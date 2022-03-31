У Proton сбой: пользователи VPN-сервиса сообщили о проблемах с подключением и загрузкой страниц Статьи редакции
Пользователи ProtonVPN в разных странах сообщают о проблемах с подключением к сервису.
В Proton подтвердили сбой: «Мы испытываем некоторые технические трудности и работаем над тем, чтобы возобновить работу службы как можно скорее».
Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
Она позволяет анализировать конкурентов и сводить отчёты из разных источников продаж.
Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.
Привет, меня зовут Олег Громов, я основатель IT-продакшна Extyl. Уже 18 лет мы занимаемся заказной разработкой: создаем b2b-сервисы, интранеты и личные кабинеты для крупного бизнеса.
Пишу через него. Все норм)
Не видно, что тут написано? Сбой какой-то.
Делаешь рекламу бесплатных серверов для россиян и украинцев
@
Обсираешься на второй день от нагрузки
Мне кажется или новость написана тяпляп. Обычно есть короткая сноска, что за сервис, чем занимается.
А чем ещё может VPN-сервис заниматься, вэбкамом или пиццу развозить?
Есть правила написания новостей.
Хуя се, а где эти правила опубликованы? Тут гуру журналистики подъехал на своём диване.
В заголовке же «VPN-сервис» написано.
Мне нравится из тех, которые имеют лимитированный трафик https://warp.plus/kwVZD . Главное, чтобы его не заблокировали:)
Кхм, его уже заблокировали
warp+ можно накрутить до петабайта рефками или просто зарегать zero trust free где дают всем юзерами варп+ безлимит
Блин только нормальный впн нашел(
Дотянулся проклятый...
У меня работает
У меня вообще не подключается на компе, выдаёт ошибку подключения😂 уже давно
Уже почта их заработала
Да вроде норм работает, может и был какой-то локальный сбой, но сейчас все ок. Кажется что рано паниковать )
Да починили уже.