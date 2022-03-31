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Испанский фитиль

Reuters: Microsoft не будет полностью уходить из России — она не хочет лишать поддержки тех, кто «ни в чём не виноват» Статьи редакции

4 марта компания остановила продажи продуктов и услуг в стране.

  • Президент Microsoft Брэд Смит написал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на призывы полностью прекратить работу в России, что компания не будет этого делать, пишет Reuters со ссылкой на письмо от 14 марта.
  • Microsoft продолжит вести бизнес с компаниями, которые не попали под санкции. Среди её клиентов — школы и больницы, а если лишить их поддержки, в том числе обновлений ПО и услуг, могут возникнуть риски для «ни в чём не повинных людей», включая детей и пожилых людей.
  • Компания заявила, что несёт «моральную ответственность» за защиту людей, но при этом обсуждает с Великобританией, США и ЕС возможное прекращение любых услуг и поддержки в России. 4 марта она остановила продажи продуктов и услуг в стране.
  • Похожей позиции придерживается и разработчик корпоративного ПО SAP, который приостановил работу в России в начале марта — он не заключает новые контракты, но продолжает работу с существующими клиентами. Согласно письму, на которое ссылается Reuters, SAP поддерживает «больницы, компании, участвующие в цепи поставок продуктов, и гражданскую инфраструктуру».

#новость #microsoft

4659 просмотров
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71 комментарий
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Михаил Зеленин

А жаль, их заместить или спиратить было наверное проще всего

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Максим

Да, заместить операционные системы самое простое

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12 комментариев
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Рикардо Иванов

Все бы такой позиции придерживались...

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Аккаунт заморожен

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Савва

Вот сижу, смотрю..
Ни капельки не напрягает и не смущает уже много лет

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Константин Пронин

Фу таким быть. Как тебе не стыдно! Давно бы уже поставил себе нормальный репак без этой надписи.

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2 комментария
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Send_Nukes

Тем временем на TJ:

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danil nik

Там зоопарк долбоебов всю дорогу был

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1 комментарий
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Евгений Разманов

ненацисты

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3 комментария
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Сергей Я

Там вообще трешак да, а после блокировки народ ещё больше свободу почувствовал. Там прям филиал русофобства и пропаганды антироссийского настроения. Раньше писал, что жаль редакторов и модераторов после блокировки, а сейчас честно говоря не жаль.

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Яков Пескарёв

Тем временем на TJ

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1 комментарий
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Gorbun iz Notr Dama

Я не понимаю, почему все х... украинцы собрались на TJ? Неужели у них своих соцсетей нет? Или это солдаты информационного фронта?

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1 комментарий
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Александр

значит не зря их локнули

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Евгений Разманов

Аудитория висишечки разочарована тем, что мир не полностью отворачивается от нас...

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Pavel Loginov

Вы там не фантазируйте, спецоперацию вашу Microsoft не поддержал

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2 комментария
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Александр

от нас это от кого в данном случае, а то если честно я уже запутался

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Oleg Milyaev

Сейчас все переобуваться начнут.

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Нелинейная структура данных

Тема не раскрыта. Так новые лицензии на ПО будут продавать (хотя бы больницам) или нет? Если нет, то как бы ничего и не изменилось с последних заявлений. О прекращении поддержки они не объявляли.

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Юности вольная птица

Ну новости-то всё равно нужно выпускать каждый день)))

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2 комментария
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Alex Chalov

Раскрываю тему: американцы хотят устранить европейцев как эконом-технологического конкурента, затем – как рынок сбыта для китайцев. Поэтому под их давлением ЕС впереди планеты всей вводит против России самоубийственные санкции, даже в отличии от Турции.

Американцы (и американские компании, втч и Микрософт) же сами вводят санкции так, чтобы и рыбку сьисть, и сесть куда надо без лишних финансовых потерь.

Вот така мировая либеральная экономика, така житья, малята!

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Константин Пронин

Надо сказать это жесть. Мы только сделали обычным делом оплату сервисов, подписок, покупку лицензий для софта. Еще бы 5-7 лет и реально стали бы покупать винду для офисных и домашних ПК.

а тут такое.

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Мимопрохожий

э-э, корпоративный сектор (из приличных) в массе своей давно пользует даже десктоп ось и офис белые, не наговаривайте :)
Вот я только-только привык игрулечки покупать снова (после Горбушки и т.п., но то другое было) и хобана, низзя мне этого делать (для ХБокс)... но я нашел выход :)

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Re-Spares

Просто деньги, забота о людях это удобный пиздеж)

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Абьюз и Система

Виновным кого-то в чем-то может признать суд. Ну, раньше мог. Сейчас это устаревшее понятие тоже требует отмены. Виновных можно назначать. Это значительно быстрее.

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Евгений Кузнецов

Это что значит официальное пиратство отменяется?))

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Re-Spares

Не пиратство, а параллельный импорт с ru tracker)))

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1 комментарий
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lakoros

Ну купить то их по прежнему нельзя)

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Юрий Другач

А вы хотели чтобы кто-то официально взял на себя ответственность за кражу интеллектуальной собственности?)

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Askar Tuleev

А что, так можно было?

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okman

Микрософт хочет нефть-газ из России за приложения написанные 20 лет назад. Хер вам.
Хочется жить в тепле и ездить на машине.

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Светлана Хомякова

Ну конечно.
В первые дни выступили в фарватере актуальной антироссийской повесточки.
Теперь можно продолжать работать, как работали.
Тем более, что у нас пиратство так и не легализовали.

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Stephen Baradin

Ребят, я не понял одну вещь, так геймпасс работать будет, и все же можно спокойно Xbox поехать купить или теперь бояться как с Sony приколов?

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High Stakes

У них региональные ограничения номинальные.

Чтобы активировать код другого региона нужен только VPN - даже настройки аккаунта менять не нужно.

Гоняю GTA V, который вышел уже после санкций.

А подписки в РФ и так продавались только через реселлеров. MS чуяли неладное уже пару лет - цены в долларах и только на игры.

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Мимопрохожий

Работать - будет, но оплатить новую/продлить старую подписку низзя по-простому как раньше.
Но "есть способы" :) на авито поищите, даже дешевле чем раньше стало обходится.

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3 комментария
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Евгений Делюкин

Он и сейчас работает без проблем. Можно качать игры с геймпасса, EA Play и бесплатные игры с Xbox Store. Microsoft не ломала о колено весь стор ради запрета на покупку игр, как Sony

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2 комментария
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Александр Акулов

Шоколад ни в чем не виноват, так получилось, не фортануло...

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Борис Вишневский

MS же одна из первых заявляла об уходе с ру рынка, в стиме все игры запретили продавать в Россию, например. Или они считают, что вести бизнес с компаниями не под санкциями - ок, а продавать игры простым гражданам - не ок?

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Geo Zim

И подписку на office 365 personal подняли с 349 до 619 руб/мес

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Алексей Терно

Тогда верните мне пою подписку, суки!!!

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Artemy

Значит спецоперационных систем не дождемся?

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ИгорьOK
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