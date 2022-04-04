Airbnb запретил жителям России и Белоруссии аренду жилья по всему миру Статьи редакции
А все бронирования в странах с 4 апреля отменены.
- Airbnb полностью прекратил работу в России и Белоруссии. Это означает, что нельзя бронировать жильё в этих странах, хозяева не смогут сдавать его в аренду.
- Жители России и Белоруссии не смогут оформить бронирование — «где бы то ни было». Сервис будет недоступен по всему миру.
- Также все бронирования в России и Белоруссии с 4 апреля и позже отменены.
- 4 марта Airbnb объявил о приостановке работы в России и Белоруссии. Тогда пользователи не могли только бронировать жильё в этих странах.
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Лицемеры
Нет. Какие тут предрассудки? Здесь уже уверенные факты, которые весь мир увидел. Оно и к лучшему. Я знаю что выхвачу минусов, но соглашусь с Захаровой(сам в шоке), что поездки за границу должны быть не для всех. Русские очень полюбили ездить в Европу, покупать там жилье, учить там детей, шопиться. Получили все блага, к которым Европа и западный мир шли столетиями. Однако получили просто так, не усвоив урока, что красота, искусства, вкусные круассаны и колбасы это результат не только труда. Это результат уважения к человеческим ценностям, к частной собствености, к свободам. Все что происходит сейчас - это возвращение нации в естественное состояние, в котором нет ни ценностей, ни благ, ни свобод.
Да. Читал книгу про AIrbnb и там 30% книги было посвящено отсутвию расизма, дискриминации, гостеприимству и другие сладкие дифирамбы. Сейчас стало понятно, что все эти фразочки от многих компаний лишь маркетинг.
Вы сами то прочитали картинку, что скинули? "Дискриминация, расизм и ненависть неприемлемы на нашей платформе"
А чем наша сверхдержава сейчас занимается? В горячей и жестокой форме.
Конечно они (airbnb) стараются относиться ко всем более менее одинаково (подчеркну стараются, а не всегда). Но это же двусторонние отношения и двусторонняя ответственность и уважение.
Ну да на аирбнб одни же вояки и наемники квартиры ищут, а не обычные люди которые поехали за лучшей жизнью/туризм.
Кроме "наемников" и "вояк" ещё есть ребята не интересующиеся политикой. Возможно, это их заставит задуматься, что же не так происходит. И напомню, что слово "идиот" означает человека не интересующегося политикой.
Не жили хорошо - нечего начинать, особенно на проклятом загнивающем западе. Сейчас весь мир обозлился на вашу родину. Самое время начать строить светлое будущее, у себя в великой и могучей россии. Слабо?
Разницы для всего мира уже нет, ибо "Бабушка умерла".
...и потом это контора, которая изнасилования и абюзы своих клиентов решала предлагая бабки жертвам и молчание взамен!
Щас Володин нам расскажет про наш "ЭйрПВВ" который будет уже завтра вместо.
Ща будет "РосМестоМатрас"
И который будет работать только в ухрюпинске)
почитал комментарии.. Вроде бы арнбнб так жестко кинули, только вот вы не думаете, что на фразу о том что вы из России вам не скажут фразу из мэмчика о русском корабле? На Бали люди уже оставались на улице.
Ведь после освобождения Киева и особенно области, россия приравнялась к Германии образца 1939-1945 гг.
А еще будет Мариуполь, и южные области.
Ваня, сходи на хер. Мы со своими проблемами сами разберёмся, а вот ты чего не на фронте?
«Освобождения» это заход на территории, откуда наши просто ушли и где до этого стояли без проблем?)
ну вот вам пожалуйста. ещё одно свободное место. открывайте российский Airbnb.
А мне интересно, как вы планируете открыться в других странах для россиян? А для России - давно существует Авито.
Всё бы ничего, но с деньгами для открывания туговато
Уже cian открыл же
Зачастую, то что копируют с зарубежных аналогов - деньги в мусорку.
Ну пиздец спасибо
Заходите ещё.
Шёл 40-ой день спецоперации.
Лицемерие - как будто это хоть как-то повлияет на ситуацию.
Если читать на английском, то речь скорее про гостей В России и Беларуси, а не ИЗ
Т.е. речь о физическом местонахождении похоже идет, то, что впном спокойно можно обойти. Посмотрим, как это на деле будет выглядеть.
Опять новость пяткой писали
Чекнул сегодня ночью,
- карты не привязываются
- варианты во всех странах показываются, кроме РФ и Белоруссии
- забронировать можно и даже идет оплата, но пройдет ли она, так как карты уже давно не работают для оплаты в зарубежных магазах
В принципе, ничего не поменялось с момента когда они 4 марта остановили деятельность, о чем новость вообще?
Людям только брони отменили, и если те кому отменили брони за границей?
У меня знакомый в Турции, они как раз 4 апреля заселились. Пишет, что проблем с бронью нет.
В пресс релизе airbnb явно написано, что отменяют брони только на жильё в России/Беларуси. Зарубежные в силе, у меня у самого через 3 дня в Турции и всё ок
Ладно.
согласен
печально то печально, но чего еще от них ожидать то было?! они строем ходят...
придерживаются своей политики, это главное 👍🏼
Так они бронирование в РФ отключили недели 2-3 назад наверно. Или теперь новости по второму разу: мы ОПЯТЬ прекратили операции в РФ
Странно почему они только сейчас все остановили.
Кто-нибудь понял как это работает. По номеру телефона или паспорту?
По привязанной карте наверно
Хоть один сервис назовите который по паспорту заблокировал?
Печально, вот это реально печально
Предлагаю в ответ иск писать и требовать хотя бы компенсацию, ибо уход юридически необоснован
Абсолютно дебильный сервис… пару раз пользовались, постоянные проблемы… реакция саппорта на уровне руцентра 😂 так что… не жалко в данном случае.
А он нам и нахой не нужон!!!
Респект 🙌
Ситуация конечно бред, потому что аналогов просто нет
Не пойму как работает блокировка, зашёл под VPN - вроде всё ок.
В России бронировать действительно нельзя, но по миру работает
Думаю проблема глубже. Они не могут себе позволить платить налоги в РФ. Cancel культура. И если куда-то попадут отчеты, что они их платят, то будет скандал. Единственным вариантом было закрыть все сервисы для России и русских.
У меня вопрос, люди добрые, подскажите, зачем глава новостного отдела вводит читателей в заблуждение? Где источник вот этого вброса?
Там слово "русскому" пропустили.
Котик Котиков, почему ты так любишь винегрет? Мешал, мешал, старался, а в итоге не ясно что хотел сказать. Зачем образованных россиян сравнивать с иностранными маргиналами и необразованными мигрантами? Почему не с образованными иностранцами? И почему тогда ты наших бомжей не сравниваешь с заграничными? Или ты как раз об этом?
Наши бомжи получали советское образование поэтому у нас в центре Москвы нет антисанитарии! Наши мигранты поголовно образование люди, говорят на литературном русском, но порой срываются на французский с английским! - говорит Котик Котиков.
Спасибо за мнение, чё… Объективно, конструктивно (нет).
Ужас какой, национализм в 2022, кошмар! Ладно там геноцид, это еще куда не шло! Но национализм недопустим 🤣
Букинг все спокойно бронирует, а в России ни те не другие не таки нужны
По самому дорогому бьют! По ростуризму. Ох уж эти пиндосы.