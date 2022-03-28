И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.

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Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах, пишет РБК со ссылкой на письмо от главы ведомства Максута Шадаева.

Также в письме рекомендовано «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов».

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Согласно документу, это необходимо для исполнения указа Путина от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.

Минцифры подтвердили рассылку письма. Ведомство заявило, что принимает меры для «разумного потребления трафика при сохранении качества цифровых сервисов и услуг».

По мнению директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит «своевременной», так как сложности с поставками телекоммуникационного оборудования могут привести к ухудшению качества связи.

«Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. Представитель Tele2 сказал, что компания «разделяет озабоченность министра», а также «никогда не злоупотребляла безлимитами» — так как они создают избыточную нагрузку на сеть.

Компании не стали официально комментировать изданию, как именно они будут исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик будет аномально расти, могут сократить объём ГБ, который включён в пакетные предложения.