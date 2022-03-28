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Чрезвычайный паук например

Минцифры порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Статьи редакции

И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.

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Минцифры направило мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах, пишет РБК со ссылкой на письмо от главы ведомства Максута Шадаева.

Также в письме рекомендовано «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объёмов».

Согласно документу, это необходимо для исполнения указа Путина от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.

Минцифры подтвердили рассылку письма. Ведомство заявило, что принимает меры для «разумного потребления трафика при сохранении качества цифровых сервисов и услуг».

По мнению директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, рекомендация Минцифры выглядит «своевременной», так как сложности с поставками телекоммуникационного оборудования могут привести к ухудшению качества связи.

«Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. Представитель Tele2 сказал, что компания «разделяет озабоченность министра», а также «никогда не злоупотребляла безлимитами» — так как они создают избыточную нагрузку на сеть.

Компании не стали официально комментировать изданию, как именно они будут исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов. А если трафик будет аномально расти, могут сократить объём ГБ, который включён в пакетные предложения.

  • 28 марта мобильные операторы предупредили, что через полгода столкнутся с дефицитом оборудования из-за санкций и с июля-августа в их работе могут начаться сбои.
  • 30 ноября 2021 года «Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2 отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохранили её на ранее подключённых тарифах.

#новость #минцифры

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110 комментариев
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Андрей Николаев

Да уж, новости все лучше и лучше. А прошел то всего месяц.

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Maxim Petrukhin

Я замечу, что в утренней статье в Коммерсант было вот это:

"В Минцифры “Ъ” заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи"

И вот наступает вечер, и....

Pardon my French, но они заебали уже пиздеть. Вранье через слово.

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Андрей Николаев

Как обычно действует правило: "читай наоборот". Если говорят не будет сбоев - готовимся к сбоям. Не будет кризиса - значит кризис уже завтра и так далее))

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Pixel Petrovi4

сбоев не будет, если не будет трафика)

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Дмитрий Неизвестный

Путаете солёное со сладким.

Предлагается минимизировать риски пока не найдется вариант выйти с этой ситуации. Можно и дальше работать как и раньше, тогда оборудование выйдет из строя еще быстрее, а заменить нечем. А благодаря временному, хоть и неприятному ограничению, можно держать стабильности сети и за это время решить вопрос с оборудованием.

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Maxim Petrukhin

Что с чем я путаю? Зачем урезать траф, если нет предпосылок для сбоев?

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Philip Poteryahin

Кто?)

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Random Dude

Когда талоны на интернет

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ATM-Tech

Гражданин, не лезьте без очереди!

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Revenant

Вам знакомы такие слова как диалап, гипертерминал? Вот туда и катимся - сначала ограничения на уровне тарифов, потом можно и скорости рубануть.

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Константин Пронин

мужик ты сейчас одной фразой перемотал перед глазами года 2 жизни. Причем я даже это слово не сразу вспомнил (что то неумолимо знакомое), а когда смог это было как вспышка.

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Revenant

Году так в 2003-04 играл по гипертерминалу в SC:BW с другом. Вот это были теплые ламповые времена, а не вот это вот все.

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Виктор Голубев

Ждем возрождения FIDO

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Мяут

Вам знакомы такие слова как диалап
Диалап же не цифровой, а аналоговый? Минцифры придётся переименовать в Минаналоговнет, тогда?

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Serg R

В Минанал

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Sergey L.

Знакомы, сидел подростком 😂👌🏼

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Виктор Голубев

талоны на чебурнет*

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DeepFakescovery channel

в начале нулевых я покупал 5 часов диалапа в конверте

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Александра Тимошенко

Можете забрать у меня безлимитные смс

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Alexander Bobylev

А заодно и 950 минут из 1000 в тарифе))

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S S

А может отказаться на безлимита принятия законов?

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Igor Kowalski

Я так понимаю можно скоро расчехлять ноду FidoNet.

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Павел Евграфович

Не будете, потому что безлимитных проводных телефонов уже нет :(

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Sergey Klochko

вся фидо снова будет работать на правительственной связи.

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Павел Евграфович

Фельдъегерьской, они будут доставлять пакеты с данными между абонентами.

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Sergey Klochko

наверняка остались зюхеля еще в шкафах.

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Serghei Maveriz

А что случилось?

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Alex Gurulli

Поддержка растёт - всё остальное падает.

ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка спецоперации на Украине
23.03.2022
Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из опубликованных 23 марта результатов исследования Всероссийского центра общественного мнения.

