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Дополнительные зарплаты и стычки в Slack: как команда Playrix братьев Бухманов пережила начало «военной операции» Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes о ситуации внутри игровой студии, где работают и россияне, и украинцы.

  • В украинском офисе Playrix работает около 1500 человек. Спустя несколько часов после начала «военной операции» 24 февраля основатели компании Игорь и Дмитрий Бухманы отправили украинских сотрудников в оплачиваемый отпуск.
  • За два дня они создали горячие линии, чтобы помочь сотрудникам с эвакуацией, а после выплатили дополнительную зарплату всем 4000 работников, включая 1500 россиян. По словам Игоря Бухмана, эти выплаты помогли убедить сотрудников в стабильном положении компании и поддержали не только украинцев, но и россиян, по которым ударило падение рубля.
  • Одновременно компания столкнулась с конфликтом внутри команды — стычками и «вспышками неконтролируемой ненависти» между сотрудниками в Slack. Сначала модераторы пытались положить конец «политическим» обсуждениям, а после стали удалять посты об «операции» и в итоге полностью закрыли каналы в мессенджере.
  • Бухман объяснял в письме сотрудникам, что компания не запрещает публично выражать своё мнение, но просит сохранить хотя бы несколько каналов для деловой коммуникации. В знак протеста уволился как минимум один сотрудник, пишет Forbes.
  • По словам основателей, сотрудники настаивают на более однозначной публичной позиции. В соцсетях братья поддержали Украину «в тех выражениях, в которых могли», приводит издание слова Игоря Бухмана из письма сотрудникам от 4 марта. Но в России у Playrix остаётся 16 офисов и 1500 сотрудников, перед которыми компания несёт ответственность.
  • В начале марта Playrix снова открыла один из каналов в Slack и смягчила правила в нём. Также компания объявила, что пожертвует $500 тысяч украинскому Красному Кресту.
  • Однако Игорь Бухман ожидает, что работники продолжат увольняться. Менеджеры сейчас ищут способы минимизировать взаимодействие между украинцами и россиянами. «Мы не сможем продолжать работать как раньше. Но я думаю, мы сможем продолжать работать на Украине», — сказал Бухман.

Основателям Playrix Игорю и Дмитрию Бухманам принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ и DTF.

#новость #днрилнр #playrix

7874 просмотров
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126 комментариев
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Далекий звук

Зачем спорить о политике в рабочее время? Сотрудники настаивают на однозначной позиции?! Предлагаю Бухманам провести спецоперацию по деработизации всех тех, кто обсуждает всё это, вместо того, чтобы кодить и рисовать казуалки.

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Давид Каминер

Достаточно тяжело сосредоточиться на работе, если ночью надо спускаться в метро или нет связи с родственниками в другом регионе страны. Если в конце концов кого-то из близких убили.

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8 комментариев
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Alexandr Leibowitz

Предлагаю Бухманам провести спецоперацию по деработизации всех тех, кто обсуждает всё это, вместо того, чтобы кодить и рисовать казуалки.
 Всё это хорошее свидетельство того, что долбоёбы есть везде, и что богоугодное IT ими полнится ещё как. Наличие технических навыков ничуть не мешает человеку быть дебилом в бытовом смысле, неспособным к контролю за эмоциями, эмпатии, и критическому мышлению. А солидные зарплаты добавляют ощущение элитарности, что лишь усугубляет симптомы заболевания.
По словам основателей, сотрудники настаивают на более одназначной публичной позиции.
 А не слишком ли много сотрудники на себя берут? Собственникам действительно следует зачитать "активистам" их трудовые контракты для напоминания о том, что в круг их обязанностей не входит консультирование собственников по поводу публичного выражения их позиций по каким-либо вопросам. Их не для этого нанимали на работу и их мнение по этим вопросам ебёт только их друзей, жен, семью, и других небезразличных людей, в круг которых Бухманы явно не входят.

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Валентин Малиновски

Ненависть украинцев теперь будет не один год,так что никакие долгосрочное сотрудничество между двумя нациями будет невозможно достаточно долгое время.

Путину и поддерживаюшим происходящее надо за это спасибо сказать

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Роман Власов

Байдану спасибо скажите, он присылает всем нуждающимся гуманитарное вооружение

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17 комментариев
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D. Trump

Ненависть будет долгое время лишь у скрытых изначально фанатиков и больных на голову людей, кто в мирное время скрывал свое презрительное отношение к людям других национальностей, а сейчас появился повод и из них полезло все то, что они держали. Причем замечу. такие есть от любых народов и на любых землях.

Приведу пример, прекрасно общаюсь с коллегами кто из Украины, морально помогаю кто этого хочет, никаких радикальных взглядов, шизы и истерических завываний типа "выыыыыыыыыы!!11", люди понимают что все это делается не руками непосредственно тех с кем они общаются, и решения принимаются на совершенно других уровнях.
В линкедине приходили сообщения и приглашения на интервью от рекрутеров кто с Украины, прекрасно общались, без всяких неловкостей.

