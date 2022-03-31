Сервисы
Маша Цепелева

У Proton сбой: пользователи VPN-сервиса сообщили о проблемах с подключением и загрузкой страниц Статьи редакции

Пользователи ProtonVPN в разных странах сообщают о проблемах с подключением к сервису.

1669 просмотров
Герман Рожнев @IF__FALSE
Опа-опа, у меня на йоте перестал proton работать 🫠
0dysseus 🇺🇦 #fckptn @0dysseus3
@ProtonMail in Germany the service ist unavailable right now.
Blofeld @Blofeld_7
@ProtonMail hi, proton server's are down 👇?
euxine @3ux1n3
@ProtonMail what's wrong with your servers i see 503 errors everywhere
Bradley Burt @bradwrites
@ProtonMail Hi, you guys having issues? App and web not working.

В Proton подтвердили сбой: «Мы испытываем некоторые технические трудности и работаем над тем, чтобы возобновить работу службы как можно скорее».

#новость #proton

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18 комментариев
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Nice Man

Пишу через него. Все норм)

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Сергей Я

Не видно, что тут написано? Сбой какой-то.

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Frozenmute

Делаешь рекламу бесплатных серверов для россиян и украинцев
@
Обсираешься на второй день от нагрузки

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Тимур Петров

Мне кажется или новость написана тяпляп. Обычно есть короткая сноска, что за сервис, чем занимается.

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MadRat96

А чем ещё может VPN-сервис заниматься, вэбкамом или пиццу развозить?

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Тимур Петров

Есть правила написания новостей.

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Александр Кабешов

Хуя се, а где эти правила опубликованы? Тут гуру журналистики подъехал на своём диване.

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Valentin Dombrovsky

В заголовке же «VPN-сервис» написано.

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Медицинский маркетинг KovalskiiGroup

Мне нравится из тех, которые имеют лимитированный трафик https://warp.plus/kwVZD . Главное, чтобы его не заблокировали:)

1.1.1.1 — The free app that makes your Internet…
Install the free app that makes your phone’s Internet more fast, private, and reliable.
warp.plus
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Алексей Бурнатный

Кхм, его уже заблокировали

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volodya

warp+ можно накрутить до петабайта рефками или просто зарегать zero trust free где дают всем юзерами варп+ безлимит

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SilanseR

Блин только нормальный впн нашел(

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33_rublya

Дотянулся проклятый...

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Buck Mulligan

У меня работает

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Алена Никитина

У меня вообще не подключается на компе, выдаёт ошибку подключения😂 уже давно

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yamahaman

Уже почта их заработала

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Костя Маслов

Да вроде норм работает, может и был какой-то локальный сбой, но сейчас все ок. Кажется что рано паниковать )

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Sedoy

Да починили уже.

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