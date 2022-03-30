Поднял цены на услуги в 25 раз за несколько лет. Три простых принципа о деньгах, которые помогают мне продавать дорого

Я пишу тексты для бизнеса. Раньше мне платили 2000 за текст, теперь платят 40–50 тысяч и больше. Я не оратор, у меня нет особых навыков в переговорах, дело вообще в другом. Эти принципы взаимосвязаны и одинаково хорошо работают в любой сфере. Фрилансерам, предпринимателям, экспертам частной практики, чем бы вы ни занимались. Спойлер: в конце…