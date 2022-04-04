СМИ: 1C Entertainment сократит штат своих российских студий — разработчиков King's Bounty II и Soul Dance Party Статьи редакции
Судя по всему, компания намерена приостановить деятельность в стране.
- О том, что «1С» начала сокращать штат нескольких своих студий, сообщили источники «Игромании», «Чемпионат.com» и «Канобу».
- Основная причина — решение китайской корпрорации Tencent, которая приобрела 1C Entertainment в феврале.
- По данным СМИ, сотрудникам офисов, работавших над King's Bounty II и Soul Dance Party, предложили релокацию, и сохранить свои должности они смогут только в случае переезда. При этом попавшим под сокращение выплатят все выходные пособия.
- Руководители объяснили происходящее подчинённым, сославшись на «текущую ситуацию». По всей видимости, компания готовится приостановить деятельность в России на фоне конфликта в Украине.
- Редакция DTF обратилась в «1C», но в компании отказались от комментариев.
Основные тезисы из материала Forbes.
Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
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Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.
Это нож в спину или поступок большого друга? А то ведь говорили, что не беда, что США и Европа отвернулись, у нас друзья есть, Китай и Индия, а оно вот как
Кто вам сказал, что Индия или Китай наши друзья?
по телевизору сказали (С) Моя мама
Лавруха ездил в Индию и его послали далеко далека. И китайцы санкции нарушать не собираются, максимум будут торговать и то низкокачественным барахлом, оккупированный ими Гонконг уже приостановил авиасообщение с рф, все прекрасно понимают что в Гонконге уже правит Китай и это их решение.
Наш МИД много чего считает..
Настаёт пора делать великие русские видеоигры.
Месть боксера 3
В посте как раз-таки русские игры от наших разрабов) просто они сидели под крышей другой компании
Да они всякую мелочь пилили. Надо делать большие игры, создавать жанры.
Именно так, знания истории, страны, профессии должны быть результатами игр
Они же говорят, что Китай за нас горой ? А они ножичком в спину.
Помидорами не отделаются хахаха
Когда рассчитывал делать одну и туже игру 100 лет, а не прокатило
А вы думали, китайцы будут работать во благо российского рынка? )) Нужно своих трудоустраивать, а если наши разрабы имеют желание делиться интеллектуальным трудом с "поднебесной", то welcome.
Некоторым предлагали сохранить должности — но для этого нужно уехать из России
вы уж там со сбербанком чтоль свяжитесь
Soul Dance Party так и не стала популярной игрулькой
В pr чатах уже обсуждали, что это не официальное заявление. Это всего лишь мнение игромании!
Как-то натянутый за уши предлог...
Китай отказался от санкций.. и, в общем то, вообще ни как не пострадал от РФ или действий РФ.
Компартия может и отказалась оп санкций, но вод бизнес видимо по-другому считает.
Хахаха сократит или сотрудники послали этот режим и уехали?