Так, если еще 25 февраля, на второй день указанных событий, это решение поддерживали 65% опрошенных, то 17 марта за спецоперацию высказывались уже 74%.

ВЦИОМ: Среди россиян растет поддержка…
Все больше граждан России поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из…
www.fontanka.ru
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Александр Хорошилов

А вы спросите людей, поддерживают ли они бомбежки мирного населения кассетными бомбами - ответ будет совсем другой...

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Alex Gurulli

А где в России показывают фото Чернигова, Мариуполя и Харькова?

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Александр Хорошилов

вот-вот, а показываешь - "вы все фейки..."

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airatos .h

Почему ни одного плюса?

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Alex Gurulli

Здесь, в основном люди с критическим мышлением, которые могут себе позволить залезть в https://t.me/mariupolnow , сравнить с телевизором и сделать обоснованный фактами вывод.

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Виктор Голубев

Поддержка стандартная, 146% за

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Илья Попов

Скоро напишут, что 100% россиян, 80 процентов украинцев и вообще вес мир солидарен и поддерживают войну.

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Игорь Горшков

Вы написали глупый комментарий, который уже написали до вас раз эдак 1000, такие же не осилившие в юмор и смысл, комментаторы, претендуюшие на оригинальность.

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Denys Lamanov

Почему сразу глупый? А вы ответьте что случилось. А то россияне не понимают причину и следствия которые их ожидают

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Игорь Горшков

Ну, то есть, мне вам пересказать все, что случилось за последний месяц? Вы в анабиозе были?

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Eugene Podosenov

С TJ залётные комментаторы пишут свои невероятные шутеечки

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Илья Попов

Повторение мать учения - вас не учили?

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Игорь Горшков

Это для двоечников, так что сами, так сказать на самостоятельный разбор.

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Александр Хорошилов

и ведь будут задавать этот вопрос до.... не знаю, до чего. Немцы поняли "что случилось" только после того, как их страну почти уничтожили во второй раз (естественно, это не относится к автору камента)

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Илья Попов

Плов раздают.

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Volodya Agadzhanov

ДА ОНИ ОХРЕНЕЛИ СОВСЕМ!!!!!

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Сергей

Ждем рекомендации сократить объем использования туалетной бумаги

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Abaddon

Соотвественно и есть меньше ))

Ах да, мы итак станем скоро меньше есть

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Podkuiko Vladislav

Как же пахнет смехдержавой то !1!1 ух горжусь !!!!!!

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airatos .h

Это со, лично должен будет подписывать? С таким талоном можно будет без номеров ездить и парковаться прям в госдуме в лифте.

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Sergey Fedostsev

Сахар, офисная бумага, интернет… что дальше?

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а б

Дальше аккуратная, деликатная стирка кондомов.

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human being

дальше милки вэй

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airatos .h

Мамба и Сережа тоже.

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R-Globus

Дальше и дальше

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Alex Gurulli

Глубже и глубже.

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Артур Анатольевич Ротарь

Карандаши, мелки и мыло видимо

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А10

Поле чудес и команда Кусто по субботам

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Dimm Debrov

Как говорил Задорнов, будем жить бедно, НО недолго)

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Виталий

Это походу из-за меня 😂

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Dimitri

В чем прикол замазывать трафик приложений?

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Abaddon

😂😂

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RomanistHere

возможно автор другого скрина в интернете не нашёл

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Дмитрий Косатиков

А их абонентам отказаться от услуг этих операторов.

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Дмитрий Неизвестный

От всех не откажетесь

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Виталий Голуб

Да давайте уже вводите талоны на интернет, 10 лет шутим, а все нет

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R-Globus

А зачем безлимит? 5g всё равно не светит. Вернут WAP и нормально)))

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Даri Pazuм

Да идите вы нахер. У меня нет проводного, и что, теперь за каждый Гб платить?

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- -

Вы видать не застали времена диалапа на спаренном телефоне.

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Alexander Bobylev

В диалапе оплачивались минуты, а не скорость))

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Даri Pazuм

Нет, но помню времена без инета

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Ковтун Максим

И вот зачем я отключал городской телефон....
Эти звуки модема..
Чувствуешь себя старым маразматиком, который тронулся и ему чудится молодость...

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Alex Gurulli

Эти звуки модема...
На, молодей Максимка

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Aleksey Bobkov

не жили хорошо

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Dimitri

В плане интернета мы кстати реально хорошо жили. У нас тут уже дешёвый 4Г был пока везде в ЕС он только за доплату доступен был. Сейчас у нас до сих пор 5Г нет.

