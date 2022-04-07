Сервисы
Симпатичный Валера

Разработчик NordVPN привлёк $100 млн при оценке $1,6 млрд Статьи редакции

Это первые внешние инвестиции компании за 10 лет.

  • Инвесторами литовской Nord Security стали Novator Ventures, Burda Principal Investments и General Catalyst, а также частные инвесторы. Об этом пишет Reuters.
  • Инвесторы оценили компанию в $1,6 млрд — это сделало её вторым технологическим «единорогом» в Литве, отмечает агентство. Компания планирует потратить деньги на расширение штата, исследования и запуск новых продуктов.
  • Основанная в 2012 году Nord Security — разработчик VPN-сервиса NordVPN, менеджера паролей NordPass и других сервисов для обеспечения безопасности данных. По собственным данным, суммарно сервисами компании пользуются 15 млн человек.

#новость #nordvpn

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14 комментариев
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Марат Нагаев

1.6 миллиарда долларов - внушительная цифра.
Очень интересно откуда она. Сомневаюсь, что они много зарабатывают.

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Andre Macareno

Это просто русские напокупали впнов

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Вася Пражкин

Я удивлен, что Роскомнадзор свой VPN не выкатил, такой рынок упускают.

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Юрий Карпов

А зачем им это афишировать? Может и выкатил, а мы не знаем...

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Бублик

Кто им пользоваться будет в здравом уме?

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Антон piter

Какая мотивация у потребителей из "западных" стран покупать сторонний ВПН? Порнушка? Торренты? Рептилоиды?

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Хозяин

В разных странах разное заблокировано. В Германии за торренты штрафуют, в Италии иностранные букмекеры заблокированы и т.п.

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Leo Uvarov

я думаю, для них это копейки, так почему нет? Для безопасности, тк сказать.

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Антон piter

Да понятно, что копейки. Просто не ожидал, что на рынке "шапочек из фольги" обитают такие деньги.

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Валентин Малиновски

Так это не из западных стран покупают,а их восточных

Хотя опять же на западе к privasy совершенно иное отношение,так свою конфеденциальность уважают,может и действительно хватает и западных юзеров

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Ivan Zamorev

читать правду о прекрасной нашей России! А то там русофобию развели)

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S.Capusta

Охренеть цифры. Каждый раз удивляюсь.
Нас все дальше и дальше отбрасывает даже уже не на обочину, а уже за обочину, в кювет

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Вася Пражкин

Трафик 15 млн человек чего-то да стоит.

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Mik Petrov

1,6 млрд сумма их воздуха

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