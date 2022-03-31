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Маша Цепелева

Аналитики заметили снижение скорости мобильного интернета в России — она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции

Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.

10 373 просмотров

Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.

Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить оборудование с учетом роста курса валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei – скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет.

Все это негативно влияет на объёмы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в рублях.

Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее

Денис Кусков
гендиректор TelecomDaily

С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.

  • Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
  • Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.

#новость #интерент

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199 комментариев
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Всякий месяц
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Влад Борщ

Первая мысль про диалап и загрузку картинок возникла после прочтения заголовка))) картинка прям настольгию вызывает...

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4 комментария
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Роберт Госпарян

были времени

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3 комментария
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Таня Астахова

Это повлияет дом инет и работу в нем?

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18 комментариев
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Fred Han

Как же бесят эти русофобные статейки каждое утро. В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍

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ROME

Да что там в мире, в России

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Mikhail Rakitin

Ты жопой читаешь? В статье говорится, что скорость падает (я это давно уже ощутил) и объясняется почему - оборудование Нокиа и эриксон. Где тут русофобия? Вы, зэбанутые, считаете русофобией, когда белое называют белым похоже.

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6 комментариев
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Васисуалий Лоханкин

Да-да, если заметать проблемы под ковер, называя все русофобией, то они исчезнут.
С таким подходом и докатились до текущего пиздеца.

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1 комментарий
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Ilya Plushkin

А что тут русофобного, это реальность - оборудование все импортное своего серьезного ничего нет, кто ж в этом виноват? И не только у операторов, у провайдеров в том числе и магистральных сплошь циски, хеулетпакарды и прочие эти вражеские американские девайсы, микротики из ЕС и ещё куча всего менее известного. В производстве и промышленности тоже самое все - Сименсы, абб, Шнейдер, алленбредли - эталоны надёжности буквально, от АЭС до транспорта, Нефтегаз весь на них, металлургия - это реальность, такое не импортозаместить даже за 20 лет, особенно если не понимать полностью все техпроцессы.

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35 комментариев
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Dimitri

В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍

Заходим на Википедию и смотрим. По мобильному интернету на 64 месте, домашней 51 место. Википедия наверно тоже русофобы.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Internet_connection_speeds

List of countries by Internet connection speeds
This is a list of countries by Internet connection speed for average and median data transfer…
en.m.wikipedia.org
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37 комментариев
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Evgeny Kartashov

Кое-что о самом быстром интернете.. 😉
Это прямо у границы с Россией, но со стороны Европы.

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17 комментариев
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Виктория Никанорова

Угу. Вишня взошла, свекла заколосилась..

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Александр Привалов

А еще в России один из самый высоких показателей самоубийств. Чёртовы астрофобы, не угомонятся, пока не пересажают все кактусы!!! В столовой, между прочим, есть пюрешка.

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Дмитрий Ковач

Кремлевский смм в строю?)

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Connecting Ppl

Какая аудитория, такие и статейки.

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A B

По отношению цена/скорость, действительно, в России был хороший интернет) Сам это всем говорил и был очень рад. Но, судя по всему (в т ч этой новости), БЫЛ, прошедшее время.

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Gustav Trokk

И микрокалькуляторы самые большие! (совсем скоро)

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Сергей Я

Был.

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Big Boss

Добро пожаловать в Мордор.
А ведь наша поездка туда только начинается

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Марат Шайхутдинов

Расскажите как там, в Мордоре?

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7 комментариев
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Евгений Разманов

У меня твоя аватарка уже не прогружается...

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Хафизов Дамир

Привет ботам

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Aydar Sultanov

Привет!

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ROME

Не стоит переживать по поводу мобильного трафика, скоро все будут с кнопочными ходить

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postmotremat -

Смартфоны все равно будут продавать.

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1 комментарий
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Ярослав

Ну и где ура-патриоты с их отговорками что Китай нам поможет.

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Евгений Разманов

Сперва надо бы спросить - где то самое замедление интернета, о котором говорят онолитеки.

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Семен Смирнов

Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек
Средняя скорость может отличаться на мегабиты только на одном телефоне в течение дня

А тут нашли какие то идеальные условия и сравнили их с таким результатом? Это все равно что сравнить среднюю температуру воздуха в разные года

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Марк Степанов

При снижении на 0.6 мб/с не сильно будет же ощутимо для рядовых пользователей интернета. Посмотреть фильм и просто посещать соц сети. То что не растет, не есть хорошо, но паника в данный момент неактуальна.

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Тимур Петров
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Вася Пражкин

Будем опять на флешках и дисках фильмы носить. Может опять вернутся дисковые развалы на рынках и метро? )

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Хозяин

мля, в моём текущем компе ни флешку ни диск некуда пихать

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5 комментариев
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Игорь Крафт

Пора доставать модем Accorp 54400 😂😂😂

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33_rublya

Только он работать не будет, потому что для него коммутируемый доступ нужен.

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Чит Чат

каких нахер нагрузок? В интернет смотреть стало нечего, все заблокировано. Пздешь чистой воды, Операторы просто нажиться хотят

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A B

VPN

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2 комментария
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Накосика Сукасена

Еще никто не успел уйти, оборудование не успело сломаться, половина интернета недоступна, а они уже зафиксировали падение скорости...
Не там смотрите, не там...

