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Маша Цепелева

Правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK — «Ъ» Статьи редакции

Новый магазин должен начать работу летом.

  • 7 апреля, выступая в Госудуме, Мишустин заявил, что Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
  • В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, потому что планируют скоро объявить об этом официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании, рассказали «Ъ» источник, знакомый с ситуацией и другой — на телекоммуникационном рынке.
  • По словам второго, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. Через него пока можно скачать программы для телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.
  • «Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Компания запускала его в 2013 году для Android. На начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тысяч приложений, магазин предустанавливали на смартфоны OPPO, Huawei, Nokia и другие. В «Сбере» и «Яндексе» отказались от комментариев.
  • В VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы. Его планируют запустить в мае.

#новость #appstore #googleplay

4757 просмотров
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78 комментариев
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Сергей Кузнецов

альтернативный магазин приложений на базе Android
 App Store
 Шта?

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Revenant

Ну это как альтернативы Steam, которые пилили Ростелек и Сбер. Все супер качественное, скрепное и на**й никому ненужное.

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YCbluKOBPbl

Большие головы , что тут .....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Не придумала

вывод: у Мишустина не айфон

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DO YOURSELF

Остановите планету. Я меняю место жительства...

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Денис К

Читать не умеешь?
IOS и Арр Store в принципе тогда идут нахуй.

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EK

Скорее всего просто каталог web app (pwa).

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Егор Павлов

А нельзя разработать свою планету, где будет только Россия и закончится эта вечная история с «надо потерпеть» ? Жить уже как то хочется без режима ожидания.

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Евгений Разманов

Любопытный факт - площадь Плутона примерно равна площади РФ.

P. S. А история "надо потерпеть" постепенненько начинает разворачиваться не только у нас, но и у наших "западных партнёров"(с)(r)tm

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3 комментария
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Jonathan Lynn

Россия стала слишком крупной центробежной силой, если рубль укрепится - доллар локально потеряет авторитет, и это станет большой проблем, с точки зрения влияния. Так же надо учитывать тот факт, что наши запасы минеральных ресурсов позволяют нам эффективно сущестововать, даже будучи отрезанными практически от всей планеты. Поэтому Россию саботировали, саботируют и будут саботировать всегда все крупные политические игроки. Натравить хохлов? Отлично. Поссорить с Грузией? Лакшери. Ну и так далее. Вот есть у тебя сосед, который тебя достал, тем, что у него огород большой и всё цветёт, а у тебя всё чахнет. Он к тебе обращается за удобрением. И ты ему подсовываешь химикаты, от которых у него весь огород чахнет. Утрированный пример, но именно так это и работает. Зачем царю горы в лице США ещё один крупный игрок, который попытается непременно нынешнего царя горы в лице США скинуть с верхушки? Риторический вопрос, ответ и так известен.

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3 комментария
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Bublikov Anton

А где ты сейчас терпишь?

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1 комментарий
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Силовой волк

Перевожу на русский язык с языка холуев и обслуги режима: Гугл будет заблочен уже летом. А этот сегмент рынка отдадут ротенбергу или усманову на откуп, или другому царскому опричнику.

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Евгений Ларин

Думаю что если это произойдет гугл уже пойдет в ответную информационную атаку на мозги жителей нейтральных стран и тд

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2 комментария
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Artem Bogomaz

У них похоже слабое понимание того как работает Google Play Store. Ведь кроме самого стора он предоставляет Google Play Services для разработчиков (платежи, статистика, карты и ещё куча сервисов в придачу). А просто стор который будет позволять скачивать и ставить apk (да ещё и с нашей цензурой) нафиг кому нужен их и так полно

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Опизденевший Егора

Как раз таки для них только и нужно аппки дать скачивать, эти ваши сервисы от лукавого, глубинному народу нужно одноклассники скачивать в клик

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4 комментария
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unknown

У них его вообще нет! Ни логики не понимания что это все годами пилилось, и создавалось🤦

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1 комментарий
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Михаил Нырков

Маркетплейсы у нас умеют делать, качественные приложения тоже, значит и сопутствующие сервисы смогут сделать. Но скрепность, конечно, будет в комплекте

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Сергей Кузнецов

У них похоже слабое понимание того как работает
 вообще всё.

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Bublikov Anton

Внезапно, это всё можно заменить и даже AppStore альтернативный можно сделать, изучите вопрос )

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яйцо со шрамом

Как же уже тошнит от этих "Правительство выберет"

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Dmitry Kuzmitsky

Немало людей хочет в совок, где государство все решает.

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добрая букашка

но как? Чубайс же на каникулах

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S.Capusta

Не переживайте..
Все последние новости идут в будущем времени.
А там, глядишь, уже все и забыли. Память то как у золотых рыбок.

