Tele2 запустил собственную подписку — с VK Combo и скидкой на товары Xiaomi Статьи редакции
Стоимость — 200 рублей в месяц.
- Tele2 запустил подписку Mixx — в неё входят безлимитный доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», Viber, Telegram и TikTok, дополнительные 50 ГБ интернета. Можно «сохранять» неиспользованные минуты и ГБ.
- Также в неё входит подписка VK Combo с доступом к «VK Музыке», онлайн-кинотеатру Wink, скидками в «Самокате», Delivery Club и в других сервисах VK.
- Пользователи раз в месяц будут получать промокод со скидкой в 10% на технику Xiaomi, использовать его можно на сайте компании.
- Активировать подписку можно в приложении или на сайте. Первый месяц — бесплатно, далее — 200 рублей в месяц. Деньги будут списываться вместе с оплатой за тариф.
- Она доступна на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Премиум», «Социальный», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», на тарифах «Новогодний», «Мой старт», а также на тарифах, в названии которых присутствуют пакеты минут и интернет трафика.
Основные тезисы из материала BBC.
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Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
50 Гб за 200р чёто слишком жирно, с чего такая щедрость особенно на фоне распоряжения свыше щадить оборудование?
Ну если учесть, что раньше они безлимит продавали за 250-300 руб, то 50 гб за 200 не такая и щедрость
Вроде как интересное предложение, но будто что-то не так))
Мелкий шрифт надо почитать.
Теле2 это уже давно Ростелеком. Так что лучше вообще стороной обходить. В РФ не существует провайдера хуже и гаже ростелекома
Нормально работает. Да и вообще, проблемы с интернетом - это что-то максимум из начала 2010-х.
«Другие правила»
нафиг надо
Было б неплохо, если бы мтс запустил что-то подобное
У мтс есть подписка Premium за 199, туда входят 50 гб. интернета, мтс music, кинотеатр KION,
Знаю я эту подписку с Кионом. Вроде кинотеатр открывается, а фильмы там все за деньги. Отстой, а не подписка.
Она выгодна только из-за 50 гб
Я её использую для безлимитного интернета (сейчас вроде новым подписчикам уже не дают) и бесплатного обслуживания карточки мтс банка, с подпиской там 5% кэшбэк бонусами в супермаркетах.
https://premium.mts.ru/subscribed
А сколько скидка на деливери, кто знает?
7%
Ну то есть можно взять подписку и самый дешёвый тариф и это будет выгоднее? Ну фиг знает
Качество улучшайте!
"Также в неё входит подписка VK Combo"
Подписка на подписку то есть?