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Алексей Полтавский

Иностранные компании его видимо с собой забрали🤣

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Евгений Германов

Чистая прибыль опсос'ов за прошлый год:
МТС 63,5 млрд руб.
Мегафон 66,27 млрд руб.
По билайну быстро не загуглилось, но есть такое: Чистая прибыль «Вымпелкома» составила $801 млн за 2021 год.

Бедные и несчастные, надо срочно оказать поддержку на развитие, сами ни как!

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Андрей Захаров

Да, именно для этого и пишутся такие статьи.
"Дайте денег!"

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Андрей Кожевников

Какая милая реклама Мегафона

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Александр Рюмин

Так... Где мой пыльный US Robotics 56K...
Хщщщщпккккззззз.

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Евгений акуленко

Судя по этой статье нужно переходить на мегафон? Или со временем там тоже всё будет печально?

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Mikhail Rakitin

Если у них хуавей, то просто подорожает все. Упадёт ли качество - зависит от оптимизации расходов мегафона, мне кажется

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Пит Подлый

То есть порнхаб будет на 0.01% медленней загружаться?! Пора валить из рашки!

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Сергей Леопольдович

Почти скромная рекламка Мегафона ))))
Фууууу .....

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Nikita Kalitin

Гм... не знаю, что заставило теле2 пару лет назал всех принудительно перключить на более невыгодные тарифы, но похоже у ОПСОСОв теперь тоже есть повод задрать цены, дурной пример продавцов сахара заразителен. Вот что мешало тому же МТС не в рекламу вкладываться, а например в отечественного производителя электроники, сетевого оборудования? Имхо, конечно. Из своего опыта знаю, что на текущий момент ничего из 'импорто замещенного' в РФ толкового нет. Копируют dlink-и домашнего уровня и продают по цене корпоративных Cisco... до микротика тоже не дотягивают. Принцип 'все что надо - купим у партнеров' дает закономерный результат.

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Kirill Kulagin

Средняя скорость мобильного инета у "аналитиков" видимо такая же как средняя зарплата по стране, на бумажке есть, но никто ее не видел...

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Сергей Щукин

Стоит ЗАДУМАТЬСЯ? точно? Может рано?
Давайте ещё поспим - куда торопиться!

Идиоты, бл

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MISSOFF DESIGN - бизнес дизайн

Ericsson, Nokia - что это??? кнопочные телефоны? :))) их уже давно заменил новый более высокоразвитый вид имя которому Huawei, несколько лет подряд операторы проводят модернизацию причем очень оперативно

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Oleg Milyaev

Что за желтизна. Заголовок говорит об Интернете, а статья о мобильной связи. А ну-ка быстро исправляйтесь.

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Oleg Milyaev

https://t.me/pdmnews/47613

Подъём
Ответ на публикацию Подъём
«Билайн» отрицает снижение скорости мобильного интернета. В компании заявили изданию «Подъём», что даже наблюдают рост скорости трафика.

«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг. Что касается средней скорости мобильного интернета...
«Билайн» отрицает снижение скорости мобильного интернета. В компании заявили изданию «Подъём», что даже наблюдают рост скорости трафика.

«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг. Что касается средней скорости мобильного интернета, то по нашей внутренней статистике мы не видим её снижения, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя. Скорости мобильного интернета в сети "Билайн" достаточно для комфортной работы всех сервисов».

Аналитики TelecomDaily ранее сообщили, что проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 и выяснили, что средняя скорость интернета в сетях LTE упала. В «Мегафоне» «Подъёму» сказали, что принимают «все меры для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры». Эксперты считают, что скорость интернета продолжит снижаться, так как оборудование не справляется с ростом нагрузки.

@pdmnews
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Фрейм Иванов

А почему все молчат о том, что вышки наземных сетей уже столбят для металолома?
О том, что наземные триангуляционные сети - это каменный век?
Что в Роскосмосе запущен проект спутниковой триангуляции?
Вы бы ещё парусные подводные лодки пожалели...

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Андрей Захаров

Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом
Дальше выводы "аналитика" можно и не читать.

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Сергей Я

Что, хотели как в США?) Получите, распишитесь)

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Makar Homenko

Где получить Американскую зарплату? Где расписаться?

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2 комментария
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Pavel Loginov

Почему вы отрицательный рост скорости называете снижением? Это только положительные эффект даст

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Elvira Gilf

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Иван Дэвидсон

Скорость снизилась на 1%, в пределах погрешности. Причем с ноября по февраль, т. е. до того, как вендоры нокия и эриксон заявили об уходе. Но, аналитиков желтушной прессы было уже не остановить.

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Максим Степанов

Все это ощущается, не только по смарфтону, а и по домашнему опто-волокну

Интернет превращается в помойку, это просто вымораживает!

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Котик Котиков

Без инстаграмов количество потребляемого трафика наверно уже упало, а если ещё и ютуб заблокируют, так вообще на 50 процентов упадёт трафик и скорость вырастет )

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