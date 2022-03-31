Аналитики заметили снижение скорости мобильного интернета в России — она продолжит падать из-за ухода иностранцев Статьи редакции
Оборудование не справляется с ростом нагрузки, а уход иностранных компаний сильно затрудняет его модернизацию.
Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек, посчитали аналитики TelecomDaily (результаты исследования есть у vc.ru). Они проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.
Самым быстрым среди операторов оказался мобильный интернет «Мегафона». Его средняя скорость по всей территории России — 33,2 Мб/сек. Это минимум на 70% выше, чем у других операторов.
Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.
С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Внедрения 5G на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, считают в TelecomDaily.
- Ericsson приостановила поставки в Россию 1 марта, Nokia — 2 марта.
- Huawei временно прекращала продажи в стране до 26 марта, сообщали источники «Ъ». Из-за дефицита оборудования Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний.
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.
Пользователи ProtonVPN в разных странах сообщают о проблемах с подключением к сервису.
А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.
Первая мысль про диалап и загрузку картинок возникла после прочтения заголовка))) картинка прям настольгию вызывает...
были времени
Это повлияет дом инет и работу в нем?
Как же бесят эти русофобные статейки каждое утро. В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍
Да что там в мире, в России
Ты жопой читаешь? В статье говорится, что скорость падает (я это давно уже ощутил) и объясняется почему - оборудование Нокиа и эриксон. Где тут русофобия? Вы, зэбанутые, считаете русофобией, когда белое называют белым похоже.
Да-да, если заметать проблемы под ковер, называя все русофобией, то они исчезнут.
С таким подходом и докатились до текущего пиздеца.
А что тут русофобного, это реальность - оборудование все импортное своего серьезного ничего нет, кто ж в этом виноват? И не только у операторов, у провайдеров в том числе и магистральных сплошь циски, хеулетпакарды и прочие эти вражеские американские девайсы, микротики из ЕС и ещё куча всего менее известного. В производстве и промышленности тоже самое все - Сименсы, абб, Шнейдер, алленбредли - эталоны надёжности буквально, от АЭС до транспорта, Нефтегаз весь на них, металлургия - это реальность, такое не импортозаместить даже за 20 лет, особенно если не понимать полностью все техпроцессы.
В России, между прочим, один из самых быстрых интернетов в мире🌍
Заходим на Википедию и смотрим. По мобильному интернету на 64 месте, домашней 51 место. Википедия наверно тоже русофобы.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Internet_connection_speeds
Кое-что о самом быстром интернете.. 😉
Это прямо у границы с Россией, но со стороны Европы.
Угу. Вишня взошла, свекла заколосилась..
А еще в России один из самый высоких показателей самоубийств. Чёртовы астрофобы, не угомонятся, пока не пересажают все кактусы!!! В столовой, между прочим, есть пюрешка.
Кремлевский смм в строю?)
Какая аудитория, такие и статейки.
По отношению цена/скорость, действительно, в России был хороший интернет) Сам это всем говорил и был очень рад. Но, судя по всему (в т ч этой новости), БЫЛ, прошедшее время.
И микрокалькуляторы самые большие! (совсем скоро)
Был.
Добро пожаловать в Мордор.
А ведь наша поездка туда только начинается
Расскажите как там, в Мордоре?
У меня твоя аватарка уже не прогружается...
Привет ботам
Привет!
Не стоит переживать по поводу мобильного трафика, скоро все будут с кнопочными ходить
Смартфоны все равно будут продавать.
Ну и где ура-патриоты с их отговорками что Китай нам поможет.
Сперва надо бы спросить - где то самое замедление интернета, о котором говорят онолитеки.
Средняя скорость интернета в сетях LTE с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек
Средняя скорость может отличаться на мегабиты только на одном телефоне в течение дня
А тут нашли какие то идеальные условия и сравнили их с таким результатом? Это все равно что сравнить среднюю температуру воздуха в разные года
При снижении на 0.6 мб/с не сильно будет же ощутимо для рядовых пользователей интернета. Посмотреть фильм и просто посещать соц сети. То что не растет, не есть хорошо, но паника в данный момент неактуальна.
Будем опять на флешках и дисках фильмы носить. Может опять вернутся дисковые развалы на рынках и метро? )
мля, в моём текущем компе ни флешку ни диск некуда пихать
Пора доставать модем Accorp 54400 😂😂😂
Только он работать не будет, потому что для него коммутируемый доступ нужен.
