Сервисы
Звездный глобус

Основатели российского стартапа My Device запустили в США сервис аренды электровелосипедов для курьеров Статьи редакции

Стоимость аренды — от $179 в месяц.

  • Стартап Whizz создали Алексей Миронов, Артём Сербовка и Ксения Прока, которые в 2020 году основали сервис аренды техники по подписке My Device.
  • Whizz предоставляет в аренду электровелосипеды. Есть два тарифа: первый — за $179 в месяц, включает в себя также техобслуживание, второй — за $228 в месяц, у электровелосипеда будет больший запас хода, дополнительно можно получить запасную батарею.
  • В случае поломки можно обратиться в компанию для ремонта электровелосипеда. Если его не успеют быстро починить, клиенту дадут новый.
  • С 1 февраля Whizz работает в Нью-Йорке, среди клиентов — курьеры сервисов доставки еды GrubHub, Doordash и UberEats. Также сервис планирует работать и напрямую с компаниями.
  • На запуск ушло $550 тысяч — это часть от $1,9 млн инвестиций, которые в декабре 2021 года привлёк My Device от TMT Investments и других на развитие в США. Деньги потратили на покупку 250 электровелосипедов, открытие офиса, адаптирование операционных процессов, доработку ИТ-системы и другое.

#новость #mydevice

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5 комментариев
Михаил Стерлин

И мем смеш...эээ... и модель бизнеса интересная и велик с виду хорош. Можно было, правда, как-то покомпактнее для города, но тогда, надо думать, для поездок будет не так удобен.
Словом интересно, пишите еще.

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Allestor Krei

Интересно, почему наши самокат шеринги не делают ставку на b2b?

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Михаил Стерлин

у яндеха для яндех курьеров есть дешевый тариф

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Allestor Krei

Можно же было какую нибудь доп поддержку замутить для юрлиц, занимающихся доставкой, ту же подписку для доставщиков

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Сергей Ойлер

Она же есть у них)

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