Reuters: Microsoft не будет полностью уходить из России — она не хочет лишать поддержки тех, кто «ни в чём не виноват» Статьи редакции
4 марта компания остановила продажи продуктов и услуг в стране.
- Президент Microsoft Брэд Смит написал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на призывы полностью прекратить работу в России, что компания не будет этого делать, пишет Reuters со ссылкой на письмо от 14 марта.
- Microsoft продолжит вести бизнес с компаниями, которые не попали под санкции. Среди её клиентов — школы и больницы, а если лишить их поддержки, в том числе обновлений ПО и услуг, могут возникнуть риски для «ни в чём не повинных людей», включая детей и пожилых людей.
- Компания заявила, что несёт «моральную ответственность» за защиту людей, но при этом обсуждает с Великобританией, США и ЕС возможное прекращение любых услуг и поддержки в России. 4 марта она остановила продажи продуктов и услуг в стране.
- Похожей позиции придерживается и разработчик корпоративного ПО SAP, который приостановил работу в России в начале марта — он не заключает новые контракты, но продолжает работу с существующими клиентами. Согласно письму, на которое ссылается Reuters, SAP поддерживает «больницы, компании, участвующие в цепи поставок продуктов, и гражданскую инфраструктуру».
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.
В начале 2022 года группа Viasat запустила новый стриминговый сервис viju. Вот здесь мы уже рассказывали о том, как поучаствовали в его разработке. А сегодня поделимся историей о создании дизайна для этого продукта.
Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.
А жаль, их заместить или спиратить было наверное проще всего
Да, заместить операционные системы самое простое
Все бы такой позиции придерживались...
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Вот сижу, смотрю..
Ни капельки не напрягает и не смущает уже много лет
Фу таким быть. Как тебе не стыдно! Давно бы уже поставил себе нормальный репак без этой надписи.
Тем временем на TJ:
Там зоопарк долбоебов всю дорогу был
ненацисты
Там вообще трешак да, а после блокировки народ ещё больше свободу почувствовал. Там прям филиал русофобства и пропаганды антироссийского настроения. Раньше писал, что жаль редакторов и модераторов после блокировки, а сейчас честно говоря не жаль.
Тем временем на TJ
Я не понимаю, почему все х... украинцы собрались на TJ? Неужели у них своих соцсетей нет? Или это солдаты информационного фронта?
значит не зря их локнули
Аудитория висишечки разочарована тем, что мир не полностью отворачивается от нас...
Вы там не фантазируйте, спецоперацию вашу Microsoft не поддержал
от нас это от кого в данном случае, а то если честно я уже запутался
Сейчас все переобуваться начнут.
Тема не раскрыта. Так новые лицензии на ПО будут продавать (хотя бы больницам) или нет? Если нет, то как бы ничего и не изменилось с последних заявлений. О прекращении поддержки они не объявляли.
Ну новости-то всё равно нужно выпускать каждый день)))
Раскрываю тему: американцы хотят устранить европейцев как эконом-технологического конкурента, затем – как рынок сбыта для китайцев. Поэтому под их давлением ЕС впереди планеты всей вводит против России самоубийственные санкции, даже в отличии от Турции.
Американцы (и американские компании, втч и Микрософт) же сами вводят санкции так, чтобы и рыбку сьисть, и сесть куда надо без лишних финансовых потерь.
Вот така мировая либеральная экономика, така житья, малята!
Надо сказать это жесть. Мы только сделали обычным делом оплату сервисов, подписок, покупку лицензий для софта. Еще бы 5-7 лет и реально стали бы покупать винду для офисных и домашних ПК.
а тут такое.
э-э, корпоративный сектор (из приличных) в массе своей давно пользует даже десктоп ось и офис белые, не наговаривайте :)
Вот я только-только привык игрулечки покупать снова (после Горбушки и т.п., но то другое было) и хобана, низзя мне этого делать (для ХБокс)... но я нашел выход :)
Просто деньги, забота о людях это удобный пиздеж)
Виновным кого-то в чем-то может признать суд. Ну, раньше мог. Сейчас это устаревшее понятие тоже требует отмены. Виновных можно назначать. Это значительно быстрее.
Это что значит официальное пиратство отменяется?))
Не пиратство, а параллельный импорт с ru tracker)))
Ну купить то их по прежнему нельзя)
А вы хотели чтобы кто-то официально взял на себя ответственность за кражу интеллектуальной собственности?)
А что, так можно было?
Микрософт хочет нефть-газ из России за приложения написанные 20 лет назад. Хер вам.
Хочется жить в тепле и ездить на машине.
Ну конечно.
В первые дни выступили в фарватере актуальной антироссийской повесточки.
Теперь можно продолжать работать, как работали.
Тем более, что у нас пиратство так и не легализовали.
Ребят, я не понял одну вещь, так геймпасс работать будет, и все же можно спокойно Xbox поехать купить или теперь бояться как с Sony приколов?
У них региональные ограничения номинальные.
Чтобы активировать код другого региона нужен только VPN - даже настройки аккаунта менять не нужно.
Гоняю GTA V, который вышел уже после санкций.
А подписки в РФ и так продавались только через реселлеров. MS чуяли неладное уже пару лет - цены в долларах и только на игры.
Работать - будет, но оплатить новую/продлить старую подписку низзя по-простому как раньше.
Но "есть способы" :) на авито поищите, даже дешевле чем раньше стало обходится.
Он и сейчас работает без проблем. Можно качать игры с геймпасса, EA Play и бесплатные игры с Xbox Store. Microsoft не ломала о колено весь стор ради запрета на покупку игр, как Sony
Шоколад ни в чем не виноват, так получилось, не фортануло...
MS же одна из первых заявляла об уходе с ру рынка, в стиме все игры запретили продавать в Россию, например. Или они считают, что вести бизнес с компаниями не под санкциями - ок, а продавать игры простым гражданам - не ок?
И подписку на office 365 personal подняли с 349 до 619 руб/мес
Тогда верните мне пою подписку, суки!!!
Значит спецоперационных систем не дождемся?
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