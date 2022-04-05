Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на рынок Узбекистана Статьи редакции
Это первый выход на зарубежный рынок для компании.
- Broniboy начал работать в Ташкенте, к платформе подключены более 50 партнёров, объявила компания. До конца года сервис планирует запуск в Самарканде и Бухаре, хочет подключить более 500 партнёров и доставлять до 4000 заказов в день.
- Как и в России сервис будет доставлять еду из ресторанов, товары из магазинов, аптек и цветочных лавок под собственным брендом, обучать курьеров для агрегаторов доставки еды, ресторанов, ритейлеров, интернет-магазинов и других.
- Компания инвестировала в запуск около $50 тысяч, подготовка шла более четырех месяцев. Общая сумма инвестиций — около $300 тысяч. По собственной оценке, сервис должен выйти на самоокупаемость к концу 2022 года.
- Компания оценивает рынок доставки в Узбекистане в 2021 году в 20-25 млрд рублей. Broniboy планирует начать работу во всех городах страны с населением больше 50 тысяч человек в течение нескольких лет. Основной конкурент на рынке — Express 24. По оценке Broniboy, он занимает долю в 10-20% в Ташкенте. Многие рестораны доставляют еду сами. До этого российских сервисов в стране не было.
- В марте Broniboy привлёк 500 млн рублей от «Краснодарзернопродукт».
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Может в России нужно было плюсовыми стать сначала ?! Да
Хоть какие то хорошие новости
бронебой
И как там, на рынке?