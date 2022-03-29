Пользователи виртуальных карт Bankoff пожаловались на проблемы с пополнением счета — деньги не приходят больше недели Статьи редакции
Гендиректор сервиса объяснил задержку резким увеличением количества клиентов.
Bankoff — это сервис, который позволяет завести виртуальную карту, пополнять её через ботов в мессенджерах. Пополнение через российские банки не доступно, но можно перевести деньги на счёт криптовалютой Tether.
29 марта сооснователь The Mashine Григорий Дудаш написал у себя в Facebook, что не смог получить деньги на свою виртуальную карту в Bankoff. Он рассказал vc.ru, что хотел протестировать сервис через бота в Telegram и переводил небольшую сумму. По его словам, бот «работает ужасно». После перевода денег прошло больше недели.
Дудаш получил письмо, подписанное гендиректором сервиса Эльмиром Алиевым. В нём указано, что Bankoff столкнулся «с беспрецедентным спросом за последнюю неделю», который «вызвал проблемы с пополнением баланса». В письме сервис обещает решить проблему в течение недели.
О таком же письме написал пользователь vc.ru, который дважды пополнял карту разными способами, но оба раза деньги не пришли.
В группе Bankoff в Facebook есть жалобы о проблемах с пополнением карты, сделанные больше двух недель назад, но большинство оставлены 28 и 29 марта. Некоторые пользователи пишут, что деньги дошли, но с задержкой.
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Bank off
Пока что проблем не возникало, кстати
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У меня пару дней назад небольшая сумма пришла за сутки, сегодня ещё отправил - посмотрим. У них используется один кошелёк для приёма всех пополнений - надо уходить от этой схемы и генерить кошелёк для каждого юзера, тогда гораздо стабильнее работать будет.
Только сегодня решил простестить данный банк. И вот тебе и новость подъехала. Деньги конечно же ещё не пришли(