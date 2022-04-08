Правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK — «Ъ» Статьи редакции
Новый магазин должен начать работу летом.
- 7 апреля, выступая в Госудуме, Мишустин заявил, что Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
- В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, потому что планируют скоро объявить об этом официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании, рассказали «Ъ» источник, знакомый с ситуацией и другой — на телекоммуникационном рынке.
- По словам второго, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. Через него пока можно скачать программы для телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.
- «Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Компания запускала его в 2013 году для Android. На начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тысяч приложений, магазин предустанавливали на смартфоны OPPO, Huawei, Nokia и другие. В «Сбере» и «Яндексе» отказались от комментариев.
- В VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы. Его планируют запустить в мае.
Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .
Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
«Яндекс» несправедливо исключил «Кассир.ру» из участников соглашения из-за отказа подписывать его на предложенных условиях, считают в компании.
Планируете поездку в солнечную Турцию с питомцем? Тогда ознакомьтесь с нашим удобным и понятным гайдом для путешественников: какие документы приготовить, чем лететь, где остановиться, где лечиться и многое другое.
альтернативный магазин приложений на базе Android
App Store
Шта?
Ну это как альтернативы Steam, которые пилили Ростелек и Сбер. Все супер качественное, скрепное и на**й никому ненужное.
Большие головы , что тут .....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
вывод: у Мишустина не айфон
Остановите планету. Я меняю место жительства...
Читать не умеешь?
IOS и Арр Store в принципе тогда идут нахуй.
Скорее всего просто каталог web app (pwa).
А нельзя разработать свою планету, где будет только Россия и закончится эта вечная история с «надо потерпеть» ? Жить уже как то хочется без режима ожидания.
Любопытный факт - площадь Плутона примерно равна площади РФ.
P. S. А история "надо потерпеть" постепенненько начинает разворачиваться не только у нас, но и у наших "западных партнёров"(с)(r)tm
Россия стала слишком крупной центробежной силой, если рубль укрепится - доллар локально потеряет авторитет, и это станет большой проблем, с точки зрения влияния. Так же надо учитывать тот факт, что наши запасы минеральных ресурсов позволяют нам эффективно сущестововать, даже будучи отрезанными практически от всей планеты. Поэтому Россию саботировали, саботируют и будут саботировать всегда все крупные политические игроки. Натравить хохлов? Отлично. Поссорить с Грузией? Лакшери. Ну и так далее. Вот есть у тебя сосед, который тебя достал, тем, что у него огород большой и всё цветёт, а у тебя всё чахнет. Он к тебе обращается за удобрением. И ты ему подсовываешь химикаты, от которых у него весь огород чахнет. Утрированный пример, но именно так это и работает. Зачем царю горы в лице США ещё один крупный игрок, который попытается непременно нынешнего царя горы в лице США скинуть с верхушки? Риторический вопрос, ответ и так известен.
А где ты сейчас терпишь?
Перевожу на русский язык с языка холуев и обслуги режима: Гугл будет заблочен уже летом. А этот сегмент рынка отдадут ротенбергу или усманову на откуп, или другому царскому опричнику.
Думаю что если это произойдет гугл уже пойдет в ответную информационную атаку на мозги жителей нейтральных стран и тд
У них похоже слабое понимание того как работает Google Play Store. Ведь кроме самого стора он предоставляет Google Play Services для разработчиков (платежи, статистика, карты и ещё куча сервисов в придачу). А просто стор который будет позволять скачивать и ставить apk (да ещё и с нашей цензурой) нафиг кому нужен их и так полно
Как раз таки для них только и нужно аппки дать скачивать, эти ваши сервисы от лукавого, глубинному народу нужно одноклассники скачивать в клик
У них его вообще нет! Ни логики не понимания что это все годами пилилось, и создавалось🤦
Маркетплейсы у нас умеют делать, качественные приложения тоже, значит и сопутствующие сервисы смогут сделать. Но скрепность, конечно, будет в комплекте
У них похоже слабое понимание того как работает
вообще всё.
