Финская Laplandia принимает рубли и карту «Мир»

Сегодня, с утра пораньше, получил забавное письмо от финского супермаркета «Лапландия», карточка которого у меня была со времен визовых покатушек из Питера в Финку. Смотреть там особо нечего, но визы они свои предлагали не только лишь всем, с условием что количество поездок в Европу через Финляндию будет чуть больше чем прямых поездок в Евросоюз.