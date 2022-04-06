Идеи для проектов в стране, куда переехали тысячи специалистов.

{"id":396393,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":396393,"gtm":null} 71 просмотров

Только с 24 февраля по 10 марта, по оценке Civilnet, в Армению приехало не меньше 50 тысяч человек. В первую очередь, им оказалось сложно найти рабочее пространство, говорит основатель агентства Hay'Li Human Development и автор Telegram-канала Moving to Armenia Борис Фокин. Сейчас в Армении не хватает современных коворкингов с хорошим Wi-Fi и офисных помещений с необходимой техникой, добавляет он.

По сути сюда переехал целый рынок. В основном это люди, привыкшие к определенному уровню комфорта и сервиса, а на месте столкнулись с их дефицитом. Можно сказать, что всё что сегодня актуально для мегаполисов будет востребовано и здесь. Спрос будет как минимум среди экспатов Борис Фокин основатель агентства Hay'Li Human Development

Ситуация в Ереване уже меняется, говорит глава консалтинговой компании Khachen Consulting Армен Минасян: город становится быстрее после приезда людей с более требовательными запросами к сервисам, а местное ИТ-комьюнити почти каждую неделю проводит встречи с прибывшими коллегами.

«Лично мне всё ещё не хватает каршеринга и местного "Самоката", аналитических ресурсов или агрегаторов данных — вроде российского "Контура" или хотя бы реестра МСП», — отмечает он.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Также в стране остаёт финтех, говорит Минасян. На начало 2019 года в Армении открыто всего чуть больше 70 тысяч предприятий МСП, а примерно половина из них — индивидуальные предприниматели, объясняет он. Поэтому у многих банков нет стимула делать приложения для бизнеса или развивать онлайн-банкинг. Серьезно инвестируют в технологии сейчас IDBank, Evocabank и Inecobank, но даже их сервисы лет на десять отстают от аналогов ведущих российских банков.

Здесь также не хватает сервисов интернет-бухгалтерии вроде «Эльбы» или «Тинькофф бухгалтерии», продолжает Минасян. Но нужно также учитывать, что если нет ниши, то и законодательная база часто отстает, добавляет он. В Армении, например, нет закона о цифровых активах, поэтому неясно, как местный центробанк, который во многом консервативней российского, отнесется к условному краудлендингу.

Похожая история с технологиями в юридическом деле, Legal tech: подписание онлайн документов, удаленная идентификация и процедура KYC, или «знай своего клиента», — многое не закреплено в законодательстве, добавляет Минасян. Чтобы согласовать эти процессы с регулятором, потребуется время.

Почему нет этих сервисов сейчас

Армения — маленькая страна с населением менее 3 млн человек, объясняет Минасян. Рынок небольшой, поэтому ИТ-компании строят бизнес в основном с расчетом на потребителей в США и Европе. Из-за этого услуги на локальном рынке развиваются медленно.

Таланты заняты глобальными проектами с десятками и сотнями миллионов пользователей, добавляет сооснователь Armenian Code Academy Нарек Асликян. Поэтому в Армении нет многих привычных для россиян сервисов — от автоматизации городской инфраструктуры до e-commerce решений. Конкуренция на местном рынке почти отсутствует, а большую его долю занимают, например, сервисы «Яндекса» или испанский Glovo», отмечает Асликян.

В 2020 году оборот армянских ИТ-компаний вырос на 20,6% — до $380 млн. А в 2021 году местные проекты привлекли не меньше $200 млн инвестиций — это почти столько же, сколько за последние 20 лет, говорит Асликян.

Ещё одна проблема — нехватка кадров. В индустрии занято не так много специалистов — около 30 тысяч человек, поэтому разработчиков местным компаниям не хватает. Есть вероятность, что этот пробел смогут заполнить те тысячи ИТ-специалистов, которые сейчас выбирают Армению, говорит Асликян.

Налоги и льготы

О том, как открыть бизнес в Армении, подробно описывали в сообществе vc.ru. В целом этот процесс займёт не больше пяти дней. В стране действуют несколько видов налогов:

налог на прибыль — 18%;

налог на добавленную стоимость — 20%;

подоходный налог — 21%;

налог с оборота для ИП, чей доход не превышает 115 млн драмов, — до 10%.

От налога на прибыль и НДС освобождены компании из сферы сельского хозяйства и ИТ. В том числе для ИТ-компаний, число сотрудников которых не превышает 30 человек, налог на зарплату составит 10% вместо 21%.