VK задумался о продаже своего игрового подразделения My.Games — «Коммерсантъ» Статьи редакции
В самой компании заявили, что будут развиваться и дальше как часть VK.
- О планах VK продать My.Games рассказал источник «Коммерсанта» на российском рынке разработки видеоигр. По его словам, проблема в том, что компания — основной источник валютной выручки, а наложенные на главу холдинга санкции «грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров».
- VK якобы ищет покупателей в азиатском и ближневосточном регионах, добавил собеседник. Близкий к правительству источник рассказал, что руководство проводило встречу с китайской Tencent Games: «Мог подниматься и вопрос продажи, такой шаг сейчас был бы логичен».
- По его мнению, сделка может быть формальной: например, холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка будет в России. Такое решение позволит VK сохранить валютную выручку, считает источник.
- Также «Ъ» нашёл в базе «СПАРК-Интерфакс», что 22 марта My.Games изменила юрлицо — с ООО «Мэйл.ру Технологии» на ООО «Май Геймз». В компании сообщили, что планировали переименование одного из юрлиц с 2019 года , когда объединили все игровые активы под одним международным брендом.
- В My.Games заверили, что продолжат вести свою деятельность по всему миру и будут развиваться и дальше как часть VK. В VK отказались от комментариев.
- В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, пишет «Ъ». В 2021 году выручка выросла на 10%, до 43,8 млрд рублей. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки.
2861 просмотров
Перевод отчета Fjord Trends 2022 от Accenture Interactive
Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…
В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции
Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 36: операторы отключают безлимитные тарифы, ЕС готовит санкции Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Статья дополняется
Вот она, сила импортозамещения и поддержки отечественного продукта. Продать китайцам
Путинизм. Заповедь третья. Когда зашкваришься везде в мире - продавай китайцам за три копейки.
Чем они «зашкварились»?
Это про Володю "зашкварился"
чисто обьективно весь мир это индия китай и пакистан в численном выражении, вымирающая европпа, и сша ростущее за счет миграции мексики это не весь мир.
Столь глупости никогда не слышал, забавляет что недалёкие люди думают или верят что в Европе плохо.
Россия – самая большая страна Европы. Украина – вторая. Белоруссия – это географический центр Европы.
Ести у них не очень дела идут, то страшно подумать как в других.
я там был, мне не понравилось. вы то хоть были?
еда невкусная, сервис плохой
в краснодаре лучше, я кстати из мск
но я лично люблю азию сингапур и бангкок, после азии европпа гейбар, а сша помойка за дорогим рестораном
Популяция Китая кстати тоже снижается. По вашей логике и Китай вымирает.
снижается потомучто там запрешенно заводить детей
кстати это огромная проблемма и изза этого там локдауны - огромное число пенсионеров
Запрет уже давно сняли. КП наоборот старается поднять рождаемость но молодёжь особо не торопиться.
сняли недавно, городское население нигде не торопится, а россии тоже
весь мир это 7 миллиардов
сша+европпа 1 миллиард
14% мира зашкаэварили россию
просто сухие цифры
Ну как бы 6 лет уже прошло как официально запрет сняли. Я бы не сказал что это недавно.
ну да и?
сама по себе рождаемость это не есть хорошо,
я против перенаселения земли впринципе
но спор был про весь мир - я отметил что проиив россии 14% мира
Как говорится, раньше Россия стояла раком к Европе, но потом всталаскален и встала раком к Китаю :(
раком стояли такие как вы, и на коленках сложно развернутся поэтому пригорает
Не понимаю к чему такие манипуляции?🤔
Чтобы на двух стульях усидеть, и деда поддерживать бункерного и денежку получать от клиентов забугорных. Ребята ещё не поняли, что время монетократии прошло. Хочешь быть с миром - будь человеком, поддерживай обще человеческие принципы. Хочешь жить в мордоре, где сегодня пришли за ними, а завтра за тобой - поддерживай деда и его урукхаев.
Штаты несколько стран разбомбили под выдуманными предлогами.
Ну вопервых никого и никома убивать нельзя. Прежде чем нападать на другие страны - США обращалась в ООН предоставляя доказательства и обрисосывая свои позиции, предоставляя доказательства необходимости. Россия поддерживала вторжения в Ирак, Сирию, Югославию и не пользовалась правом вето. Если в Украине все было так как говорят (нацисты, дискриминация русскоговорящего населения), то получить разрешение от ООН было бы просто, но Путин этого не сделал - вот и результат.
Только вот перед организацией переворота в Гватемале с последующей ее бомбардировкой США в ООН не обращались. Но зато ее (ООН) членом был представитель от США и один из покровителей (остальными были разные сенаторы, министр торговли и помощник госсекретаря) корпорации, экспортирующей оттуда фрукты, оказавшейся главным (!) лоббистом конфликта. Поставленный на пост президента проамериканский полковник установил в стране военную диктатуру (ничьи амбиции не напоминает?)
То, что происходит сейчас ужас
Но не стоит забывать, что те, кто сейчас визжит о недопустимости войн, сами недавно не задумываясь о всяких там гуманностях провели одну из нескольких из-за поставок то бананов.
Сейчас проводится наверное самая мощная дезинформация за всю историю человечества, где лгут все стороны настолько, насколько научились
15 рублей тебе
Правдивость моего сообщения От этого не изменится.
Имхо за месяц "спецоперации" путинская армия столько домов разбомбила сколько США за 20 лет не смогли. Вот уж действительно догнать и перегнать.
есть кокретные цифры и аналитика или просто предположение из ничего?
Это всего лишь моё имхо после фотографий уничтоженного Мариуполя.
Штаты, Штаты,
они да они, только и делать вид что показывать пальцем на других.
рука лицо. Штаты пусть делают что хотят, надо быть лучшим примером для других.
поддерживай обще человеческие принципы
Бля-бля-бля, как же смешно )))))))))))))
Ну вот поэтому вокруг и мордор. Когда сама мысль о наличии таковых принципов вызывает смех ( или ко-ко-ко а че там в США), то не надо удивляться любому зловещему событию в будущем с вами или со страной
Вы смысл комментария не поняли в контексте происходящих событий, верно?
Кто покинул Штаты (этот Мордор, выражаясь вашим небогатым языком), когда они бомбили Ирак и другие страны? Надеюсь, вы предъявили Штатам, когда они уничтожили сотни тысяч мирного населения?
А госдолг их видели?
Да кто же этот тростник считает?
/сраказм
О, Тенсенту ещё один пирожочек понесли?
От санкций только выиграем же.
пишите сарказм внизу, а то непонятно
Даже тут китайцам готовы впарить по дешёвке
Что значит даже? Сейчас все по дешёвке Китаю уйдёт. Sellout РФ начинается.
Warface — который спустя 10 лет несет неплохую прибыль (это только Warface, про другие проекты не могу ничего сказать)
Комьюнити Варфейс настолько противоречиво, что хает игру как донатное говно, но продолжает упорно донатить)
Полностью с тобой согласен. Палка о двух концах. С одной стороны механики игры, с другой донат. Руководство у Варфейса ужасное. Им нужно исправить множество проблем, но вместо этого вводится новый донат (в основном).
обратно, НА ДНООООО!
Тенцент будет только рад...
Все Российское игровое комьюнити говорит - это шанс развивать наше, а в ответ - мы продадим Китайцам ))
Донаты с детей теперь китайцы будут собирать?
Аллоды онлайн теперь не наши)
Да и наплевать на эти донатные дрочильни.
Зато столько амбиций было у них, а теперь не видать нам их.