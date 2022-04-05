Алгоритм анализирует личные данные пользователя и другие показатели и создаёт индивидуальный трек.

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Берлинский стартап привлёк инвестиции в раунде B от фондов Waverley Capital и True Ventures. Оценку компании участники сделки не раскрывают.

Инвестиции позволят Endel усовершенствовать технологию генерации музыки и запустить новые коллаборации с популярными музыкантами, отмечает Forbes. В марте 2022 года стартап уже запустил проект с обладателем Грэмми, британским певцом Джеймсом Блейком.

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Сервис генерирует музыку, опираясь на личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм. В итоге получается индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека — например, для концентрации, улучшения сна и так далее.

Кроме приложения, сервис выкладывает сгенерированную музыку на стриминговые сервисы, включая Spotify и YouTube. По словам сооснователя Олега Ставицкого, которые приводит Forbes, сейчас треки в стримингах получают по несколько миллионов прослушиваний в месяц. На странице компании на Spotify говорится о более 64,6 тысячах слушателей за месяц.

Компания планирует и дальше развиваться за счёт стриминга и коллабораций с артистами, которые привлекают новых пользователей. Они приносят 90% выручки, на b2b-направление приходится ещё 10% выручки. Среди партнёров Endel — японская авиакомпания ANA Airlines, Mercedes-Benz и другие, писал Forbes.

Endel создали в 2018 году Олег Ставицкий, Протей Темен, Филипп Петренко, Дмитрий Евграфов, Дмитрий Безуглый и Кирилл Булацев. По данным Crunchbase, за исключением последнего раунда стартап привлёк $7,5 млн.



В 2019 году Endel подписал контракт с Warner Music. Стороны договорились, что алгоритм стартапа запишет 20 альбомов.

