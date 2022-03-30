Google добавил в «Календарь» «страницы бронирования» — через них можно записаться на встречу Статьи редакции
Например, чтобы попасть к специалисту или встретиться с коллегой.
- Для пользователей Google Workspace стала доступна функция бронирования времени. Можно узнать, какое время у специалиста занято, а когда можно запланировать встречу.
- Забронировать время могут и те, у кого нет учётной записи Google.
- Функция доступна пользователям большинства платных тарифов Google Workspace и для некоммерческих организаций. Для Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline — не доступна.
Клиенты, которые не успели заключить договор, должны будут подать заявки на условиях более высокой ставки.
Юридический сервис DestraLegal.ru подал коллективный иск к FoodTech-сервису Яндекс.Еда в Замоскворецкий районный суд города Москвы. О подаче иска уже написали некоторые федеральные СМИ. Здесь мы расскажем о том, как образовался иск, в чем нарушение, и чего ждать дальше.
Они поддерживают подсветку по словам и функцию перевода.
Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…
Список оригинальных товаров определит Минпромторг.
Я пишу тексты для бизнеса. Раньше мне платили 2000 за текст, теперь платят 40–50 тысяч и больше. Я не оратор, у меня нет особых навыков в переговорах, дело вообще в другом. Эти принципы взаимосвязаны и одинаково хорошо работают в любой сфере. Фрилансерам, предпринимателям, экспертам частной практики, чем бы вы ни занимались. Спойлер: в конце…
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
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Увы, но ты живёшь в России
Рубрика не правильная. Перепутали с «новости из-за бугра»