Все будет хорошо, это все закончится, многие сейчас живут на постоянных эмоциях, подпитываемых СМИ и пропагандой на всех платформах, где боты откровенно разжигают, поэтому и рекомендуется не читать все это дерьмо и соблюдать информационную гигиену.

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2 комментария
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xxxANALDESTROYERxxx

Ненависть будет много поколений, если не всегда. Надеюсь когда дети убийц и насильников подрастут, тоже увидят зверства своих отцов, узнают их в лицах мародеров в СДЭКе по фоткам, увидят список солдат из частей, которые издевались над мирным населением в Буче и других городов, узнают свои фамилии, увидят фотки. Надеюсь, что жены и матери тех, кто насиловал девочек и женщин, узнают об этом и каждый раз, когда на улице будут видеть маленькую девочку, будут вспоминать об этих эпизодах, и в голове будет появлятся картинка, как их сын/муж/брат насилует ее. Интернет ничего не забудет, как и украинцы. То что в начале войны были новости, что русские получали пизды от украинцев в Египте - это станет обыденностью по всему миру. Признаться за рубежом, что ты русский будет постыдно и страшно.

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14 комментариев
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Ware Wow

У нормальных людей не было и не может быть никакой ненависти.

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1 комментарий
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Котик Котиков

Пусть работают со своей ненавистью, если хотят работать с россиянами. А если не хотят работать - скатертью дорога

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1 комментарий
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Алексей Дымов

Сотрудники настаивают на однозначной позиции, значит сами должны её проявить. Они же в большей части призывного возраста, но родину отстаивают в слаке, и деньги с удовольствием приняли.
Или с омерзением, но приняли.

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D. Trump

В линкеде все те кто призывал "встать и выйти на улицы" (подразумевая свергнуть власть), удивительным образом писали это с профилей у которых локация стояла типа Канада, США, Британия и прочие сытые страны. Допускаю что это были фейки, но сам факт любопытен.

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4 комментария
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Timur Abbasov

Стоит все же сказать, что родине можно помогать по-разному - в качестве живой силы или жертвовать значительную часть заработка на помощь.

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1 комментарий
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Alexandr Leibowitz

А они как рад-фемки. Тот же уровень социального интеллекта (спойлер: околонулевой). Скучковались и начали требовать от руководства принятия политических решений, которые выгодны конкретной кучке.

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1 комментарий
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Вадим Парамонов

Не понимал, вот это «вы не приняли какую-либо позицию, вы мрази и гореть где-то там вам вперемешку с покрышками», а что если, я как предприниматель вертел все позиции, я просто делаю продукт, он смысл моего существования, он и только он приносит мне удовольствие, вкус жизни, я вне политики. А какая-то скотина меня пытается убедить принять какую-то позицию, пинком под курдюк таких работников, если в рабочее время у них хватает его ещё о чем-то думать, кроме продукта. Зрелые, объективно мыслящие люди никогда не зададут такой вопрос, по отношению к коллегам и уж тем более владельцам галеры. Войны были, есть и к сожалению будут довольно долгое время, а построить крепкий бизнес, возможно развивать семейный через поколение удаётся не многим и хлопать дверью, каждый раз, когда кто-то где-то решает пострелять, да ни один бизнес не выживет и уж тем более не станет доходным. Товарищи айтишники, не засоряйте головы информационным полем, истины никто никогда никому не скажет, даже через время. Тот факт, что историю пишут победители уже о многом говорит, написать можно что угодно. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие лично вам, оставьте грязь на совести политиков.

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Валентин Малиновски

У вас понятная позиция,к ней нет вопросов,но первая часть ни к чему.

Потому что вы не в ваккуме предпринимательством занимаетесь,а в обществе,и свободным от проблем общества быть не можете.
Какую бы вы аозицию не выбрали,вы оскорбите некоторую часть потребителей,возможно большую,возможно ,меньшую,и они призовут к бойкоту ваших товаров.

Это абсолютно нормально и вам придеться учитывать это в своей работе,если вы уонечно,сколько то крупная организация,так тем более-репутация в таком случае чрезвычайно важна,иначе вас конкуренты закопают,воспользовавшись вашей позицией)

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Mikhail Novikov

Теперь все позиции будут вертеть тебя, к сожалению. Ничего личного, это жизнь)

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Revenant

Сегрегация внутри компании. Последняя надежда на адекватность IT комьюнити рухнула.

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Дмитрий Оверчук

умение красить кнопки не означает адекватность, к сожалению

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Alexandr Leibowitz

А что неадекватного в решении руководства? Попытки развести конфликтующие стороны по разным углам, во избежание хамства и ссор?

