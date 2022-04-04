Шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2 Статьи редакции
И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.
- «Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта [истекает в марте 2023 года]», — заявил ComNews исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем.
- 17 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Tele2 готовится к ребрендингу, так как шведская компания отказалась продлевать лицензию. В Tele2 тогда ответили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются.
- Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
Основные тезисы из материала Forbes.
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Будет Ele2
Так будет точнее - Еле-Еле.
уле=еле
Хуле2
E2-E2
R2-D2
Eblya2
XyLE2
Уже давно обсуждается возможный бренд, вряд ли будет TeleZ, но с большой вероятностью Wink Mobile
http://tele2life.ru/forumweb/viewtopic.php?f=1&t=2987
Чем это грозит, позвольте спросить?
переименованием в TeleZ (как раз на 2 похоже)
Будет просто — «Два»
В Британии есть оператор "3"
Тогда "четыре".
ТеледVа
Ничем не грозит, почему должно грозить? Люди говорят так свое фи, а нам и с лучиной в землянке збс
Грозит тратами на ребрендинг
Из кармана абонентов
Ele2G, канон
Забавно, но я до недавного времени пользовался именно Теле2 по причине того что у Теле2 в Москве нет 2G сети))
В чем от этого плюс?
У меня Билайн постоянно слетал на 2G сети при стабильном приеме 3G и даже 4G. В настройках телефона нельзя отключить 2G сети
У меня тоже нельзя, но можно врубить поиск сети вручную -> выбрать сеть Билайн 3G
Меньше мощностей на такой старый формат связи уходит, возможно
Это все кнопочные телефоны
Не прям все, в салонах Теле2 в Москве как раз были и кнопочные телефоны, естественно только те, что умеют в 3G. Эксклюзив.
Это уже новоделы ))
У большинства (с кнопочными) всё же обычные кнопочные 2G
Снова поменяют название, ничего не изменится.
Ну будет РТ-Мобайл, делов то.
А разве такого сейчас нет?
Сейчас это МВНО оператор на сети того же Т2 Мобайл.
ТелеДва и делов-то
Все и так уже знали что Теле2 это Ростелеком, так что скорее всего и переименуют в Ростелеком.
Вряд ли будут какое-то новое название изобретать.
"Ростелеком" переименуютъ въ "Русскій Проводъ"
2Tele делов то
В пресс-службе Tele2 заявили, что «используют бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют»
сделают ребрендинг, делов то
Вот это импортозаместят конечно👍
Учрежденіе связи "Летѣли"
истекает в марте 2023 года
Решили - любо падишах, либо ишак..
Не раскачивайте лодку
Итак кругом одни враги
:)
елевTele ?
Будет ТЕЛЕ 3 *--Да брат )
ТелеII
Будет согласовано кабмином РФ о приватизации шведской теле2.