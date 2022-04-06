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Сервисы
Ануш Алексанян

Нет каршеринга и «Самоката», мало коворкингов — какой бизнес нужен Армении Статьи редакции

Идеи для проектов в стране, куда переехали тысячи специалистов.

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Только с 24 февраля по 10 марта, по оценке Civilnet, в Армению приехало не меньше 50 тысяч человек. В первую очередь, им оказалось сложно найти рабочее пространство, говорит основатель агентства Hay'Li Human Development и автор Telegram-канала Moving to Armenia Борис Фокин. Сейчас в Армении не хватает современных коворкингов с хорошим Wi-Fi и офисных помещений с необходимой техникой, добавляет он.

По сути сюда переехал целый рынок. В основном это люди, привыкшие к определенному уровню комфорта и сервиса, а на месте столкнулись с их дефицитом.

Можно сказать, что всё что сегодня актуально для мегаполисов будет востребовано и здесь. Спрос будет как минимум среди экспатов

Борис Фокин
основатель агентства Hay'Li Human Development

Ситуация в Ереване уже меняется, говорит глава консалтинговой компании Khachen Consulting Армен Минасян: город становится быстрее после приезда людей с более требовательными запросами к сервисам, а местное ИТ-комьюнити почти каждую неделю проводит встречи с прибывшими коллегами.

«Лично мне всё ещё не хватает каршеринга и местного "Самоката", аналитических ресурсов или агрегаторов данных — вроде российского "Контура" или хотя бы реестра МСП», — отмечает он.

Также в стране остаёт финтех, говорит Минасян. На начало 2019 года в Армении открыто всего чуть больше 70 тысяч предприятий МСП, а примерно половина из них — индивидуальные предприниматели, объясняет он. Поэтому у многих банков нет стимула делать приложения для бизнеса или развивать онлайн-банкинг. Серьезно инвестируют в технологии сейчас IDBank, Evocabank и Inecobank, но даже их сервисы лет на десять отстают от аналогов ведущих российских банков.

Здесь также не хватает сервисов интернет-бухгалтерии вроде «Эльбы» или «Тинькофф бухгалтерии», продолжает Минасян. Но нужно также учитывать, что если нет ниши, то и законодательная база часто отстает, добавляет он. В Армении, например, нет закона о цифровых активах, поэтому неясно, как местный центробанк, который во многом консервативней российского, отнесется к условному краудлендингу.

Похожая история с технологиями в юридическом деле, Legal tech: подписание онлайн документов, удаленная идентификация и процедура KYC, или «знай своего клиента», — многое не закреплено в законодательстве, добавляет Минасян. Чтобы согласовать эти процессы с регулятором, потребуется время.

Почему нет этих сервисов сейчас

Армения — маленькая страна с населением менее 3 млн человек, объясняет Минасян. Рынок небольшой, поэтому ИТ-компании строят бизнес в основном с расчетом на потребителей в США и Европе. Из-за этого услуги на локальном рынке развиваются медленно.

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Таланты заняты глобальными проектами с десятками и сотнями миллионов пользователей, добавляет сооснователь Armenian Code Academy Нарек Асликян. Поэтому в Армении нет многих привычных для россиян сервисов — от автоматизации городской инфраструктуры до e-commerce решений. Конкуренция на местном рынке почти отсутствует, а большую его долю занимают, например, сервисы «Яндекса» или испанский Glovo», отмечает Асликян.

В 2020 году оборот армянских ИТ-компаний вырос на 20,6% — до $380 млн. А в 2021 году местные проекты привлекли не меньше $200 млн инвестиций — это почти столько же, сколько за последние 20 лет, говорит Асликян.

Ещё одна проблема — нехватка кадров. В индустрии занято не так много специалистов — около 30 тысяч человек, поэтому разработчиков местным компаниям не хватает. Есть вероятность, что этот пробел смогут заполнить те тысячи ИТ-специалистов, которые сейчас выбирают Армению, говорит Асликян.

Налоги и льготы

О том, как открыть бизнес в Армении, подробно описывали в сообществе vc.ru. В целом этот процесс займёт не больше пяти дней. В стране действуют несколько видов налогов:

  • налог на прибыль — 18%;
  • налог на добавленную стоимость — 20%;
  • подоходный налог — 21%;
  • налог с оборота для ИП, чей доход не превышает 115 млн драмов, — до 10%.

От налога на прибыль и НДС освобождены компании из сферы сельского хозяйства и ИТ. В том числе для ИТ-компаний, число сотрудников которых не превышает 30 человек, налог на зарплату составит 10% вместо 21%.

От налогов освобождены также проекты, реализуемые в приграничных регионах Армении, и резиденты свободных экономических зон. Они расположены в Ереване, Раздане и Мегри.

#армения #ит

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1 комментарий
Максим Кольцов

платежеспособного спроса нет
и не будет, люди не просто так кучкуются в мегаполисы - для качественных услуг нужно очень много людей в одном месте

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