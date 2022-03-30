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Маша Цепелева

Google добавил в «Календарь» «страницы бронирования» — через них можно записаться на встречу Статьи редакции

Например, чтобы попасть к специалисту или встретиться с коллегой.

  • Для пользователей Google Workspace стала доступна функция бронирования времени. Можно узнать, какое время у специалиста занято, а когда можно запланировать встречу.
  • Забронировать время могут и те, у кого нет учётной записи Google.
  • Функция доступна пользователям большинства платных тарифов Google Workspace и для некоммерческих организаций. Для Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline — не доступна.

#google

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2 комментария
Вячеслав Середов

Увы, но ты живёшь в России

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Oleg Boliuk

Рубрика не правильная. Перепутали с «новости из-за бугра»

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