каких нахер нагрузок? В интернет смотреть стало нечего, все заблокировано. Пздешь чистой воды, Операторы просто нажиться хотят
VPN
Еще никто не успел уйти, оборудование не успело сломаться, половина интернета недоступна, а они уже зафиксировали падение скорости...
Не там смотрите, не там...
Иностранные компании его видимо с собой забрали🤣
Чистая прибыль опсос'ов за прошлый год:
МТС 63,5 млрд руб.
Мегафон 66,27 млрд руб.
По билайну быстро не загуглилось, но есть такое: Чистая прибыль «Вымпелкома» составила $801 млн за 2021 год.
Бедные и несчастные, надо срочно оказать поддержку на развитие, сами ни как!
Да, именно для этого и пишутся такие статьи.
"Дайте денег!"
Какая милая реклама Мегафона
Так... Где мой пыльный US Robotics 56K...
Хщщщщпккккззззз.
Судя по этой статье нужно переходить на мегафон? Или со временем там тоже всё будет печально?
Если у них хуавей, то просто подорожает все. Упадёт ли качество - зависит от оптимизации расходов мегафона, мне кажется
То есть порнхаб будет на 0.01% медленней загружаться?! Пора валить из рашки!
Почти скромная рекламка Мегафона ))))
Фууууу .....
Гм... не знаю, что заставило теле2 пару лет назал всех принудительно перключить на более невыгодные тарифы, но похоже у ОПСОСОв теперь тоже есть повод задрать цены, дурной пример продавцов сахара заразителен. Вот что мешало тому же МТС не в рекламу вкладываться, а например в отечественного производителя электроники, сетевого оборудования? Имхо, конечно. Из своего опыта знаю, что на текущий момент ничего из 'импорто замещенного' в РФ толкового нет. Копируют dlink-и домашнего уровня и продают по цене корпоративных Cisco... до микротика тоже не дотягивают. Принцип 'все что надо - купим у партнеров' дает закономерный результат.
Средняя скорость мобильного инета у "аналитиков" видимо такая же как средняя зарплата по стране, на бумажке есть, но никто ее не видел...
Стоит ЗАДУМАТЬСЯ? точно? Может рано?
Давайте ещё поспим - куда торопиться!
Идиоты, бл
Ericsson, Nokia - что это??? кнопочные телефоны? :))) их уже давно заменил новый более высокоразвитый вид имя которому Huawei, несколько лет подряд операторы проводят модернизацию причем очень оперативно
Что за желтизна. Заголовок говорит об Интернете, а статья о мобильной связи. А ну-ка быстро исправляйтесь.
https://t.me/pdmnews/47613
«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг. Что касается средней скорости мобильного интернета...
«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг. Что касается средней скорости мобильного интернета, то по нашей внутренней статистике мы не видим её снижения, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя. Скорости мобильного интернета в сети "Билайн" достаточно для комфортной работы всех сервисов».
Аналитики TelecomDaily ранее сообщили, что проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 и выяснили, что средняя скорость интернета в сетях LTE упала. В «Мегафоне» «Подъёму» сказали, что принимают «все меры для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры». Эксперты считают, что скорость интернета продолжит снижаться, так как оборудование не справляется с ростом нагрузки.
@pdmnews
А почему все молчат о том, что вышки наземных сетей уже столбят для металолома?
О том, что наземные триангуляционные сети - это каменный век?
Что в Роскосмосе запущен проект спутниковой триангуляции?
Вы бы ещё парусные подводные лодки пожалели...
Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом
Дальше выводы "аналитика" можно и не читать.
Что, хотели как в США?) Получите, распишитесь)
Где получить Американскую зарплату? Где расписаться?
Почему вы отрицательный рост скорости называете снижением? Это только положительные эффект даст
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Скорость снизилась на 1%, в пределах погрешности. Причем с ноября по февраль, т. е. до того, как вендоры нокия и эриксон заявили об уходе. Но, аналитиков желтушной прессы было уже не остановить.
Все это ощущается, не только по смарфтону, а и по домашнему опто-волокну
Интернет превращается в помойку, это просто вымораживает!
Без инстаграмов количество потребляемого трафика наверно уже упало, а если ещё и ютуб заблокируют, так вообще на 50 процентов упадёт трафик и скорость вырастет )