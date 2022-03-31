Сервисы
Погибший Илья

VK задумался о продаже своего игрового подразделения My.Games — «Коммерсантъ» Статьи редакции

В самой компании заявили, что будут развиваться и дальше как часть VK.

  • О планах VK продать My.Games рассказал источник «Коммерсанта» на российском рынке разработки видеоигр. По его словам, проблема в том, что компания — основной источник валютной выручки, а наложенные на главу холдинга санкции «грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров».
  • VK якобы ищет покупателей в азиатском и ближневосточном регионах, добавил собеседник. Близкий к правительству источник рассказал, что руководство проводило встречу с китайской Tencent Games: «Мог подниматься и вопрос продажи, такой шаг сейчас был бы логичен».
  • По его мнению, сделка может быть формальной: например, холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка будет в России. Такое решение позволит VK сохранить валютную выручку, считает источник.
  • Также «Ъ» нашёл в базе «СПАРК-Интерфакс», что 22 марта My.Games изменила юрлицо — с ООО «Мэйл.ру Технологии» на ООО «Май Геймз». В компании сообщили, что планировали переименование одного из юрлиц с 2019 года , когда объединили все игровые активы под одним международным брендом.
  • В My.Games заверили, что продолжат вести свою деятельность по всему миру и будут развиваться и дальше как часть VK. В VK отказались от комментариев.
  • В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, пишет «Ъ». В 2021 году выручка выросла на 10%, до 43,8 млрд рублей. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки.
Обновлено в 8:20. В VK сообщили vc.ru, что не рассматривают продажу My.Games.

#новость #vk #mygames

2861 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
Gollut

Вот она, сила импортозамещения и поддержки отечественного продукта. Продать китайцам

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

Путинизм. Заповедь третья. Когда зашкваришься везде в мире - продавай китайцам за три копейки.

Ответить
Развернуть ветку
Павел

Чем они «зашкварились»?

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Это про Володю "зашкварился"

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

чисто обьективно весь мир это индия китай и пакистан в численном выражении, вымирающая европпа, и сша ростущее за счет миграции мексики это не весь мир.

Ответить
Развернуть ветку
Shamon Landov

Столь глупости никогда не слышал, забавляет что недалёкие люди думают или верят что в Европе плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Россия – самая большая страна Европы. Украина – вторая. Белоруссия – это географический центр Европы.
Ести у них не очень дела идут, то страшно подумать как в других.

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

я там был, мне не понравилось. вы то хоть были?

еда невкусная, сервис плохой
в краснодаре лучше, я кстати из мск

но я лично люблю азию сингапур и бангкок, после азии европпа гейбар, а сша помойка за дорогим рестораном

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Популяция Китая кстати тоже снижается. По вашей логике и Китай вымирает.

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

снижается потомучто там запрешенно заводить детей

кстати это огромная проблемма и изза этого там локдауны - огромное число пенсионеров

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Запрет уже давно сняли. КП наоборот старается поднять рождаемость но молодёжь особо не торопиться.

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

сняли недавно, городское население нигде не торопится, а россии тоже

весь мир это 7 миллиардов
сша+европпа 1 миллиард

14% мира зашкаэварили россию
просто сухие цифры

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Ну как бы 6 лет уже прошло как официально запрет сняли. Я бы не сказал что это недавно.

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

ну да и?

сама по себе рождаемость это не есть хорошо,
я против перенаселения земли впринципе

но спор был про весь мир - я отметил что проиив россии 14% мира

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Как говорится, раньше Россия стояла раком к Европе, но потом всталаскален и встала раком к Китаю :(

Ответить
Развернуть ветку
тим ста

раком стояли такие как вы, и на коленках сложно развернутся поэтому пригорает

Ответить
Развернуть ветку
Anderson Silva

Не понимаю к чему такие манипуляции?🤔

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

Чтобы на двух стульях усидеть, и деда поддерживать бункерного и денежку получать от клиентов забугорных. Ребята ещё не поняли, что время монетократии прошло. Хочешь быть с миром - будь человеком, поддерживай обще человеческие принципы. Хочешь жить в мордоре, где сегодня пришли за ними, а завтра за тобой - поддерживай деда и его урукхаев.

Ответить
Развернуть ветку
Статист

Штаты несколько стран разбомбили под выдуманными предлогами.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Ну вопервых никого и никома убивать нельзя. Прежде чем нападать на другие страны - США обращалась в ООН предоставляя доказательства и обрисосывая свои позиции, предоставляя доказательства необходимости. Россия поддерживала вторжения в Ирак, Сирию, Югославию и не пользовалась правом вето. Если в Украине все было так как говорят (нацисты, дискриминация русскоговорящего населения), то получить разрешение от ООН было бы просто, но Путин этого не сделал - вот и результат.

