Аналитики заметили снижение скорости интернета в России и предупредили, что она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции
Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.
Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.
Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.
Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.
С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.
- Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
- Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.
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Первая мысль про диалап и загрузку картинок возникла)))
Это повлияет дом инет и работу в нем?
Конечно! К сожалению. Но опять же не все знают, что их дом интернет может работать быстрее чем сейчас, всего лишь поставив нормальный VPN
Как же бесят эти русофобные статейки каждое утро. В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍
Добро пожаловать в Мордор.
А ведь наша поездка туда только начинается
Привет ботам
Так... Где мой пыльный US Robotics 56K...
Хщщщщпккккззззз.