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Неясный блик

Tele2 запустил собственную подписку — с VK Combo и скидкой на товары Xiaomi Статьи редакции

Стоимость — 200 рублей в месяц.

  • Tele2 запустил подписку Mixx — в неё входят безлимитный доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», Viber, Telegram и TikTok, дополнительные 50 ГБ интернета. Можно «сохранять» неиспользованные минуты и ГБ.
  • Также в неё входит подписка VK Combo с доступом к «VK Музыке», онлайн-кинотеатру Wink, скидками в «Самокате», Delivery Club и в других сервисах VK.
  • Пользователи раз в месяц будут получать промокод со скидкой в 10% на технику Xiaomi, использовать его можно на сайте компании.
  • Активировать подписку можно в приложении или на сайте. Первый месяц — бесплатно, далее — 200 рублей в месяц. Деньги будут списываться вместе с оплатой за тариф.
  • Она доступна на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Премиум», «Социальный», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», на тарифах «Новогодний», «Мой старт», а также на тарифах, в названии которых присутствуют пакеты минут и интернет трафика.

#новость #tele2

1461 просмотров
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20 комментариев
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Важный франт
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Mx-butterfly

50 Гб за 200р чёто слишком жирно, с чего такая щедрость особенно на фоне распоряжения свыше щадить оборудование?

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Владимир Оо

Ну если учесть, что раньше они безлимит продавали за 250-300 руб, то 50 гб за 200 не такая и щедрость

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Андрей Паскарь

Вроде как интересное предложение, но будто что-то не так))

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Revenant

Мелкий шрифт надо почитать.

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Maxim Navarski

Теле2 это уже давно Ростелеком. Так что лучше вообще стороной обходить. В РФ не существует провайдера хуже и гаже ростелекома

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Евгений Разманов

Нормально работает. Да и вообще, проблемы с интернетом - это что-то максимум из начала 2010-х.

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Nick Moren

«Другие правила»

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human being

нафиг надо

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Дамир Загитов

Было б неплохо, если бы мтс запустил что-то подобное

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Владимир Оо

У мтс есть подписка Premium за 199, туда входят 50 гб. интернета, мтс music, кинотеатр KION,

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Ivan Habl

Знаю я эту подписку с Кионом. Вроде кинотеатр открывается, а фильмы там все за деньги. Отстой, а не подписка.

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Владимир Оо

Она выгодна только из-за 50 гб

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lakoros

Я её использую для безлимитного интернета (сейчас вроде новым подписчикам уже не дают) и бесплатного обслуживания карточки мтс банка, с подпиской там 5% кэшбэк бонусами в супермаркетах.

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lakoros

https://premium.mts.ru/subscribed

МТС Premium - программа привилегий для клиентов…
МТС Premium - программа привилегий для клиентов МТС
premium.mts.ru
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Алексей Иванов

А сколько скидка на деливери, кто знает?

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Yeni

7%

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Yury Grinev

Ну то есть можно взять подписку и самый дешёвый тариф и это будет выгоднее? Ну фиг знает

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bloger

Качество улучшайте!

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Самольев

"Также в неё входит подписка VK Combo"

Подписка на подписку то есть?

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