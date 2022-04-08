Основатели российского стартапа My Device запустили в США сервис аренды электровелосипедов для курьеров Статьи редакции
Стоимость аренды — от $179 в месяц.
- Стартап Whizz создали Алексей Миронов, Артём Сербовка и Ксения Прока, которые в 2020 году основали сервис аренды техники по подписке My Device.
- Whizz предоставляет в аренду электровелосипеды. Есть два тарифа: первый — за $179 в месяц, включает в себя также техобслуживание, второй — за $228 в месяц, у электровелосипеда будет больший запас хода, дополнительно можно получить запасную батарею.
- В случае поломки можно обратиться в компанию для ремонта электровелосипеда. Если его не успеют быстро починить, клиенту дадут новый.
- С 1 февраля Whizz работает в Нью-Йорке, среди клиентов — курьеры сервисов доставки еды GrubHub, Doordash и UberEats. Также сервис планирует работать и напрямую с компаниями.
- На запуск ушло $550 тысяч — это часть от $1,9 млн инвестиций, которые в декабре 2021 года привлёк My Device от TMT Investments и других на развитие в США. Деньги потратили на покупку 250 электровелосипедов, открытие офиса, адаптирование операционных процессов, доработку ИТ-системы и другое.
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И мем смеш...эээ... и модель бизнеса интересная и велик с виду хорош. Можно было, правда, как-то покомпактнее для города, но тогда, надо думать, для поездок будет не так удобен.
Словом интересно, пишите еще.
Интересно, почему наши самокат шеринги не делают ставку на b2b?
у яндеха для яндех курьеров есть дешевый тариф
Можно же было какую нибудь доп поддержку замутить для юрлиц, занимающихся доставкой, ту же подписку для доставщиков
Она же есть у них)