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СМИ: 1C Entertainment сократит штат своих российских студий — разработчиков King's Bounty II и Soul Dance Party Статьи редакции

Судя по всему, компания намерена приостановить деятельность в стране.

  • О том, что «1С» начала сокращать штат нескольких своих студий, сообщили источники «Игромании», «Чемпионат.com» и «Канобу».
  • Основная причина — решение китайской корпрорации Tencent, которая приобрела 1C Entertainment в феврале.
  • По данным СМИ, сотрудникам офисов, работавших над King's Bounty II и Soul Dance Party, предложили релокацию, и сохранить свои должности они смогут только в случае переезда. При этом попавшим под сокращение выплатят все выходные пособия.
  • Руководители объяснили происходящее подчинённым, сославшись на «текущую ситуацию». По всей видимости, компания готовится приостановить деятельность в России на фоне конфликта в Украине.
  • Редакция DTF обратилась в «1C», но в компании отказались от комментариев.

#новость #1c

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21 комментарий
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MadRat96

Это нож в спину или поступок большого друга? А то ведь говорили, что не беда, что США и Европа отвернулись, у нас друзья есть, Китай и Индия, а оно вот как

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Юрий

Кто вам сказал, что Индия или Китай наши друзья?

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Василий Степанофф

по телевизору сказали (С) Моя мама

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MadRat96
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Иван Александрович

Лавруха ездил в Индию и его послали далеко далека. И китайцы санкции нарушать не собираются, максимум будут торговать и то низкокачественным барахлом, оккупированный ими Гонконг уже приостановил авиасообщение с рф, все прекрасно понимают что в Гонконге уже правит Китай и это их решение.

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Юрий

Наш МИД много чего считает..

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Дмитрий Новиков

Настаёт пора делать великие русские видеоигры.

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Могучий торшер

Месть боксера 3

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Roman Leonov

В посте как раз-таки русские игры от наших разрабов) просто они сидели под крышей другой компании

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Дмитрий Новиков

Да они всякую мелочь пилили. Надо делать большие игры, создавать жанры.

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Николай Липнебич

Именно так, знания истории, страны, профессии должны быть результатами игр

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Anton Beloborodov

Они же говорят, что Китай за нас горой ? А они ножичком в спину.

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Иван Александрович

Помидорами не отделаются хахаха

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Чит Чат

Когда рассчитывал делать одну и туже игру 100 лет, а не прокатило

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TLGM x Event

А вы думали, китайцы будут работать во благо российского рынка? )) Нужно своих трудоустраивать, а если наши разрабы имеют желание делиться интеллектуальным трудом с "поднебесной", то welcome.

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hakhagmon

Некоторым предлагали сохранить должности — но для этого нужно уехать из России
вы уж там со сбербанком чтоль свяжитесь

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Roman Leonov

Soul Dance Party так и не стала популярной игрулькой

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Eugene Ponomarev-Rozenfeld

В pr чатах уже обсуждали, что это не официальное заявление. Это всего лишь мнение игромании!

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Cat Hello

Как-то натянутый за уши предлог...
Китай отказался от санкций.. и, в общем то, вообще ни как не пострадал от РФ или действий РФ.

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Dimitri

Компартия может и отказалась оп санкций, но вод бизнес видимо по-другому считает.

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Иван Александрович

Хахаха сократит или сотрудники послали этот режим и уехали?

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