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1 комментарий
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Non Existence
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badResistor

тут с родственниками то тяжело беседовать. Они уверены что это мы начали, орут что все русские убийцы итп, хотя блин сами то... В общем это полный п-ц.

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lakoros

"один украинский сотрудник утверждал, что, учитывая значительное присутствие компании в Украине, ее основатели должны были занять позицию раньше и более решительную. «В течение пяти дней Playrix даже не называла происходящее войной», — рассказал сотрудник. Playrix установила цензуру в рабочем чате, как в СССР"

Цензура в рабочем чате? немыслимо!

Кстати а когда Россия объявила войну Украине? Ладно русские коварно напали, но Украина то точно объявила войну России?

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Александр Еремин

Любопытно в чем конфликт в чатах возникает. Ну с украинской стороны мне понятно. Им тяжело. Но неужели российский офис не понимает этого?

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Anton Fedotov

сложно сохранять самооблабание когда тебя в чем то обвиняют, к чему ты не причастен. Много примеров как человек пишет в фейсбуке как перевести деньги из за границы в Россию, а ему желают смерти или чего подобного. Уверен что их сотрудникт сталкивались с чем то похожим

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13 комментариев
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Поджог Сараев

А в чём прикол обтекать за действия людей, которых вы не выбирали и никак не поддерживали?

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Товарищ

Там просто слово за слово. Вот ты понимаешь, что тебя обвиняют, в том что ты не делал (не нажимал кнопку War ) и обратно нажать зеленую кнопку не можешь. А вот сотрудники с другой стороны думают, что ты можешь это сделать.

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1 комментарий
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Роман Власов

Ну т.е. когда их посылают "в далёкие пешие путешествия" , думаете российский офис все это должен терпеливо сносить? Ну как бы с чего...

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Evil Pechenka

Там идёт конкретное мясо по обвинениям, что бы ты не делал ты будешь виноват, должен сдохнуть и твои дети до 10 колена не отмоются. При этом пофиг, что ты всю жизнь против этого протестовал. И если у тебя проблемы, то это очень хорошо, так и надо.

Лично я с 2014 уже привык и спокоен, как опытный диванный боец, но многие тогда всю веселуху пропустили и сталкиваются впервые.

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1 комментарий
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Sergey Burmistrov

А мне вот непонятно какие претензии у украинских сотрудников могут быть к их российским коллегам, в чём они виноваты? И почему они теперь не могут работать вместе?

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Даниил Долинчук

Я работаю в команде с 10 украинцами, никаких конфликтов не было ни разу

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Jon Rembo

А зачем конфликтовать одиннадцати украинцам?

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Виктор Корнеплод

Аналогично. Много украинцев из разных уголков страны на работе. Кто то уже давно в России, кто то относительно недавно. И все друг с другом уживаются и ахуевают от происходящего вместе

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Нелинейная структура данных

Судя по фамилии потому что вы тоже украинец?)

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Тимур Петров

Бухманы молодцы, отличный пример какими должны быть предприниматели.

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Evil Pechenka

Какими?

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3 комментария
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Виталий Ерошов

Работали айтишники, работали и вдруг ненависть друг к другу? А раньше как они держались?

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Константин Д

Раньше одна страна с другой не воевала

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9 комментариев
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Anton Fedotov

Ненависть ослепляет. Это яд который отравляет сознание

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1 комментарий
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cindy katss

а работать То когда ?

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Поджог Сараев

Менеджеры сейчас ищут способы минимизировать взаимодействие между украинцами и россиянами.
 В похожей фирме после 2014 тоже пытались быть котами Леопольдами (безуспешно).
Потом просто разделили бизнес на две части и продали меньшую из них.

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lakoros

4000 сотрудников в студии которая делает мобильные донатные игрушки типа три в ряд?

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Non Existence

Интересно, сколько там менеджеров ?

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artemiyspb .

Ну и? Если делает сотни, а то и тысячи игрух с многомиллионной аудиторией, что за вопрос?

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1 комментарий
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Tatiana M.

Вообще не понимаю тех, кто тащит все свое на работу. Ты там не один работаешь! У всех семьи, обязательства. Нет, тащат, требуют что-то. Бедный бизнес.

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Dmitry Kapustin

У них сложное политическое положение в компании - основная разработка получается в России и Украине, а основные источник дохода на Западе и Америке и учесть что в России теперь нельзя покупать их игры в плейсторах. А еще все требуют встать на чью-то то сторону, если они встанут, то отвалится либо западный рынок, либо прикроют российскую разработку.

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Alex

У них еще более сложное положение если учесть, что львиная доля рынка мобильных игр - это Азия, и основной рынок это Китай.
Европа + США лидируют в консольных играх, в остальном мире мобилка рулит (и в совокупности Азия рулит).
Поэтому яркая позиция может избавить ребят примерно от 50%-70% всего игрового рынка.

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Evil Pechenka

на Украине», — сказал Бухман.
 Не, ну это эпик фейл.

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