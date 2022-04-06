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Неясный блик

Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2 Статьи редакции

4 апреля шведская Tele2 AB отказалась продлевать оператору лицензию на бренд.

  • Об этом пишет RusBase со ссылкой на копию заявки в Роспатент. Её подало 4 апреля ООО «Т2 Мобайл». В базе «Контур.Фокуса» такая заявка не отображается. На момент публикации заметки в Tele2 не ответили vc.ru, для чего нужен новый товарный знак.
  • В этот день шведская компания Tele2 AB сообщила, что не будет продлевать Tele2 лицензию на использование бренда.
  • 17 марта «Коммерсантъ» сообщил, что из-за отказа продлевать лицензию оператор начал готовиться к ребрендингу и зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you». В компании тогда ответили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются.
  • Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».

#новость #tele2

2272 просмотров
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38 комментариев
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Нелинейная структура данных

Для российского Т2 небольшая потеря. Сделают ребрендинг, сэкономят на лицензии. Клиентам я думаю пофиг.

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Настя Одинцова

Клиентам да. Но тут важнее как раз НЕ клиенты, которых нужно будет приучать к новому имени и лого, чтобы гипотетически их привлечь

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Нелинейная структура данных

Рекламный бюджет никто не урезает, так что всё по накатанной пойдёт.

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Anton Chernykh

Т в квадрате бы тогда

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Sergey Chernov

ТТ

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ilya

Где-то улыбается один A1

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Alexander Ivanov

Где-то смеется один 1С

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Роман Сиваков

;)

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Цифровые комплексы

А логотип можно у take-two слизать, переосмыслив

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Цифровые комплексы
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Big Bad Box

Главное, чтобы под шумок ребрендигна эти "другие правила" не оказались существенным повышением стоимости услуг.

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Sergey Allenykh

Интересно, почему не хотят переименоваться в Ростелеком? Ведь по сути, оно так и есть.

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Alex

Потому что существуют архетипы восприятия брендов и у Теле2 и Ростелекома разные внешние посылы и аудитория целевая разная. Зачем себе сознательно отказывать в покрытии большей аудитории?

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leo krich

Т-2 это вообще-то танк Вермахта. Не самая лучшая ассоциация, тем более в нынешних условиях...

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lakoros

Мало кто вспомнит про такой танк. Отличия от теле2 в названии минимальны.
Можно вообще вспомнить наш формат цифрового тв DVB-T2.

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leo krich

"Мало кто вспомнит про такой танк" - не знаю, лично я помню. Довольно массовый танк, применявшийся в начале Второй Мировой. Ну и погуглить "Т-2" маркетологи могли же...

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lakoros

Два т это ТТ пистолет. А еще их головная компания русского теле 2 называется "Т2 РТК Холдинг" аж с 2013

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Константин Козырев

Первый, первый я второй ! Как слышишь, приём)

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Юрий Б.
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kinoprorok

Только не говорите им, что двойку можно под букву z стилизовать.

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Егор Томин

Не очень дизайн как мне кажется 😳

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Blackrock
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Roman Bannov

Странно, что ещё заявку на просто "2" не подали

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Балкон.Ру

T2 - он такой не один

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Дмитрий Иванов

Быть может даже седого чувака в рекламе сменят под это дело. В рифму уже перестали говорить, прогресс.

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Виталий Бирюков

Ну это даже на пользу будет. Хотя я все равно буду знать что это контора, которая насолила мне больше других.

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Андрей Захаров

T1 кстати уже есть))

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Vadim Bondarev

Может в Ele2?

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Vlad Arkhipov

Им одобрят

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cindy katss

ТТ конец ту пиплов

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Андрей Мельник

ТТ помимо пистолета "Тульский Токарева" уже в Перми есть. Там тоже "боги нейминга" в свое время пермский драматический театр оригинально переименовали. Теперь он Театр-Театр.

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Speed Racer

Тиньков2? 😁

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Андрей Гарковец

Всем же известна цитата из м/ф Приключения капитана Врунгеля: как корабль назовёшь, так и поплывет. Нужно изменить заявку на Т34.

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hakhagmon

ониже по сути ростелеком... или ростелеком это как МРГ

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Знатный Тролль

Судный день.

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Чит Чат
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Andrey Kulakov

Зачем вообще подавать права на какой-то патент, если в стране царит правило цап-царапа в пользу кого-надо?

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Paul Brezcuu

TZV и аватарку Гитлера

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