно не нужен, но хотя бы в городах миллиониках он уже должен быть. Даже в отстающей Германии он во всех крупных городах доступен.
В данный момент вопрос 5g не первостепенный. Тут решается вопрос о стабильности LTE, а уж о развитии 5g лучше подзабыть, хоть это и печально
Порам архивный тариф с безлимитном, цена 1.000.000 )))
Занавес опускается все быстрее
Дайте мне 100мб пожалуйста вон с той полки.
Нуманумае)
...ну и как же на дачах работать тем самым IT'шникам, которых вроде как собираются поддерживать усиленно, если траффик 4G ограничивать собираются...
Минцифры порекомендовало .бла бла бла... тавтология.
Вот истинная причина:
И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.
Объём трафика то чем помешал?!
НКВД. КГБ.. Железный занавес. Холодная война. Першинг 2. Слава КПСС. Ура товарищи.
Господи, е&ани уже всемирный потоп. Без всяких чтоб тварей...
Где там мой us robotics 56K завалялся, настало твоё время)
А линия то для Dialup осталась?)))
Причем тут уборудование? они уже и так было установленно, а трафик явно не вырос, а наоборот, значительно упал. Все это только с одной целью - грабить народ и нажиться на ситуации!
Растет разрешение видео и фото, население неторопливо перебирается в города, новое поколение «веб-мастеров» пишет hello world так, что для нескольких букв нужны мегабайты трафика и полгигабайта оперативной памяти… Объемы трафика постоянно растут и у всех операторов долгосрочные планы по установке новых бс куда только можно и замене/модернизации уже установленных. То есть для каждого отдельного потребителя отсутствие развития будет выглядеть как уменьшение скорости.
Ну ты же детскую одежду не носишь, тк вырос из неё
Скоро по талонам будут выдавать.
Добро пожаловать в каменный век , Ютюб будем смотреть на камнях рисую дизайн и создавая персонажей в голове , урааа
Каменный? Как же у Вас тогда интернет работает?
Это то чувство когда медленно душат тебя и в конце туннеля темный свет.....
Ммм
Надеюсь, это не коснётся архивных тарифов 🤞
маловероятно.
Супер совет, очень конструктивно)
Мы же это уже проходили. Сейчас они ограничивают мобильный трафик. Потом уже трафик с домашним интернетом и потом переходят на чебурнет
Патриотично 👍
очередной путенский "рывок"
Удалено
Ну можно же в папках информацию передавать, на специальной эко бумаге.
Абсолютно уверен, что загнивающие телеком операторы сами сговорились с Минцифрой, чтобы пропихнуть эту рекомендацию. В России коррумпированная верхушка, с целью уничтожить нацию изнутри!
Что ж, будем вспоминать как отключать картинки в браузере)
Вдруг мы увидим что он больше всех в чтоб мы не сидели.
Если так дальше пойдет, то мы вспомним вкус Инвайта, Юпи и Зуко. Просто добавь воды)
Какой воды? Спирт рояль. Впрочем в нынешних реалиях, это будет скорее ферейн...
Предлагаю выключать базовые станции операторам по ночам, чтобы оборудование на дольше хватило
Тут же представители компании тоже сидят… щас увидят, подхватят
Ой ну спасибо Теле2(РОСТЕЛЕКОМ), что так заботились о нас с тем, что не предоставляли безлимитные тарифные планы
Зачем мозгов крутить и себе и всем- сразу запретить все.