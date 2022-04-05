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Сервисы
Немалый Гоша

Сервис генерации музыки для сна и концентрации Endel с российскими корнями привлёк $15 млн Статьи редакции

Алгоритм анализирует личные данные пользователя и другие показатели и создаёт индивидуальный трек.

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Берлинский стартап привлёк инвестиции в раунде B от фондов Waverley Capital и True Ventures. Оценку компании участники сделки не раскрывают.

Инвестиции позволят Endel усовершенствовать технологию генерации музыки и запустить новые коллаборации с популярными музыкантами, отмечает Forbes. В марте 2022 года стартап уже запустил проект с обладателем Грэмми, британским певцом Джеймсом Блейком.

Сервис генерирует музыку, опираясь на личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм. В итоге получается индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека — например, для концентрации, улучшения сна и так далее.

Кроме приложения, сервис выкладывает сгенерированную музыку на стриминговые сервисы, включая Spotify и YouTube. По словам сооснователя Олега Ставицкого, которые приводит Forbes, сейчас треки в стримингах получают по несколько миллионов прослушиваний в месяц. На странице компании на Spotify говорится о более 64,6 тысячах слушателей за месяц.

Компания планирует и дальше развиваться за счёт стриминга и коллабораций с артистами, которые привлекают новых пользователей. Они приносят 90% выручки, на b2b-направление приходится ещё 10% выручки. Среди партнёров Endel — японская авиакомпания ANA Airlines, Mercedes-Benz и другие, писал Forbes.

  • Endel создали в 2018 году Олег Ставицкий, Протей Темен, Филипп Петренко, Дмитрий Евграфов, Дмитрий Безуглый и Кирилл Булацев. По данным Crunchbase, за исключением последнего раунда стартап привлёк $7,5 млн.
  • В 2019 году Endel подписал контракт с Warner Music. Стороны договорились, что алгоритм стартапа запишет 20 альбомов.
Будущее
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Приложение генерирует персональный звуковой фон, ориентируясь на время суток, погоду, пульс и шаги пользователя.

#новость #endel

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12 комментариев
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Тимур Петров

Сервис генерирует музыку, опираясь на личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм
 Как мало данных собирают, нужно ещё предоставить историю браузера, привязку Гугл аккаунта, историю отзывов, страницы во всех соц сетях, смс, переписка в месенджерах, звонки.

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Андрей

Очередная шляпа, которая мало кому нужна

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Павел Скиннер

Крутая штука, кстати – сам использую. Помогает сконцентрироваться при необходимости сделать скучную, рутинную работу.
А коллаборация с Ричи Хоутином вообще пушка.

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Дима Романофф

С некоторых пор тоже подсел на подобные истории, только на ютубе, вместе с помодоро таймером - просто отлично

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Артур Сальников

Слушал интервью с ними в "Запуск завтра" у Самата Галимова, офигенно интересно. Продукт 100% нишевый, очевидно немассовый, но интересный донельзя)

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Georgi Yudin

Платил пару лет, но особой пользы не увидел. Музыка довольно однообразная, проще lofi beats на ютубе включить :)

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Альберт Баранов

Классс!

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Andrew Martynov

По ссылке заменитель стартапа на $15M за 1990 руб. Да, не анализирует и не подстраивается под слушателя, но.. ))

https://www.ozon.ru/product/nochnik-detskiy-ustroystvo-dlya-uspokoeniya-i-normalizatsii-sna-zdk-easy-sleep-s1-258375375/?sh=lUW7cnrVsg

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Vasiliy Balandin

В такое время это то что нужно! Без медитации никак

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D. Trump

Не совсем понимаю эту нездоровую тягу каждый раз в заголовке указывать "с корнями из России", "с основателями из России"... В чем сакральный смысл? Причем тут же указывается что стартап берлинский🤦‍♂️

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Александр Дизайнер

Это наводка парням с методичкой - вперёд, они ещё не определились с позицией.

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Jon Rembo

У проектов без русских корней, 147% вероятность их внезапного прекращения работы под железным занавесом)

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