Ответить
Развернуть ветку
Айдын Джаббаров

Только вот перед организацией переворота в Гватемале с последующей ее бомбардировкой США в ООН не обращались. Но зато ее (ООН) членом был представитель от США и один из покровителей (остальными были разные сенаторы, министр торговли и помощник госсекретаря) корпорации, экспортирующей оттуда фрукты, оказавшейся главным (!) лоббистом конфликта. Поставленный на пост президента проамериканский полковник установил в стране военную диктатуру (ничьи амбиции не напоминает?)
То, что происходит сейчас ужас
Но не стоит забывать, что те, кто сейчас визжит о недопустимости войн, сами недавно не задумываясь о всяких там гуманностях провели одну из нескольких из-за поставок то бананов.
Сейчас проводится наверное самая мощная дезинформация за всю историю человечества, где лгут все стороны настолько, насколько научились

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

15 рублей тебе

Ответить
Развернуть ветку
Статист

Правдивость моего сообщения От этого не изменится.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав
Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Имхо за месяц "спецоперации" путинская армия столько домов разбомбила сколько США за 20 лет не смогли. Вот уж действительно догнать и перегнать.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Fedotov

есть кокретные цифры и аналитика или просто предположение из ничего?

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Это всего лишь моё имхо после фотографий уничтоженного Мариуполя.

Ответить
Развернуть ветку
LuNature

Штаты, Штаты,
они да они, только и делать вид что показывать пальцем на других.
рука лицо. Штаты пусть делают что хотят, надо быть лучшим примером для других.

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

поддерживай обще человеческие принципы
 Бля-бля-бля, как же смешно )))))))))))))

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

Ну вот поэтому вокруг и мордор. Когда сама мысль о наличии таковых принципов вызывает смех ( или ко-ко-ко а че там в США), то не надо удивляться любому зловещему событию в будущем с вами или со страной

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Вы смысл комментария не поняли в контексте происходящих событий, верно?

Ответить
Развернуть ветку
Штуки из труб

Кто покинул Штаты (этот Мордор, выражаясь вашим небогатым языком), когда они бомбили Ирак и другие страны? Надеюсь, вы предъявили Штатам, когда они уничтожили сотни тысяч мирного населения?

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

А госдолг их видели?

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Да кто же этот тростник считает?
/сраказм

Ответить
Развернуть ветку
Павел

О, Тенсенту ещё один пирожочек понесли?

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

От санкций только выиграем же.

Ответить
Развернуть ветку
LuNature

пишите сарказм внизу, а то непонятно

Ответить
Развернуть ветку
Feduard Klimkin

Даже тут китайцам готовы впарить по дешёвке

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Что значит даже? Сейчас все по дешёвке Китаю уйдёт. Sellout РФ начинается.

Ответить
Развернуть ветку
Artyom

Warface — который спустя 10 лет несет неплохую прибыль (это только Warface, про другие проекты не могу ничего сказать)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Перминов

Комьюнити Варфейс настолько противоречиво, что хает игру как донатное говно, но продолжает упорно донатить)

Ответить
Развернуть ветку
Artyom

Полностью с тобой согласен. Палка о двух концах. С одной стороны механики игры, с другой донат. Руководство у Варфейса ужасное. Им нужно исправить множество проблем, но вместо этого вводится новый донат (в основном).

Ответить
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

обратно, НА ДНООООО!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Тенцент будет только рад...
Все Российское игровое комьюнити говорит - это шанс развивать наше, а в ответ - мы продадим Китайцам ))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мазаев

Донаты с детей теперь китайцы будут собирать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Галкин

Аллоды онлайн теперь не наши)

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Да и наплевать на эти донатные дрочильни.

Ответить
Развернуть ветку
Ким Чен Ын

Зато столько амбиций было у них, а теперь не видать нам их.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
Школа управления Сколково
Shifting the Shift: как изменить стратегию глобализации бизнеса в условиях перемен
AIC
Перевод отчета Fjord Trends 2022 от Accenture Interactive

Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Dmitry Lukin
Тинькофф банк изменил тариф по кредитной карте в одностороннем порядке заказанной в рамках акции

Всем привет! Последнее время с Тинькофф банком происходят странные вещи. Все думал, что проблемы любимого банка обойдут меня стороной, но как бы не так :)

Финансы
Элина Исмаилова
Открыть салон красоты или бьюти-коворкинг? Оцениваем преимущества и недостатки по 3 критериям
Транспорт
Погибший Илья
В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции

Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.

СканТур
Может ли туроператор влиять на сохранение этнокультурного наследия региона?
Финансы
Pavel Komarovskiy
В какую крипту не страшно вкладывать деньги: выбираем самый надежный стейблкоин из USDT, USDC, BUSD, DAI, UST

Окончательно разбираемся с выводами о том, какая криптовалюта наименее подвержена рискам внезапного и резкого обесценения; и в какой крипте риск санкционных заморозок минимален.

Байден приказал своим ужесточить регулирование крипторынка и как бы хочет сказать тебе: «Эй ты! Крипту ходлишь? А если найду?»
Финансы
Погибший Илья
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 36: операторы отключают безлимитные тарифы, ЕС готовит санкции Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
БКС Мир инвестиций
Как работают прогнозы аналитиков?
Устойчивые города: Москва
Ворон обучат раздельному сбору мусора при помощи нейросетей

Система будет работать после непродолжительного курса обучения.

фото: официальный портал города Реутов
Разработка
Илья Глазунов
Российские инстаграмы, быдлокодеры и наш ответ западу

Предисловие.

Больше статей
null