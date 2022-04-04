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Усталый бокал

Шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2 Статьи редакции

И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.

  • «Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта [истекает в марте 2023 года]», — заявил ComNews исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем.
  • 17 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Tele2 готовится к ребрендингу, так как шведская компания отказалась продлевать лицензию. В Tele2 тогда ответили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются.
  • Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».

#новость #tele2

6153 просмотров
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45 комментариев
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Johnny Vorony

Будет Ele2

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Вася Пражкин

Так будет точнее - Еле-Еле.

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Anna Smirnova

уле=еле

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Дмитрий Зверев

Хуле2

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Andrey Kulakov

E2-E2

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Виктор Исаков

R2-D2

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Товарищ

Eblya2

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Дмитрий Зверев

XyLE2

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Skynet

Уже давно обсуждается возможный бренд, вряд ли будет TeleZ, но с большой вероятностью Wink Mobile

http://tele2life.ru/forumweb/viewtopic.php?f=1&t=2987

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Алексей Я.

Чем это грозит, позвольте спросить?

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Дима Анонимный

переименованием в TeleZ (как раз на 2 похоже)

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Artyom

Будет просто — «Два»

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Кирилл Половинкин

В Британии есть оператор "3"

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Илья Волочков

Тогда "четыре".

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Сергей Торяников

ТеледVа

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Леонид Гнездилов

Ничем не грозит, почему должно грозить? Люди говорят так свое фи, а нам и с лучиной в землянке збс

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mr protusi

Грозит тратами на ребрендинг

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VLAD

Из кармана абонентов

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Тупой теркин30см

Ele2G, канон

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Andrey Kulakov

Забавно, но я до недавного времени пользовался именно Теле2 по причине того что у Теле2 в Москве нет 2G сети))

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Roman Leonov

В чем от этого плюс?

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Andrey Kulakov

У меня Билайн постоянно слетал на 2G сети при стабильном приеме 3G и даже 4G. В настройках телефона нельзя отключить 2G сети

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Максим Ростокин

У меня тоже нельзя, но можно врубить поиск сети вручную -> выбрать сеть Билайн 3G

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Тупой теркин30см

Меньше мощностей на такой старый формат связи уходит, возможно

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Выходной рубин

Это все кнопочные телефоны

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selecadm

Не прям все, в салонах Теле2 в Москве как раз были и кнопочные телефоны, естественно только те, что умеют в 3G. Эксклюзив.

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Выходной рубин

Это уже новоделы ))
У большинства (с кнопочными) всё же обычные кнопочные 2G

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Денис Антонов

Снова поменяют название, ничего не изменится.

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Revenant

Ну будет РТ-Мобайл, делов то.

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Юрий Терещенко

А разве такого сейчас нет?

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Revenant

Сейчас это МВНО оператор на сети того же Т2 Мобайл.

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Сергей

ТелеДва и делов-то

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Выходной рубин

Все и так уже знали что Теле2 это Ростелеком, так что скорее всего и переименуют в Ростелеком.

Вряд ли будут какое-то новое название изобретать.

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leo krich

"Ростелеком" переименуютъ въ "Русскій Проводъ"

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Sam McAram

2Tele делов то

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Evgeniy Zorin

В пресс-службе Tele2 заявили, что «используют бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют»

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Чит Чат

сделают ребрендинг, делов то

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Семён Сердюков

Вот это импортозаместят конечно👍

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leo krich

Учрежденіе связи "Летѣли"

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Vitaly Tolstykh

истекает в марте 2023 года
Решили - любо падишах, либо ишак..

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Марат Сергеев

Не раскачивайте лодку
Итак кругом одни враги
:)

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cindy katss

елевTele ?

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валдис фет

Будет ТЕЛЕ 3 *--Да брат )

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NotFop

ТелеII

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Рушан Натфуллин

Будет согласовано кабмином РФ о приватизации шведской теле2.

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