Разработчик NordVPN привлёк $100 млн при оценке $1,6 млрд Статьи редакции
Это первые внешние инвестиции компании за 10 лет.
- Инвесторами литовской Nord Security стали Novator Ventures, Burda Principal Investments и General Catalyst, а также частные инвесторы. Об этом пишет Reuters.
- Инвесторы оценили компанию в $1,6 млрд — это сделало её вторым технологическим «единорогом» в Литве, отмечает агентство. Компания планирует потратить деньги на расширение штата, исследования и запуск новых продуктов.
- Основанная в 2012 году Nord Security — разработчик VPN-сервиса NordVPN, менеджера паролей NordPass и других сервисов для обеспечения безопасности данных. По собственным данным, суммарно сервисами компании пользуются 15 млн человек.
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А в поиске компанию должны будут маркировать как «нарушителя закона».
Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.
1.6 миллиарда долларов - внушительная цифра.
Очень интересно откуда она. Сомневаюсь, что они много зарабатывают.
Это просто русские напокупали впнов
Я удивлен, что Роскомнадзор свой VPN не выкатил, такой рынок упускают.
А зачем им это афишировать? Может и выкатил, а мы не знаем...
Кто им пользоваться будет в здравом уме?
Какая мотивация у потребителей из "западных" стран покупать сторонний ВПН? Порнушка? Торренты? Рептилоиды?
В разных странах разное заблокировано. В Германии за торренты штрафуют, в Италии иностранные букмекеры заблокированы и т.п.
я думаю, для них это копейки, так почему нет? Для безопасности, тк сказать.
Да понятно, что копейки. Просто не ожидал, что на рынке "шапочек из фольги" обитают такие деньги.
Так это не из западных стран покупают,а их восточных
Хотя опять же на западе к privasy совершенно иное отношение,так свою конфеденциальность уважают,может и действительно хватает и западных юзеров
читать правду о прекрасной нашей России! А то там русофобию развели)
Охренеть цифры. Каждый раз удивляюсь.
Нас все дальше и дальше отбрасывает даже уже не на обочину, а уже за обочину, в кювет
Трафик 15 млн человек чего-то да стоит.
1,6 млрд сумма их воздуха