Wargaming начала процесс постепенного закрытия своей студии в Минске и будет проводить его в строгом соответствии с законодательством. В ближайшее время руководители продуктов и сервисов встретятся со своими командами и подробно расскажут о том, как это решение повлияет на каждый отдел.

Мы предоставим компенсацию и поддержку тем сотрудникам, которых затронет данное решение, в максимально возможном объёме.