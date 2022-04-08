«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука» — источники Статьи редакции
В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук».
О возвращении названия «Еаптека» и переименовании «СберЗвука» в «Звук» написал в своём Telegram-канале Георгий Лобушкин со ссылкой на источники, знакомые с планами. Он работал в пресс-службе «Сбера» с августа 2020 года по февраль 2021 года.
- На странице подписки «Прайм» музыкальный сервис уже сменил название на «Звук». В «СберЗвуке», «Сбер Еаптеке» и пресс-службе «Сбера» отказались от комментариев.
- «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Их активы в американской юрисдикции будут заморожены, любые транзакции с американскими контрагентами будут запрещены. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля.
- После санкций «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Это будут БКС и «Атон», выяснило Frank Media.
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Вчера, 7 апреля, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование, что следует из генеральной лицензии.
В частности, речь идет о мессенджерах, к которым и относится Slack.
Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.
Тот, чье имя нельзя называть, оберегает свои крестражи...
Денейминговизация получается
Десберизация
Что неплохо. Сбер Еаптека… рили? Кто вообще такое придумал?!
Тот кто придумал название СБЕРзвук, СБЕРмаркет, СБЕРмегамаркет, СБЕРсрм, но вот почему-то Банк не СберБанк, а Сбер.
Умом СБЕР не понять…
Ждем Депутинизацию
Или Депереобувация
Чёт "экосистема" не сложилась. Звук - Пук, Еаптека - Ёптаптека. Ну и Сбер давно нужно переименовать в Хер.
Аптека удобная, банк тоже. Не знаю как по тарифам, вкладам. Но само приложение удобное и те карты которыми пользуюсь, меня устраивает полностью. В чем хейт?
Страшно на самом деле не много)
Смотришь, а вокруг тебя один Сбер.
Сберпавильон, Сберкофе, Сберчипсы, Сбердональдс, Сбержкх, Сбербук, Сберфон.
Похоже не монополию и захват отраслей. При чем на деньги, нажитые очень «не человеческим» способом.
Сбердональдс🤣🤣🤣
Не одного меня это бесит
Сбер уберёт своё название из Сбер
0
Я не программист, но в таком случае это будет null
Пустая строка
Я - программист, в таком случае null не будет
Не удивлюсь если станет Ребс Банк))
СберКнижку не забудьте переименовать в книжку.
Сбермегамаркет
Сбермаркет
Я понял. Все эти санкции были введены, чтобы просто убрать этот дебильный нейминг.
Был сберВСЁ, теперь всё без сбера.
Может их так прижмут, что они самим банком начнут плотнее заниматься?
Хотя чего это я? Сбер - это ведь уже давно не про банк.
А что не так с банком Сбер ? Мне кажется это очень современный банк
в каком месте он современный? даже на основании дебетовых карт у других банков гораздо лучше условия по тарифам, и это только как минимум
А в каком нет, условия по деб и кред картам, это показатель, хорошего уровня сервисов, самы высоки ставки по вкладкам, в самых ненадежных банках, из за рисков. Приложение работает отлично все можно сделать в нем не ходя в отделение, с альфа я замучился ходить закрывать счёт. Обработка инф быстрое поддержка реагирует быстро,
Ах да и условия не лучше в других поменял 4 банка, тоже так думал и пока Сбер оказался фаворитом как не странно.
смешной)
Подъехали эксперты экономики и активные пользователи всех сервисов всея Руси.
Современное обдиралово они. Как и любой банк в РФ, к сожалению не контролируется государством.
Отсюда - в России высокие проценты на кредиты и маленькие проценты на вклады.
То есть взяли у одного 100к, вам дали годовых 2к, а человеку ваши сто тысяч, дали в кредит под возврат 120-140 годовых.
Не ну че норм банк... Знаете, Извините, но мне кажется вам на голову накакают, а вы спросите что за духи.
Что-то я не припомню, чтобы банковская система работала иначе.
.
вам больше нравится, когда вас обдирает государство?
Лекарство против обдираловки - конкуренция
А что не так с банком Сбер?
Попал под санкции, статью не читали?
ОР ВЫШЕ ГОР
Ну, так как мы стремительно возвращаемся, в каменный век, то и подпись ставить просто крестиком - вполне в порядке вещей 🤷🏻♂️
Индивидуальность и брендинг? Нет, не слышали.
Ору
Пук
Сообщение удалено
Чтоб не сглазили
Есть товары NoName от китайских производителей, теперь и банки будут.
приставку греф оставят
СМегаМаркет, СМаркет
Убрали на android ещё 1 апреля
А типа это поможет не попасть под санкции? Если так, то может тогда им и имя банка поменять? Шах и мат, санкции!
Все эти санкции выглядят как очень интересный юмористический сериал.
Я сейчас битву престолов смотрю, но иногда прерываюсь на чтение новостей, потому что и то и другое в последнее время очень интересно, смешно и захватывающе.
Хаха - и больше особо сказать нечего. Так им и надо я считаю. Пусть переобуваются сволочи.
Бедные.. У них и так все эти Сбермегамаркеты и СберЕАптеки ужасно звучат, так еще и это..
Бедные? Да они живут за счёт процентов диких которые на выдаче займов зарабатывают. И пользуются вашими вкладами огого как - вам кидая лишь хрящик от кости, с барского стола. И давая их так же другим людям, под процент КОНЬ.
В других странах Сбер кредиты даёт под меньший процент (раньше было по крайней мере, в Чехии если не ошибаюсь).
У меня вообще есть основания полагать, что они волки в овечьей шкуре. Поэтому поделом им.
Был бы нормальный гос аппарат, давно бы уже за попу схватили и ограничения выставили на условия. Но нет. Это же друзья нашего «уважаемого» президента.
процент по кредиту не может быть ниже ставки ЦБ, окстись
Не хотите в австрийском банке положить денежки под проценты. ? Очень выгодно, изучите или в немецком, где отрицательная инфляция.