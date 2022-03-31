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Маша Цепелева

Аналитики заметили снижение скорости интернета в России и предупредили, что она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции

Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.

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Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.

Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить оборудование с учетом роста курса валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei – скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет.

Все это негативно влияет на объёмы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в рублях.

Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее

Денис Кусков
гендиректор TelecomDaily

С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.

  • Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
  • Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.

#новость #интерент

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8 комментариев
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Всякий месяц
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Влад Борщ

Первая мысль про диалап и загрузку картинок возникла)))

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Таня Астахова

Это повлияет дом инет и работу в нем?

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Vitaliy Tishchenko

Конечно! К сожалению. Но опять же не все знают, что их дом интернет может работать быстрее чем сейчас, всего лишь поставив нормальный VPN

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Fred Han

Как же бесят эти русофобные статейки каждое утро. В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍

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Big Boss

Добро пожаловать в Мордор.
А ведь наша поездка туда только начинается

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Хафизов Дамир

Привет ботам

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Александр Рюмин

Так... Где мой пыльный US Robotics 56K...
Хщщщщпккккззззз.

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