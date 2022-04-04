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«Команда просто в трансе, никто такого не ожидал»: сотрудники минского офиса Wargaming рассказали о закрытии Статьи редакции

Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.

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Работники Wargaming ответили на вопросы издания dev.by о закрытии студии в Минске и прекращении работы в Белоруссии.

  • Сотрудники узнали о решении компании закрыть минский офис только 4 апреля. До этого им сообщали, что офис продолжит работу.
  • Работники студии получили письмо с подписью Виктора Кислого, основателя и главы Wargaming, аналогичное тому, что ранее разместили на сайте компании.

Wargaming начала процесс постепенного закрытия своей студии в Минске и будет проводить его в строгом соответствии с законодательством. В ближайшее время руководители продуктов и сервисов встретятся со своими командами и подробно расскажут о том, как это решение повлияет на каждый отдел.

Мы предоставим компенсацию и поддержку тем сотрудникам, которых затронет данное решение, в максимально возможном объёме.

из письма Wargaming
  • На ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, сказал один из сотрудников Wargaming. За это время работники должны будут определиться, увольняться или переезжать в другую страну.

По факту основных вариантов два: увольнение или релокация. Релокация — при условии, что ты «ценный» сотрудник, правда непонятно, по каким критериям будут оценивать. Варианты релокации будут предлагать индивидуально. Увольнять будут по факту закрытия офиса. Компенсации обещают, но условия пока неизвестны.

Нам рассказали, что тимлиды сейчас в срочном порядке созваниваются с командами, но и у них пока нет всей информации.

сотрудник Wargaming
  • Сотрудники, которые зарегистрированы в минском офисе, находятся «в трансе», признался работник студии. По его словам, подобного никто не ожидал.
  • Опрошенный сотрудник Wargaming считает, что многие специалисты уволятся, «минимум 50%».

Скорее всего, будут релоцировать в Литву, Польшу, Чехию. Готовность к релокации — большой вопрос. В Беларуси оставались те, у кого нет больших возможностей уехать и жить спокойно даже на «айтишную» зарплаты, а также те, у кого тут крепкие связи с семьёй. Но сейчас большинство, вероятно, пересмотрит решение и всё-таки уедет, если предложат.

Вообще при релокации помогали с оплатой виз, перелётов и проживания за первый месяц в новом месте, плюс бонус на затраты.

сотрудник Wargaming
  • По словам сотрудника студии, в настоящее время работники просто не знают, как будут развиваться события.

Лично у меня нет понимания, что дальше. У моих коллег тоже. Релокация — это вариант, но вопрос про условия и место. Скорее всего, нам предложат те же условия по зарплате, но налоговое законодательство в другой стране может срезать чистый доход. Да я и не знаю, предложат ли мне вообще. То есть искать сейчас альтернативы или нет — вопрос открытый.

сотрудник Wargaming

В студии Wargaming объявили о решении покинуть Россию и Белоруссию 4 апреля.

#новость #wargaming

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54 комментария
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Кирилл Баскус

Есть пробитие

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Oleg Zhuravlev

Корабль идёт на дно ;)

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4 комментария
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Николай Липнебич

Задраить люки! Начать национализацию!

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Илья

Сотрудники узнали о решении компании закрыть минский офис только 4 апреля. До этого им сообщали, что офис продолжит работу.
 Ну просто потрясающий поход и великолепное отношение к сотрудникам.

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Pavel Petel

В США уволили бы одним днём. А тут даже отдельных любителей вкусных йогуртов хотя бы перевезут.

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3 комментария
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Генерал Ермолов

Ну когда приняли решение, тогда и сообщили.

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Ware Wow

Их предупредили ЗА 4 МЕСЯЦА!

На ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, сказал один из сотрудников Wargaming. За это время работники должны будут определиться, увольняться или переезжать в другую страну.

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Oleg Petrenko

А кому сейчас легко? думаете тем, по кому ночью 2.24 ударили ракетами предлагали релокации-компенсации?

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Генерал Ермолов

cотрудники, которые зарегистрированы в минском офисе, находятся «в трансе», признался работник студии. По его словам, подобного никто не ожидал.
 Они с Луны свалились?

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Βасилий Γерасимов

А что случилось (с)

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badResistor

а что случилось? Почему сахар исчез и такой дорогой?
 ))

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1 комментарий
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Pavel Petel

В Минске йогурты вкусные.

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Вадим Омелин

В принципе, разумное решение. Держать основную студию в стране с диктатурой — всё равно что сдать своих сотрудников в заложники.
Надеюсь, компания будет адекватна при релокации и установке условий и зп на новом месте.

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Pavel Petel

Надеюсь успеют выехать.

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Олег Пулемётное Туловище

Что насчёт Сингапура и Гонконга? Неудобно как получилось..

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1 комментарий
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Evil Pechenka

Итак, друзья эксперты!

Нам предстоит непростая задача сегодня, мы должны как-то отранжировать Wargaming относительно Xsolla и Better.com.

Приступим!

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Выходной рубин

И вот этот человек предъявляет нам за токсичность и жаждет забанить половину VC

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Николай Липнебич

Еще и предательство работников. Густо мажут

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Дмитрий Галыгин

Это ужасно, гонения русских по всему миру

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Анна Каренина

А почему же они происходят, а что случилось? (с)

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1 комментарий
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Выходной рубин

Тут главное кто, и откуда ;)

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Anton Beloborodov

Странно, что никто этого не ожидал. Я скорее удивлен, что они это месяц назад не сделали.

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Большой Брат

Я правильно понимаю, сотрудникам предложили переехать в Европу, причём с достаточно хорошими условиями, а они не хотят?!? Кто б мне такое предложил...

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Dmitry Voloshin

Слушай, реально удивительно. Вот например ипотека, ремонт, родители, садик, школа. Да ну всё х*й: едем в Литву.

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1 комментарий
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Pavel Petel

В Европе йогурты невкусные.

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Кирилл Виноградов

А есть спецы HR-ры / юристы? Правда, что предложение работодателя сотруднику "либо переезжай с нами, либо уволен" является законным? (чисто интересно)? Сотрудник может отказаться и получить несколько окладов?

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Βасилий Γерасимов

Ой, в РБ там свое особенное законодательство.
Но тут пожалуй сокращение будет, а значит выплатят 3 месячные зарплаты и адиос.

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3 комментария
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Хафизов Дамир

Вот такие они западные партнёры, надежные.

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Григорий Летов

Wargaming — белорусская компания

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5 комментариев
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Вася Пражкин

но налоговое законодательство в другой стране может срезать чистый доход
 А в Беларуси что, налоги не платят? Сколько там ставка, кто знает?

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Βасилий Γерасимов

Подоходный 13, а вот с фсзн интереснее - из-за режима налогооблажения ПВТ, там платят за человека % от средней зарплаты по стране, а не от его зарплаты.
Было выгодно для всех.

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Pavel Petel

В Белоруссии ПВТ, дешёвая коммуналка и низкие зарплаты у тех, кто не вайти. Это было приятно.

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Крис Покусаева

«Беларусь», а не «Белоруссия» 🥲

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Балкон.Ру

Игре про танки не понравились настоящие танки 🤷🏽‍♂️

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Mikhail Novikov

А тебе нравятся что-ли, мамкин милитарист?

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