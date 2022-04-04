Сервисы
Стройный якорь

Airbnb запретил жителям России и Белоруссии аренду жилья по всему миру Статьи редакции

А все бронирования в странах с 4 апреля отменены.

  • Airbnb полностью прекратил работу в России и Белоруссии. Это означает, что нельзя бронировать жильё в этих странах, хозяева не смогут сдавать его в аренду.
  • Жители России и Белоруссии не смогут оформить бронирование — «где бы то ни было». Сервис будет недоступен по всему миру.
  • Также все бронирования в России и Белоруссии с 4 апреля и позже отменены.
  • 4 марта Airbnb объявил о приостановке работы в России и Белоруссии. Тогда пользователи не могли только бронировать жильё в этих странах.

#новость #airbnb

7194 просмотров
Спасибо за наводку Alex Gurulli
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
154 комментария
Написать комментарий...
Roma Kopylov

Лицемеры

Ответить
Развернуть ветку
Первичный кофе

Нет. Какие тут предрассудки? Здесь уже уверенные факты, которые весь мир увидел. Оно и к лучшему. Я знаю что выхвачу минусов, но соглашусь с Захаровой(сам в шоке), что поездки за границу должны быть не для всех. Русские очень полюбили ездить в Европу, покупать там жилье, учить там детей, шопиться. Получили все блага, к которым Европа и западный мир шли столетиями. Однако получили просто так, не усвоив урока, что красота, искусства, вкусные круассаны и колбасы это результат не только труда. Это результат уважения к человеческим ценностям, к частной собствености, к свободам. Все что происходит сейчас - это возвращение нации в естественное состояние, в котором нет ни ценностей, ни благ, ни свобод.

Ответить
41 комментарий
Развернуть ветку
Grandzlo

Да. Читал книгу про AIrbnb и там 30% книги было посвящено отсутвию расизма, дискриминации, гостеприимству и другие сладкие дифирамбы. Сейчас стало понятно, что все эти фразочки от многих компаний лишь маркетинг.

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Ziabkin

Вы сами то прочитали картинку, что скинули? "Дискриминация, расизм и ненависть неприемлемы на нашей платформе"

А чем наша сверхдержава сейчас занимается? В горячей и жестокой форме.

Конечно они (airbnb) стараются относиться ко всем более менее одинаково (подчеркну стараются, а не всегда). Но это же двусторонние отношения и двусторонняя ответственность и уважение.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Osama Blink Dagger

Ну да на аирбнб одни же вояки и наемники квартиры ищут, а не обычные люди которые поехали за лучшей жизнью/туризм.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Наумов

Кроме "наемников" и "вояк" ещё есть ребята не интересующиеся политикой. Возможно, это их заставит задуматься, что же не так происходит. И напомню, что слово "идиот" означает человека не интересующегося политикой.

Ответить
35 комментариев
Развернуть ветку
Иван Лавренко

Не жили хорошо - нечего начинать, особенно на проклятом загнивающем западе. Сейчас весь мир обозлился на вашу родину. Самое время начать строить светлое будущее, у себя в великой и могучей россии. Слабо?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Alex Gurulli
Автор

Разницы для всего мира уже нет, ибо "Бабушка умерла".

С кодового сигнала «Бабушка умерла» началась…
79 лет назад, 1 сентября 1939 года, произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к…
www.pnp.ru
Ответить
Развернуть ветку
al 1

...и потом это контора, которая изнасилования и абюзы своих клиентов решала предлагая бабки жертвам и молчание взамен!

Ответить
Развернуть ветку
Norman

Щас Володин нам расскажет про наш "ЭйрПВВ" который будет уже завтра вместо.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Ща будет "РосМестоМатрас"

Ответить
Развернуть ветку
Первичный кофе

И который будет работать только в ухрюпинске)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Лавренко

почитал комментарии.. Вроде бы арнбнб так жестко кинули, только вот вы не думаете, что на фразу о том что вы из России вам не скажут фразу из мэмчика о русском корабле? На Бали люди уже оставались на улице.
Ведь после освобождения Киева и особенно области, россия приравнялась к Германии образца 1939-1945 гг.
А еще будет Мариуполь, и южные области.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Starikov-Razborov

Ваня, сходи на хер. Мы со своими проблемами сами разберёмся, а вот ты чего не на фронте?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Вячеслав Осадчий

«Освобождения» это заход на территории, откуда наши просто ушли и где до этого стояли без проблем?)

