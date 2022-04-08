Ozon вместо Amazon, «Видеозвонки VK» вместо Discord — Минцифры представил список российских аналогов зарубежных сервисов Статьи редакции
В нём есть соцсети, мессенджеры, браузеры, антивирусы, сервисы такси, аренды жилья и билетов и другие.
Ведомство опубликовало список российских соцсетей и сервисов, которыми можно заменить зарубежные приложения на фоне запретов и санкций. Полным перечнем поделились в РБК — он разделён на 15 категорий. Список носит рекомендательный характер.
Мессенджеры и соцсети
- Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger* (всеми владеет компания Meta*, признанная в России экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы Роскомнадзором в России), Twitter (заблокирован Роскомнадзором), TikTok, Snapchat, Slack заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Видеоконференции
- Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype заменить на eyevox, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK», «Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo.
Антивирусы
- Norton, Avast, McAfee заменить на Kaspersky, Dr. Web.
Редакторы
- «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote заменить на «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».
Почта и переводчики
- Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail заменить на «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчиков «Google Переводчик», Bing — на «Яндекс.Переводчик», PROMT.
Браузеры
- Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari заменить на «Яндекс.Браузер», Atom.
Аналитика
- Google Analytics, Clicky.com, Matomo, Chartbeat.com заменить на«Яндекс.Метрику», Roistat, CoMagic, «Спутник/Аналитика».
Образование
- Storytel, Pearson и Coursera заменить на ресурсы Skillfactory, Оpenedu, GeekBrains, Stepik, Udemy, «СберУниверситет», «Нетология», SF Education, Wayup, CoreApp, «Инжинириум», «Кодемика», «Сетевая Академия», «Учебный центр ИнфоТеКС», «Школа анализа данных» («Яндекс.Практикум»), «Академия информационных систем» (АИС), «Мобильное электронное образование» (МЭО), «1С-Образование», «Учебный центр СКБ Контур».
Карты
- Google Maps, Apple Maps, HERE заменить на «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Карты Mail.ru», «ГИП Горизонт».
Поиск работы и сотрудников
- Hays заменить на «Профи», HeadHunter, «Работа в России», «Работа.ру», YouDo.
Маркетплейсы
- Ebay, Amazon заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», «Сбермаркет».
Бронирование жилья
- Airbnb, Hotels.com, Booking.com заменить на «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», Ozon Travel.
Такси
- Uber, Gett заменить на «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везёт», «Максим».
Авиабилеты
- Momondo, Skyscanner заменить на Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия» и Ozon Travel.
Многие из перечисленных зарубежных сервисов частично недоступны или полностью не работают в России.
*компания Meta, владеющая Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской на территории Российской Федерации.
Вчера, 7 апреля, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование, что следует из генеральной лицензии.
В частности, речь идет о мессенджерах, к которым и относится Slack.
Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей.
Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .
Планируете поездку в солнечную Турцию с питомцем? Тогда ознакомьтесь с нашим удобным и понятным гайдом для путешественников: какие документы приготовить, чем лететь, где остановиться, где лечиться и многое другое.
Сейчас каждый день в приемной появляются жалобы на Avito, блокируют аккаунты даже с большим количеством отзывов, запрашивают биометрические данные заставляя кривляться на камеру и просят загрузить фото паспорта или водительских прав. Как думаете зачем им это?
Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Брускетта на бутерброд, крутон на гренка, свобода на терпёж, видеокарты на тетрис
Иными словами, нам предлагается нормальную цивилизованную жизнь, заменить на второсортное безвкусное выживание…
Ща позвоню тебе по Вега-Ириде и всё объясню.
кому как видится. например, авиасейлс всегда был приятнее, чем скайсканер.
Чем приятнее? Всегда предлагал какие-то нелепые маршруты по 500 пересадок, еще до всего до этого
Всю жизни думал что буду выбирать между Edge и Chrome, Яндекс браузера в моем списке нет.
Яндекс.браузер вроде бы неплохой, функции там реально полезные. Но сам по себе он какой то монструозный, колхозный, как одноклассники какие то, иногда глючит, явно ему не хватает качества и стабильности.
Заблокируйте уже WhatsApp, пожалуйста! Хоть что то полезное будет от блокировок. Крайне неудобно стало что половина людей не перешли на телеграм и из-за них приходится держать этот ужасный мессенджер, путаться приходится тому ли ты написал и куда.
Заблокируйте английский язык, пожалуйста! Хоть что то полезное будет от блокировок. Крайне неудобно стало что половина людей не перешли на русский и из-за них приходится учить этот ужасный язык, путаться приходится тому ли ты сказал и на чем.
Хорошо.
С каких это пор у нас Амазон в РФ работал?
прекрасно работал и доставлял в РФ многие товары
Процентов 5 доставляли напрямую в РФ, остальное только через форвардера. Прекрасно работает он в Германии где вам все товары за пару дней присылают, многие даже в течение суток или меньше. Амазон в РФ официально не когда не работал, складов не имел, продавцов из РФ практически тоже.
Заменить ProtonMail на "Почта Mail.ru"
Заменить Uber на Яндекс.Такси
Все ясно
Убер и яндекс такси и так у нас одно и то же лол
Везёт это тоже Яндекс
Как выяснилось, образовательных аналогов больше всего. И это только известные онлайн-школы, а сколько в ВК пестрит реклам про обучим профессии. Видимо в этом направлении, деньги легче достаются)
Налоги нулевые почти
Ниша крутая , много людей верит в это
и ценники на курсы впечатляют. Многие в партнерстве с банками работают.
В принципе - не плохо👌🏻
Telegram
Будут комментарии от Паши? Льёт он инфу или нет?
да кстати, очень странно!
Amazon предлагают заменить Озоном. У азона тоже есть облачные решения и куча всего что есть у амазона? Ржал еще тогда, когда озон на биржу выходил и когда его с амазоном сравнивали
Ну вот)а мы переживали)
И что там на мордорском аналоге карт можно будет посмотреть и о чём почитать и что они будут в принципе показывать кроме того где находится Барад-Дур?
Бигмак заменим гречкой с молоком ))
Uber заменить на Яндекс.Такси - ХАХАХА!
Озон Уэб платформа будет?
В целом я и так старался пользоваться российскими аналогами по возможности, так что отказ от зарубежных сервисов я переживу легче всех.
Я не патриот, но многие российские сервисы мне нравились больше зарубежных. Тот же Яндекс.Диск\Карты\Почта\Музыка — шикарные. И браузер ничего (да-да, основан на Chromium, я знаю), в нём есть прикольные фишечки.
Но буду скучать по Steam, Youtube, Twitch.
Яндекс оценил
Зы, че то с такси «Максим» в голос.
(
Ммм, ясно