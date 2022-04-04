«Команда просто в трансе, никто такого не ожидал»: сотрудники минского офиса Wargaming рассказали о закрытии Статьи редакции
Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
Работники Wargaming ответили на вопросы издания dev.by о закрытии студии в Минске и прекращении работы в Белоруссии.
- Сотрудники узнали о решении компании закрыть минский офис только 4 апреля. До этого им сообщали, что офис продолжит работу.
- Работники студии получили письмо с подписью Виктора Кислого, основателя и главы Wargaming, аналогичное тому, что ранее разместили на сайте компании.
- На ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, сказал один из сотрудников Wargaming. За это время работники должны будут определиться, увольняться или переезжать в другую страну.
- Сотрудники, которые зарегистрированы в минском офисе, находятся «в трансе», признался работник студии. По его словам, подобного никто не ожидал.
- Опрошенный сотрудник Wargaming считает, что многие специалисты уволятся, «минимум 50%».
- По словам сотрудника студии, в настоящее время работники просто не знают, как будут развиваться события.
В студии Wargaming объявили о решении покинуть Россию и Белоруссию 4 апреля.
Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
Основные тезисы из материала Forbes.
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Есть пробитие
Корабль идёт на дно ;)
Задраить люки! Начать национализацию!
Сотрудники узнали о решении компании закрыть минский офис только 4 апреля. До этого им сообщали, что офис продолжит работу.
Ну просто потрясающий поход и великолепное отношение к сотрудникам.
В США уволили бы одним днём. А тут даже отдельных любителей вкусных йогуртов хотя бы перевезут.
Ну когда приняли решение, тогда и сообщили.
Их предупредили ЗА 4 МЕСЯЦА!
На ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, сказал один из сотрудников Wargaming. За это время работники должны будут определиться, увольняться или переезжать в другую страну.
А кому сейчас легко? думаете тем, по кому ночью 2.24 ударили ракетами предлагали релокации-компенсации?
cотрудники, которые зарегистрированы в минском офисе, находятся «в трансе», признался работник студии. По его словам, подобного никто не ожидал.
Они с Луны свалились?
А что случилось (с)
а что случилось? Почему сахар исчез и такой дорогой?
))
В Минске йогурты вкусные.
В принципе, разумное решение. Держать основную студию в стране с диктатурой — всё равно что сдать своих сотрудников в заложники.
Надеюсь, компания будет адекватна при релокации и установке условий и зп на новом месте.
Надеюсь успеют выехать.
Что насчёт Сингапура и Гонконга? Неудобно как получилось..
Итак, друзья эксперты!
Нам предстоит непростая задача сегодня, мы должны как-то отранжировать Wargaming относительно Xsolla и Better.com.
Приступим!
И вот этот человек предъявляет нам за токсичность и жаждет забанить половину VC
Еще и предательство работников. Густо мажут
Это ужасно, гонения русских по всему миру
А почему же они происходят, а что случилось? (с)
Тут главное кто, и откуда ;)
Странно, что никто этого не ожидал. Я скорее удивлен, что они это месяц назад не сделали.
Я правильно понимаю, сотрудникам предложили переехать в Европу, причём с достаточно хорошими условиями, а они не хотят?!? Кто б мне такое предложил...
Слушай, реально удивительно. Вот например ипотека, ремонт, родители, садик, школа. Да ну всё х*й: едем в Литву.
В Европе йогурты невкусные.
А есть спецы HR-ры / юристы? Правда, что предложение работодателя сотруднику "либо переезжай с нами, либо уволен" является законным? (чисто интересно)? Сотрудник может отказаться и получить несколько окладов?
Ой, в РБ там свое особенное законодательство.
Но тут пожалуй сокращение будет, а значит выплатят 3 месячные зарплаты и адиос.
Вот такие они западные партнёры, надежные.
Wargaming — белорусская компания
но налоговое законодательство в другой стране может срезать чистый доход
А в Беларуси что, налоги не платят? Сколько там ставка, кто знает?
Подоходный 13, а вот с фсзн интереснее - из-за режима налогооблажения ПВТ, там платят за человека % от средней зарплаты по стране, а не от его зарплаты.
Было выгодно для всех.
В Белоруссии ПВТ, дешёвая коммуналка и низкие зарплаты у тех, кто не вайти. Это было приятно.
«Беларусь», а не «Белоруссия» 🥲
Игре про танки не понравились настоящие танки 🤷🏽♂️
А тебе нравятся что-ли, мамкин милитарист?