Внезапно, это всё можно заменить и даже AppStore альтернативный можно сделать, изучите вопрос )
Как же уже тошнит от этих "Правительство выберет"
Немало людей хочет в совок, где государство все решает.
но как? Чубайс же на каникулах
Не переживайте..
Все последние новости идут в будущем времени.
А там, глядишь, уже все и забыли. Память то как у золотых рыбок.
Вот уж Распил где будет
Raspil store.
На проект выделят 2млрд. А делать все это будет какой то бедолага за 200к 😂😂
На остальные 1,8 купят ещё одну виллу в Комо и никто уже об этом не узнает )))
200к это цена лендинга-услуг.
Тут Яндекс без вариантов, тем более у них есть наработки в виде Yandex.Store.
Но в Яндексе нет сына Кириенки во главе.
4pda с apk-шками наше всё.
Зачем? Что там будет? 10 приложений от Яндекса, 5 от Mail.Group, 1 Касперский и парочку от Сбера. Для этого новых Сторов не нужно
Не пойму зачем iTшникам вообще работать в этих конторах? Сидеть и пилить говно сутками? Может их взяли в заложники, а мы не знаем об этом?
Платят там хорошо, индексируют всё, ДМС семье предоставляют и ипотеки под мало процентов.
Только не Сбер, пожалуйста
Почему-то вспомнился Амиго..
Примеры Китая и Ирана показывают что вообще не вопрос, в Китае даже в плюс
Ну в Китае производители устройств этим вопросом занялись, и там простая логика перекладывания затрат в разработке на цену устройства.
Хотя тот же Xiaomi молодцы со своим стором в плане продвижения - там механизмов куча.
Очень-очень хочется писать положительные комментарии, находить позитивное в новостях. Но, блин, как? Вот как об этой новости можно написать что-то хорошее? Сюр какой-то.
Нашстор, блин...
Что в этом такого уж плохого?
Есть гугл стор. Будет еще один. Их и так несколько десятков.
Что за бред очередной? Но видимо ждём новый закон об обязательной установки «этого» на все устройства.
Зачем же? Вы можете и дальше пользоваться гугл плеем и любоваться на "Что-то пошло не так. Повторите подключение"
После выигранного тендера на остатки распиленного бобов будут пилить нанятые индусы за копейки. Затем призентация кривого софта. А уже потом, может быть будут допиливать ещё лет 5-7, но уже без пофоса.😁😁😁
Индусы? Индусы скоро окажутся слишком дорогими сотрудниками. Поэтому наймут россиян.
Я считаю что фонд олишера османова должен запустить этот проект.
Скачивание обязательно платное.
На федеральных трассах провайдеров надо установить байттон, и за каждый пройденный байт или перевес байтов (вдруг пользователи в байте вместо 8 бит, будут тащить 10 или даже 12) брать оплату, для ремонта текущих "трасс" и строительства новых.
Зачем выбирать? Пусть один сделает, а другие через неделю выкатят свой аналог, как с такси и доставками
Крепостное право точно отменили?
Магазин от 4pda ждать?
"NashStore"
дремучий российский нейминг. От авторов "БлюВоты", наверное
разработают альтернативный магазин приложений на базе Android...
Так, я не понял, а Apple в России штоль не будут производить?
Видимо придется как вариан юзать https://m.apkpure.com/ru/apkpure-app.html
Не понимаю в этой новости, при чем тут правительство? Сберу и Яндексу нужен дружеский пинок или высшее разрешение чтобы это делать?
Или так дебильно в новости описали что государство готово денег на это отсыпать?
Не, ну с точки зрения логики (в текущей ситуации) идея конечно правильная. По типу хуавэй. Главное чтобы в этот стор закачивали приложения не только вышеописанные но и любые другие, аля телега, и прочие разные западные. Иначе, а как обновлять имеющиеся приложения на телефонах, опять через ВПН все:-(
Хоспади, договориться с хуавей и юзать апгалери.
Но там украденным баблом делиться придется, так что выиграет сбер - тут даже думать нечего.
Если на Андроид запретят устанавливать, то зачем этот стор нужен?
Запретят кому?