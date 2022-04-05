Сервис генерации музыки для сна и концентрации Endel с российскими корнями привлёк $15 млн Статьи редакции
Алгоритм анализирует личные данные пользователя и другие показатели и создаёт индивидуальный трек.
Берлинский стартап привлёк инвестиции в раунде B от фондов Waverley Capital и True Ventures. Оценку компании участники сделки не раскрывают.
Инвестиции позволят Endel усовершенствовать технологию генерации музыки и запустить новые коллаборации с популярными музыкантами, отмечает Forbes. В марте 2022 года стартап уже запустил проект с обладателем Грэмми, британским певцом Джеймсом Блейком.
Сервис генерирует музыку, опираясь на личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм. В итоге получается индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека — например, для концентрации, улучшения сна и так далее.
Кроме приложения, сервис выкладывает сгенерированную музыку на стриминговые сервисы, включая Spotify и YouTube. По словам сооснователя Олега Ставицкого, которые приводит Forbes, сейчас треки в стримингах получают по несколько миллионов прослушиваний в месяц. На странице компании на Spotify говорится о более 64,6 тысячах слушателей за месяц.
Компания планирует и дальше развиваться за счёт стриминга и коллабораций с артистами, которые привлекают новых пользователей. Они приносят 90% выручки, на b2b-направление приходится ещё 10% выручки. Среди партнёров Endel — японская авиакомпания ANA Airlines, Mercedes-Benz и другие, писал Forbes.
- Endel создали в 2018 году Олег Ставицкий, Протей Темен, Филипп Петренко, Дмитрий Евграфов, Дмитрий Безуглый и Кирилл Булацев. По данным Crunchbase, за исключением последнего раунда стартап привлёк $7,5 млн.
- В 2019 году Endel подписал контракт с Warner Music. Стороны договорились, что алгоритм стартапа запишет 20 альбомов.
Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
В стрессовой ситуации мы сильнее нуждаемся в человеке, на которого можно опереться, который уверен в себе, спокоен и знает, как действовать. Как руководителю оценить ситуацию, удержать сотрудников и бизнес в работоспособном состоянии и не выгореть самому?
Приветствую уважаемых читателей vc.ru! Месяц назад на официальную электронную почту CGPods пришло письмо от потенциальной покупательницы Натальи. Привожу его ниже. Подобные НЕтехнические вопросы ребята из саппорта пересылают мне, стараюсь честно всем ответить. Наталью интересовало, почему в рекламе мы рассказываем про тюменские наушники, а…
Это позволит быстрее обновлять банкоматы и снизить затраты на обслуживание сети из более 3300 устройств, говорят в компании.
Сервис генерирует музыку, опираясь на личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм
Как мало данных собирают, нужно ещё предоставить историю браузера, привязку Гугл аккаунта, историю отзывов, страницы во всех соц сетях, смс, переписка в месенджерах, звонки.
Очередная шляпа, которая мало кому нужна
Крутая штука, кстати – сам использую. Помогает сконцентрироваться при необходимости сделать скучную, рутинную работу.
А коллаборация с Ричи Хоутином вообще пушка.
С некоторых пор тоже подсел на подобные истории, только на ютубе, вместе с помодоро таймером - просто отлично
Слушал интервью с ними в "Запуск завтра" у Самата Галимова, офигенно интересно. Продукт 100% нишевый, очевидно немассовый, но интересный донельзя)
Платил пару лет, но особой пользы не увидел. Музыка довольно однообразная, проще lofi beats на ютубе включить :)
Классс!
По ссылке заменитель стартапа на $15M за 1990 руб. Да, не анализирует и не подстраивается под слушателя, но.. ))
https://www.ozon.ru/product/nochnik-detskiy-ustroystvo-dlya-uspokoeniya-i-normalizatsii-sna-zdk-easy-sleep-s1-258375375/?sh=lUW7cnrVsg
В такое время это то что нужно! Без медитации никак
Не совсем понимаю эту нездоровую тягу каждый раз в заголовке указывать "с корнями из России", "с основателями из России"... В чем сакральный смысл? Причем тут же указывается что стартап берлинский🤦♂️
Это наводка парням с методичкой - вперёд, они ещё не определились с позицией.
У проектов без русских корней, 147% вероятность их внезапного прекращения работы под железным занавесом)