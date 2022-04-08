Сервисы
Маша Цепелева

«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука» — источники Статьи редакции

В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук».

  • О возвращении названия «Еаптека» и переименовании «СберЗвука» в «Звук» написал в своём Telegram-канале Георгий Лобушкин со ссылкой на источники, знакомые с планами. Он работал в пресс-службе «Сбера» с августа 2020 года по февраль 2021 года.

  • На странице подписки «Прайм» музыкальный сервис уже сменил название на «Звук». В «СберЗвуке», «Сбер Еаптеке» и пресс-службе «Сбера» отказались от комментариев.
  • «Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Их активы в американской юрисдикции будут заморожены, любые транзакции с американскими контрагентами будут запрещены. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля.
  • После санкций «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Это будут БКС и «Атон», выяснило Frank Media.
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Оба банка заявили, что продолжают работать как обычно. Практика показывает, что их, например, могут лишить приложений в App Store и Google Play.

Источник: Сергей Киселев / ИА «Москва»

#новость #сбер

3369 просмотров
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49 комментариев
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Артем Акшинцев

Тот, чье имя нельзя называть, оберегает свои крестражи...

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Дмитрий Кириакиди

Денейминговизация получается

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Пришелец

Десберизация

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Политический кубок

Что неплохо. Сбер Еаптека… рили? Кто вообще такое придумал?!

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Rudolf Boiars

Тот кто придумал название СБЕРзвук, СБЕРмаркет, СБЕРмегамаркет, СБЕРсрм, но вот почему-то Банк не СберБанк, а Сбер.
Умом СБЕР не понять…

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Силовой волк

Ждем Депутинизацию

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maks pachino

Или Депереобувация

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Бесконечный Мика

Чёт "экосистема" не сложилась. Звук - Пук, Еаптека - Ёптаптека. Ну и Сбер давно нужно переименовать в Хер.

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Abaddon

Аптека удобная, банк тоже. Не знаю как по тарифам, вкладам. Но само приложение удобное и те карты которыми пользуюсь, меня устраивает полностью. В чем хейт?

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maks pachino

Страшно на самом деле не много)
Смотришь, а вокруг тебя один Сбер.
Сберпавильон, Сберкофе, Сберчипсы, Сбердональдс, Сбержкх, Сбербук, Сберфон.

Похоже не монополию и захват отраслей. При чем на деньги, нажитые очень «не человеческим» способом.

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Rudolf Boiars

Сбердональдс🤣🤣🤣

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Александр

Не одного меня это бесит

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Бублик

Сбер уберёт своё название из Сбер

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Igor Kachura

0

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A H

Я не программист, но в таком случае это будет null

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Бублик

Пустая строка

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RomanistHere

Я - программист, в таком случае null не будет

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maks pachino

Не удивлюсь если станет Ребс Банк))

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Дон Борщ

СберКнижку не забудьте переименовать в книжку.

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Andrey Vasilev

Сбермегамаркет
 Сбермаркет
Я понял. Все эти санкции были введены, чтобы просто убрать этот дебильный нейминг.

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Вадим Д.

Был сберВСЁ, теперь всё без сбера.
Может их так прижмут, что они самим банком начнут плотнее заниматься?
Хотя чего это я? Сбер - это ведь уже давно не про банк.

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Кирилл ерзылев

А что не так с банком Сбер ? Мне кажется это очень современный банк

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Nastya Potapova

в каком месте он современный? даже на основании дебетовых карт у других банков гораздо лучше условия по тарифам, и это только как минимум

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Кирилл ерзылев

А в каком нет, условия по деб и кред картам, это показатель, хорошего уровня сервисов, самы высоки ставки по вкладкам, в самых ненадежных банках, из за рисков. Приложение работает отлично все можно сделать в нем не ходя в отделение, с альфа я замучился ходить закрывать счёт. Обработка инф быстрое поддержка реагирует быстро,

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Кирилл ерзылев

Ах да и условия не лучше в других поменял 4 банка, тоже так думал и пока Сбер оказался фаворитом как не странно.

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Артемий Валюкевич

смешной)

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Кирилл ерзылев

Подъехали эксперты экономики и активные пользователи всех сервисов всея Руси.

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maks pachino

Современное обдиралово они. Как и любой банк в РФ, к сожалению не контролируется государством.

Отсюда - в России высокие проценты на кредиты и маленькие проценты на вклады.

То есть взяли у одного 100к, вам дали годовых 2к, а человеку ваши сто тысяч, дали в кредит под возврат 120-140 годовых.

Не ну че норм банк... Знаете, Извините, но мне кажется вам на голову накакают, а вы спросите что за духи.

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Rudolf Boiars

Что-то я не припомню, чтобы банковская система работала иначе.

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Кирилл ерзылев

.

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Leo Uvarov

вам больше нравится, когда вас обдирает государство?
Лекарство против обдираловки - конкуренция

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Вася Пражкин

А что не так с банком Сбер?
 Попал под санкции, статью не читали?

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Mishka

ОР ВЫШЕ ГОР

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Don Draper

Ну, так как мы стремительно возвращаемся, в каменный век, то и подпись ставить просто крестиком - вполне в порядке вещей 🤷🏻‍♂️
Индивидуальность и брендинг? Нет, не слышали.

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Осторожный парфюмер

Ору

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Аркадий Богданов

Пук

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Ware Wow

Сообщение удалено

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Дон Борщ

Чтоб не сглазили

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Дон Борщ

Есть товары NoName от китайских производителей, теперь и банки будут.

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Art Kha

приставку греф оставят

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Mikhail Manuylov

СМегаМаркет, СМаркет

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Alexey Shabolkin

Убрали на android ещё 1 апреля

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Слегка Придурковатый

А типа это поможет не попасть под санкции? Если так, то может тогда им и имя банка поменять? Шах и мат, санкции!

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Дон Борщ

Все эти санкции выглядят как очень интересный юмористический сериал.
Я сейчас битву престолов смотрю, но иногда прерываюсь на чтение новостей, потому что и то и другое в последнее время очень интересно, смешно и захватывающе.

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maks pachino

Хаха - и больше особо сказать нечего. Так им и надо я считаю. Пусть переобуваются сволочи.

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Евгений Зыскинд

Бедные.. У них и так все эти Сбермегамаркеты и СберЕАптеки ужасно звучат, так еще и это..

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maks pachino

Бедные? Да они живут за счёт процентов диких которые на выдаче займов зарабатывают. И пользуются вашими вкладами огого как - вам кидая лишь хрящик от кости, с барского стола. И давая их так же другим людям, под процент КОНЬ.

В других странах Сбер кредиты даёт под меньший процент (раньше было по крайней мере, в Чехии если не ошибаюсь).

У меня вообще есть основания полагать, что они волки в овечьей шкуре. Поэтому поделом им.

Был бы нормальный гос аппарат, давно бы уже за попу схватили и ограничения выставили на условия. Но нет. Это же друзья нашего «уважаемого» президента.

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Артемий Валюкевич

процент по кредиту не может быть ниже ставки ЦБ, окстись

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Кирилл ерзылев

Не хотите в австрийском банке положить денежки под проценты. ? Очень выгодно, изучите или в немецком, где отрицательная инфляция.

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