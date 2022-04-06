Нет каршеринга и «Самоката», мало коворкингов — какой бизнес нужен Армении Статьи редакции
Идеи для проектов в стране, куда переехали тысячи специалистов.
Только с 24 февраля по 10 марта, по оценке Civilnet, в Армению приехало не меньше 50 тысяч человек. В первую очередь, им оказалось сложно найти рабочее пространство, говорит основатель агентства Hay'Li Human Development и автор Telegram-канала Moving to Armenia Борис Фокин. Сейчас в Армении не хватает современных коворкингов с хорошим Wi-Fi и офисных помещений с необходимой техникой, добавляет он.
Ситуация в Ереване уже меняется, говорит глава консалтинговой компании Khachen Consulting Армен Минасян: город становится быстрее после приезда людей с более требовательными запросами к сервисам, а местное ИТ-комьюнити почти каждую неделю проводит встречи с прибывшими коллегами.
«Лично мне всё ещё не хватает каршеринга и местного "Самоката", аналитических ресурсов или агрегаторов данных — вроде российского "Контура" или хотя бы реестра МСП», — отмечает он.
Также в стране остаёт финтех, говорит Минасян. На начало 2019 года в Армении открыто всего чуть больше 70 тысяч предприятий МСП, а примерно половина из них — индивидуальные предприниматели, объясняет он. Поэтому у многих банков нет стимула делать приложения для бизнеса или развивать онлайн-банкинг. Серьезно инвестируют в технологии сейчас IDBank, Evocabank и Inecobank, но даже их сервисы лет на десять отстают от аналогов ведущих российских банков.
Здесь также не хватает сервисов интернет-бухгалтерии вроде «Эльбы» или «Тинькофф бухгалтерии», продолжает Минасян. Но нужно также учитывать, что если нет ниши, то и законодательная база часто отстает, добавляет он. В Армении, например, нет закона о цифровых активах, поэтому неясно, как местный центробанк, который во многом консервативней российского, отнесется к условному краудлендингу.
Похожая история с технологиями в юридическом деле, Legal tech: подписание онлайн документов, удаленная идентификация и процедура KYC, или «знай своего клиента», — многое не закреплено в законодательстве, добавляет Минасян. Чтобы согласовать эти процессы с регулятором, потребуется время.
Почему нет этих сервисов сейчас
Армения — маленькая страна с населением менее 3 млн человек, объясняет Минасян. Рынок небольшой, поэтому ИТ-компании строят бизнес в основном с расчетом на потребителей в США и Европе. Из-за этого услуги на локальном рынке развиваются медленно.
Таланты заняты глобальными проектами с десятками и сотнями миллионов пользователей, добавляет сооснователь Armenian Code Academy Нарек Асликян. Поэтому в Армении нет многих привычных для россиян сервисов — от автоматизации городской инфраструктуры до e-commerce решений. Конкуренция на местном рынке почти отсутствует, а большую его долю занимают, например, сервисы «Яндекса» или испанский Glovo», отмечает Асликян.
Ещё одна проблема — нехватка кадров. В индустрии занято не так много специалистов — около 30 тысяч человек, поэтому разработчиков местным компаниям не хватает. Есть вероятность, что этот пробел смогут заполнить те тысячи ИТ-специалистов, которые сейчас выбирают Армению, говорит Асликян.
Налоги и льготы
О том, как открыть бизнес в Армении, подробно описывали в сообществе vc.ru. В целом этот процесс займёт не больше пяти дней. В стране действуют несколько видов налогов:
- налог на прибыль — 18%;
- налог на добавленную стоимость — 20%;
- подоходный налог — 21%;
- налог с оборота для ИП, чей доход не превышает 115 млн драмов, — до 10%.
От налога на прибыль и НДС освобождены компании из сферы сельского хозяйства и ИТ. В том числе для ИТ-компаний, число сотрудников которых не превышает 30 человек, налог на зарплату составит 10% вместо 21%.
От налогов освобождены также проекты, реализуемые в приграничных регионах Армении, и резиденты свободных экономических зон. Они расположены в Ереване, Раздане и Мегри.
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