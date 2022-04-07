«Мы живем с ним вдвоем». Как айтишнику справиться с синдромом самозванца?

Синдром самозванца присущ специалистам из разных сфер. Однако, есть основания полагать, что IT-шники в большей степени ему подвержены. Как переживают синдром самозванца IT-специалисты? Почему они его испытывают? Как с ним бороться и нужно ли? Говорим в этой статье.