Ответить
Развернуть ветку
jon

ну вот вам пожалуйста. ещё одно свободное место. открывайте российский Airbnb.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Arhipov

А мне интересно, как вы планируете открыться в других странах для россиян? А для России - давно существует Авито.

Ответить
11 комментариев
Развернуть ветку
Alex Gurulli
Автор

Всё бы ничего, но с деньгами для открывания туговато

ЦБ обнаружил в российских банках убытки почти на…
На волне недовольных работой тиньков и других банков, возросшей комиссией и пр. "ништяками" нашел…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Алексей Картаев

Уже cian открыл же

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Воловцев

Зачастую, то что копируют с зарубежных аналогов - деньги в мусорку.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Смирнов

Ну пиздец спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli
Автор

Заходите ещё.
Шёл 40-ой день спецоперации.

Ответить
14 комментариев
Развернуть ветку
Kirill Zhirnov

Лицемерие - как будто это хоть как-то повлияет на ситуацию.

Ответить
Развернуть ветку
Geoff Peterson

Если читать на английском, то речь скорее про гостей В России и Беларуси, а не ИЗ

Ответить
Развернуть ветку
Ildar S

Т.е. речь о физическом местонахождении похоже идет, то, что впном спокойно можно обойти. Посмотрим, как это на деле будет выглядеть.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Nice Man

Опять новость пяткой писали

Ответить
Развернуть ветку
Artem 69

Чекнул сегодня ночью,
- карты не привязываются
- варианты во всех странах показываются, кроме РФ и Белоруссии
- забронировать можно и даже идет оплата, но пройдет ли она, так как карты уже давно не работают для оплаты в зарубежных магазах
В принципе, ничего не поменялось с момента когда они 4 марта остановили деятельность, о чем новость вообще?
Людям только брони отменили, и если те кому отменили брони за границей?

Ответить
Развернуть ветку
Yuriy Palchuk

У меня знакомый в Турции, они как раз 4 апреля заселились. Пишет, что проблем с бронью нет.

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Aksyonov

В пресс релизе airbnb явно написано, что отменяют брони только на жильё в России/Беларуси. Зарубежные в силе, у меня у самого через 3 дня в Турции и всё ок

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Ладно.

Ответить
Развернуть ветку
igotosochi

согласен

Ответить
Развернуть ветку
al 1

печально то печально, но чего еще от них ожидать то было?! они строем ходят...

Ответить
Развернуть ветку
Saint Highway

придерживаются своей политики, это главное 👍🏼

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Так они бронирование в РФ отключили недели 2-3 назад наверно. Или теперь новости по второму разу: мы ОПЯТЬ прекратили операции в РФ

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Странно почему они только сейчас все остановили.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Глинский

Кто-нибудь понял как это работает. По номеру телефона или паспорту?

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Панасецкая

По привязанной карте наверно

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Хоть один сервис назовите который по паспорту заблокировал?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ю.Б.

Печально, вот это реально печально

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Предлагаю в ответ иск писать и требовать хотя бы компенсацию, ибо уход юридически необоснован

Ответить
Развернуть ветку
Inessa Cohen

Абсолютно дебильный сервис… пару раз пользовались, постоянные проблемы… реакция саппорта на уровне руцентра 😂 так что… не жалко в данном случае.

Ответить
Развернуть ветку
VS

А он нам и нахой не нужон!!!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Лесненко

Респект 🙌

Ответить
Развернуть ветку
Demid

Ситуация конечно бред, потому что аналогов просто нет

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кашин

Не пойму как работает блокировка, зашёл под VPN - вроде всё ок.
В России бронировать действительно нельзя, но по миру работает

Ответить
Развернуть ветку
Эксперт во всем

Думаю проблема глубже. Они не могут себе позволить платить налоги в РФ. Cancel культура. И если куда-то попадут отчеты, что они их платят, то будет скандал. Единственным вариантом было закрыть все сервисы для России и русских.