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Vasiliy coconut

Вот уж Распил где будет

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Слегка Придурковатый

Raspil store.

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Misha Notych

На проект выделят 2млрд. А делать все это будет какой то бедолага за 200к 😂😂

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Юрий Карпов

На остальные 1,8 купят ещё одну виллу в Комо и никто уже об этом не узнает )))

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1 комментарий
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Сергей Никитин

200к это цена лендинга-услуг.

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Наглый Кот

Тут Яндекс без вариантов, тем более у них есть наработки в виде Yandex.Store.

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роман долгополов

Но в Яндексе нет сына Кириенки во главе.

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Александр Пронин

4pda с apk-шками наше всё.

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Кирилл Половинкин

Зачем? Что там будет? 10 приложений от Яндекса, 5 от Mail.Group, 1 Касперский и парочку от Сбера. Для этого новых Сторов не нужно

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ROME

Не пойму зачем iTшникам вообще работать в этих конторах? Сидеть и пилить говно сутками? Может их взяли в заложники, а мы не знаем об этом?

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Tatjana Normann

Платят там хорошо, индексируют всё, ДМС семье предоставляют и ипотеки под мало процентов.

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2 комментария
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Злюк Бессон

Только не Сбер, пожалуйста

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David Khabuliani

Почему-то вспомнился Амиго..

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Bublikov Anton

Примеры Китая и Ирана показывают что вообще не вопрос, в Китае даже в плюс

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Alex

Ну в Китае производители устройств этим вопросом занялись, и там простая логика перекладывания затрат в разработке на цену устройства.

Хотя тот же Xiaomi молодцы со своим стором в плане продвижения - там механизмов куча.

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Статистический пришелец

Очень-очень хочется писать положительные комментарии, находить позитивное в новостях. Но, блин, как? Вот как об этой новости можно написать что-то хорошее? Сюр какой-то.

Нашстор, блин...

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Abo Truk

Что в этом такого уж плохого?
Есть гугл стор. Будет еще один. Их и так несколько десятков.

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1 комментарий
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mr protusi

Что за бред очередной? Но видимо ждём новый закон об обязательной установки «этого» на все устройства.

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Иван Иванов

Зачем же? Вы можете и дальше пользоваться гугл плеем и любоваться на "Что-то пошло не так. Повторите подключение"

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Сергей Комляков

После выигранного тендера на остатки распиленного бобов будут пилить нанятые индусы за копейки. Затем призентация кривого софта. А уже потом, может быть будут допиливать ещё лет 5-7, но уже без пофоса.😁😁😁

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Alexander Mitryashkin

Индусы? Индусы скоро окажутся слишком дорогими сотрудниками. Поэтому наймут россиян.

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1 комментарий
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Евгений Ларин

Я считаю что фонд олишера османова должен запустить этот проект.
Скачивание обязательно платное.

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EK

На федеральных трассах провайдеров надо установить байттон, и за каждый пройденный байт или перевес байтов (вдруг пользователи в байте вместо 8 бит, будут тащить 10 или даже 12) брать оплату, для ремонта текущих "трасс" и строительства новых.

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GanicusCsw

Зачем выбирать? Пусть один сделает, а другие через неделю выкатят свой аналог, как с такси и доставками

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ROME

Крепостное право точно отменили?

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Max N

Магазин от 4pda ждать?

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Не придумала

"NashStore"

дремучий российский нейминг. От авторов "БлюВоты", наверное

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Evil Pechenka

разработают альтернативный магазин приложений на базе Android...
 Так, я не понял, а Apple в России штоль не будут производить?

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Сергей Комляков

Видимо придется как вариан юзать https://m.apkpure.com/ru/apkpure-app.html

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Alexander Ivanov

Не понимаю в этой новости, при чем тут правительство? Сберу и Яндексу нужен дружеский пинок или высшее разрешение чтобы это делать?
Или так дебильно в новости описали что государство готово денег на это отсыпать?

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Широкий американец

Не, ну с точки зрения логики (в текущей ситуации) идея конечно правильная. По типу хуавэй. Главное чтобы в этот стор закачивали приложения не только вышеописанные но и любые другие, аля телега, и прочие разные западные. Иначе, а как обновлять имеющиеся приложения на телефонах, опять через ВПН все:-(

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Богдан В.

Хоспади, договориться с хуавей и юзать апгалери.

Но там украденным баблом делиться придется, так что выиграет сбер - тут даже думать нечего.

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bloger

Если на Андроид запретят устанавливать, то зачем этот стор нужен?

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Герман Воронов

Запретят кому?

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2 комментария
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