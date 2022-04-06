Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2 Статьи редакции
4 апреля шведская Tele2 AB отказалась продлевать оператору лицензию на бренд.
- В этот день шведская компания Tele2 AB сообщила, что не будет продлевать Tele2 лицензию на использование бренда.
- 17 марта «Коммерсантъ» сообщил, что из-за отказа продлевать лицензию оператор начал готовиться к ребрендингу и зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you». В компании тогда ответили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки действия которого не раскрываются.
- Бренд достался Tele2 от одноименного шведского оператора Tele2 AB, которому компания принадлежала до 2013 года. В 2013 году «Tele2 Россия» купил ВТБ, заключив соглашение об использовании бренда Tele2 ещё в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
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Основные тезисы из материала BBC.
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Для российского Т2 небольшая потеря. Сделают ребрендинг, сэкономят на лицензии. Клиентам я думаю пофиг.
Клиентам да. Но тут важнее как раз НЕ клиенты, которых нужно будет приучать к новому имени и лого, чтобы гипотетически их привлечь
Рекламный бюджет никто не урезает, так что всё по накатанной пойдёт.
Т в квадрате бы тогда
ТТ
Где-то улыбается один A1
Где-то смеется один 1С
;)
А логотип можно у take-two слизать, переосмыслив
Главное, чтобы под шумок ребрендигна эти "другие правила" не оказались существенным повышением стоимости услуг.
Интересно, почему не хотят переименоваться в Ростелеком? Ведь по сути, оно так и есть.
Потому что существуют архетипы восприятия брендов и у Теле2 и Ростелекома разные внешние посылы и аудитория целевая разная. Зачем себе сознательно отказывать в покрытии большей аудитории?
Т-2 это вообще-то танк Вермахта. Не самая лучшая ассоциация, тем более в нынешних условиях...
Мало кто вспомнит про такой танк. Отличия от теле2 в названии минимальны.
Можно вообще вспомнить наш формат цифрового тв DVB-T2.
"Мало кто вспомнит про такой танк" - не знаю, лично я помню. Довольно массовый танк, применявшийся в начале Второй Мировой. Ну и погуглить "Т-2" маркетологи могли же...
Два т это ТТ пистолет. А еще их головная компания русского теле 2 называется "Т2 РТК Холдинг" аж с 2013
Первый, первый я второй ! Как слышишь, приём)
Только не говорите им, что двойку можно под букву z стилизовать.
Не очень дизайн как мне кажется 😳
Странно, что ещё заявку на просто "2" не подали
T2 - он такой не один
Быть может даже седого чувака в рекламе сменят под это дело. В рифму уже перестали говорить, прогресс.
Ну это даже на пользу будет. Хотя я все равно буду знать что это контора, которая насолила мне больше других.
T1 кстати уже есть))
Может в Ele2?
Им одобрят
ТТ конец ту пиплов
ТТ помимо пистолета "Тульский Токарева" уже в Перми есть. Там тоже "боги нейминга" в свое время пермский драматический театр оригинально переименовали. Теперь он Театр-Театр.
Тиньков2? 😁
Всем же известна цитата из м/ф Приключения капитана Врунгеля: как корабль назовёшь, так и поплывет. Нужно изменить заявку на Т34.
ониже по сути ростелеком... или ростелеком это как МРГ
Судный день.
Зачем вообще подавать права на какой-то патент, если в стране царит правило цап-царапа в пользу кого-надо?
TZV и аватарку Гитлера