Ответить
Развернуть ветку
Hard Matatag

У меня вопрос, люди добрые, подскажите, зачем глава новостного отдела вводит читателей в заблуждение? Где источник вот этого вброса?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Там слово "русскому" пропустили.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Hard Matatag

Котик Котиков, почему ты так любишь винегрет? Мешал, мешал, старался, а в итоге не ясно что хотел сказать. Зачем образованных россиян сравнивать с иностранными маргиналами и необразованными мигрантами? Почему не с образованными иностранцами? И почему тогда ты наших бомжей не сравниваешь с заграничными? Или ты как раз об этом?
Наши бомжи получали советское образование поэтому у нас в центре Москвы нет антисанитарии! Наши мигранты поголовно образование люди, говорят на литературном русском, но порой срываются на французский с английским! - говорит Котик Котиков.
Спасибо за мнение, чё… Объективно, конструктивно (нет).

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Ужас какой, национализм в 2022, кошмар! Ладно там геноцид, это еще куда не шло! Но национализм недопустим 🤣

Ответить
Развернуть ветку
kuskus kuskus

Букинг все спокойно бронирует, а в России ни те не другие не таки нужны

Ответить
Развернуть ветку
Яков Пескарёв

По самому дорогому бьют! По ростуризму. Ох уж эти пиндосы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 154 комментария
Финансы
Мой Финансовый консультант
История доллара: от мусорной валюты до главной резервной, и о том, как сломалась Бреттон-Вудская система

Летом 1944 года в США было подписано Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар стал единственной мировой резервной валютой. Почему соглашение распалось, а доллар так и остался главным?

Школа управления Сколково
Опыт стран под санкциями: чему нам предстоит научиться? Главное из эфира «СКОЛКОВО. На связи»

Во время нового выпуска спецпроекта «СКОЛКОВО. На связи» эксперты обсудили, какими могут быть пути развития экономики независимо от ограничений, наложенных другими государствами.￼

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Дмитрий Артюхов
Оптимизируем бизнес: как самозанятые повышают эффективность компании

В сложившейся экономической ситуации предприниматели ищут новые механизмы оптимизации бизнеса: пока некоторые импульсивно сокращают штат в надежде сократить расходы, другие действуют осмотрительнее и переносят часть функций на самозанятых исполнителей.

Маркетинг
White List
Эпик Fail. Как убить репутацию за 10 минут

Специалист по управлению репутацией провел мастер класс в прямом эфире. На живом примере, указал на две вещи «как убить репутацию за 10 минут» и «почему о многих репутационщиках думают плохо».

Как убить репутацию за 10 минут
Авито
Андрей Рыбинцев — РБК: «Идет вечное противостояние щита и меча»

Директор Trust & Safety Авито Андрей Рыбинцев рассказал, что изменилось в интернете с точки зрения безопасности, и как вести себя пользователям, чтобы избежать рисков и не стать жертвой обмана.

Evrone
Dotenv-linter победил на open source трибуне Highload++

По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.

Evrone
ORACULO: тренажёр для дизайн-мышления от Evrone

Продуктовый дизайн — это не рисование картинок, а особый способ мышления и его использования для решения практических задач. Такие задачи помогает создавать ORACULO, новый сервис от Evrone. С его помощью UX-дизайнеры могут тренировать и развивать свои навыки.

Право
Маша Цепелева
Forbes: инвестор TON проиграл иск к Telegram — он требовал вернуть $280 тысяч, а теперь должен заплатить $700 тысяч Статьи редакции

Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.

Маркетинг
DV Group
Как запускать рекламные кампании, чтобы не сливать бюджет и удовлетворять потребности пользователей
Карьера
C Shark
Кто такой системный аналитик и почему он без зпшки не останется

Системные аналитики — востребованная профессия, что подтверждают данные ребят из hh.ru. За 2021 год количество вакансий по этой специальности выросло на 45% (и это еще до новостей об отсрочках на призыв). При этом сейчас работу ищут больше 2100 человек, что подтверждает сервис. Несмотря на то, что рост интереса к профессии очевиден, не многие…

ЮMoney
Бизнес и социальные сети — что делать в новой реальности? Опыт нашей контент-команды

За 20 лет существования ЮMoney нам удалось развить сообщества на всех популярных контент- платформах — как российских, так и зарубежных.

Некоторые из них сейчас недоступны, из-за чего многие компании теряют каналы продаж. Рассказываем, куда брендам теперь направить свои усилия и с чего начинать.

Больше статей
null