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Дмитрий Неизвестный

Для повседневных задач и LTE подходит. Лучше сосредоточиться на этом, чем сейчас вкладываться в дорогостоящий проект 5g, который на данный момент не является первостепенной задачей.

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Dimitri

Так можно было и про 3г говорит в 2012 или когда там начинали внедрять ЛТЕ. В деревнях он конечно не нужен, но хотя бы в городах миллиониках он уже должен быть. Даже в отстающей Германии он во всех крупных городах доступен.

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Дмитрий Неизвестный

В данный момент вопрос 5g не первостепенный. Тут решается вопрос о стабильности LTE, а уж о развитии 5g лучше подзабыть, хоть это и печально

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Роман Капралов

Порам архивный тариф с безлимитном, цена 1.000.000 )))

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Александр Еремин

Занавес опускается все быстрее

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Максим Кремер

Дайте мне 100мб пожалуйста вон с той полки.

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а б

Нуманумае)

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Alexander Kapul

...ну и как же на дачах работать тем самым IT'шникам, которых вроде как собираются поддерживать усиленно, если траффик 4G ограничивать собираются...

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Дмитрий Королёв

Минцифры порекомендовало .бла бла бла... тавтология.

Вот истинная причина:
И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.

Объём трафика то чем помешал?!

НКВД. КГБ.. Железный занавес. Холодная война. Першинг 2. Слава КПСС. Ура товарищи.
Господи, е&ани уже всемирный потоп. Без всяких чтоб тварей...

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Gru Gru

Где там мой us robotics 56K завалялся, настало твоё время)

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Александр Хамов

А линия то для Dialup осталась?)))

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Чит Чат

Причем тут уборудование? они уже и так было установленно, а трафик явно не вырос, а наоборот, значительно упал. Все это только с одной целью - грабить народ и нажиться на ситуации!

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Raff the Raff

Растет разрешение видео и фото, население неторопливо перебирается в города, новое поколение «веб-мастеров» пишет hello world так, что для нескольких букв нужны мегабайты трафика и полгигабайта оперативной памяти… Объемы трафика постоянно растут и у всех операторов долгосрочные планы по установке новых бс куда только можно и замене/модернизации уже установленных. То есть для каждого отдельного потребителя отсутствие развития будет выглядеть как уменьшение скорости.

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Abaddon

Ну ты же детскую одежду не носишь, тк вырос из неё

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Алексей Зарипов

Скоро по талонам будут выдавать.

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саша кливецкий

Добро пожаловать в каменный век , Ютюб будем смотреть на камнях рисую дизайн и создавая персонажей в голове , урааа

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Дмитрий Неизвестный

Каменный? Как же у Вас тогда интернет работает?

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Мурад Адуев

Это то чувство когда медленно душат тебя и в конце туннеля темный свет.....

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а б

Ммм

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Кирилл Карпенко

Надеюсь, это не коснётся архивных тарифов 🤞

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human being

маловероятно.

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Дмитрий Ковач

Супер совет, очень конструктивно)

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Александр Еремин

Мы же это уже проходили. Сейчас они ограничивают мобильный трафик. Потом уже трафик с домашним интернетом и потом переходят на чебурнет

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Maksim Ziabkin

Патриотично 👍

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AL Fresher

очередной путенский "рывок"

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Максим Неплох

Удалено

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Александр

Ну можно же в папках информацию передавать, на специальной эко бумаге.

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Алексей
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Чит Чат

Абсолютно уверен, что загнивающие телеком операторы сами сговорились с Минцифрой, чтобы пропихнуть эту рекомендацию. В России коррумпированная верхушка, с целью уничтожить нацию изнутри!

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TLGM x Event

Что ж, будем вспоминать как отключать картинки в браузере)

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airatos .h

Вдруг мы увидим что он больше всех в чтоб мы не сидели.

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Алим Миметов

Если так дальше пойдет, то мы вспомним вкус Инвайта, Юпи и Зуко. Просто добавь воды)

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Дмитрий Королёв

Какой воды? Спирт рояль. Впрочем в нынешних реалиях, это будет скорее ферейн...

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Алексей Володин

Предлагаю выключать базовые станции операторам по ночам, чтобы оборудование на дольше хватило

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Abaddon

Тут же представители компании тоже сидят… щас увидят, подхватят

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Влад

Ой ну спасибо Теле2(РОСТЕЛЕКОМ), что так заботились о нас с тем, что не предоставляли безлимитные тарифные планы

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Илья Попов

Зачем мозгов крутить и себе и всем- сразу запретить все.

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